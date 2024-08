Sunt solosexual. Prefer să mă masturbez în loc să fac sex cu iubita mea

Din punct de vedere conceptual, solosexualitatea e ușor de definit: O preferință puternică sau exclusivă pentru masturbare față de orice altă formă de sex. Cu toate acestea, articolele mainstream despre această identitate sexuală mai puțin cunoscută, publicate în ultimul deceniu, arată că mulți oameni se luptă să înțeleagă solosexualitatea în practică.

Deși termenul e folosit pe forumuri de nișă încă de la sfârșitul anilor ’90, solosexualitatea a atras atenția presei mainstream în 2015. Pe atunci, VICE a sugerat, în mod eronat, că solosexualitatea ar implica o lipsă de interes pentru conexiunea emoțională sau pentru relațiile cu alte persoane.

Pornind de la credința culturală foarte răspândită potrivit căreia masturbarea e o alternativă inferioară la sexul în doi, care se presupune că ar fi o experiență mai intensă și mai satisfăcătoare din punct de vedere fizic și emoțional, mulți oameni presupun că solosexualitatea e un simptom al unei disfuncții sociale, al unor anxietăți sexuale sau al unei alte patologii. Alții cred că e o activitate pe care oamenii o practică atunci când sunt singuri, mai degrabă decât o înclinație sau o identitate sexuală.

Aceste speculații ignorante reflectă faptul că, deși probabil că au existat întotdeauna oameni solosexuali, termenul în sine și conceptul de identitate solosexuală sunt relativ noi și neînțelese. De la începutul anilor 2010, câteva centre ale comunității solosexuale s-au coagulat pe platforme precum Reddit, Discord și BateWorld, precum și prin intermediul cluburilor de masturbare irl din marile orașe ale lumii. (Deși multe dintre grupuri, precum cele de pe BateWorld, sunt în totalitate masculine, există și solosexuali de sex feminin.) Dar aceste comunități nu au câștigat prea multă vizibilitate și nici nu au fost acceptate de publicul larg.

De asemenea, puțini cercetători sau terapeuți sexuali au explorat în profunzime solosexualitatea. Dar cei care au început să studieze subiectul suspectează că, în timp ce unii solosexuali se confruntă, într-adevăr, cu probleme precum anxietatea sexuală sau diverse traume, alții par atrași în mod inerent de masturbare mai presus de orice altceva. Aceștia au subliniat că, indiferent de originile solosexualității unei persoane, majoritatea solosexualilor par fericiți, sănătoși și conectați social – așa că nu e cazul să le patologizăm preferința.

Până acum, s-a descoperit că solosexualitatea se intersectează adesea cu alte stiluri și identități sexuale și romantice. Unii solosexuali sunt într-adevăr reticenți față de sex sau chiar scârbiți total de această activitate, dar alții sunt deschiși la experiențe sexuale în parteneriat – deși nu sunt neapărat entuziasmați de ele.

Unii sunt aromantici, pe când alții doresc în continuare să formeze relații romantice convenționale – doar că nu fac sex convențional deloc sau aproape deloc. Unii se identifică drept pornosexuali, persoane care sunt excitate în primul rând sau exclusiv de pornografie, precum și ca solosexuali. Dar alții folosesc pornografia rareori sau chiar niciodată atunci când se masturbează, dar se excită, în schimb, cu partenerii lor, cu fanteziile lor sau cu imaginile sau sunetele lor din timpul masturbării (mai ales în cazul solosexualilor care sunt și autosexuali, persoane care sunt atrase în primul rând sau exclusiv de ele însele).

Merită menționat că, la fel cum nu toți solosexualii sunt autosexuali, nu toți autosexualii sunt autoromantici – interesați în primul rând sau exclusiv din punct de vedere romantic de ei înșiși. Unii solosexuali se masturbează singuri, dar mulți se masturbează împreună cu partenerii lor sau practică goon, un kink care implică excitarea prelungită până aproape de orgasm și menținerea pragului de excitație mult timp până la finalizare.

Din 2015 până azi, câțiva solosexuali au împărtășit experiențe personale din viața lor intimă, ca să contribuie la aprofundarea înțelegerii acestei identități – cum ar fi BeastlyBator și M.B. Timothy, care sunt activi pe BateWorld, sau Jason Armstrong, care a publicat în 2016 cartea Solosexuality: Portrait of a Masturbator (parțial autobiografie, parțial istoria solosexualității). Dar relatările despre solosexualitate, în special în relații, sunt încă rare în media mainstream.

