Sfaturile amuzante despre sex pe care le-au primit tineri din România de la părinți

„Prezervativ? Are mama unul în geantă”, m-am lăudat unor fete din copilărie, după ce le-am auzit că vorbeau ștrengărește despre așa ceva. Pentru că eram într-o perioadă de băgare în seamă și de arătat că, deși sunt mică, sunt șmecheră și știu chestii, le-am zis că am văzut unul în geanta mamei. Ele fiind impresionate de ce-au auzit, m-au rugat să mă furișez, să-l iau și să le arăt. Mare le-a fost dezamăgirea când le-am adus ce credeam eu că e un prezervativ, anume un absorbant Always.

Bineînțeles că au râs și nu mi-au explicat ce e. Nici nu-mi amintesc când am aflat ce-i un prezervativ, doar urmăream berzele și eram sigură că n-am văzut niciuna care să care un bebeluș. Educația sexuală lipsea și când eram eu mică și lipsește și acum. Fie că vorbim despre școală sau despre părinți, frați ori rude. Iar efectele se pot observa și din studii și din faptul că și tu știi o poveste cu vreo colegă sau o colegă de-ale unei prietene care a rămas însărcinată în clasa a șasea.

Un studiu realizat de UNICEF arată cum România e pe al doilea loc din Uniunea Europeană la rata de naștere în rândul mamelor adolescente. La fel, tot o româncă a intrat în Cartea Recordurilor fiind cea mai tânără bunică din lume. La 23 de ani, Rifca a declarat că nu voia ca fiica ei să ajungă în aceeași situație și totuși s-a întâmplat.

Unii dintre noi consideră că sexul e păcat sau își închipuie că la orele de educație sexuală elevii vor învăța pozițiile din Kama Sutra. Poate din aceleași motive, nici părinții nu vorbesc cu copiii lor despre sex. Sau poate e, cum zice mama, din cauza faptului că au crescut în comunism și pe atunci lumea nu vorbea despre asta. Așa că și ei au crescut cu o rușine și o reticență în ceea ce privește educația sexuală.

Am vrut să văd cum se raportează părinții la sex în discuțiile cu copiii lor, așa că am vorbit cu tineri despre replicile alea cringe, amuzante, câteva chiar bune, pe care le-au primit de la ei.

Atunci când copilul devine profesor

Părinții noștri au trăit alte vremuri. Alea în care nu exista internet și orice informație la două click-uri distanță. Mulți au trăit și la țară, unde, dacă tanti Sofica te vedea că iei în brațe un băiat, a doua zi tot satul credea că te măriți. În perioada comunistă, nu existau în farmacii prezervative sau pilule, iar singura formă de contracepție era metoda calendarului. Nu mai vorbesc că pornografia era ilegală, casetele și revistele porno se plimbau din casă în casă pe ascuns. Așa că nu cred că sunt în măsură să-i judec prea mult pe părinții care nu vorbesc cu copiii lor despre sex. Dar îmi place când un părinte e deschis să audă povești și lucruri de la copiii lui.

„M-a întrebat dacă nu mă gâdil sau dacă nu mă pufnește râsul când mi se face sex oral.” Mălina (22 de ani) obișnuiește să vorbească des cu mama ei despre lucrurile astea, care îi spune că astfel își trăiește a doua tinerețe. Nu-i zice tot ce face, nu că n-ar înțelege, dar s-ar simți inconfortabil totuși să afle toate detaliile, cum, unde și de ce. „Dintr-o glumă în alta, i-am zis că eu am făcut sex oral și mi s-a și făcut. Prima dată m-a întrebat dacă mi-a plăcut și de ce. La «de ce» m-a blocat și am încercat să evit totuși întrebarea. Dar după ce am râs puțin de ea, i-am explicat că e plăcut și nu gâdilă și nu m-a pufnit vreodată râsul, dar, cine știe, poate pe viitor”, adaugă ea.

Muzica te învață educație sexuală

„Am să te-ajut la noapte să înțelegi ce vrei / Nu mai fi timid, vino să mă iei / Dacă ai încredere și-ți place foarte mult de mine / Vino la întâlnire și totul va fi bine.” Aveam șase-șapte ani și cum plecau părinții unei prietene la muncă, fugeam la ea, făceam ouă ochiuri, ne îmbrăcam cu haine de prin dulap și dansam pe melodia asta pusă la casetofon. Nu m-am întrebat niciodată ce vor să facă oamenii, ce-i face la întâlnire și ce-o să-l facă să înțeleagă. Dar asta e printre melodiile nevinovate, nu mai amintesc despre versurile Paraziții sau BUG Mafia, care ajungeau când erai mic printr-o formă sau alta la tine. Știai doar că oamenii vorbesc urât, nu știai de ce e urât.

Edi (20 ani) trecea în a clasa a doua când a apărut „Undeva în Balcani” și a băgat-o blană pe LG-ul cu clapă în bucătărie. N-a realizat că și părinții vor auzi versul ăla cu „sexul e peste tot, în scări de bloc”. „Și acum îmi amintesc fața lor când au văzut că al lor plod de opt ani ascultă melodii în care se vorbește despre sex și merge așa de pe o parte pe alta și fără tricou, de zici că mă credeam în L.A. M-au întrebat dacă știu ce înseamnă sex și le-am răspuns că e atunci când te pui peste o fată și faci frichi-frichi. Deși ei au încercat să mă convingă că barza aduce copiii, eu știam de la un prieten de pe afară cum stă treaba”, adaugă Edi.

