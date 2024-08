Toate tipurile de like-uri pe care le dai pe Instagram

Chestia e că apeși același buton și când te exciți și când ești trist. Așa e Instagramul. Acesta e sâmburele de adevăr din spatele fiecărui like.

Apeși inimioara și exprimi prin ea toate emoțiile umane posibile, fie că e vorba de aia care vrea să se fută, aia care te susține prin ce treci sau aia care e maică-ta, pe iPad-ul cu fontul mărit, care se uită la toate postările tale din ultimii cinci ani. Un instrument atât de direct pentru o gamă atât de largă de sentimente umane. Gândește-te: like-ul de Instagram de la ora șase seara e diferit de like-ul de la ora opt seara și de like-ul de la ora unu noaptea. Like-ul care, de fapt, nu-ți place, înseamnă la fel de mult ca like-urile care chiar îți plac. Fiecare apăsare de inimioară conține o multitudine de simboluri.

Așadar, depinde de noi, ca mari antropologi, să încercăm să stabilim ce înseamnă fiecare. Înseamnă ceva emoji-ul flacără la un story? Nu. De multe ori, e doar un accident. Înseamnă ceva când un urmăritor nou îți dă like la opt fotografii una după alta? Da. Dar re-follow-ul dubios pe care ți-l dă cineva care s-a dat la fund acum 14 luni. Da și da și da. Toate acestea înseamnă ceva.

Am întocmit un ghid care să te ajute să înțelegi mai bine jungla de pe Instagram.

1. LIKE-UL EXCITAT

Când îți place ceva pentru că ești excitat

Cred că e important să recunoști că like-ul excitat e atunci când îți pulsează sângele în venele umflate. Like-ul excitat e la baza tuturor lucrurilor. Ca platformă pentru flirt și menținerea relațiilor, Instagram plutește pe o mare de excitație. Apeși butonul de excitație, continui cu un mesaj privat, ți se răspunde, ciclul continuă. Până și like-urile la lucrurile care îți plac – adidași, taco, bomboane – sunt motivate de o oarecare excitație. Când îți place ceva, te exciți. Instagram e aplicația în care vezi lucruri și-ți plac.

Dar și like-ul excitat e de mai multe feluri. Cel în miezul zilei e o declarație de excitație trecătoare. Cel de la apus e excitație pe bune, iar cel de la miezul nopții se poate transforma într-un dick pic sau un nud. Like-urile excitate sunt legate de rotația Pământului, de maree, de ritmurile circadiene. Cresc exponențial când ești beat. Sunt cea mai sinceră expresie a sinelui nostru.

2. UNLIKE-UL EXCITAT

Când nu dai like intenționat la o poză ca să nu pari prea excitat

Și așa începe baletul. Like-ul excitat spune: Salut. Sunt excitat. Like-ul excitat de prea multe ori la rând spune: Sunt pur și simplu prea excitat și am nevoie de o intervenție medicală. Și astfel, utilizatorul de Instagram învață să dea like-uri excitate, dar să se și abțină de la ele, ca să nu-i trezească suspiciuni obiectului dorințelor lui sau poliției. Un dans delicat în umbra unei oglinzi.

Ești amator dacă te abții să dai un like excitat la o poză, dar îl dai două-trei zile mai târziu, ca și cum nu-ți pasă prea mult. Nu face asta. Un unlike excitat trebuie să rămână așa, ca să te poți plimba pe Instagram ca un spion. Astfel, excitația ta trece nedetectată. E important dacă vrei să nu ajungi la închisoare.

Foto: Emily Bowler



3. LIKE-UL DE CEL MAI BUN PRIETEN

Când dai like la poza lor pentru că sunteți cei mai buni prieteni

Îmi plac toate fotografiile celor mai buni prieteni ai mei, fără niciun dubiu. Absolut niciun dubiu. Mă bucur să văd că prietenul meu face lucruri care îl bucură. Inimioară, prietene, bucură-te de ea. Dacă îți place chestia asta suficient de mult cât s-o postezi, atunci și mie îmi place, pentru că îmi place de tine. Mă bucur să văd că ești bine. Te iubesc din toată inima.

