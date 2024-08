Cele mai dubioase lucruri pe care să nu le faci la primele întâlniri, dacă mai vrei o șansă

Dating-ul de calitate nu cred că face parte din aptitudinile mele și nu l-aș băga musai în CV. Asta pentru că glumele proaste îmi scad rating-ul. Dacă aș fi într-un episod din Black Mirror sau în viața reală din China, probabil că m-ar trimite la carceră pentru date-urile mele care au adunat mai puține steluțe ca un taximetrist care s-a transformat în Uberist.

În ultimii ani, am tot ieșit cu diferiți tipi. Așa că pot spune că mi-am dat seama, la 24 de ani, ce vreau de la un băiat și ce nu, măcar la prima întâlnire. Care sunt deal-break-urile pentru mine. Chestiile care mă fac (aproape) să mă ridic de la masă și să zic: mai bine mă uit la un serial Netflix prost decât să mai stau aici. De la aroganțe supreme în care el pare că e spectacolul și eu doar public până la a se uita după alte tipe în timp ce e cu mine sau să-mi spună că citatul lui preferat e „I swear to fucking God, dude, you fucking rock. Please, Marshall, please, let me suck your cock”. Boring.

Sunt totuși unele reguli despre care poți crede că vin natural la primele întâlniri. Nu însă pentru toți oamenii, bărbați și femei deopotrivă.

Așa că am luat puțin din experiența mea și am adăugat poveștile altora despre cele mai mari fail-uri la întâlniri. Le-am pus la un loc și-am strâns Cele 11 porunci ale primului date sau Cum să nu ajungi în Iadul iubirii. Încă mă mai gândesc la nume.

Să vorbești despre fostă sau fost e cel mai mare turn off

Eu la asta m-am blocat când mi s-a întâmplat. Părea o regulă așa de evidentă, dar se pare că nu. E ok să spui că ai mai avut relații înainte și dacă vrei tu, cât au durat sau când au fost. Nu e ok totuși să-mi povestești cum te-a părăsit, cum soarele i se reflecta în irisul jucăuș și când transpira, erau invidioase și florile de pe câmp.

„Îi trimisesem cerere de prietenie pentru că distribuia meme-uri bune. Și da, arăta și foarte bine. Am chemat-o la un suc și nu cred că a respirat cât a povestit. «Așa făcea și Tudor». Problema nu era că mi-a zis că a avut o relație cu un Tudor, dar l-a descris așa frumos, încât mă gândeam că-l sun eu să-l invit la o cafea. Iar apoi am auzit oricum și de Mihai care era mai bad boy, dar o făcea să se simtă specială, Gabi care făcea sex nebun și Dragoș care era băiat bun, dar de-asta l-a lăsat”, îmi povestește Ștefan, 28 de ani, care a înțeles că ar trebui să-ți lași bagajul acasă măcar la prima bere cu cineva nou.

Obsesia pentru sex de la prima întâlnire devine hărțuire

Merg pe ideea că, dacă un băiat e destul de șmecher, știe să mă bage în pat fără să trebuiască să spună: hai să facem sex. Adică o să-mi placă așa mult de el, încât o să vreau eu singură. Să zicem că e ok să insiști o dată, că poate am făcut-o eu pe inabordabila (să zicem!), dar dacă insiști și a doua și a treia și a patra oară, după ce ți-am zis nu vreau sex și ți-am și explicat de ce, pari disperat și asta intră la hărțuire.

Nu cred că sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se întâmplă asta. De fapt, e una dintre principalele situații de #metoo. Când se insistă asupra ta să faci sex, deși tu ai zis de zece ori NU. Incredibil că și azi trebuie să strigi: „No means No” ca un băiat să priceapă asta.

