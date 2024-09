Am vorbit cu un lider USR ca să înțeleg ce se întâmplă cu partidul după demisia lui Nicușor Dan

Șoc și groază. A treia forță politică din Parlament, USR, a rămas fără lider. Într-o manieră destul de copilărească, Nicușor Dan și-a dat demisia „de onoare” din partid pentru că Biroul Național a votat în mod democratic să se poziționeze împotriva referendumului de redefinire a familiei prin modificarea Constituției. O decizie greu de înțeles pentru unii, ținând cont că Nicușor s-a mândrit mereu că partidul lui e cel mai transparent și democratic, dar ușor de priceput pentru cei familiarizați cu ezitările lui de a se pronunța pe tema asta. Nici măcar acum, după demisie, nu știm sigur dacă Nicușor e conservator social sau progresist, dacă susține CpF, dacă e ok cu parteneriatele civile între persoane de același sex sau dacă și-a păstrat o parte din opiniile exprimate în urmă cu mulți ani în Dilema Veche. Însă, faptul că a luat o decizie atât de radicală după votul din Biroul Național spune multe, ar zice unii. Faptul că nu vrea să facă parte dintr-un partid ce se „definește implicit ca un partid al libertăților civile” spune și mai multe, ar zice aceiași oameni.

Dar de speculat s-a speculat suficient pe Facebook, nu-i nevoie să fac și eu pe păreristul sau să arunc cu profeții de pseudospecialist în oameni. Am zis c-ar fi mult mai profi să intru-n legătură cu membrii USR-ului, să văd ce s-a întâmplat mai exact, ce va urma de acum încolo, ce se va alege de partid după toată această gâlceavă mediatică. Am reușit să-l prind doar pe Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii în cabinetul Cioloș, actual senator și vicepreședinte USR. Pe lângă asta, e și autorul unui manifest doctrinar intitulat USR Viu, în care exprimă poziții similare cu cele susținute de Shere Marinescu aici.

Videos by VICE

Citește și: Cinci momente când Nicușor Dan și USR au fost dezamăgitor de lași

VICE: Există și alte motive pentru această demisie, în afara celor prezentate public?

Vlad Alexandrescu: Nu, nu există. A fost destul de surprinzător. Bine, el a zis ceva de duminică, că noi atunci am avut o ședință foarte lungă a Biroului Național care a durat nouă ore. Și, la sfârșit, pe final, s-a discutat chestia asta cu poziționarea. Mă rog, eu am argumentat destul de larg necesitatea unei poziționări a partidului. Și el, la un moment dat, în cursul ședinței, a spus asta: în cazul în care se va ajunge la o poziționare a partidului, el ia în calcul să-și dea demisia din partid, nu din funcția de președinte.



A fost singurul care a amenințat cu asta?

Noi am foarte surprinși. Noi știam foarte clar că el nu dorește o poziționare, dar până acuma a avut tot timpul discursul că să amânăm. În campania electorală eu l-am presat, el mi-a spus că nu-i momentul, să nu-i descurajăm pe unii alegători care ar vrea să voteze cu noi și care, eventual, fiind șocați la nivel intim de această poziționare, să renunțe la a vota cu noi. Și atunci a fost un fel de convenție că nu vom vorbi despre asta sau, dacă suntem aduși să vorbim despre asta, vom spune că e o temă care nu e adusă noi și că discuția despre asta nu e utilă.



Dup-aia, după alegeri, am intrat în Parlament, iarăși au fost discuții în grupul parlamentar: „Dom’le, hai să luăm o atitudine, nu știu ce”. S-a zis că „nu acuma, e divizivă, să mai așteptăm, vine congresul”. Deci au mai fost astfel de încercări de a obține o poziționare a partidului – nu vorbesc de vot, că el a rămas tot timpul de conștiință. După aceea, la congres nu s-a discutat nimic, ceea ce nu-i chiar în regulă, dar a fost așa organizat încât s-a pierdut o zi pe statut și a doua zi pe alegeri, deci n-a fost niciun fel de discuție pe fond. Eu tot așteptam cu USR Viu, cu ale mele, cu doctrina. Și după congres, la primul Birou Național, s-a ridicat problema asta: „Dom’le, trebuie să ne poziționăm”. Eram mai toți, dar erau câțiva și prin teleconferință, că ăștia din țară vin cam o dată pe lună-n București, când se face Biroul mare.

