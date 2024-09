Ce se întâmplă când iubita ta are ADHD

Felicitări, ești îndrăgostit! E sensibilă, creativă și inteligentă. Ce noroc pe capul tău! Te gândești la asta, în timp ce te lăfăi în mantia strălucitoare care-a lucit în jurul fiecărei mișcări de-ale tale, în timpul lunilor ăstora de îndrăgosteală. Și, dintr-o dată, se năruiește totul. Te uiți în jos și vezi că mantia aia strălucitoare de iubire e printre multele chestii împrăștiate pe podeaua din dormitorul dragei tale iubite. Mai zac pe-acolo și multele ei șosete desperecheate, bonuri mototolite de la Starbucks, cinci pahare cu apă pe jumătate băute, o bancnotă de 5 lei, un DVD gol cu Garden State DVD. Te uiți întrebător la ea și înainte s-apuci să spui ceva, te întrerupe ea: „Ți-e foame, hai să mergem la un film, vrei s-o arzi cu mine și cu Kelly săptămâna viitoare, mă gândeam să fac burgeri diseară, în plus, am și ADHD.”

Te-ai îndrăgostit de o femeie cu ADHD, o supereroină cu tendințe super-malefice. E minunat, frustrant și e și responsabilitatea să știi care anume sunt astea, ca să nu te porți ca un bou needucat fără motiv. (Și dacă ajungi să te porți ca un bou, măcar poți să faci asta cu un motiv întemeiat.)

Suntem ca niște supereroine, pentru că creierele noastre au un nivel foarte ridicat de activitate și, în același timp și pentru că sună mai bine decât să spunem că avem o boală psihică. ADHD vine de la „Attention Deficit Hyperactivity Disorder” (sindromul deficitului de atenție și al hiperactivității), iar pentru femei hiperactivitatea asta tinde să fie mai degrabă emoțională decât fizică. În loc să ne foim și să ne scărpinăm în fund ca vărul tău mai mic, care, gen, moare după jocuri pe calculator și urăște ora de mate, gândurile sunt alea care nu ni se potolesc niciodată. „ADHD-ul nu e, de fapt, un deficit, e un alt mod de a gândi și dacă știi cum funcționează creierul partenerei tale, o să fii extraordinar. Dacă nu, o să fii foarte frustrat tot timpul”, a declarat pentru VICE Shanna Pearson, coach pentru ADHD și fondatoarea celei mai mari companii de coaching pentru ADHD din lume.

Fiecare persoană cu ADHD e diferită. Unele sunt minunate, iar altele, probabil, sunt foarte rele, dar toate au nevoie de oameni care să-i înțeleagă. Am stat de vorbă cu Pearson ca să te ajut să mă înțelegi pe mine, ADHD-ul meu și cum să fii cel mai bun partener cu putință pentru mine.

Sunt super șarmantă și haioasă și mișto

Hai să începem de-aici, pentru că celelalte chestii sunt cam stresante. Există atât de multe motive să iubești o persoană cu ADHD! Pentru că ADHD-ul mă ajută să am atâtea gânduri deodată, oamenii ca mine tind să fie foarte sensibili la cum te simți și la situațiile care ne-nconjoară. Maică-ta o să moară după mine! Se știe!

Simt foarte multe chestii foarte profund și pe toate odată

Conform lui Pearson, 80% dintre simptomele de ADHD sunt provocate de senzația de copleșire. „Totul e pe steroizi, când e bine e hiper-bine, când e rău e hiper-rău”, zice ea. E foarte tare să ai atât de multe gânduri, pentru că pot să te ajut să vii cu 30 de idei (corecte politic) de temă a petrecerii tale de casă nouă și-mi place enorm să port conversații lungi despre orice ți s-a întâmplat vreodată-n viață. Dar mai am și tendința să fiu un pic, ăă, intensă, și dacă se-ntâmplă prea multe chestii, ajung foarte obosită și s-ar putea să am nevoie să dispar de pe fața Pământului câteva zile. Am citit odată o broșură în care se spunea că văd până și culorile mai intens decât alții, am nevoie de timp să procesez căcaturile astea!

Fie sunt super concentrată, fie super neconcentrată deloc

Hiperconcentrarea e un simptom comun al ADHD-ului care, în mod contra-intuitiv, uneori mă face să fiu foarte distrasă. Dacă energia mea cerebrală e folosită din plin pentru acel unic lucru care mă pasionează foarte tare (The Keepers episodul 3), mi-e greu s-o iau de-acolo, ca s-o orientez către altceva (cina pentru ziua ta) – chiar dacă celălalt lucru s-ar putea să fie mai important – e dovedit științific! „Oamenii care nu înțeleg ADHD-ul tind să-i eticheteze drept aiuriți, chiar dacă gândesc cele mai geniale lucruri, leacul împotriva cancerului, în timp ce tu-ți bei cafeaua”, spune Pearson.

