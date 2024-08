De ce am ales să avem o relație deschisă, deși sexul e incredibil

La rubrica „Tu cât sex faci?” întrebăm generația Z dacă e adevărat că nu prea mai face sex, așa cum se zvonește.

CALM, 22 DE ANI, ȘI VIOLET, 22 DE ANI

Calm și Violet sunt într-o relație deschisă de nouă luni.

Calitatea sexului per total: 10/10

Frecvența sexului: 10/10

Nivelul de intimitate: 10/10

Ce părere ai despre persoanele cu care faci sex: 8/10

Cât de satisfăcută ești de cantitatea de timp alocată pentru sex: 10/10

VICE: Salut, Calm și Violet. Cum mi-ați descrie relația intimă dintre voi?

Calm: Violet e cea care știe să vorbească mai bine despre asta.

Violet: Din punct de vedere intim și sexual, e o nebunie că ne-am combinat, pentru că eu am făcut sex o singură dată cu un tip. Iar Calm e prima fată cu care am făcut sex.

Care era relația voastră cu sexul înainte să fiți împreună?

V: Nu ajungeam să fac sex și eram mulțumită de asta. Nu am dorința asta, nu mi-am dorit niciodată să o am cu ceva. Dar cu ea fac o grămadă de sex.

C: Da. Na, eu mi-am pierdut virginitatea la o vârstă fragedă.

V: Ai avut multe experiențe și mulți parteneri.

C: Da, sunt deschisă la nou și am avut multe tipuri diferite de relații

E una dintre voi mai sexuală decât cealaltă?

C: Nu, dar cred că oamenii așa își imaginează. Poate că e din cauză că fac sex mai mult decât tine, Violet? Dar tu emani mai multă intimitate decât mine, nu?

V: Gen, eman sexualitate?

C: Așa aș zice.

V: Oamenii sunt șocați când le spun că îmi e de ajuns să flirtez, n-am nevoie neapărat de mai mult. Sunt control freak, îmi place să-mi setez limite și să știu în ce îmi investesc emoțiile. Suntem două persoane foarte diferite, ea are multă experiență și eu mai deloc.

Calm și Violet spun că se bucură de intimitate și fără sex.



Relația dintre voi v-a schimbat perspectiva asupra sexului?

V: Am fost cu cineva timp de nouă luni și n-am făcut decât să ne sărutăm. Era tot o tipă. De câte ori încerca să facem sex, eu voiam să mă culc. Nu aveam chef. Înainte s-o cunosc pe Calm, nu mă atrăgea sexul. Acum că sunt activă sexual, am o perspectivă mai confortabilă vizavi de el. Mi-am depășit traumele și sunt mai deschisă.

De ce crezi că nu-ți plăcea?

V: Problema e că nu mă vedeam sexy. Cum m-ar fi putut vedea altcineva așa? De asta nu mă apropiam de nimeni, pentru că îmi era groază. Era prea mult pentru mine, așa că am renunțat la relația respectivă.

Ai zice că relația asta te-a ajutat?

V: Clar! Doamne, relația asta m-a ajutat enorm să evoluez. Am avut de depășit multe bariere, a trebuit să mă analizez și să învăț.

C: Să renunți la ce ai fost învățată.

V: Înainte s-o cunosc pe Calm, eram speriată. Nu mă înțelegeam cu oamenii, nu voiam să fac nimic, iar acum sunt deschisă la tot felul de experiențe. Înainte îmi era groază dacă mă plăcea cineva.

Sexul e o parte importantă din relația voastră în prezent?

C: Nu e cea mai importantă parte, dar da, ador sexul.

V: Eu cred că e o parte importantă. Facem mult sex.

C: Da, și partide foarte lungi.

V: Dar în decembrie, am hotărât să luăm o pauză de la sex și masturbare, ca să simțim că avem control și să ne folosim energia asta și în alte direcții.

C: Pentru unele persoane, e o necesitate.

V: Unii se sperie dacă nu și-o mai trag, se gândesc că relația merge prost. Noi încercăm tot felul de experimente, gen „hai să nu mai facem sex o lună să vedem cum e”.

Cum a decurs luna voastră fără sex?

V: Păi, în primul rând, a ținut doar trei săptămâni. [Râde] Dar a fost interesant.

