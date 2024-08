Ăsta-i motivul pentru care te lovește anxietatea înainte de menstruație

La fel ca nouăzeci de procente din femeile care au menstruație, și eu am sindrom premenstrual (PMS). Ba chiar pot spune că am toate simptomele: balonare, schimbări de stare, pofte random, migrene, irascibilitate, sâni sensibili, greață, lipsă de îndemânare, oboseală, diaree. Am fost binecuvântată să simt toate astea, pe rând, sau toate deodată, în fiecare lună.

Sincer, credeam că le-am văzut pe toate, până acum câteva luni, când am trecut printr-o stare de anxietate și panică pe care n-am mai simțit-o niciodată înainte de menstruație.

Videos by VICE

Nu am observat imediat o legătură între PMS și anxietate. Am fost diagnosticată cu tulburare anxioasă și atacuri de panică la vârsta de opt ani și sunt obișnuită cu ele; au făcut mereu parte din viața mea. Dar după ce am trecut prin asta a treia lună consecutiv, am realizat că există o conexiune între anxietate și menstruație.

Am fost uimită să observ că anxietatea și panica mea luau o formă fizică. De obicei, când am un atac de anxietate, începe cu un tumult de gânduri, apoi progresează la semnale fizice, precum transpirație, greață, bătăi rapide de inimă. În acest caz, mă plimbam prin casă și deodată am simțit că inima îmi bătea să-mi sară din piept. Sau m-am trezit în toiul nopții din cauză că îmi bătea inima tare și aveam un nod în stomac.

Când am stat de vorbă cu niște prietene despre asta, am realizat că nu eram singura. Multe dintre ele mi-au zis că se simt anxioase în timpul sindromului premenstrual. Când am căutat pe Google despre anxietate și PMS, am găsit multe lucruri despre irascibilitate, dar nu despre anxietate în toată regula.



Din fericire, simptomele au dispărut așa cum au apărut, după câteva menstruații, și n-am simțit nevoia să mai merg la doctor pentru asta. În orice caz, am făcut niște cercetări și am aflat că anxietatea provocată de PMS e o experiență destul de răspândită printre femei, chiar dacă nu se vorbește mult despre asta. Se pare că, la unele femei, există o legătură între fluctuația de hormoni din ciclul menstrual și chimia anxietății și panicii.

Mary Jane Minkin, ginecolog și profesoară la Școala de Medicină Yale, a zis că anxietatea e un simptom al tulburării disforice premenstruale (TDP), o versiune mai severă a PMS-ului care afectează aproximativ cinci procente dintre persoanele care au menstruație. Deși nu se știe foarte clar care sunt cauzele TDP-ului, poate fi vorba de o scădere a nivelului de serotonină, lucru care în anumite cazuri e asociat cu anxietatea.

Conform lui Minkin, nu e vorba de TDP dacă simptomele sunt o exacerbare a altora deja prezente. Mai degrabă, cele mai clare cazuri de TDP sunt alea în care persoana nu are deloc simptome în prima parte a ciclului.

Minkin a avertizat că nu e ok să te autodiagnostichezi cu TDP dacă simptomele tale apar doar în a doua parte a ciclului menstrual. Le recomandă femeilor să își facă un tabel al ciclului menstrual, ca să observe eventuale legături între PMS și anxietate.

Tristan Bickman, un ginecolog din Santa Monica, e de acord că scăderea nivelului de serotonină în a doua jumătate a ciclului menstrual e de vină pentru majoritatea simptomelor de PMS. Bickman a explicat că, pentru femeile care au PMS, și scăderea nivelului de estrogen cauzează aceste simptome.

Și nu doar hormonii sunt de vină: în general, dacă ai anxietate, e foarte posibil să-ți fie declanșată și de PMS. „Anxietatea sau depresia preexistentă e un factor de risc pentru PMS”, a zis Bickman. „Alți factori de risc pentru PMS sunt ereditatea, stresul, lipsa mișcării, consumul mare de cafeină și o dietă proastă.”

Bickman a spus că stresul e corelat direct cu PMS-ul. Un nivel mare de stres e un factor de risc pentru dezvoltarea sindromului premenstrual.

Dacă ești stresată în general, și nu doar la PMS, asta înseamnă că vei avea un sindrom premenstrual mai anxios? Aproape sigur, a zis Iram Kazimi, medic psihiatru la Școala Medicală McGovern din Houston. „Orice stres sau anxietate cronică înrăutățește simptomele PMS-ului. Dacă treci printr-o perioadă de stres și anxietate înainte să apară simtomele de PMS, asta ți le va intensifica, lucru care îți va amplifica simptomele de stres și anxietate.”

BINGO. Lunile în care am suferit de anxietate în timpul PMS-ului au fost fix lunile în care soțul meu aștepta răspuns de la un job, am avut accident cu mașina, copilul meu a ajuns la Urgențe pentru un atac de astm, iar noi ne căutam o casă nouă.

Kazimi crede că un factor major e creșterea nivelelor de cortizol, lucru care se întâmplă chiar înainte de menstruație. „E posibil ca femeile care suferă de acest tip de anxietate la PMS să aibă nivele mai scăzute de anxietate de-a lungul lunii care sunt exacerbate de cortizol, mai degrabă decât de PMS”, a zis Kazimi. A adăugat că, în unele cazuri, anxietatea la PMS poate izvorî dintr-o teamă de PMS. Unele dintre noi au simptome atât de urâte în timpul PMS-ului, încât ne e groază de perioada aceea a lunii, lucru care contribuie la anxietate.

Ok, deci indiferent de unde provine anxietatea, cum poți să îmbunătățești situația? Evident, un ginecolog sau alt medic îți poate oferi cele mai bune sfaturi, dar experții au oferit totuși câteva idei.

Cum nivelul de stres poate afecta intensitatea simptomelor de PMS, e important să te destresezi pe parcursul ciclului menstrual. Minkin recomandă meditație, scris în jurnal, terapie și exerciții fizice. Bickman a zis că e o idee bună să faci schimbări în dietă: de exemplu, să reduci consumul de cafeină și să mănânci mai multe grăsimi bogate în omega-3. Dacă nu te ajută stilul de viață și schimbările de dietă, iar anxietatea cauzată de PMS e foarte intensă, vorbește cu un doctor care îți poate recomanda un medicament antidepresiv sau un contraceptiv oral ca să-ți echilibrezi hormonii.



Mai mulți doctori au menționat că deficiențele de vitamine și minerale pot contribui la această problemă. Bickman a zis că deficiențele de calciu, B6 și magneziu au fost asociate cu PMS-ul.

Cauzele și leacurile pentru anxietatea cauzată de PMS nu sunt mereu foarte clare. „Atât sindromul premenstrual, cât și anxietatea, sunt incredibil de complexe”, a zis ea. „Anxietatea e declanșată de ceva la o femeie și de altceva la alta.”

În orice caz, anxietatea e clar unul dintre simptomele PMS-ului și e destul de răspândit. Nu sunt foarte bucuroasă să adaug în listă încă un potențial simptom al PMS-ului, dar faptul că știu că e real ce mi se întâmplă ar putea fi primul pas pentru reducerea stresului.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.