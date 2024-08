Să-mi donez ovulele a fost cea mai mare realizare din viața mea

Am 33 de ani și sunt singură. Mereu mi-am zis că voi avea la un moment dat copii, dar în realitate mi-e greu să-mi imaginez că mă voi îndrăgosti și voi avea o relație de lungă durată. În 2018, în timp ce prietenii mei încărcau din ce în ce mai multe poze pe insta cu copiii lor, am semnat un contract că-mi voi dona ovulele spitalului NHS de femei din Birmingham.



Nu știu dacă altruismul sincer chiar există, dar m-a inspirat să fac asta. Toate acțiunile noastre, de cele mai multe ori, sunt motivate de beneficiile pe care le poți obține. Am renunțat la jobul meu ca editor de muzică la revista i-D din Londra ca să devin asistentă în urmă cu câțiva ani. Voiam să simt că am un scop, voiam validare. Îmi place să fiu asistentă și apreciez foarte mult ceea ce fac. Dar jobul ca asistentă nu e un act de altruism, doar îmi confirmă cât valorez. În plus, am plătit pentru timpul meu.

E ilegal pentru donatorele de ovule din Marea Britanie să primească bani. În Spania, femeile sunt plătite și pot primi chiar și o mie de euro pe ciclul de donare. În România, donarea contra cost e ilegală. În UK, deși transportul și timpul liber de la muncă sunt compensate, NHS vrea să-i facă pe donatori să simtă că oferă un cadou decât că e ceva de pe urma căruia să scoată profit.

Prima mea întâlnire din noiembrie 2018 cu asistenta pe fertilitate a constat în parcurgerea documentelor și detaliilor genetice. Nu am niciun drept asupra copiilor mei odată ce sunt născuți. Până la zece ovule vor fi înghețate și, odată recoltate, aparțin femeii care poartă copilul. Țesutul meu va deveni al ei; copilul meu va crește în ea, va fi crescut și hrănit și purtat fără să știe de existența mea. Donația mea a fost anonimă. Deci rămân o străină.



Asistenta emana așa o bunătate încât m-a făcut să-mi doresc să cer iertare pentru propria existență. În următoarele nouă luni, ne-am văzut pentru teste, ultrasunete și alte verificări. Examenele sunt riguroase: donatoarele pot fi descalificate din cauza unor boli genetice sau cronice. Când mi s-a zis că am trecut testul, am simțit un val de respect. Corpul meu, pe care l-am neglijat mai toată viața mea, s-a regenerat. Am fost incapabilă de atâtea lucruri, dar nu și să creez o viață.



Chestionarul de dinainte de donare. Fotografie via Milly McMachon

Injecțiile cu hormonul suprecur m-au inițiat în fertilizarea in vitro cu un șoc. Pentru că au fost făcute înainte să-mi vină menstruația, durerea a fost oribilă. M-am trezit într-o noapte că exersam genul de tehnici de respirație tipice când ai contracții. Apelul la urgențe, pe care l-am făcut din panică la patru dimineața, m-a informat că era destul de normal. Durerea a trecut în 24 de ore. După care a venit Bemfola, hormonul de stimulare foliculară, care a fost injectat să-mi accelereze producția de ovule. N-am simțit cine știe ce schimbare la ăsta, deși Google mă avertizare că îmi va veni să plâng, să urlu, să râd și să dorm în același timp la un moment dat.



Imediat după al doilea set de injecții, am mers în fiecare zi înainte de opt dimineața ca doctorii să-mi monitorizeze evoluția ovulelor și îngroșarea țesutului care acoperă pântecul. Ovulele mele arătau ca un fagure, pântecul era gros pe monitorul alb-negru și plini de purici. Eram gata să-nchei călătoria. Cu 48 de ore înainte ca ovulul să fie recoltat, mi-am injectat Ovitrelle la zece seara, hormonul care declanșează eliberarea ovulelor mature.

M-am trezit la cinci dimineața ca să merg la spital cu trenul. Mă gândeam cum o fi să intri în travaliu sau să-ți vezi bebelușul în tine, nu doar ovule care se formează în jurul uterului. Mi-am mângâiat burta și m-am întrebat dacă există vreo mamă care face asta în același timp.

În sala de operații, am văzut un lichid lăptos care a dispărut în canula mea, în timp ce ochii mi se închideau. Înainte să adorm, am încercat să marchez momentul ăsta cât de bine am putut. Asta a fost cea mai mare realizare a mea. Cu o secundă înainte să adorm, mi-am găsit scopul.

Când m-am trezit, am simțit o durere ascuțită la nivelul pântecului. Eram amețită. Am mâncat pâine prăjită, am făcut pipi și am fost dusă într-o cameră plină cu fete de-o semă cu mine care erau cu iubiții sau părinții. Mă întrebam de ce erau acolo. M-am holbat la o revistă și m-am prefăcut că citeam în timp ce mă chinuiam să nu plâng. Dar n-am reușit.

M-am ridicat și m-am dus pe hol singură, unde am plâns incontrolabil. Nu știam de ce. Asistenta drăguță de la începutul poveștii mele era acolo să mă îmbrățișeze și să mă învăluie cu căldura ei ca soarele. Când a venit prietena mea Margaret, m-a băgat în mașina ei, în siguranță. O parte din disperarea pe care am simțit-o pentru iubirea și respectul matern fusese alinată.

Recoltarea mea de ovule a avut loc în octombrie 2019 și va rămâne una dintre cele mai mari realizări din viața mea. Oricine poate, atât emoțional cât și fizic, să-și doneze ovulele, ar trebui să o facă. Călătoria asta extraordinară m-a schimbat pe viață. M-a umplut de empatie și înțelegere.

Persoanele altruiste ca asistenta mea și Margaret au contribuit la fericirea și sănătatea mea și a familiei create de donarea ovulelor. În căutarea mea de a fi acceptată de familia pierdută cu mulți ani în urmă, am descoperit o iubire nouă prin faptul că am făcut un dar unei alte familii.

Am căutat mereu siguranța, pentru că aspir să mă simt valoroasă și să aparțin de ceva, dar, sinceră să fiu, aici nu a fost cazul. Am avut o copilărie cu probleme și n-am păstrat relația cu mama mea. Responsabilitatea creșterii unui copil fericit și sănătos și posibilitatea copleșitoare că aș strica totul pentru viața formată mă umple de teamă. Dar asta? Asta am putut să fac.



