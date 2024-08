Ce să fac dacă m-am săturat să am burtă

„Întreabă o femeie puternică” e o rubrică de sfaturi pentru cei care s-au săturat de diete sănătoase, ținute perfecte pentru sală și abdomene sculptate. Casey Johnston, care nu e doctor sau antrenor personal, are răspunsul la toate întrebările tale despre fitness și vrea să fii sănătos, să te bucuri de carbohidrați și să te spargi.



Salut, Casey!

În prezent nu sunt într-o formă proastă, dar nu stau nici chiar bine. Nu fac niciun fel de exerciții în afară de câteva întinderi sau ridicări de greutăți la mine acasă, atunci când îmi amintesc. Nu vreau să fiu neapărat musculoasă, dar mi-ar plăcea să fiu mai tonifiată și să mai dau jos din burtă. Am auzit că e grăsimea cel mai greu de dat jos. N-aș avea cum să știu din experiența personală, pentru că n-am încercat niciodată lol. Dar îmi fac griji să nu mă descurajeze treaba asta înainte să văd vreun rezultat. Ce sfat ai pentru cineva care vrea să înceapă și să nu renunțe dacă nu vede o diferență după o săptămână? – Jess

Te înțeleg; Și eu am încercat să scap de burtă în moduri sănătoase și extrem de nesănătoase. Cel mai important e să înțelegi că grăsimea aia „încăpățânată” depinde mult de biologia ta și că modul în care e stocată de organism depinde de la un om la altul. Unii oameni au brațe foarte subțiri indiferent ce greutate au; alții au picioare super subțiri; unii au grăsimea distribuită mai uniform. Eu am mușchi pe abdomen, dar am și celulită pe brațe, așa e corpul meu. În plus, am grăsime pe burtă orice aș face, am văzut asta când eram mai slabă.

Nu există vreun exercițiu sau proces magic prin care să poți da jos grăsimea dintr-o zonă. Nici măcar abdomenele nu fac grăsimea să dispară ca prin magie.

Într-adevăr, poți da jos grăsimea din orice zonă a corpului, chiar și din alea încăpățânate, dacă ești foarte strictă cu tine. Biologic, e posibil. Dar cu un preț mai mare decât crezi. Gândește-te bine ce te face să crezi că ai fi ok dacă nu ai avea grăsime pe burtă. Oare chiar e un standard de frumusețe rezonabil?

Sunt persoane care dau jos grăsimea corporală la modul profesionist, chiar și din zonele încăpățânate. Bodybuilderii și modelele de fitness au uneori diete foarte agresive, dar durează luni de zile ca să funcționeze. Dacă nu cunoști procesul prin care un model arată așa cum arată, poate te va lămuri clipul ăsta. Aproape toate modelele pun pe ele câteva kilograme în zilele de după concursuri și, de multe ori, cântăresc cu 10-15 kilograme în plus față de fotografiile pe care le vezi, pentru că nu e sănătos să ai constant zero grăsime pe corp. O greutate prea mică sau un metabolism dereglat din cauză că ai mâncat prea puțin pentru mult timp sunt asociate cu mai multe simptome, inclusiv pierderea menstruației, foame constantă, anorexie și frisoane. Îți dă peste cap starea de spirit și viața, în general. De asta nu vezi multe persoane care să adopte acest stil de viață zi de zi. Oamenii care trăiesc astfel nu prea vor să recunoască prin ce trec; o influenceriță de fitness, Stephanie Buttermore, a declarat recent că a renunțat la acest stil de viață pentru că se simțea constant înfometată, d-aia s-a apucat să mănânce în fiecare zi cât mai mult până se satură. Deja a pus pe ea 15 kilograme și bravo ei.

Apoi, atâtea corpuri sunt modificate în Photoshop sau FaceTune sau prin lumini, poziție, liposucție, diete groaznice și multe alte mizerii. Există o aplicație care efectiv îți desenează mușchi pe fotografiile din telefon. Știi foarte bine ce se ascunde în spatele fotografiilor cu oameni imposibil de frumoși și totuși continui să te compari cu aceste standarde nerealiste.

Era o vreme în care aveam probleme mari și nu mă interesa că îmi făceam rău atâta timp cât mi se părea că arătam bine și eram acceptată. Știu cât de greu e să nu-ți placă trupul tău; tulburarea dismorfică corporală e un fenomen real și mult mai răspândit decât crezi.

Aș vrea să-ți pot spune că soluția pentru burta ta e să ridici greutăți, deși am impresia că persoanele care o fac își controlează mai bine greutatea și grăsimea corporală. Dar după ce am început să ridic greutăți, mi-am dat seama că trupul meu are și alte scopuri în afară de a fi cât mai slab posibil. A fost tare când am început să mănânc bine ca să devin mai puternică și am văzut cum transforma corpul meu mâncarea în mușchi! Mi-a plăcut mult de mine când am devenit mai musculoasă și bine făcută și am observat că mă uram când treceam prin perioade de anxietate și slăbeam.

Pot să-ți spun ce m-a ajutat pe mine, indiferent de greutate: Să mă uit la alte femei cu constituția mea în MyBodyGallery sau să caut hashtagul de pe Instagram #30secondstransformation, prin care femeile arată cum le transformă poziția, lumina și hainele corpul. Aceste imagini m-au consolat, nu pentru că arăt ok prin comparație cu ele, ci pentru că suntem atât de copleșiți de imagini cu corpuri mici și perfecte, încât ajută mult să ne amintim cum arată, de fapt, oamenii normali și că și persoanele slabe nu arată la fel mereu.

Poate că știi asta și te gândești că sunt extreme. Tu doar vrei să dai jos niște grăsime de pe burtă. Dar corpul tău pierde greutate așa cum vrea el, ceea ce înseamnă că e posibil ca, dacă schimbi zona respectivă, să ți se modifice tot corpul și stilul de viață într-un mod nasol. Suntem binecuvântați că unele persoane care au un stil de viață aparent sportiv și sănătos spun uneori adevărul, doar că aceștia sunt mai greu de găsit decât cei care postează fotografii cu abdomenul încordat lângă un platou cu fructe, cu descrierea: „Cinci mese vegane keto și scapi rapid de cinci kilograme!”.

N-am vrut ca rubrica asta să se transforme într-un delir despre grăsimea de pe burtă, dar internalizarea acestui limbaj și a acestor standarde poate fi mai devastator decât crezi pentru psihic și sănătatea ta. Poți ajunge departe dacă înveți să-ți folosești corpul și să mănânci bine – te vei simți puternică și capabilă, cu mai multă energie – e păcat să te compari cu un standard care nu doar că e aproape imposibil de atins, ci și efemer. E o revelație să începi să-ți privești corpul ca pe un mecanism capabil să se autoconstruiască. Ești mult mai mult decât grăsimea de pe corpul tău.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.