Citește și: Am vorbit cu Matei Păun, tipul despre care se spune că e în spatele lui Nicușor Dan și al USR

Și atunci am spus să amânăm treaba asta pentru când o să fim toți laolaltă, să discutăm și s-a stabilit că o vom discuta duminică, după zece zile. Și duminică era pe ordinea de zi, s-a ajuns la discuția asta pe final. Acolo, a zis clar că dacă se ajunge la o poziționare pe chestia asta, el părăsește partidul.



Da, știu că a fost scursă informația în spațiul public de domnul Ghinea.

N-a scurs-o, chiar a spus-o. Ceea ce, mă rog, mie nu mi s-a părut chiar ok, pentru că noi după aceea am votat să amânăm discuția și decizia pentru miercurea următoare. Am votat și eu pentru amânare, pentru că mi s-a părut că nu suntem pregătiți să discutăm demisia lui Nicușor Dan. De altfel, discuția nici nu trebuia să fie despre asta, ci despre poziționarea pe Coaliția pentru Familie.



Dar la momentul respectiv chiar credeați că va da curs amenințării?

El a spus „iau în calcul”. Și, mă rog, imediat cineva a spus „nu se poate, ăsta e un șantaj, nu poți să ne șantajezi cu chestia asta”. Cred că chiar Ghinea a spus-o. Eu am spus că nu suntem pregătiți acum să discutăm și s-a votat să reluăm discuția miercuri. Necesita totuși o reflecție, eram și după zece ore de ședință, toată lumea era foarte înfierbântată, deja când depășești două ore de ședință, discuțiile devin puțin cam…

Screenshot via contul de Facebook al lui Nicușor Dan

„Nu înțeleg demersul lui Nicușor Dan”

Dar pe Nicușor cine l-a susținut în toată dezbaterea asta?

Ei, acum îmi ceri să dau din casă. Nu pot să fac asta, trebuie să-i întrebi pe ei cum au votat. Nu mi se pare firesc să-ți spun. Adică e un organism decizional, de 21 de membri, și asta pot să-ți spun, că au fost 11 voturi în favoarea amânării discuției, printre care și al meu. Am considerat că trebuie să ne mai gândim trei zile, poate găsim o formulă-n care să cădem de acord cu toții, la asta mă gândeam.



Eu am stat foarte mult să mă gândesc în astea trei zile. Tu știi că sunt autorul acestei încercări de unificare doctrinară pe platforma USR Viu. Și între timp mi-am făcut și o echipă cu principalii vectori de doctrină din partid: Clotilde Armand, Claudiu Năsui, Florina Presadă, Cristian Ghinea, Cătălin Drulă. Deci persoane care reprezintă sensibilități doctrinare diferite. Să existe o dezbatere și să ajungem la un document de valori care să poziționeze doctrinar partidul, pentru că ni s-a reproșat foarte mult că suntem care încotro, nu știu ce. Asta nu înseamnă că va exista o legiune de votanți. Nu cred că la USR va exista vreodată așa ceva – fiecare, în anumite situații, va vota cum crede. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să existe o poziție oficială a partidului, asta e credința mea și multă lume crede asta.