Ca să contribuim la destigmatizare și să creștem vizibilitatea realităților complexe și diverse ale acestei identități sexuale, VICE a stat de vorbă cu Aki, un tânăr solosexual, despre cum și-a descoperit solosexualitatea, cum arată intimitatea solosexuală pentru el și cum o integrează în relația lui.

La cererea lui Aki, nu am dezvăluit și numele lui de familie, ca să-i protejăm intimitatea.

VICE: Când ți-ai dat seama că ești solosexual? Aki: Nu am avut prea multe ocazii să mă gândesc la iubire și sex în copilărie, așa că am început să îmi explorez sexualitatea prin activități solitare. Familia mea era religioasă și nu era de acord cu masturbarea, dar eu am făcut-o oricum – în mare parte fără să fiu prins. (Deși o dată, când aveam 16 sau 17 ani, ai mei mi-au găsit hard-disk-ul unde țineam pornografia. Cum practicau pedepsele corporale, îți dai seama care a fost urmarea).

Dar nu m-am gândit pe atunci că e vreo preferință activă, mă gândeam că o practic în lipsa altor opțiuni. Apoi, am mers la facultate, am avut prima mea relație și prima mea experiență sexuală cu o altă persoană. N-a fost rău, dar n-a fost chiar așa cum mă așteptam. Am pus asta pe seama unei posibile chimii proaste, dar sexul nu s-a îmbunătățit nici în acea relație, nici mai târziu.

Cum te așteptai să fie sexul în doi? Cum ai descrie experiența?

Cred că filmele mainstream m-au făcut să am anumite așteptări. Dar îmi place să mă documentez despre orice în viață, așa că am citit relatările personale ale oamenilor despre primele lor experiențe sexuale înainte să îmi pierd virginitatea. Știam că poate fi ciudat și că ai de învățat până ajungi să faci sex de calitate. Dar mă așteptam să fie o experiență distractivă sau intensă. Și n-a fost așa. Eu m-am simțit… detașat?

După ce am făcut sex de câteva ori și nu am văzut nicio schimbare, m-am gândit: N-are cum să fie așa, ceva e greșit. Ca bărbat, partenerele se așteaptă adesea să fiu destul de activ în timpul sexului și să îmi mențin erecția, dar asta e greu când nu ești niciodată conectat pe deplin la moment. Simt că trebuie să mă scuz în mod constant pentru problemele astea, iar asta îmi alimentează anxietatea.

Ai experimentat diferite tipuri de sex sau abordări diferite?

Sincer, n-am apucat să încerc prea multe lucruri cu prima mea parteneră, pentru că era asexuală, după cum s-a dovedit mai târziu, deci nici ea nu era, de fapt, interesată de sex. Dar am încercat niște lucruri și mi-am dat seama că îmi place să fac sex oral cu alte persoane, în special pentru că îmi place feedback-ul auditiv pe care îl primesc. Am experimentat, în schimb, foarte mult cu a doua parteneră, care avea un libido ridicat și era pasionată de kink.

Am fost mereu deschis să explorez lucruri noi și am descoperit că sunt submisiv în lumea BDSM. Dar tot nu mă puteam bucura deloc de sex, nici emoțional, nici fizic. Mă simțeam de parcă urmam un scenariu. Ceea ce e păcat, pentru că îmi place preludiul, îmi place să fiu în pat cu o parteneră și să ne îmbrățișăm. Sunt atras romantic de persoanele cu care sunt și știu că nu-mi lipsește libidoul. Doar că sexul e… na.

Apoi, în urmă cu trei ani, m-am gândit pur și simplu: „Băi, eu chiar prefer masturbarea în locul sexului”. Dacă ar fi să aleg, aș prefera întotdeauna să petrec o noapte cu mine, din punct de vedere sexual, decât cu orice altă persoană. Și acum doi ani, am dat peste kink-ul ăsta, goon. Prin intermediul goonerilor, am aflat despre conceptul de solosexualitate și m-am gândit: „Ah, interesant. S-ar putea să se aplice și la mine.”