4. LIKE-UL DE PRIETEN

Mai puțin iubitor, dar la fel de important, pentru că ești prieten cu persoana care a postat

Acum șase luni, am realizat că like-urile nu înseamnă nimic și că nu ai niciun motiv să nu le arunci în toate părțile. De ce mi-a luat atâta timp? Pentru că sunt un idiot. Știai că like-urile nu contează? Știai că nu există vreo bază de date cu like-urile tale? Știi ce dificil e să vezi o listă cu toate lucrurile la care ai dat like? Chiar crezi că îi pasă cuiva ce filtrezi tu prin like-urile tale și faptul că alții văd chestia asta? Nu contează! Dă like la noul tatuaj al prietenului tău! Dă-i like la micul dejun! Dă-i dopamină sub formă de like! Dă-i like la poza de familie! Dă-i like la poza din copilărie! Like! Like! Like! Suntem! Prieteni!

5. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE PRIETENUL SAU PRIETENA TA E ÎN BIKINI, ATUNCI E DUBIOS

Când te gândești bine la asta și decizi în ultima clipă că like-ul ar putea fi interpretat drept un like excitat

Da, în afara acestor situații. Dacă nu ești sigur că aveți genul de prietenie care poate îndura o inimioară la o poză în bikini, e mai bine să te abții. Nu intra în zona gri dubioasă. Fii deștept.

6. LIKE-UL DE SUSȚINERE

Când vrei să lauzi pe cineva că a făcut tot ce a putut

Dacă cineva e bolnav și își face un selfie în care spune că nu se simte ok? Dai like de susținere. Sau prima ținută din prima zi la un job nou? Like de susținere. Îl dai când vezi că omul încearcă, chiar dacă nu reușește. E un like umil și de treabă.

Foto: Emily Bowler

7. LIKE-UL LA BEȚIE

Când dai like fără discernământ pentru că ai băut șase beri și abia te ții pe picioare când vrei să mergi la baie

Dau cele mai multe like-uri când mă întorc acasă din club la două dimineața, în taxi: petreceri la care nu am fost, oameni pe care nu-i cunosc, oameni la karaoke, pisici, câini, reptile, mâncare indiană, poze de la nuntă, poze de pe plajă. Like la toate!

8. LIKE-UL LA O VEDETĂ

Când te întrebi de ce dracu’ te înjosești dând al 432028-lea like al zilei la o postare de-ale lui Kim Kardashian

De multe ori mă întreb de ce dracu’ dau like la poza unei vedete porno. Nu e ca și cum o să mă observe vreodată și totuși o fac. E un exercițiu inutil. Parcă o aud cum îmi susură: „Vai, Joel, ce drăguț. Văd că mi-ai dat like la trei poze la rând, mă flatezi”. Ne îndrăgostim instant, ea poartă bluze transparente, ne mutăm într-o casă frumoasă în LA. Mulțumesc, Instagram! Dar nu, așa ceva nu se întâmplă niciodată. Ești o furnică, o furnică nesemnificativă. Vedetei nu-i pasă dacă ești viu sau mort. Și totuși, dai like-ul ăla inutil. Complexă aplicație Instagram ăsta, nu? Câte sentimente dubioase scoate la suprafață.

9. LIKE-UL DIN OBLIGAȚIE

Când îi dai like partenerului pentru că na, sunteți într-o relație

Dacă vezi pe cineva dezbrăcat de mai mult de două ori pe săptămână, ești obligat să-i dai like la fiecare postare pe Instagram, îmi pare rău, dar așa spune legea. Cel mai bine e să faci asta imediat ce a postat, ca să fii sigur că nu dai de belea. Sunteți de doi ani împreună și sexul nu prea mai e grozav, dar mergeți împreună la părinți de Crăciun, așa că ești obligat să dai like. O poză cu dormitorul, o poză cu un prieten bun, o fotografie neclară cu un câine care aleargă. Nu contează ce e, dă like. Fă-o din datorie, pentru că e jobul tău, plm.

