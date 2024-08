Prin ce pași trece o persoană asexuală să facă sex

Pătratul Roșu este un podcast bilunar despre toate lucrurile care îți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți-e rușine să le zici cu voce tare, dar și despre tabuurile din relații și din viața de zi cu zi.

Când vine vorba de minorități sexuale, e posibil să știi cel mai bine acronimul LGBT. Totuși, el e un pic mai lung de-atât. O formă ceva mai actuală și mai răspândită e LGBTQIA+ și nici măcar acesta nu cuprinde tot. Însă acel A din acronim vine de la „asexual”. Câți oameni fac însă parte din această comunitate? Cifre exacte nu sunt, dar o estimare care pare că n-a mai fost actualizată din 1994 spune că înseamnă unu la sută din populația lumii. Altfel spus, cam cât populațiile Canadei și Poloniei combinate.

Videos by VICE

Ca definiție simplă și la obiect, o persoană asexuală nu simte dorința de-a face sex și nici nu dezvoltă sentimente de natură sexuală. Trăiește însă relațiile cu aceeași intensitate a emoțiilor cu care o faci și tu. Și poate ajunge și la sex, doar că pentru așa ceva lucrurile trebuie discutate și pregătite mai bine ca întregul act să nu se simtă ca un abuz sau chiar viol.

În România, la curiozitățile noastre și posibil ale tale despre asexualitate ne-a răspuns Alex Zorilă. Ea are 23 de ani, este din București, lucrează la Accept și susține că de pe la 12 ani a început să-și dea seama că simte lucrurile un pic altfel. Până la acea vârstă credea că sunt doar trei „stări” ale sexualității: straight, gay sau bi. În aproape un deceniu a descoperit un univers mult mai complex de ce-și închipuia.

Așa a învățat ce e și ce o caracterizează: este homoromantică, adică iubește femeile, și asexuală, adică nu o atrage sexual nicio persoană. În momentul în care am discutat cu ea era într-o relație de aproape jumătate de an. Și asta e viața ei, în România, printre prejudecăți și sentimente, iar în fragmentul de mai jos ai o mică parte intimă din ea.

Acesta e episodul complet cu Alex Zorilă

Pătratul Roșu: Cum a fost prima dată când ai făcut sex?

Alex Zorilă: Trebuie să povestesc puțin, ca să vă introduc în această sferă. Eu mi-am dat seama că sunt demisexuală de curând, înainte nu simțisem atracție sexuală față de nimeni, doar știam că sunt gay. Așa că am început să am relații și am avut o atitudine destul de toxică față de subiectul sex. În mintea mea de atunci de adolescentă îmi spuneam că trebuie să știu să mă descurc, trebuie să fac sex ca să am o relație sănătoasă. Trebuie să mă adaptez, să fiu flexibilă, ca să pot să supraviețuiesc să am o relație ok. Nu voiam să mă abat atât de tare să zic că: trebuie să fiu eu diferită cu sexul, să vorbesc cu celălalt partener și să-i spun că nu sunt ok cu asta. Să fie atât de complicat.

Între timp am început să mă antrenez. Sună puțin ciudat, dar este o etapă prin care și alte persoane asexuale trec, din ce am mai discutat cu alții. Știi că o să faci sex și te pregătești psihic înainte. Eu aveam nevoie de o săptămână în celelalte relații ale mele, ca să mă gândesc că urmează o perioadă în care o să fiu intimă cu persoana asta. „Hai să ne gândim, cum vedem persoana asta? Ne place de ea foarte mult, nu-i așa, Alex? Ne place foarte mult! Simțim atracție romantică, nu-i așa? Da, trebuie neapărat să o simțim, pentru că altfel nu putem să facem acest lucru.” Era o încurajare și treceam de mai multe ori în capul meu prin cum se va desfășura, cum va fi, cum mă voi simți eu în situația respectivă. Deci trebuia să-mi imaginez foarte mult.

Procesul ăsta dura cam o săptămână. Și dacă-l făceam, mă simțeam ok cu mine și nu aveam regrete.

Dacă nu-l făceai?

Dacă nu-l făceam, cum mi s-a întâmplat prima oară când am făcut sex, puteam să mă simt violată. D-asta e important să vorbim despre asexualitate. Pentru că, dacă nu conștientizezi puțin că ești o persoană asexuală, mai ales prima oară când o să faci sex, n-o să știi cum să pui o limită. O să zici: da, normal, am venit la persoana asta acasă, în seara asta, ca să facem sex, de ce nu mă simt ok cu asta? Adică eu mi-am dat acordul, dar cumva tot eu nu pot să fac lucrul ăsta, tot eu mă simt violată. Intimitatea mi-a fost violată. Eu, de fapt, n-am vrut lucrul ăsta, nu eram pregătită.

Când vine vorba de sex, de actul propriu-zis, persoanele asexuale, din ce știi și ai vorbit cu alții, identifică semnalele care duc la sex?