Citește și: Cum poate pierde Nicușor Dan puterea în USR, deși sigur va fi ales președinte

De asemenea, mi s-a părut că este necesar să distingem între chestiunea acestei decizii și demisia lui Nicușor Dan, care nu e la pachet. Adică, eu refuz să consider că o poziționare a partidului antrenează automat demisia lui Nicușor Dan, chiar dacă el o spune. Eu nu-l înțeleg nici pe el și nu înțeleg nici demersul. Eu nu sunt dintre cei care și-au dorit ca Nicușor Dan să plece din partid sau din fruntea lui.



Dar există cineva care chiar își dorea asta?

Probabil că sunt unii care își doresc să plece Nicușor Dan. Eu nu sunt printre ei. Am spus-o foarte clar și-n ședința de ieri: nu există nicio legătură între una și alta, chiar dacă ele au început să fie percepute la pachet. Inclusiv ieri, în a doua parte a dezbaterii, când el a repus chestia asta pe masă, forțând cumva votul.



Dar dumneavoastră ați perceput chestia asta ca pe un șantaj?

Ce pot să spun este că au fost 11 voturi pentru poziționare, 8 împotrivă și două abțineri. Și mie mi-ar fi greu să interpretez abținerile altfel decât ca pe ideea că „da, dom’le, o poziționare este necesară, dar dacă asta antrenează demisia președintelui partidului, atunci prefer o abținere”. Poate e o interpretare subiectivă, nu știu, dar eu așa am văzut-o. Eu am votat pentru poziționare, dar n-am votat pentru demisie și nu asta era discuția.

„Ieșirea lui Nicușor Dan din partid are consecințe foarte importante”

Fotografie via contul de Facebook al lui Vlad Alexandrescu

Bine, acum pe mulți îi interesează și dacă demisia asta asa va antrena plecarea altora.

Nu știu, eu n-am auzit. După anunțul de ieri, a început să apară pe surse chestia cu demisia, Nicușor a făcut joi și o conferință de presă. Eu am văzut doar sumarul, n-am văzut-o fizic. N-am auzit să fie cineva care să declare că demisionează din partid.



În caz că Nicușor chiar își dă demisia și nu se răzgândește până la finalizarea procedurii, care credeți că va fi viitorul partidului?

Dacă-și dă demisia, conform statutului, trebuie să organizăm un congres extraordinar, cu toate că următorul era planificat peste doi ani jumate, înainte de europarlamentare. Iar până la organizarea unui nou congres, tot conform statutului, devine președinte interimar vicepreședintele cu cel mai mare număr de voturi la congresul de la Cluj. Este un băiat de la Cluj, Elek Levente. Nu e un parlamentar, e un clujean, un ungur și dacă el nu dorește acest lucru sau vrea să delege mai departe această sarcină, atunci va trebui să ne sfătuim în Biroul Național.

Citește și: Am vorbit cu un candidat la președinția USR care crede că votul pentru Coaliție e o greșeală

Dar se pun multe alte probleme, nu numai asta. Nicușor e deputat, e liderul grupului de deputați USR, el e un nerv viu al partidului. Ieșirea lui din partid are niște consecințe foarte importante, nu numai la nivel parlamentar, ne gândim și la consilierii locali, consilierii municipali. El întotdeauna a îmbrățișat ideea că ar putea fi un contracandidat la alegerile pentru Primăria Capitalei în următoarea rundă. Adică sunt multe lucruri care-s pe masă cu chestia asta, nu e așa simplu – a plecat președintele, vine alt președinte și gata.



Va demisiona și din Parlament sau va rămâne independent?

E o întrebare foarte bună. Nici nu știu, un deputat care-și dă demisia din partidul din care este mai poate fi deputat? Cred că da, deputat independent sau cum? Sau dacă se duce la alt partid, dar e exclus să facă asta, pot să-ți afirm cu toată responsabilitatea, nu poate fi vorba de așa ceva. Nu există, în momentul de față, un partid la care să se ducă, doar să rămână independent. Dar independent în Parlament ce să faci? Nu prea exiști.



