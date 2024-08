Ce a ieșit după ce am pus doi prieteni să analizeze la o bere congresul online USR PLUS

Este un adevăr universal recunoscut că un partid burlac, posesor al unei averi frumoase, are nevoie de o nevastă tehnocrată. Iată că după multe discuții și drame, după multă Mândrie și destul de multă Prejudecată, USR s-a unit cu Plus într-un Congres Extraordinar care mi-a mâncat ziua de sâmbătă, când aveam planuri de grătar. E ok, oricum a plouat.

Și pentru că e mai bine să împarți totul cu prietenii, am decis să fuzionez și să împart această onoare cu Mihai Ilioaia, cunoscut ca un mare iubitor de trivia și meme, cu care am comentat live întreaga fuziune.

În USR au votat 76,1% pentru „DA” pentru fuziune. În PLUS au fost de acord 83,43%

Fuziunea USR-PLUS nu e o poveste nouă întrucât cele două partide au ceva ADN comun și probleme interne similare. Dar dacă tot mergi cu candidați comuni, pe liste comune și conducerile au idei comune, cele două partide au zis să-și consolideze poziția cu o mare fuziune. Cu 3 200 de delegați online, că e totuși pandemie.

De la PLUS, am văzut tot procesul democratic, chiar și părțile de bâlbăială tehnică pe care nu le doream. Poți vedea și tu aici, dacă te interesează. Voturile, extragerea prin Random.org, discursul din deschidere al lui Dragoș Tudorache, discuțiile membrilor, detaliile tehnice, ce mai, tot.

După-amiază însă, când era vreme frumoasă afară, s-a activat congresul comun și noi ne-am așezat școlărește la laptopuri să ascultăm ce au de zis domnii Cioloș și Barna. Poți urmări aici totul, dacă vrei neapărat.

Cioloș dispărut, Barna o ține langa despre neam și patrie și ultimii 30 de ani

Congresul n-a început promițător pentru că Cioloș era pierdut la datorie, fără semnal, motiv pentru care i s-a cerut lui Barna să umple timpii morți cu povești despre patrie. Barna ne-a vorbit, din același unghi ca de dimineață, nici nu știu dacă s-a mișcat din scaun de atunci.

Costache: Dovezi suplimentare că Sălajul nu există.

Ilioaia: Deci, mi se pare foarte tare ca a intrat băiatul ăla să zică „nush, boss, Cioloș e pe coclauri, vorbește și tu jumate de oră, poate îl prindem”. Și acum Barna vorbește despre cum e să stai 30 de ani într-o gară și metafore obosite despre cum așteptăm trenuri.

Costache: BARNA O SĂ FACĂ TRENURILE SĂ MEARGĂ LA TIMP, CA MUSSOLINI.

Barna pare prototipul ăla de om care iese în față pentru că vorbește cu încredere. Nu contează ce știe, ce zice, doar să zică. E un fel de Buzdugan al clasei politice.

Ilioaia: Pare că putea să mai vorbească încă patru ore fără să zică ceva anume. E bun de filibuster.

Cioloș intră pe fir cu energia fuziunii

Între timp, Dacian Cioloș a găsit semnalul pe undeva prin sertar și a intrat să vorbească. Spre deosebire de Barna, vorbește mult mai plasat, nu doar despre de ce există partidele astea, ci și despre riscurile politice. Se vede că a fost o tură pe la comisie. Ne spune că partidele astea nu vor mai lucra împreună apropiat, ca până acum, ci vor fuziona direct. Nu înțeleg diferența foarte bine, dar aparent e o diferență mare:

„Vă temeți că vă veți pierde identitatea, dacă avem idei diferite, ne pierdem coerența”.

Costache: Care identitate, care coerență?

Și când ne spune Cioloș: „Am vrut să ne asumăm guvernarea, ca să facem lucrurile mai bine ca ceilalți” e un fel de „am ales să fac asta, altceva n-a fost și vreau să fac bani din asta pentru că altfel n-are rost”. Pentru că deocamdată nu poți să-ți asumi guvernarea la 15%, ce ești tu, PNL?

Tot Cioloș mai spune că: „Ăsta e scopul: să le dovedim oamenilor că ne pot da țara pe mână”. Da, ok, vreau să văd și eu asta, că de-aia îmi pierd weekendul uitându-mă la congres.

