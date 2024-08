Am ajuns în Iadul Revolut când mi-au blocat contul cu 40 de mii de euro în el

Se face mai bine de un an și jumătate de când am încercat să explicăm ce-i cu Revolut. Un fintech de tipul acesta e cea mai utilă cale de-a plăti într-o metodă locală în vacanță și de-a avea o rezervă de bani în cazul în care se întâmplă ceva cu contul bancar pe care îl ai. Te poate ajuta și să economisești prin Round Up la cheltuieli uzuale. Doar că are și-o problemă cu modul în care gestionează conturile blocate.

Din iulie 2019 există o directivă a Comisiei Europene anti-spălare de bani și oprirea finanțării grupărilor teroriste. A fost transpusă și la noi și e cunoscută drept Legea 129/2019. Există posibilitatea ca sistemele automate ale Revolut, ale băncilor și ale altor fintech-uri să-ți blocheze conturile și să-ți ceară să justifici banii. Și totul pare în regulă până când apar problemele.

Marius* mi-a povestit despre cazul lui și de cea mai mare problemă cu Revolut de-acum. Dacă te apuci să tranzacționezi acțiuni prin platforma pusă la dispoziție de companie, te poți trezi cu toți banii înghețați. Doar că bursa nu stă pe loc, așa că poți ajunge să pierzi enorm.

Am contul de peste doi ani. În 2018 l-am folosit prima dată în afara țării, într-o vacanță. La început, îl foloseam ca să schimb bani, să cumpăr bilete de avion sau să plătesc cazarea. În România era ca un card normal, iar în afară, ca un card în euro. Până pe 5 august 2020 n-am avut nicio problemă.

Cum am început să fac tranzacții pe bursă

Până când a introdus platforma de trading, cardul meu Revolut era strict pentru chestiuni punctuale destul de mărunte, cu o circulație de 1 500 – 2 000 de euro. Din aprilie 2020 am trecut la abonamentul Metal, cel mai scump cont premium al lor, unde tranzacțiile pe bursă sunt gratuite.

Revolut a anunțat în august 2019 că introduce serviciul de tranzacționare fără comisioane pentru sute de companii listate pe Bursa din New York (New York Stock Exchange – NYSE) și NASDAQ. În aprilie 2020, erau deja peste 750 de companii disponibile. Dacă ai cont Standard, poți efectua doar trei tranzacții pe lună. La Premium ai opt tranzacții, în timp ce la Metal e număr nelimitat. Ce-i peste numărul de tranzacții gratuite se taxează cu cinci lei, iar Revolut aplică o taxă anuală de custodie de 0,01%.

Mai ține cont de-o chestie. Revolut Trading Ltd (FRN. 832790) este reprezentant desemnat al Sapia Partners LLP. Cea din urmă e o societate autorizată și reglementată de Autoritatea pentru Conduită Financiară din Marea Britanie. Astfel, tehnic, soluționarea problemelor cu tradingul e și mai dificilă.

Am început tranzacționarea în aprilie cu circa șapte mii de dolari, după care am mai băgat vreo 20 de mii. Am făcut profit de 12 mii de dolari și i-am reinvestit, dar am mai și depus vreo zece mii. Așa am ajuns la circa 55 de mii de dolari, cu tot cu profitul reinvestit. Când mi-a fost blocat contul, aveam în total aproximativ 45 de mii de dolari, dar valoarea e afectată de fluctuațiile acțiunilor.

În 2018, Revolut susținea că majoritatea conturilor sunt verificate și deblocate în câteva minute. Cel puțin la acel moment era valabil în 95% din cazuri. Doar că în aproape un an și jumătate Revolut a avut o creștere accelerată și România, cu peste un milion de utilizatori, a ajuns să fie a doua piață pentru fintech. În cazul meu, magia cu „95%” n-a funcționat.

Prima comunicare cu ei a fost prin chat, care e și singura variantă, de fapt. I-am contactat încă din 5 august, dimineața, când am văzut că nu pot accesa contul. Primul răspuns a venit după 36 de ore și un agent mi-a spus că am contul suspendat temporar pentru verificarea sursei fondurilor. Așa că am început să adun actele.

Am adunat și trimis documentele, dar am rămas cu o întrebare

Înainte să-mi fie blocat contul, în 2020, am primit un împrumut de la o rudă, care-i medic în străinătate. Mi-a trimis circa 15 mii de euro în trei tranșe. Persoana respectivă a obținut banii printr-un împrumut bancar, așa că am trimis la Revolut și contractul de credit pe care îl are cu banca. Și am mai trimis contractul de muncă al persoanei respective, legitimația de serviciu, ultimele trei încasări de salariu și explicația despre relația de rudenie cu mine. Pentru mine am trimis fișa fiscală pe anul precedent, contractul de muncă și legitimația de serviciu. Toate în PDF și cu speranța că se va rezolva repede.