De aia spun că gestul ăsta mi se pare totuși un pic exagerat. Nu-l înțeleg. Circulă și un mail, scris înainte de ședința de ieri, în care el spune niște chestii care sunt de neacceptat. Spune că el nu va sta într-un partid care devine un partid al libertăților civile. Cum să nu… eu sunt mândru că USR e un partid al libertăților civile, cred că toate partidele din România ar trebui să fie partide ale libertăților civile. Cum să fii împotriva libertăților civile? Și zice „versus valorile tradiționale”. Păi, da, dar chiar libertățile civile garantează valorile tradiționale, pentru că ideea însăși de referendum e un fel de invazie în spațiul privat. Adică să vină trei milioane de oameni și să-mi spună ce fac eu acasă. Atunci, ca să ai valori tradiționale la tine acasă, trebuie să ai libertăți civile. Una o garantează pe cealaltă, libertățile civile garantează și valorile tradiționale. Mi se pare incredibil că a putut să facă această opoziție, nu știu de unde a plecat mailul ăla, nu știu cine l-a dat, chiar aș vrea să știu și eu.



Păi, dumnealui l-a dat.

Eu nu știu exact ce a vrut să spună. E clar că nu are proprietatea termenilor, poate nu înțelege exact ce înseamnă asta. Dar, din punct de vedere al filosofiei politice, un partid care apără libertățile civile este un partid care este liberal în sens larg, care-ți permite să faci ceea ce crezi, în măsura în care ceea ce faci nu limitează drepturile altora.



Nu știu ce să spun, suntem destul de mirați de această decizie, credem că el a suprareacționat. Eu cred că este un om foarte valoros și reprezintă spiritul USR, el a creat partidul. El e viu, e un om care are foarte multe idei, are multă intuiție. Hai să zicem că nu va mai fi șeful partidului, dar ar putea decide să se ocupe numai de filiala din București. Și în calitatea asta ar deveni un fel de primar din umbră, împotriva doamnei Firea. El e excelent pe partea asta, de administrație publică, de supraveghere a cheltuirii banului public, protecția patrimoniului. Ce o să se aleagă de toate lucrurile astea? Ar fi păcat.

Credeți că tot scandalul ăsta va afecta în vreun fel imaginea partidului, că va influența scorul la următoarele alegeri?

Cred că, dacă a decis să facă pasul ăsta, el era fundamental împotriva unei clarificări doctrinare. Deci aici avem, într-adevăr, o problemă. Că oamenii fac în general ceea ce cred, ceea ce cred adânc. Și dacă el a simțit, dincolo de oameni sau de adversari politici, că această clarificare doctrinară e de natură să-l facă să nu mai poată sta în partid, atunci cred că avem o problemă. Dar asta nu s-a văzut până acum, el tot timpul a amânat.



Voia să amâne la infinit?

Să amâne la infinit, noi tot presam, erau voci din societatea civilă, pe Facebook, asociații care spuneau „nu se poate, trebuie să luați atitudine”. Și noi eram cei mai criticați. PSD, care a votat la Camera Deputaților cu 170 de voturi pentru Coaliție și unul împotrivă, nimeni nu s-a luat de el. Și de la noi, care eram 30 la Camera Deputaților, au votat șase contra… tot de noi s-a luat toată lumea. La Senat, se pare că toți senatorii vor vota contra referendumului. Am avut o discuție între noi, 13 senatori suntem.



Deci, cum să spun, dacă stai să te uiți la ce votează USR-iștii, noi natural suntem contra referendumului. Din diverse motive, nu sunt toți LGBT sau pentru drepturile lor. Unii zic că e inutil, alții zic că nu acum, alții că avem în Codul Civil, diverse lucruri. Dar votează contra, asta e important.

Citește și alte articole despre Nicușor Dan și USR:

Am vorbit cu parlamentarii USR care au votat DA pentru referendumul antigay

Am vorbit cu parlamentarul USR care simte că gayii nu reprezintă electoratul lui