Ilioaia: Cioloș și Barna vorbind despre cum suntem mai puternici împreună. Au făcut Unirea Foarte Mică. Aia de buzunar, de 200 de ml.

Costache: E altfel când basculanta e a ta…

Ilioaia: Greu cu semnalul. Cioloș a zis că „O să închei cu asta: Noi, USR-PLUS am demonstrat că czzzzzhhh fssss ka st … și vrem să demonstrăm că putem face asta și mai departe!”

Roast-ul candidaților USR PLUS de pe Zoom

Dragoș Tudorache

După discursurile celor doi headlineri, Dragoș Tudorache anunță zâmbitor că o să dea cuvântul mai multor candidați. Și începe distracția. Nu știu dacă ai jucat vreodată jocul ăsta de pandemie, dar e foarte interesant să te uiți la oameni când vorbesc de lucruri serioase în Zoom. Să le observi camerele din care vorbesc, fețele, în general să încerci să-ți dai seama cine sunt sau de ce îți aduc aminte. Asta am făcut și noi vreo oră jumate cu candidații de seamă USR PLUS introduși în scenă în calupuri de două-trei minute. Ilioaia a furat un pic startul și l-a roast-uit pe MC, Dragoș Tudorache.

Ilioaia: Băiatul ăsta sigur nu s-a băgat în politică să fure. Deja are airpods. Arată ca John Cusack, dacă s-ar fi făcut tâmplar.

Apariția lui Clotilde pe Zoom. Armand este candidata la primăria Sectorului 1

Apare pe ecran Clotilde Armand, suprapusă peste o poză cu protestele din Belarus. Ochii mi se rotesc în cap 180 de grade. Ne vorbește zâmbitor despre cum fac și bielorușii revoluție cum am făcut noi la OUG 13.

Ilioaia: Clotilde nu știe când să zâmbească și când nu. Tocmai a zis despre Lukashenko că este cel mai sângeros dictator, în timp ce rânjea până la urechi. Clotilde parcă e un personaj rasist și misogin creat de un comediant care urăște femeile franceze.

Costache: E colega aia de la facultate, care te vede că copiezi și te spune profesorului zâmbind și zicând „Doamne-ajută”.

Ilioaia: A terminat de vorbit și tot n-am aflat care-s cotele Dunării.

Vlad Voiculescu, candidat la consiliul general al Bucureștiului

Barna începe să vorbească despre meritele următorului candidat. Pare un pic circumspect.

Costache: Se uită-n stânga Barna, minte despre ăsta care vine acum.

Noul vorbitor e Vlad Voiculescu, fost ministru tehnocrat, ONG-ist și candidat la consiliul general pe lista USR PLUS. Voiculescu a vrut să fie contracandidat intern pentru Nicușor Dan, înainte ca Nicușor să se înțeleagă cu PNL pentru susținere și să taie orice discuție.

Ilioaia: Vlad Voiculescu arăta de parcă e singurul angajat Ubisoft care nu a fost acuzat de sexual harassment.

Costache: Voiculescu arată ca băiatul cool de la HR, care-ți zice să nu mai fii atât de serios, că directorul te-a înjurat de mamă prietenește.

Ilioaia: Are și scaun de gamer.

Costache: Ce jocuri crezi că joacă Vlad Voiculescu?

Ilioaia: Two Point Hospital.

Dominic Fritz, candidat la primăria Timișoara

Urmează candidatul USR la primăria Timișoara, care încearcă să-i fure scaunul de primar lui Nicolae Robu, OMUL CARE SCRIE AȘA PE FACEBOOK CA MĂTUȘA TA PENSIONARĂ. Un deliciu.

Costache: A, ce-mi place băiatul ăsta, Dominic Fritz. E practic genderswapped Clotilde. E un băiat din Timișoara via Germania, care a tot făcut fundraising pentru ceva ONG local și așa a descoperit frumusețea Timișoarei și podoaba capilară a stăpânului orașului.

Ilioaia: Arăta de parcă ar trebui sa îmi spună ce placă video să-mi iau, nu cu cine să votez.

Costache: Bă, arată un pic ca băiatul care te învață cum să-ți refinanțezi creditele, dar na, măcar e concurență la Robu.

Ilioaia: Stai că are biblioteca în spate, putem să-l judecăm după cărți, nu doar după look. What he got? Wow are album cu Dilbert și un roman de Jeffrey Archer? Are vreo carte care nu e scrisă de vreun conservator căcănar?

