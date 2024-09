Piticii mi-au povestit care sunt cele mai dubioase lucruri pentru care au primit bani la petreceri

Fotografii din arhivă

Poate părea ciudat că în 2016 încă există o piață în care persoanele care suferă de nanism sunt angajate pentru petreceri de burlaci și petreceri de Crăciun. Dar se pare că e o industrie chiar înfloritoare. Iar asta spune mai multe despre noi decât despre persoanele mici de statură.

Dar am vrut să vorbim cu oamenii ăștia mici ca să aflăm ce se întâmplă la petrecerile unde sunt chemați de petrecăreții cu fetiș pentru oameni mici. Am vrut să știm cum se simt și dacă le place jobul lor.

Așa că am sunat la Dwarf My Party ca să aflăm niște perspective.

Blake Johnston

Blake, fondatorul și proprietarul Dwarf My Party

VICE: Salut, Blake. Cum ai intrat în această industrie?

Blake Johnston: A început după ce am apărut la o emisiune TV printr-un prieten. De acolo a pornit totul și am devenit tot mai popular. Ce părere am despre industrie? Îmi place la nebunie. Dacă n-aș face ce fac, aș fi ca un cântăreț care nu-și poate folosi talentul.

Te îngrijorezi vreodată că încurajezi un anumit tip de discriminare?

Nu, pentru că fac doar ce îmi place. Nimic nu mă ofensează. Am fost întotdeauna măscăriciul clasei, mi-a plăcut să-i distrez pe alții. Am fost jignit de alți pitici care mi-au zis că mă prostituez. Mie mi se pare că avem un job mișto pentru că îi facem pe oameni să râdă.

Cum a fost prima petrecere la care ai participat?

A fost o petrecere a burlăcițelor și au vrut să vin să le fac striptease. Nu mai făcusem asta înainte, așa că am fost emoționat. Dar făcusem și wrestling în trecut și asta m-a ajutat. Mi-am creat un personaj pe care l-am numit Mr. Big și asta m-a ajutat mult.

Ce? Faci wrestling?

Da, de 12 ani. Anul ăsta se fac 13.

Ce tare! Ți se cere să faci wrestling la petreceri?

Uneori. Îmi amintesc că la o petrecere a burlacilor, unul dintre tipi a vrut să se pună cu mine. S-a pus în genunchi și mi-a zis: „Hai s-o facem.” L-am întrebat: „Ești sigur că vrei să facem asta pe bune?” Prietenii îi tot ziceau: „Omule, tipul face wrestling de ani de zile! Îți poate rupe brațul!” Până la urmă a ajuns să plece îmbufnat de la propria petrecere. Dar nu se întâmplă prea des faze din astea.

Există și persoane care flirtează cu tine în timpul jobului?

Da, s-a dat la mine un tip. A fost foarte insistent, tot încerca să mă seducă până a devenit deranjant. La un moment dat i-am zis: „Omule, n-am nimic cu tine, dar pur și simplu nu sunt atras de tine.” El tot îi dădea înainte că n-a mai fost niciodată cu un pitic și până la urmă i-am zis: „Omule, nu e nicio șansă să facem ceva împreună, înțelege!”

Citește și: Cum m-am distrat la o parada a modei cu pitice

Care a fost cea mai ciudat ă misiune pe care ai primit-o?

Să fiu bebeluș.

Bebeluș?

Da, am fost angajat să fiu bebeluș la o zi de naștere a cuiva care împlinea treizeci de ani. Imaginează-ți că ai treizeci de ani și vrei să dai un party în onoarea tinereții pierdute, așa că o faci cu tematica „bebeluș”. Am ajuns acolo și am găsit peste tot scutece și pătuțuri de bebe. Lumea bea alcool cu biberonul. De obicei încerc orice propunere o dată și, dacă nu-mi place, n-o mai repet. Dar ne-au cerut să purtăm chiar scutece. Le-am zis că nu sunt de acord și m-am dus în trening.

Ce ai învățat din experiența respectivă?

A fost una dintre situațiile în care am realizat că n-o să mai fac chestia asta a doua oară. La jobul ăsta ești pus adesea în situații inconfortabile, dar asta a fost prea de tot. Mi-am jurat că n-o să mai fac asta niciodată.

Josh Damman

Josh e tipul cu perucă

VICE: Salut, Josh. Care e cel mai nasol job pe care l-ai primit în toată cariera ta la Dwarf My Party?