10. LIKE-UL LA BEBE

Când trebuie să recunoști că unii dintre prietenii tăi sunt fericiți într-o dimensiune total diferită de a ta

Dacă ai născut un bebeluș, trebuie să-ți dau like și nu-mi place chestia asta. Evident, ești fericit cu bebelușul tău, dar pentru mine nu înseamnă nimic chestia aia învelită într-un prosop. Înțeleg că creierul tău reptilian e îndrăgostit, dar pe mine mă lasă rece. Ți-am văzut ecografia, ți-am văzut burta de gravidă, am văzut botezul, am văzut cum ai dispărut de pe rețelele sociale cu trei săptămâni înainte de naștere. Am dat like luni de zile. Acum îți văd și bebelușul. Na, ține un like! Sper ca tu și familia ta să fiți fericiți până la adânci bătrâneți! O să-ți dau like la fiecare progres al copilului de azi și până la sfârșitul zilelor noastre!

Foto: Emily Bowler

11. LIKE-UL PENTRU ȚINUTA MIȘTO

Când îți place mai mult ținuta decât persoana

O geacă de iarnă nouă? Like și întrebare de unde ai luat-o. Adidași proaspeți pe asfaltul ud? Mare like! Când cineva postează un selfie pentru ținută, nu spune: Uite pe ce am dat banii, sunt acceptabile. Spune: Mă simt brici azi. Mă excită persoana mea. Și primește un like pentru efort.

12. LIKE-UL PENTRU DESCRIERE

Când îți place descrierea, dar nu neapărat și fotografia

Dacă descrierea mă face să râd, primești like chiar înainte să procesez fotografia. Cumva, citesc mai repede decât văd. Așa am pățit să dau like la descrierea amuzantă a cuiva, după care am văzut că era un selfie în care persoana respectivă plângea și toată chestia era documentarea unei căderi nervoase, așa că a trebuit să-i dau mesaj în privat să îi cer scuze dacă like-ul meu a fost inadecvat și să întreb persoana dacă e ok. În fine, obții mai multe like-uri cu descrierile amuzante decât cu poze în care doar arăți bine.

13. LIKE-UL CARE SPUNE AM FĂCUT SEX LA UN MOMENT DAT ȘI ACUM NU MAI FACEM, AȘA CĂ ÎȚI DAU LIKE ODATĂ LA TREI POSTĂRI, CA SĂ NU PARĂ CĂ SUNT EXCITAT, DAR SĂ NE MENȚINEM PRIETENIA

E un câmp minat

Cred că ăsta se explică de la sine, dar tot te trec transpirațiile când apeși like, nu?

14. LIKE-UL DE RECIPROCITATE

Când like-ul devine monedă de schimb

Fiecare persoană are în listă între opt și 12 persoane care îi dau like la fiecare postare. Ți-au dat mesaj să-ți spună ceva drăguț la un moment dat și, când le-ai răspuns, le-ai dat follow back din greșeală.

E prea ciudat să le dai unfollow acum pentru că îți răspunde la fiecare story cu emoji-ul care râde cu lacrimi. Sunteți prieteni? Nu sunteți prieteni. Dar îți apare în newsfeed și îți amintești cum ți-a dat odată 32 de like-uri la rând, de ți s-a încins telefonul. Îi dai și tu un like csf. Vai de capul tău.

15. LIKE-UL DECLARATIV

În care nu te temi să spui ce ai de zis

Acest tip de like se manifestă sub două forme: 1. i-ai făcut unui prieten o poză și a postat-o pe Instagram și acum primește o tonă de like-uri și simți că ai și tu un merit în asta, așa că dai like și comentezi: „Frumoasă poză! Cine a făcut-o?”. Mai bagi pe lângă și un mesaj privat în care îi scoți ochii în glumă persoanei respective până când editează descrierea și îți dă tag în ea și uite așa obții doi followeri de la chestia asta; și 2. dai like la o fotografie de la un party la care toți prietenii tăi scot limba și fac semnul păcii, dar la care, în mod ciudat, n-ai fost invitat. Trebuie să știe că i-ai văzut. Și o să știe când o să vadă like-ul tău.