Costache: Îmi place câinele ăla bibelou din spate!

Ilioaia: Da, e magnific.

Mădălina Scurtu, candidata pentru Otopeni

Urmează candidata USR-PLUS la primăria Otopeni, Mădălina Scurtu, avocată, membru al comunității Otopeni din 2013 și membru PLUS din decembrie 2018.

Costache: Opa, Otopeni. Dacă ia fata asta la Otopeni, îi taie craca CPF-istă de sub picioare (limbricului ăluia de) domnului parlamentar Daniel Gheorghe că ta-su e primar la Otopeni.

Ilioaia: Ce vrem noi pentru Otopeni? Prețuri mai mici pentru sandvișuri cu salată de pui.

Și un metrou, dacă e, sau măcar un tren care să circule corespunzător de la aeroport la București.

Adrian Wiener, candidat pentru primăria Arad

Urmează Adi Wiener, Senator USR și doctor din linia întâi în spital de Covid.

Costache: Wiener e băiat tare, coordonează un spital de Covid acum. I-a supărat rău de tot pe libertarieni că a propus o lege care taxează mai mult zahărul din sucuri. A fost mare trădare pentru ei, că tocmai USR-ul, unde s-a infiltrat Năsui, a propus asemenea lege. Între timp, ca toate lucrurile bune, a fost furată de PSD.

Ilioaia: Arată ca personajul principal din jumate din filmele românești recente.

Costache: Da, aici arată de parcă face laif în care zice „ami cer scuze de la domni polițiști”. Dar cred că aș arăta mai rău, dacă aș face ture în combinezon, între bolnavi de COVID. De asemenea, e singurul om pe lângă LL Cool J și Samuel Jackson care posedă un articol vestimentar Kangol.

Costache: În comentarii e unul care are o problemă cu băncile și cămătăria. Vrea legi anti bănci. Ai greșit partidul, băiatu’ meu.

După introducerea unei tipe tinere și destul de mișto (Mădălina Iamandei), întoarsă de afară ca să candideze la primăria unei comune de lângă Băile Olănești (despre care nu am făcut glume, pentru că suntem niște domni) continuă numele mari – Cosette Chichirău, deputat USR și dușmanul de moarte al lui Șerban Nicolae.

Cosette Chichirău, candidată pentru primăria Iași

Costache: Cosette. Candidatul USR-PLUS pentru Iași. Are potențial de Angela Merkel de Iași.

Ilioaia: Doamna dirigintă. Cosette tocmai a zis că „dar poate și eu am profitat de muncă altcuiva”. Crezi că a citit primul capitol din Das Kapital?

Vorbește de parcă își negociază o mărire în video-ul ăsta.

Costache: Păi, cam asta face, că e din aripa care a cam pierdut în USR și e cam șefa pe Moldova la aripa aia. Dar are un discurs mișto, de hai să tragem împreună cu ăștia, chit că ne-au tot săpat.

Rămânem tot la Iași și pârcălabul Dan Barna ne explică că mulți dintre consilierii locali sunt „ARGAȚI, șoferi sau… mă rog… acompaniatoare” ai primarilor. Ioi. Bine, că nu erau direct șerbi. Observă că nu zicem nimic de acompaniatoare, nu cred că președintele unui partid parlamentar cu pretenții a vrut să zică că o bună parte din aleșii locali sunt aleși pe spate, cu primarul deasupra, pentru că asta ar fi ceva ce ar zice Șerban Nicolae, nu oameni noi din politică. Îi dă cuvântul după niște bâlbe de înțeles Dianei Fink. Finke. Finkelștain.

Ilioaia: Diana Wittgenstein? Asta nu e fiica lui Jordan Peterson?

Costache: Nu știu, dar se vede că e avocată frate. Construiește discursul, vorbește cu „în completare” și „precum”. Le zice pe puncte.

Ilioaia: Sau a făcut un semestru de academic writing.

Costache: Uită-te la diferența dintre un gifted amateur entuziast care-și spune of-ul, dar împunge lumea la vot, precum Cosette, și o femeie cu training de pledoarie ca asta.

OMG. A zis OAMENI FRUMOȘI. Neironic.

Ilioaia: Incredibil.

Stelian Ion, candidat pentru primăria Constanța

Costache: Stelian Ion. Băiat bun, a făcut niște chestii mișto când era rost de proteste.

Ilioaia: Are față de rodditor. Wow, cum îl cheamă pe reddit?