„Vorbeam de ceva vreme cu tipul ăsta, îmi plăcea de el. La primul date m-a chemat la el acasă la o bere, greșeala mea că am acceptat. În capul meu, crezând că asta nu implică în mod obligatoriu și sex. Beau o bere, ca să și evităm localurile aglomerate, că e pandemie, și după merg acasă. Ne-am sărutat și tipul voia mai mult. Îmi plăcea de el, dar nu voiam sex la primul date. I-am zis că nu e momentul, a insistat o dată. I-am zis că nu, că oricum trebuie să merg acasă, că am muncă a doua zi, ceea ce era adevărat. Și tot insista să rămân. A repetat asta de vreo zece ori, până am zis că bă, nu e ok. Fie că e sex sau doar dormit, când insiști ca un nebun, e ceva în neregulă cu tine”, mi-a povestit și Ioana (22 ani).

Dacă ești misogin de la prima replică, ia-ți la revedere direct

Deși ai crede că replica asta s-a oprit la generația maică-tii, se pare că unii încă o mai folosesc. Eram la un moment dat în Centru Vechi și un băiat s-a gândit să-mi agațe una dintre prietene, Elena. La un moment dat a zis replica care udă toate femeile „Dacă aș avea o iubită, nu aș lăsa-o în club”. Îți dai seama că-n momentul ăla, în capul Elenei n-au răsunat trompete de nuntă și nici nu și-a văzut în fața ochilor rochia albă. Ba chiar, a pornit un întreg speech feminist despre căcatul pe care-l spusese băiatul. Și nu e singura care a trecut prin asta.

Crăița (22 ani) a ieșit cu un tip genul intelectual și elevat pe Facebook. „Mi-a zis că o fată n-ar trebui să bea bere că berea e de băieți și el nu acceptă asta. «Cum să bea o fată bere?!». Asta după ce mi-a spus cât de mult îi place lui berea. În seara aia am plecat rapid, nu mai aveam chef. I-am spus după, prin mesaje, că m-a deranjat faza și că nu e ok. Mi-a răspuns «Nu e nevoie să scoți cornițele»”.

Suntem în 2020. Femeile pot bea bere, iar bărbații cocktail-uri cu umbreluță. Toată lumea poate să facă orice. Cu mască, dezinfectant și să evite aglomerațiile, dar orice.

„Coronavirus nu există” sau „Masca e botniță”

E the latest news. The hottest hit. Coronavirus e pe vibe și se luptă la cursa despre cele mai discutate subiecte cu: vremea, lipsa apei calde sau ce se pune prima oară în bol, laptele sau cerealele. Coronavirus e pe buzele tuturor, uneori chiar doar pe buze și nu și pe nas. Glumiță cu masca, sper că te-ai prins.

„Mi-a spus că nu crede că există Coronavirus. Că dacă era totul pe bune, eram toți morți și de fapt e o conspirație ca să fim mai supuși. I-am zis că recent mie îmi murise o rudă din cauza virusului și că nu e chiar așa. Mi-a spus că de fapt am fost mințit de ăia de la spital ca să se facă numărul. Ce număr să se facă? Nu știu exact. Dar clar cu unii oameni trebuie să realizezi rapid că n-ai ce discuta”, Răzvan, 26 de ani, a fost norocosul.

Așa că acum de fiecare dată când aud pe cineva care-mi spune că nu există, că totul e o conspirație și că masca e o botniță, un unicorn moare undeva. N-o face pentru mine, fă-o pentru săracii unicorni.

Scroll-ul să ți se pară mai interesant decât omul din fața ta

Eu stau mult pe internet. Dau scroll, văd, like, postez, poate uneori chiar exagerez. Dar sunt unele momente sfinte în care nu ating telefonul: beții, plânsul prietenilor, sex, somn și foarte important: la date-uri. Acolo pui mâna pe telefon doar dacă sună, dacă îți comanzi taxi sau să vezi cât e ceasul. La o întâlnire proastă, poți grăbi sfârșitul ei și e socially accepted să zici că ai treabă și trebuie să pleci. Doar nu sta pe telefon să dai scroll.