C: Da, pentru că de obicei făceam sex des, chiar și în public. Nu conta unde. Nu ne interesa nici măcar sexul în sine, cât partea de flirt și de teasing.

Deci aveți parte și de intimitate fără sex în relație?

V: Da, aș putea fi într-o relație cu ea fără să facem sex. Sau să fac sex cu alte persoane în timpul ăsta, dar să fiu cu ea.

Violet, îți era greu să ajungi la intimitate înainte de Calm?

V: A fost o călătorie. O lăsam să facă sex cu mine, dar mi-a luat ceva să particip cu adevărat la experiență.

C: Da, ne-a luat ceva să vină totul natural.

V: Și să fiu confortabilă cu sexul, mai ales cu o fată.

Sexul cu altă fată ți-a schimbat perspectiva asupra sexului?

V: Da, la început eram nesigură, nu știam dacă fac ce trebuie. Nu știam să dau limbi. Dar am vorbit deschis despre asta, pentru că am vrut să învăț, iar ea avea experiență. Am vorbit ca între prietene.

C: Chiar dacă ai experiență, să știi că fiecare persoană e diferită.

Ce vrei să spui?

C: Când faci sex cu un tip, totul e mai simplu. Dar fiecare fată e diferită. De fiecare dată când faci sex cu una e ca și cum ai face-o prima oară.

Ce ziceți? Sunt rețelele sociale de vină că facem mai puțin sex?

C: Ai zice că facem mai puțin sex?

V: Din cauza rețelelor sociale?

Se pare că da.

Ambele: Ce?

V: Credeam că oamenii fac mai mult sex datorită rețelelor sociale.

C: Da, ce nebunie.

Ce rol credeți că are social media în viețile noastre sexuale?

C: Aș zice că oamenii se fut cu mai multe persoane diferite, pentru că au mai mult acces la indivizi noi față de generațiile anterioare.

Credeți că sunteți mai active sexual decât prietenii voștri?

V: Uneori ne futem ca iepurii și –

C: Doamne, ca iepurii! [Râde]

V: Da, câteodată numai asta facem un weekend întreg. Dar sunt și perioade în care nu facem sex. Dar la începutul relației o făceam în fiecare zi. Câte zece ore.

C: Dar nu simțeam că trec zece ore.

V: Uneori ne gândeam că poate exagerăm. Deja nu ne mai ocupam de responsabilități, ne neglijam prietenii.

C: Ziceam „doar douăzeci de minute” și ne trezeam că schimbăm toate planurile. Eram un pic dependente.

Deci clar sunteți mai active decât prietenii voștri.

C: Da.

V: Facem sex absolut peste tot.

C: Oriunde, nu ne putem abține.

V: E incredibil cât am evoluat împreună.

Așa pare.

C: Când oamenii îmi spun cum era Violet înainte, nu-mi vine să cred.

V: Când mă uit în urmă, nici mie nu-mi vine să cred. Chiar și într-o relație deschisă, cum suntem noi, ne obișnuim cu propriile limite.

Adică?

V: Nu știu, nu arătăm ca niște tipe gay tipice, așa că multe persoane sunt intrigate de viața noastră sexuală și ne propun tot felul de lucruri.

Vă propun chestii sexuale?

Ambele: Da.

C: Un tip a vrut odată doar să ne vadă cum facem baie împreună. Atât.

Doar bărbații?

C: Fetele sunt mai timide, dar cumva mai prietenoase.

Vă simțiți mai confortabil când vin propuneri de la fete?

Ambele: Da, clar.

Mi-ați zis că sunteți într-o relație deschisă. Cum funcționează asta?

C: Nu căutăm neapărat alți parteneri. Dar dacă se întâmplă să avem o conexiune cu cineva –

V: Nu ne împiedicăm să ne bucurăm de experiență. Poate că ea are o conexiune intensă și diferită cu o altă persoană. Ar fi trist să n-o încurajez să o exploreze.

Aveți limite sau reguli?

V: Ne spunem imediat dacă se întâmplă asta. Ne respectăm independența reciproc. Lucrăm mereu la gelozie și la ego. Principala regulă e să nu facem nimic cu alte persoane la noi acasă. Camera noastră e sacră și nu vrem energii proaste în ea.

C: Da, e spațiul nostru, nu aducem pe nimeni aici.

V: E lumea noastră.

Sună foarte sănătos. Vă mulțumesc, Calm și Violet!

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.