Asta a fost în timpul carantinei de Covid? Am vorbit cu mulți gooneri care au descoperit kink-ul – și, în unele cazuri, au explorat conceptul de solosexualitate – în timpul perioadei de izolare.

[Râde] Da. De fapt, știam de kink dinainte, dar îți consumă mult timp. M-am despărțit de partenera cu care eram chiar după ce a început izolarea, și, după ce ea s-a mutat, am avut brusc mult timp pentru mine. M-am băgat pe câteva grupuri Discord și comunități Reddit de gooning și am început să plătesc niște dominatrix online, ca să văd dacă solosexualitatea mi se potrivește cu adevărat și să explorez cum o pot integra în relații.

Cum ar arăta relația ta ideală, din punct de vedere sentimental și sexual?

Într-o lume ideală, ar semăna foarte mult cu o relație tradițională, cu excepția faptului că nu am face sex unul cu celălalt. Ne-am masturba ori de câte ori am vrea – de cele mai multe ori singuri, dar sunt deschis la masturbarea reciprocă, deși nu am mai încercat-o niciodată și nu sunt sigur că ar fi o soluție potrivită pentru mine. Dar hai să privim lucrurile în mod logic și realist: Care sunt șansele să găsesc o persoană care vrea atracție romantică, nu vrea să facă sex, e suficient de deschisă la minte cât să fie de acord să mă uit la porno și să mă masturbez și are aceleași dorințe și nevoi ca mine?

Acum ai o relație, nu-i așa? Cum funcționează dinamica voastră?

Sunt cu partenera actuală de aproximativ un an și jumătate și, ca să fiu sincer, uneori mă întreb dacă ar fi trebuit să încep relația asta. Motivul pentru care a funcționat până acum e că nu locuim în același oraș, așa că, de obicei, știu cu cel puțin o săptămână înainte dacă ne vom întâlni în persoană și niciodată nu petrecem mai mult de o săptămână împreună. Mă pot pregăti să fac sex atunci când suntem împreună. Dacă știu când se va întâmpla și nu e ceva frecvent, nu mă sperie ideea. Dar, dacă în cele din urmă ne vom muta împreună, ceea ce e o posibilitate reală, va trebui să îi spun că sunt solosexual și că nu sunt interesat de sex, de fapt. M-ar obosi, în timp, să tot fac sex doar ca să satisfac nevoile partenerei. Și oare e corect față de cealaltă persoană să fie într-o relație cu mine când eu încă încerc să-mi dau seama ce e cu mine și îmi doresc?

Nu i-ai spus încă partenerei că ești solosexual?

Am fost foarte sincer de la început cu privire la faptul că folosesc OnlyFans, deoarece știu că unele femei nu acceptă asta. Ea a fost de acord cu asta. Și avem o relație în care ne putem spune relaxați: „Mă duc să mă masturbez”. Dar încă nu am vorbit despre solosexualitatea mea.

Ce te-a împiedicat să vorbești cu ea despre asta?

Vinovăția. Deși am crezut întotdeauna că e ok să mă masturbez, am niște rețineri subconștiente care au fost agravate de faptul că prima mea parteneră avea aversiune față de pornografie și masturbare, așa că mă simțeam ciudat să mă masturbez din cauza asta. Chiar și în a doua mea relație, m-am simțit vinovat să mă masturbez, știind că partenera mea poate dorește să facă sex. M-a ajutat mult să vorbesc cu alți solosexuali, dar aș minți dacă aș spune că nu simt încă vinovăția asta.

Una e să te simți bine cu tine însuți și alta e să te deschizi față de alți oameni cu privire la cine ești. Sunt și bisexual, de exemplu, și, deși mă simt confortabil cu asta, nu i-am spus familiei mele pentru că știu că nu ar lua-o bine și nu vreau să mă confrunt cu impactul negativ al acestei dezvăluiri. Tot de asta mă tem să îi spun și partenerei, nu sunt pregătit pentru o eventuală reacție negativă. Nu cred că ar spune ceva jignitor pentru că nu e genul ăla de persoană. Dar nici nu e o conversație obișnuită și nu poți prezice pe deplin cum va reacționa cineva.