Mihai mi-a povestit cum la un date, tipa tot stătea pe telefon. „Nu înțelegeam de ce. La un moment dat m-a oprit din vorbit ca să-și facă un selfie. Apogeul a fost când a venit random încă o prietenă de-ale ei și-au început să vorbească și să-și facă selfie-uri împreună”, îmi zice el.

Să zici că ții cu PSD poate fi un deal-breaker

Eu am o regulă cu prietenii. Dacă ne îmbătăm, nu discutăm despre două lucruri: biserică și politică. Clar nu ne ținem de ea, dar acum umblăm mai cu mănuși. La date-uri e la fel cu aceleași subiecte, cu precădere ultimul. Dacă nu vorbești nimic despre asta, inevitabil cineva spune că n-are apă caldă, iar cealaltă persoană o înjură pe Firea. Ăsta e cazul fericit. Altă variantă e să începi să tatonezi terenul, să arunci niște vorbe alese și subtile prin care mândra sau mândrul să-ți spună în treacăt dacă are sau nu altar cu Dragnea. Asta e varianta safe, să știi cum e situația de la început.

Dacă ți-o arzi periculos, poți să nu aduci vorba deloc, iar la al patrulea date să-ți spună că i-ar plăcea să gazeze niște protestatari ca pe 10 august 2018.

„Ieșisem deja de câteva ori și era frumușel, săruta bine și chiar râdeam. Iar pentru mine asta e important. Era cam la o lună după protestul din 10 august 2018. Și după ce l-a înjurat random pe Iohannis, mi-a spus că el ține cu PSD-ul și că e vina ălora de și-au luat bătaie de la jandarmi în Piața Victoriei. Imaginează-ți fața mea când am auzit asta, mai ales că eu am fost în Piața Victoriei”. Roxana, 24 ani.

Te înțeleg, Roxana.

Nu minți că ești altcineva decât cine ești

Aici o să las povestea să vorbească de la sine. Sabin a întâlnit o tipă mișto pe Tinder, Mihaela. Au vorbit puțin și ea insista să se vadă ori la el ori la ea. „Era frumoasă, dar instinctul mi-a zis că prima oară e mai ok să ne vedem în public, așa că i-am zis să ne întâlnim la Unirii. Tot nu o vedeam pe Mihaela, dar deodată apare Mihai în spatele meu. Eu mi-am luat mare blocaj psihic, nu înțelegeam. Mi-a zis că, de fapt, pozele nu sunt reale (no shit?!). Dar am stat la țigară să văd care e schema, poate avea o iubită și încerca să facă rost de un threesome. Mi-a zis că n-are șanse să agațe cu poze cu el și mai bine se vede față-n față cu persoana respectivă și poate se răzgândește”, îmi zice Sabin cu tristețe în suflet.

Nu e ok să minți pe cineva cu pozele altcuiva. Ba chiar e periculos să o faci, că cine știe peste ce homofob dai, în cazul ăsta. Lecție de învățat pentru ambele persoaneje implicate.

Nu-mi lua toată fața în gura ta

Sau dai de cineva care nu știe să sărute. Știu, nu cred că există un tutorial pe Youtube (sau oare?) despre cum să săruți bine. Nu poți exersa pe păpuși (deși am mai auzit oameni) sau cu fructe cum să ajungi să săruți bine. Iar primele dăți când se întâmplă asta, nici nu e nevoie. Dar dacă ai câțiva ani de experiență, ar trebui totuși să știi niște reguli de bază. E greu să scriu partea asta ca o finuță, dar mă tot gândesc că e pentru educație! Deci nu băli persoana cealaltă și clasica „nu-i băga limba-n gât”.

„Eram cu un băiat cu care aveam super conexiune, dar la sărut parcă eram total diferiți. Pe scurt: simțeam că mă înghițea cu totul, era foarte rapid, nu înțelegeam ce se întâmplă. Ziceai că se termină săruturile din lume. Fiind imatură, a trebuit să găsesc alte motive să mă despart de el, că nu puteam să-i zic direct. Încă mă simt prost că i-am zis că nu-mi oferă suficientă atenție și n-o să funcționăm așa. El a rămas cu minciuna asta de căcat”, mi-a povestit Ioana (23 ani).