Te rog, lasă tu de la tine, când eu nu pot

„Aș zice că 70% dintre femeile cu ADHD au tendința să fie certărețe, deci dacă și tu ești certăreț, o să aveți o relație certăreață”, spune Pearson. Statistica asta mi se pare foarte corectă! Când mi se pare că am dreptate, mi se super pare că am dreptate. S-ar putea să fie de două ori mai nasol pentru mine, fiindcă sunt taur. Și pentru că probabil am dreptate.

Sunt probabil (posibil) mai deșteaptă decât tine

Pearson spune că, din moment ce partenera ta cu ADHD are așa un mod unic de gândire, e esențial să fiți conștienți de diferențele de procesare dintre voi doi. „Te-ai combinat cu cineva care are un mod complet diferit de a gândi față de tine. E foarte posibil să fie mai deșteaptă decât tine. Dacă nu înțelegi de ce, și tu și partenera ta o să fiți super nefericiți”, spune ea.

Sunt uitucă și o să anulez planuri

„Amintește-i des ce simți, pentru că uită. Persoanele cu ADHD au tendința să «trăiască clipa» foarte puternic și chiar dacă lucrurile merg excelent, o să se-ndoiască sau o să uite peste o săptămână”, spune Pearson. E util să fii bun la remindere, nu doar cu chestii logistice gen întâlniri și zile de naștere, dar și cu sentimentele. De exemplu, știu că mi-ai spus că-ți place s-o arzi cu mine, dar lucrurile se pot schimba într-o săptămână și nu mi-ai răspuns la mesajul trimis acum cinci ore. Acum! Cinci! Ore!

Dar o să țin minte citatul tău preferat din Sandra Bullock!

Pearson spune că persoanele cu ADHD prioritizează informațiile emoționale; pot să uit că am spus acum două săptămâni că ne vedem la cafea, dar o să te fac să te simți super special când îmi aduc aminte că ți-ai dorit dintotdeauna tricoul ăla cu Crystal Castles (cel cu pânza de păianjen, nu ăla cu Madonna), dar n-ai putut să ajungi la concert în clasa a XI-a, așa că am plasat eu o comandă specială pentru el de la un tip de pe eBay din Iowa, pentru ziua ta. Cu plăcere.

Nu mă face să simt și mai multă rușine irațională!

Pearson spune că încrederea în sine nu e opusul stimei scăzute de sine și că multe femei cu ADHD le au pe ambele. „Femeile care au ADHD au aproape întotdeauna și încredere de sine și stimă de sine scăzută, pentru că trăiesc într-o lume în care sunt atât de puternice și pasionale, dar li se spune constant: «De ce nu poți pur și simplu să…?»”, spune Pearson. Mai zice și că a lucrat cu parteneri căsătoriți de zeci de ani, în care niște femei de afaceri de succes ajung să se simtă super rușinate pentru că nici măcar n-au vorbit despre ADHD vreodată cu partenerii lor. Te rog să nu-mi faci asta.

Fii sincer și direct

Nu pot să mă abțin și-o să spun ce simt, exact așa cum simt, așa că vorbesc despre nedreptăți și despre cât de bine îți stau hainele cu care ești îmbrăcat. Poate că tu n-o să apreciezi asta, dar e singurul mod care are logică pentru mine și mă aștept la același lucru și din partea ta. „Persoanele cu ADHD urăsc căcaturile și, în general, își poartă inima la vedere și nu joacă joculețe”, zice Pearson.

Sigur c-o să te întrerup! De multe ori!!!

Nu prea sunt multe de spus despre asta, cu excepția faptului că îmi pare sincer rău, pretenaș. O să se-ntâmple, te rog să-mi spui când o fac, ca să știu să mă opresc. ÎN PLUS, AI CITIT TEORIA AIA DESPRE CUM O SĂ EXISTE ZOMBI ÎN RIVERDALE?

De asemenea, camera mea e un dezastru, las-o și tu așa

La fel ca și cu sentimentele, am propriul mod de a-mi organiza lucrurile. Aș putea să-ți spun exact unde anume pe podea se află fiecare dintre articolele mele de îmbrăcăminte, dar nu știu dacă tocmai ai călcat pe o pungă de chipsuri sau pe o sticlă de apă din plastic și, din nou, îmi pare rău.

Iubita ta cu ADHD nu vrea să fie cocoloșită și nu trebuie să le fie iertat totul de fiecare dată când uită ceva important sau se poartă ca o vacă. Clar ai dreptul să te simți frustrat pentru că am întârziat la întâlnirile cu tine în fiecare zi, în ultimele două săptămâni. Dar avem, totuși, nevoie de înțelegere atunci când te simți frustrat, mai ales atunci când conversația pe care-o port cu tine e doar unul dintre multele lucruri care se-ntâmplă în creierul meu.

Mă mai gândeam și să scriu un articol despre cum ski jet-urile sunt cocalare – mă gândeam și eu așa.