Costache: Stelian a dus greul când a fost cu legile justiției, era nenea cu portavocea. Acum l-au găsit (se pare) cu ceva fraudă, ca să ia o garsonieră ANL în anii 90. E din aripa Nicușor Dan originară, de-aia a deschis vorbind cu și despre Nicușor.

Ilioaia: Arată ca Nicu Banea care s-a dus la stilistul lui George Clooney.

Elena Lasconi, candidat pentru primăria Câmpulung Muscel

Tirada de candidați continuă, cu candidatul USR la Reșița, care arată ca vărul de la oraș al lui Viorel, soțul Vulpiței. Apoi, dacă tot suntem la categoria entertainment, ni se aduce un nume greu.

Ilioaia: „Urmează Elena Lasconi, pe care o știm cu toții de la televizor”. Literalmente cine?

Costache: Bă, n-o știi tu, dar o știe România, că a fost la PRO TV, postul tuturor românilor.

Ilioaia: Asta e tipa care organizează semnatul felicitărilor în birou la zilele colegilor.

Costache: E șefa căreia îi plac prea mult ședințele, vorbește o oră zilnic, motiv pentru care biroul dă chix la target, dar e destul de persuasivă cât să convingă șefii că e vina lor.

Ilioaia: Haha a zis că „USR si PLUS au plecat din stradă”. A furat asta de la A$AP Rocky.

Allen Coliban, candidat pentru primăria Brașov

Costache: Ah, Allen Coliban. Zici că e chad intrat la apă. E un tip cu bărbie și brow de chad, dar care are 1.70 max. Are energie bună, îmi place mult.

Ilioaia: Seamănă cu Cody de la Some More News. Pun pariu că a făcut vlogging. Are blur pe fundal, niște trofee vagi, dar impresionante în spate. Profesionist.

Costache: Aici arată mai rău decât Cody, că e ras, pierde din sex appeal. Dar îl apreciez, omul e unul dintre cei mai mari ecologiști din USR, din ăsta cu râul, ramul. Un fel de eco-centrist. Candidat bun pentru Brașov, că-s mai ecologiști pe acolo.

Ilioaia: Wow, s-a folosit cuvântul „năzuință”. Mai degrabă „Năsuință”.

După încă doi candidați ne apropiem de final, delegații deja sunt nervoși, nu mai vor discursuri, vor să voteze. Ni se spune asta în timp ce e introdus candidatul mult negociat al USR-PLUS-PNL de la Sectorul 2 unde actualul viceprimar, care își face campanie de doi ani, nu a fost susținut de PNL, schimbând macazul la Firea.

Radu Mihaiu, candidat la Sectorul 2, București

Costache: Ăsta e ăla de la 2, candidatul vostru. Are o șansă, dar una mică.

Ilioaia: Humpty Dumpty.

Delegații fiind din ce în ce mai agitați, este adus chiar EL, „candidatul Dreptei pentru Primăria Capitalei”, domnul Nicușor Dan.

Costache: Opa, este chiar el.

Ilioaia: Mihai Călin.

Costache: „Doamnelor și domnilor, Nicușor Dan, candidatul USR la primăria Bucureștiului, al acestui proiect în care credem cu toții” ne zice Barna probabil mușcându-se de limbă.

Nicușor Dan

Nicușor Dan pare obosit, dar vorbește. Nu mecanic, nu cu multă carismă sau cu pregătirea unui politician veritabil, mai mult așa, ca un coleg obosit după o zi de muncă. Ne vorbește de 10 august, de OUG 13, de drumul greu spre național de aici înainte. Responsabilitatea de abia începe. Dacă aș fi Userist, aș fi intimidat, dar poate și un pic încurajat. Îl vezi așa obosit, te miri că au reușit fotografii să scoată o poză prezentabilă cu el pentru bannerele alea uriașe plătite de PNL, dar știi măcar că omul asta a vrut demult să facă asta și că, așa obosit și sacadat, e cu un pas mai aproape de primărie.

Se taie transmisia și noi ne întoarcem la ideile noastre despre cât de mișto ar fi fost un grătar. Două ore mai târziu USR și PLUS revin Live pe Facebook de data asta fuzionate.

Oricum ăștia sunt, în mare parte, candidații USR PLUS. Unii ne-au convins, alții mai puțin, dacă reușesc să convingă și electoratul, vedem pe 27 septembrie.

