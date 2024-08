Oamenii ăștia mi-au spus secretele pe care le-au ascuns părinților

Când stau la masa cu familia de sărbători înseamnă să mă uit la membrii familiei mele și să ascund cine sunt eu cu adevărat. Cu toții încercăm să păstrăm conversația cât mai generală, cum ar fi să vorbim despre alte rude care nu sunt prezente sau să discutăm despre mâncare.

Cel mai important e să fii atent să nu vorbești despre viața ta personală, pe care te-ai chinuit atâția ani să o ascunzi de părinți.

Videos by VICE

Tipul care a stat singur doi ani în pădure din cauza divorțului părinților lui

În speranța că o să te simți mai bine în privința secretelor, am vorbit și cu alții ca să aflăm ce aspecte ale vieții lor ascund față de oamenii care i-au crescut. Mult noroc să nu te scapi când te îmbeți la cina de Crăciun:

Citește și: Ce-au înțeles părinții ăștia despre copiii lor după ce le-au analizat profilele din rețelele sociale

Încă păstrez legătura cu mama mea biologică, care m-a dat spre adopția când m-a născut la 16 ani și m-a găsit 19 ani mai târziu. Ei încă suferă pe tema asta pentru că ea e cea care mi-a spus că sunt adoptată.

– Larry, 30 de ani

Când aveam 15 ani, am ucis hamsterul surorii mele din greșeală, când am venit beat acasă și am încercat să mă furișez pe geamul din camera ei. Am auzit o trosnitură și un sunet ascuțit, iar când m-am uitat în jos, l-am văzut pe părosul ăla mic, l-am luat și l-am furișat în camera mamei. Dimineața următoare m-am trezit cu țipete și crima a fost pusă pe seama pisicii Tabby, care obișnuia să-i aducă mamei veverițe moarte sau păsări.

– Sherge, 31 de ani

Nu am absolvit niciodată facultatea. Am stat în orașul universitar cinci ani, dar am renunțat la facultate în al patrulea, după ce practic chiulisem de la toate cursurile cu un an în urmă. Am călătorit când teoretic ar fi început anul nou, iar ei nu mi-au zis nimic. Nici după ce am lucrat ca barman câțiva ani și le-am spus că făceam asta ca să-mi deschid propriul bar într-o zi.

– Mike, 33 de ani

Părinții mei cred în continuare că sunt virgină, la 31 de ani. Ei consideră că prietenul meu și cu mine ne ținem de mână și bem ceai.

– Jess, 31 de ani

Am un tatuaj pe gleznă de patru ani deja.

– Sierra, 22 de ani

Încă ascund că locuiesc cu prietenul meu de ani de zile.

– Rebecca*, 26 de ani

Nu am adresat niciodată problema că beau cu familia mea. Probabil că tatăl meu mă suspectează. Ei îmi mai oferă un pahar de vin sau o bere din când în când, dar habar nu au de petrecerile și serile de beție. În clasa a 12-a mama mea m-a avertizat înainte de o excursie că unii dintre prietenii mei o să vrea o gură de bere, pentru că sunt la vârsta aia. Eu mă făceam muci de ani de zile.

– Sarah*, 31 de ani

Lucrătoare sexuală. M-am prefăcut că m-am oprit după ce au aflat. Am inventat un job în industria fitness. Se pare că m-au crezut.

– Claire, 27 de ani

Fumatul. Anul trecut m-am urcat pe acoperiș ca să fumez o țigară și mama m-a auzit, iar când a urcat scările am aruncat repede țigara, care a rămas în burlan. Era cât pe ce să mor încercând să arunc țigara.

– Jade, 29 de ani

Cu siguranță e ciudat să fiu poliamoros, mai ales de fiecare dată când sunt la masa în familie cu un partener, iar familia mea habar nu are de tot ceilalți oameni cu care facem sex.

– Brock, 36 de ani

Eu ascund de tata că am pozat nud. Mă ascund pentru că el are prejudecăți față de lucrătoarele sexuale. Îmi imaginez că, dacă ar afla, probabil că ar țipa la mine, m-ar ignora o perioadă și nu ar mai putea să mă privească în ochi. Cred că în principiu ar fi dezamăgit de el însuși pentru că nu mi-a oferit suficiente și a trebuit să fac asta pentru bani, fără să se gândească că mie mi-ar plăcea.

– Fae, 26 de ani

Încă ascund că am luat cocaină. Plus, toate nopțile când m-am furișat și am „dormit la prieteni acasă” în liceu.

– Alice, 24 de ani

Mi-am făcut piercing în buric la 15 ani și părinții mei nu au aflat niciodată. Încă mai am o gaură care nu se vindecă și o ascund de ei când port costum de baie. Doctorul mi-a spus că nu se va mai vindeca. Am scos inelul de zece ani deja.

– Bethany*, 26 de ani

Avortul meu. Am crescut într-o familie foarte catolică și deși părinții mei s-au mai relaxat de-a lungul timpului sunt destul de sigură că asta i-ar devasta.

– Ashley, 30 de ani

Weekendul ăsta o să-mi ascund viața sexuală. Părinții mei au un restaurant și m-am culcat cu câteva fete care lucrează acolo. Noi luăm masa în familie la restaurant și una dintre fete lucrează în seara aia. Eu, ea și prietena mea am mai făcut sex în trei ocazional.

– Taylor, 28 de ani

Urmărește-le pe Manisha și Allison pe Twitter.

Citește mai multe povești despre părinți:

Poveștile oamenilor care au găsit jucăriile sexuale ale părinților



Mi-am obligat părinții să mergem la un muzeu cu penisuri și s-au plictisit de moarte



L-am lăsat pe tata să-mi preia contul de Facebook timp de o săptămână și s-a întâmplat asta