Din răspunsul Revolut am dedus că altă echipă se ocupă de verificarea documentelor și că în două săptămâni o să am un răspuns de la acea echipă. După toate astea am rămas cu o dilemă: cum înțelege echipa respectivă documente din atâtea țări? Dacă ei sunt specializați pe legislația britanică, înțeleg fișe fiscale din România? Încă n-am un răspuns, dar aici știu că ar fi util să aibă reprezentanță locală ca să știe la ce să se uite.

Dubioșenia e că nu m-au anunțat înainte de blocarea contului. Banii i-am primit acum două luni și ceva, timp în care contul meu a funcționat perfect, fără nicio avertizare, fără nimic. Totodată, în ultima lună (înainte de blocare) n-am făcut nicio tranzacție prin Revolut, că așteptam să crească acțiunile pe bursă.

Ce poți să faci din punct de vedere legal în astfel de cazuri

Poate că e România a doua piață pentru Revolut, dar compania încă nu are divizie aici, așa că nu poate fi trasă la răspundere pe baza legislației locale. Și sunt trei variante de rezolvare legală, niciuna ușoară. Am vorbit cu un avocat ca să-mi explice.

„Din informațiile pe care le deținem, Revolut nu este prezentă din punct de vedere societar în România, nu are dezmembrăminte, nu are salariați sau alte persoane delegate care să interacționeze cu clienții săi. Pe de altă parte, la nivelul României și al Uniunii Europene nu există legislație suficient de cuprinzătoare pentru a proteja interesele legitime ale clienților Revolut”, a explicat Timeea Ciudin, partener Voinescu Lawyers.

Ca în cazul meu, clienții au nevoie de o rezolvare rapidă a situației, dar marea dificultate juridică e identificarea unei soluții care să ducă la o deblocare rapidă a acestora.

„În prezent, un client român al Revolut are la dispoziție trei variante. Prima e acțiunea în instanță a cărei soluționare durează excesiv, cu atât mai mult cu cât, raportat la termenii și condițiile generale ale Revolut, competența soluționării litigiilor aparține instanțelor din Marea Britanie sau eventual din Lituania, după Brexit. O altă cale e reclamația directă la Revolut ale cărei termene de soluționare sunt destul de mari (câteva săptămâni, de regulă) și, în orice caz, au o natură estimativă. În fine, mai e formularea unei plângeri la ombudsmanul financiar al Marii Britanii (sau la instituția echivalentă acestuia din statul lituanian, post-Brexit).”

Situația e la fel de dificilă și pentru celelalte servicii similare. „Recomandarea mea este ca persoanele fizice să nu ruleze prin intermediul Revolut sume semnificativ mai mari decât cele rulate în mod curent, cel puțin până la legiferarea minuțioasă a drepturilor consumatorilor în relația cu fintech-urile care activează în Uniunea Europeană. Există întotdeauna riscul ca aceste sume să fie blocate fără un preaviz rezonabil. Spre deosebire de băncile clasice, care au criterii mult mai clare pentru documentația necesară deblocării unui cont, în domeniul fintech acțiunea de verificare se realizează într-o manieră mai degrabă empirică”, conchide Timeea.

Înțeleg sistemul automat care blochează contul când apare un red flag. Însă eu, în ultima lună, n-am mai făcut nicio tranzacție. Dacă au apărut aceste semnale de alarmă acum o lună, de ce a fost blocat acum? De ce n-am fost informat atunci? Care e relevanța? Am, deocamdată, doar o concluzie temporară nefericită: și clienții onești, și cei care fac fraudă sunt tratați la fel.

Blocarea contului a spulberat orice speranțe mi-aș fi făcut pe bursă

Am ajuns să plătesc un abonament premium Revolut pentru avantajele pe trading. Dar blocarea contului m-a făcut să descopăr cea mai mare problemă: toți banii și toate tranzacțiile sunt înghețate. Asta înseamnă că fie am pierdut bani, fie am câștigat, dar la cum funcționează bursa ar trebui să fie un miracol să nu fi pierdut din scăderea acțiunilor.

Cu sistemul de trading, Revolut a pus disperarea de-a crește pe piață înaintea siguranței și încrederii business-ului. Fără un regulament precis și procese interne clare, poți ajunge în situația mea. Se pare că nimeni nu s-a gândit la acest scenariu.