Josh Damman: Am participat la un majorat pe Coasta de Aur și lucrurile au luat-o razna. Fetele îmi tot dădeau să beau bere cu furtunul. Eu nu prea beau, așa că a fost prea mult pentru mine. Voiau să mă ridice în brațe și mie nu-mi place să fiu ridicat – nu sunt o minge sau o bâtă de baseball. Dar în majoritatea cazurilor sunt pe scenă, așa că dețin controlul.

Am vorbit cu Blake despre persoanele care au un fetiș pentru persoanele cu nanism. Ai pățit și tu asta?

Da, am dat peste un cuplu de 45 de ani care au vrut să mă ia acasă. M-am panicat un pic. Eu stăteam de vorbă cu tipa inițial, dar apoi a apărut și el. S-au întors amândoi spre mine și mi-au zis destul de abrupt: „Ce zici? Vrei să vii la noi? Bem ceva și vedem ce se mai întâmplă.” Le-am zis nu. Nu mă pasionează sexul în trei, cu atât mai puțin cu clienții.

Citește și: Cum fac comedianţii români oamenii să râdă

Ai zice că acela a fost cel mai ciudat moment pe care l-ai trăit?

Cam toate petrecerile au momente ciudate. La o petrecere a trebuit să mă îmbrac ca personajul Tweedledee din Alice în Țara Minunilor. Trebuia să sărim din niște tufișuri și să speriem oamenii care intrau. Era un eveniment foarte formal și elegant și nimeni nu se aștepta la asta, așa că săreau din papuci când le ieșeam în față. Apoi ne retrăgeam și-i speriam pe următorii. A fost cel puțin caraghios.

Ce ai învățat după toate aceste incidente inconfortabile?

Să selectez bine evenimentele la care merg și să nu merg la petreceri unde sunt chemat în ultima clipă. E bine și să stabilești lucrurile de la început, ca să nu te simți exploatat.

Arti Penn

Art Penn e doborât.

VICE: Lucrezi la Dwarf My Party de ceva vreme. Cum ți se pare jobul?

Arti Penn: Sunt aici de peste zece ani. Cred că pentru fiecare om e altfel. Dacă nu-ți place, nu trebuie să te bagi. Oamenii sunt fascinați de pitici.

Ce părere ai despre fascinația asta a lor?

La petrecerile astea îi educăm cumva. Mereu îmi pun întrebări pe care și-au dorit să i le pună unui pitic. Evident că lucrurile o pot lua razna când se consumă mult alcool, dar de cele mai multe ori mi se pare un job distractiv și educativ.

Te-a rugat cineva să-l lași să te arunce?

La o petrecere mi s-a zis că voi fi aruncat de pe balcon. Când ești mic de statură și înconjurat de oameni beți, e bine să fii prudent și să-ți păzești spatele. Uneori e mai bine să pleci, așa că asta am făcut.

Citește și: Prin ce rahaturi trebuie să treci ca să te faci comediant în România

Au fost și cazuri de petreceri unde ai crezut că n-o să-ți placă și, de fapt, te-ai distrat?

Odată a trebuit să mă costumez în Beyoncé și am dansat cu alți trei tipi în rochii, cu peruci, pe o parodie la „Single Ladies (Put a Ring on It)”. Am purtat tocuri mari, perucă și un body mulat. Chiar a fost tare, mi-a plăcut.

Care a fost cel mai ciudat lucru pe care ai fost angajat să-l faci?

Odată, am crezut că mergem la o expoziție de mașini. Ne așteptam la gagici sexi și oferte promoționale, dar era o adunare a motocicliștilor.

Și care era rolul tău la eveniment?

Să mă plimb pe-acolo, să dau note la concursul de tricouri ude. Nici n-am înțeles foarte bine ce trebuia să fac. Ce să zic, am fost angajat la alte petreceri ca să tragă unii linii de coca de pe pălăria mea. Nu știi întotdeauna ce te așteaptă până nu ajungi acolo.

Dacă te uiți în urmă, cum ți se par întâmplările dubioase prin care ai trecut?

Am început să renunț la petreceri și acum joc mai mult în filme, apar la emisiuni. La petreceri se bea mult alcool și lumea pierde controlul. Dar sunt momente în care m-am simțit minunat, de exemplu, când mă îmbrac în elful lui Moș Crăciun și văd copii fericiți. Mă motivează să intru în personaj ca să-i fac să zâmbească. Bucuria copiilor merită oricând efortul.