Vinovăția asta mă face să am mult mai multă empatie pentru prima mea parteneră, care mi-a spus că este asexuală abia după un an și jumătate de relație. La momentul respectiv, am fost dezamăgit și i-am zis: „De ce mi-ai spus asta abia acum? Dacă mi-ai fi spus de la început, am fi putut vedea cum funcționează lucrurile înainte să dezvoltăm un atașament emoțional.” Dar acum înțeleg de ce i-a fost greu să îmi spună. De multe ori, te convingi că poți face ce așteaptă partenerul de la tine, ca să nu pierzi conexiunea.

Am mai învățat și că acceptarea e deosebit de importantă pentru mine. Așadar, dacă purtăm această discuție și partenera o să spună ceva de genul: „E mult de procesat, dar te accept așa cum ești”, atunci s-ar putea să nu mă deranjeze să fac sex din când în când. Pur și simplu nu mai vreau să fiu nevoit să ascund latura asta a mea de partenerele mele.

Cum arată intimitatea solosexuală pentru tine în afara relației tale?

Am un coleg de apartament, așa că nu pot face tot ce mi-ar plăcea să fac dacă aș avea propriul meu spațiu, cum ar fi să cumpăr jucării sexuale sau să-mi transform magazia sau subsolul într-o cameră sexy pentru gooning. Dar în fiecare dimineață și seară, de obicei, am o sesiune de masturbare de treizeci de minute, iar duminica, când sunt singur și nu am planuri sociale, îmi iau câteva ore ca să mă distrez. De obicei, contactez una dintre dominatrix cu care lucrez cu câteva zile înainte, ca să aflu dacă e disponibilă pentru o sesiune sau dacă pot comanda un videoclip personalizat pe care să îl folosesc atunci. De asemenea, îmi scriu fanteziile, ca să le pot pune în practică mai târziu cu aceste dominatrix.

Ai menționat de mai multe ori că te masturbezi la filme porno. Cunosc mulți solosexuali care se identifică și ca pornosexuali. Dar cunosc și solosexuali care sunt excitați în principal de partenerii lor, de propriile fantezii sau chiar de ei înșiși, dintre care unii nu folosesc niciodată filme porno. Unde ai zice că te încadrezi?

Ah, da, e o întrebare foarte pertinentă. Cred că prefer pornografia, dar nu sunt împotriva masturbării împreună cu partenera. Singura problemă este că sunt atras foarte mult de dominatrix BDSM. Deci, dacă nu am o parteneră care să fie atrasă de asta, cred că aș înclina în continuare spre pornografie.

Majoritatea solosexualilor pe care i-am întâlnit spun că implicarea în comunitățile solosexuale în persoană sau online nu numai că îi ajută să se simtă mai confortabil cu identitatea lor, dar le prezintă și modalități noi de masturbare și de exprimare a solosexualității. E valabil și pentru tine? Ce fel de lucruri ai învățat în spațiile solosexuale?

Atât de multe! La început, am învățat să îmi creez o ambianță plăcută, cu lumânări și beculețe. Dar am învățat, de asemenea, că e OK și să te masturbezi ca un degenerat. Aș zice că seamănă cu felul în care privesc unii oameni dansul la bară: Îl iau în serios doar dacă e elegant, gen, în cadrul unui show spectacol burlesc. Dar eu am realizat că dansul la bară e foarte ok și dacă îl face o stripperiță în chiloți tanga, care și-o arde pervers. Îmi plac ambele variante.

Sunt lucruri din domeniul solosexualității pe care încă nu le-ai explorat?

Unii oameni din comunitățile în care activez au încercat să mă convingă să iau în considerare masturbarea împreună cu alți solosexuali. Întotdeauna m-am gândit că masturbarea și gooning-ul sunt lucruri pe care îmi place să le fac singur. Îmi place să vorbesc cu oamenii despre asta și să învăț noi moduri de masturbare și noi perversiuni de la alte persoane din comunitate. Dar nu m-am gândit niciodată să o fac cu alții.

Întotdeauna mi s-a părut că, din punct de vedere tehnic, asta n-ar mai fi solosexualitate. Dar știu că mulți solosexuali fac și asta, așa că o iau în considerare, deși am rezervele mele. Dar dacă partenera mi-ar spune: „Hei, și mie îmi place să practic gooning”, ar putea fi fantastic să facem gooning împreună!