Un client investește niște bani pe bursă. Okay, vrei să-i verifici conturile. Le poți verifica, dar în momentul ăla îi blochezi tot contul și nu mai poate tranzacționa. Așa că soluția ar fi ca tranzacționarea să fie liberă, fiind blocate intrările și ieșirile de bani din cont. Totodată, banii de pe acțiunile vândute oricum nu vin imediat în cont, ci după câteva zile. Dar așa clientul, ca mine, nu riscă să piardă bani pentru că nu poate vinde la timp.

În regulamentul de trading, care are 28 de pagini, nu scrie nimic de acest scenariu. Există speranță de despăgubire pentru pierderea din timpul blocării? Una foarte slabă. Varianta juridică ar fi să-i dau în judecată pe proces civil în Marea Britanie. Nu știu cât ar dura procesul și, în cazul în care aș avea câștig de cauză, nu știu cum ar fi calculate despăgubirile respective. Cu cât aș fi putut vinde acțiunile în timpul în care mi-a fost blocat contul?

Și mai am o dilemă: la închiderea unui cont, banii se întorc de unde au venit. Dar în cazul meu e dificil. Vinde Revolut acțiunile la ce preț vrea? Varianta pe care am gândit-o eu, în calitate de neprofesionist, e cea de care ziceam mai sus: platforma de trading să fie liberă. Contul prin care ar trece banii tot poate fi blocat, pot fi verificate sursele.

Aici e vorba de-a face sau nu bani, la propriu, prin tranzacționare pe bursă. Asta trebuie să înțeleagă clienții actuali la Revolut, mai ales cei care folosesc sistemul de trading. Poate că mare parte folosesc sporadic, cum îl foloseam și eu înainte, cu câteva sute de euro, că plăteam o cazare sau un bilet de avion. Dar chiar și așa te poți trezi cu contul blocat, te duci în străinătate și n-ai banii pe care ți i-ai planificat.

Ce am aflat de la Revolut (răspunsuri care te-ar putea ajuta și pe tine)

La nivel de resursă umană, Revolut susține că are o mie de angajați care lucrează în ture care să acopere un interval de 24/7 pentru clienți din întreaga lume. Nu sunt alocați unor piețe specifice, indiferent de mărimea pieței, acesta fiind cel mai eficient model pentru a răspunde rapid clienților, susține compania.

N-am aflat numărul de conturi blocate în România, pe an sau pe lună. Dar compania zice că documentele, ca cele pe care le-am trimis și eu, sunt analizate de către echipa specializată în criminalitate financiară.

„Timpul de rezolvare a problemelor depinde de claritatea documentelor furnizate. În anumite situații Revolut este nevoită să raporteze cazurile către agenții externe și să aștepte răspunsul acestora. Acest lucru poate rezulta în întârzieri într-un număr mic de cazuri. Această măsură este o cerință de reglementare pentru a garanta siguranța conturilor Revolut și nu putem comunica mai multe detalii legate de proces din acest motiv.” Reprezentanți Revolut

Însă la cea mai mare problemă a mea, tradingul, răspunsul e dezarmant. Pe durata investigării contului, banii rămân pe bursă. Revolut spune că nu poate permite utilizatorilor să aibă control asupra tranzacționării în perioada în care contul este suspendat, date fiind reglementările împotriva spălării banilor în vigoare. Utilizatorul s-ar putea implica în acest timp în activități ilegale folosind fonduri a căror sursă nu este legitimă.

Veștile nu sunt bune nici pentru despăgubire: „Din păcate, utilizatorii nu pot fi despăgubiți pentru pierderile înregistrate în timp ce echipa noastră specializată verifică documentele care dovedesc sursa fondurilor, așa cum este stipulat în termenii și condițiile de utilizare a serviciului.”

În ceea ce privește ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, Revolut susține că e în procesul de migrare a utilizatorilor locali către Revolut Payments UAB, licența europeană pentru bani electronici. Conturile vor fi gestionate în același mod, în conformitate cu reglementările europene în vigoare.

Cu ce sper să rămâi din cazul meu e că Revolut e un fintech și e departe de-a fi perfect. Dacă vrei să tranzacționezi pe bursă, mai bine te orientezi din timp către o platformă ceva mai consolidată și de încredere. Dacă ai nevoie doar de monede locale, de la euro până la lire turcești sau ruble, își face treaba.

Și o lecție pe care am învățat-o pe propria piele: nu ține prea mulți bani în cont decât dacă îți permiți să-i aștepți până când sunt finalizate toate verificările.

*Numele a fost schimbat la cererea persoanei intervievate.

Editor: Iulia Roșu