Eu mereu am făcut asta și de aceea am vorbit deschis despre sex cu partenerele mele pentru că aveam nevoie de această informație, trebuia să știu unde ne îndreptăm și cam când o să se întâmple, bine, nu pe ceas, dar era important pentru mine să știu ce când se va întâmpla, ca să mă simt confortabil.

Ai ajuns în punctul în care să te simți confortabil?

Da, în relația de față. Facem cinci luni, eu sunt mai mare cu câteva luni.

Poți avea relații de lungă durată când ești asexual?

Da, există și un documentar care vorbește despre viața persoanelor asexuale. Sunt mai multe care dau interviuri și sunt câteva care au ajuns la un compromis cu partenerul. „Nu vreau să fac sex cu tine, dar te iubesc foarte mult, vreau să fim împreună, să ne căsătorim, însă nu pot să-ți ofer partea asta.” Așa că partenerul o caută în altă parte, are o relație sexuală cu altcineva.

Sau există persoane asexuale care ajung să fie ok să facă sex și au o viață sexuală super ok, pentru că se simt în siguranță, simt altă atracție, sunt demisexuale.

Ce reacții ai primit tu din partea partenerilor până acum?

Prima dată când am spus unei tipe cu care eram într-o relație de o lună, mi-a zis: „Ok, eu nu pot. Te rog să nu fii asexuală, pentru că e prea complicat și nu pot.” I-am răspuns: „Gata, m-am răzgândit și nu mai sunt.” (râde) Și n-am mai abordat subiectul ăsta. Oricum, ne-am despărțit.

Dar înainte, în fiecare relație aflată la început aveam un moment în care spuneam: „Ok, urmează să intrăm într-o relație, hai să vorbim puțin despre mine, despre asexualitatea mea. Eu pot să fac sex cu tine, doar că am nevoie de timp să mă pregătesc psihic, să fiu ok cu mine și cu ce se întâmplă, dar tu în timpul sexului n-o să simți nicio diferență. Însă să știi că eu sunt asexuală, nu simt atracție sexuală și n-o să simt niciodată atracție sexuală față de tine.”

Și trebuia să stau cu ele să le explic că nu este vorba despre ele, că sunt foarte frumoase. Și aveam acest coming out la începutul fiecărei relații care era puțin incomod, dar trebuia făcut ca să mă simt împăcată cu mine, că altfel m-aș fi simțit vinovată.

Cum treci peste faptul că nu ești crezută sau ți se spune că exagerezi când deschizi acest subiect?

De fapt, fosta mea cea mai bună prietenă mi-a spus în față că nu sunt asexuală. Aveam 19-20 de ani pe atunci amândouă, ea fiind bi, din comunitatea LGBT. Mi-a spus că ea mă știe pe mine și că știe cum sunt eu și că sunt atrasă de fete, a văzut asta, deci n-am cum să fiu asexuală. „Mai stai cu tine, mai gândește-te. O să treci tu peste asta.” Deci acum ajungem într-o sferă despre cum se raportează persoanele LGBT la cele asexuale: minimizare totală, din păcate.

Dar discriminare ai simțit în comunitate?

Într-un mod de genul: „Nu există, tu nu exiști.” Identitatea asta nu există, așa că să nu mai vorbim despre ea. Asexualitatea pare a fi ceva nou care nu e dezvoltat nici în alte țări, din păcate. Vorbind despre asexualitate și identificându-te așa tinzi să crezi că ești chestia asta pe care nimeni nu o înțelege, nici măcar persoanele LGBT+. O să încerc să explic, însă nu aveți cum să înțelegeți că eu nu simt atracție sexuală. Poate voi nu știți ce e atracția sexuală, pentru că mereu ați simțit-o.

Ai mai întâlnit în comunitatea tipelor gay ură față de tine pentru că vrei un pic mai mult?

N-aș spune ură, e puțin exagerat. Aș spune frustrare. E o frustrare la nivelul comunității nu doar de lesbiene, ci întreaga comunitate LGBT+, mai ales când vorbim de subiectul trans, de exemplu. „Adică noi deja avem totul dificil, suntem gay și încercăm să obținem parteneriatul civil sau căsătoria și acum să cerem și pentru persoanele trans?!” Nu generalizez, dar există în comunitate și așa ceva. Asta se aplică și pentru alte minorități. Avem persoane asexuale care la noi în România în comunitatea LGBT nu există și ajungi să fii și tu pe acolo și să vorbești despre asta, iar toată lumea să fie uimită, că ce-i asta. Deci persoane LGBT, trăind în comunitate cu multe alte persoane, rămân șocate că a venit și termenul ăsta: asexual. Ei neștiind că A din LGBTQIA+ vine de la asexualitate, nu de la aliați.

Acest interviu a fost editat pentru claritate și lungime.

Poți urmări Pătratul Roșu și pe Instagram, Spotify, Apple Podcasts și YouTube.