Nu-mi spune de zece ori pe zi că sunt cea mai minunată persoană

Unii oameni îi spun sufocare sau exces de afecțiune, eu o numesc „îmi place Kinder Bueno, dar nu mănânc mai mult de unul” sau „dulceața se mănâncă cu pâine, nu simplă”. Cu aceste comparații uimitoare, vreau să spun că oamenilor le place să audă că-s frumoși, că soarele răsare din fundul lor și că tot ce scot pe gură e peste ce zicea Einstein. O validare de înțeles, dar nu de 15 ori pe zi.

Teodora (23 ani) a intrat într-o relație de la primele date-uri, deși ura etichetele, voia să vadă ce iese. „Inițial părea tot ce-mi puteam dori de la viață. Cât a durat relația, stima mea de sine a atins apogeul cu el. Auzeam încontinuu «Ești perfectă» și «Nu-mi vine să cred că ai apărut în viața mea». Auzeam asta atât de des, încât parcă nici nu mai voiam să fi apărut în viața lui. Devenise prea mult. Obosisem cu dulcegăriile. Iubirea nu durează trei ani, ci trei săptămâni că după ți se apleacă”, îmi povestește ea.

Nu te lua la ceartă doar ca să pari tu șmecher/ă

„Eram cu o fată la ceva local și am comandat două porții de quesadilla. Probabil chelnerul n-a înțeles bine și din greșeală ne-a adus doar una. Imaginează-ți cum fata asta a început să se răstească la el cu replici de tipul «Ce vină avem noi că nu înțelegi tu?» sau «De ce să suferim noi pentru că ești inapt să îți faci treaba?». N-am mai ieșit cu ea”, zice Sabin, 24 de ani.

Adică, nu-i o idee bună să te iei la harță de la prima întâlnire. Greșeli se întâmplă și dacă nu-ți distrug viața, poți pur și simplu să râzi și să treci peste. Poate taximetristul îți spune că virusul nu există, poate un cerșetor îți cere un leu, poate un nene dă cu mătura pe stradă. Dacă tu începi să râzi de ei sau să faci scandal, mai bine stai acasă.

Mai trist e că de obicei, la primele întâlniri, chelnerii cad victime colaterale. Ei știu sigur când două persoane sunt la un date, la început de relație. Dacă lucrurile nu merg bine, ei au de suferit. D-aia le las bacșiș mai mare doar când văd că au clienți de rahat.

Să fii zgârcit e mai dureros decât crezi pentru celălalt

Și aici toți vor comenta „dar ce, fată, vrei să fii prințesă? Treci la muncă!”. Nu e vorba de asta, nu vorbim despre a cumpăra flori, somon și limuzină. Nu vorbim nici de taxi sau bilet de RATB. Vorbim strict de zgârcenia aia dubioasă și exagerată. Când mă cerți că dau un leu la cerșetor, nu lași deloc bacșiș sau te cerți cu chelnerul că ai impresia că ți-a greșit nota de plată cu 50 de bani. Aici merge both ways, nu mă refer doar la băieți.

„Ieșeam cu un tip chiar nice. La început aveam emoții și mă simțeam intimidată. Voiam să mă placă, asta până am văzut că e un idiot. Nu am nevoie ca un băiat să-mi plătească consumația, dar te rog, nu mă pune să mă ascund de ăla care îți cere bani pentru parcare cu plată. Când am văzut asta, m-am oferit să-i dau eu cinci lei să-i dea, dar m-a refuzat”, îmi zice Andreea, 22 de ani.

Dacă nu ești de acord cu ce-am scris aici și tu faci lucruri de genul în mod constant, continuă să le faci și fă-le super rapid. În felul ăsta, persoana cealaltă măcar o să știe din prima cu cine are de-a face și n-o să-și mai piardă timpul.