Foto: Emily Bowler

16. LIKE-UL LA O POZĂ DE LA UN PARTY LA CARE TE-AI TRAS PE CUR ȘI N-AI MAI AJUNS

Care e opusul like-ului agresiv de care ziceam mai sus

După ce împlinești 25 de ani, începi să anulezi zece planuri pe zi, spre deosebire de cum făceai când erai mic și prost și mergeai la toate evenimentele ca nu cumva să ratezi ceva. La petrecerea asta chiar trebuia să mergi, era ziua cuiva, dar era prea departe și știai exact cine o să fie acolo și parcă n-ai avut chef de ei și ai preferat să bagi Netflix. Așa că dai like la poza de la party și comentezi „pare rău că n-am ajuns :(”. Dar nu-ți pare rău, nici ție, și nici cutiei de bomboane de ciocolată pe care ai mâncat-o la serial, râmă oribilă ce ești.

17. LIKE-UL ÎNFOMETAT

Când dai like la ceva doar pentru că ți-e foame

În trecut, s-a întâmplat să fiu atât de înfometat încât am dat like la un videoclip culinar de pe Buzzfeed și dacă ai văzut genul ăla de clipuri, știi că n-ai cum să nu faci asta, mai ales dacă ți-e foame. Sunt clipurile alea în care cineva pune ceva cu brânză la cuptor până se topește și apoi zdrobește și niște bezele deasupra, ca să te tâmpească de cap total.

Photo: Emily Bowler

18. LIKE-UL DIN GELOZIE

Care înseamnă că trebuie să-ți revizuiești comportamentul

Scenariul sună cam așa: ai început de curând să vorbești cu cineva și ești în zona aia în care interpretezi tot ce face ca pe un semn. Dacă nu-ți dă mesaj timp de o oră e o dramă, dacă iese cu prietenii la băut și pe tine nu te-a invitat pentru că vă știți de prea puțin timp, ai impresia că vrea să-ți facă în ciudă, dacă îi comentează cuiva la fotografii, te doare inima de gelozie. Ei, atunci când ești în starea asta de delir, semi-excitat, semi-supărat, e posibil să dai like la fotografiile unor persoane care arată mai bine decât persoana respectivă și cât de cât accesibile pentru tine, activitate care, făcută de șase-opt ori la rând, va exploda ca o grenadă în newsfeed-ul persoanei care te-a supărat, ca să nu uite cât de dorit/ă ești. Nu face asta, că pari psihopat. Să sperăm că o să te poți abține.

19. LIKE-UL DE TIP „VĂD CĂ NU MI-AI RĂSPUNS LA MESAJ, DAR AI POSTAT CEVA PE INSTAGRAM”

Care se încadrează în zona întunecată a interacțiunilor umane

E cumva ciudat că Instagram a început ca o modalitate distractivă de a-ți documenta pisicile, mesele și concertele, după care s-a transformat, imperceptibil, în fața ochilor tăi: modele photoșopate la greu în ținute pastelate, toată lumea se preface că are o viață mai bună decât are în realitate, toți au mare grijă să posteze pe profil doar ce e mai bun, de zici că ar fi pe puțin curatori la muzeu. Îmi amintesc că printre primele mele postări de pe Instagram a fost o carte poștală cu prințesa Diana peste o poză de revistă cu modele topless. Era o poză de proastă calitate, făcută cu un telefon mai vechi. Acum vreo doi ani, am șters-o și am început să pun doar cele mai bune fotografii, alese pe sprânceană, ca să maximizez numărul de like-uri. Și, la urma urmei, ce înseamnă un like pe Instagram? Înseamnă: Îmi place asta? Vreau să mănânc asta? Vreau să fut asta? Sunt supărat pe asta? Dă-mi mai multe mesaje? Hai să fim prieteni? E ora unu dimineața, sunt beat și extrem de excitat? Am dat like din greșeală în timp ce scrollam?

E imposibil să știi ce mai înseamnă un like pe Instagram. Iar fix ăsta e farmecul și blestemul acestei aplicații nenorocite.

Articolul aapărut inițial pe VICE UK.