Educația sexuală în casa Iuliei (23 ani) a început tot de la o melodie. Avea 12 ani, era în Italia și la radioul din autobuz a început „A far l’amore comincia tu”, care se traduce prin: „Când facem dragoste, începi tu”. Când Iulia a început s-o fredoneze, mama ei a întrebat-o dacă știe ce înseamnă. „I-am zis că nu, iar ea a ținut să-mi explice. Mi-a spus cum se traduce și m-a întrebat dacă știu ce înseamnă să faci dragoste. Și mi-a explicat: «Atunci când un bărbat își bagă penisul în vaginul unei femei și când ajunge la extaz, el elimină un lichid alb numit spermă din care ies copii». Eu mă uitam pe geam de rușine și ea mă tot întreba dacă am auzit ce-a zis”, îmi povestește Iulia.

„Mama, tata, ce e ăla anal?” Andra (25 ani) era mică și la radioul din mașină era cântecul lui Smiley, „Preocupat cu gura ta”. Părinții ei s-au blocat când au auzit un copil întrebând așa ceva. „Au vrut să știe de unde am auzit eu cuvântul ăla. Le-am zis că Smiley zice în piesă: «Sunt doar un tip anal». Au răsuflat ușurați și mi-au explicat că, de fapt, Smiley spune că e un tip banal, nu unul anal. Fraieră am fost că n-am continuat cu: «A, am înțeles. Și totuși anal ce e?». Ar fi fost amuzant să-i văd cum reacționează.”

Reacțiile părinților când află că ai făcut sex pentru prima dată

E o întreagă dezbatere când vine vorba despre prima dată când faci sex. Începe cu „oare ar trebui să aștept persoana potrivită?” și continuă cu „doare sau nu doare”, „la ce vârstă ar trebui”, „ce aromă ar fi ok pentru prezervativ”. Astea și multe altele. Iar partea și mai grea apare dacă părinții află că ai făcut sex.

„Aveam 16 ani și văzuse o picătură de sânge pe așternut. După o noapte în care se presupunea că am fost singură acasă. Vorbea ca și cum dacă mi-am început viața sexuală, am ales un drum anume. Mi-a spus că el mă vrea doar pentru sex și că după ce-a primit asta, o să mă lase. N-am să uit că mi-a zis și că plăcerea o voi simți doar atunci când o să fiu cu soțul meu”, îmi povestește Diana (28 ani).

La Marina (26 ani), deși tot dramatică situația, se încadrează ușor la o scenă dintr-o telenovelă. Deși își începuse viața sexuală cu trei luni înainte să afle mama ei, a insistat să facă un test de sarcină. „Asta, deși i-am zis foarte clar că nu e cazul. Dar a insistat și, după ce l-am făcut, mă simțeam super ciudat să ies din baie. Când în sfârșit am făcut-o și i-am arătat că e negativ, m-a strâns în brațe și m-a pupat. Tare ciudat m-am simțit”, adaugă Marina.

Sfaturile legate de protecție

După șocul aflării pierderii virginității, urmează clasic sfaturile despre protecție. Așa e normal și așa ar trebui, dar depinde mult cum exprimi și transmiți aceste îndemnuri. Bogdan (29 ani) a avut parte de discursul ăla elegant și politicos. „N-am avut discuții cu tata, doar cu mama. Mi-a zis să am grijă când fac asta, să mă protejez mai ales în relații la început că n-ai de unde să știi cum au stat lucrurile în trecut. Că igiena e importantă pentru ambele persoane. Aveam 14-15 ani”, îmi explică el.

Același tratament l-a primit și Edi (20). Deși la început îl susținea și îi oferea sfaturi despre protecție, când a aflat că fiul ei și-a început viața sexuală la 15 ani, mama lui a fost mai degrabă speriată. „Când a auzit, a cam luat-o panica. Și-a imaginat doar lucruri rele. Îmi amintesc și că mi-a zis că trebuia să-i zic lui tata să-mi cumpere prezervative. Ce mi-a tot repetat de atunci a fost să am grijă să nu fac prostii, pentru că și fata cu care mă iubesc e copilul cuiva. Și mi-a mai spus că fiind bun cu ele și discret, chiar misterios, atrag mai multe în pat decât unul care face dragoste doar pentru el, fără să-i facă vreo plăcere femeii. Cred că discuțiile cu ea m-au făcut să apreciez mai mult femeile. Și acum mai vorbim despre lucruri d-astea. Aseară mi-a aruncat prezervativele pe geam că mi le uitasem.”

La polul opus, mama lui Ovidiu (29 ani) a comparat a fi protejat cu a fi curat, iar Matei (24 ani) a auzit replica „Dacă îmi aduci pe vreuna gravidă, puteți rămâne deja în șanț la poartă toți trei”. De observat sunt însă părinții care au și fată și băiat și cum se raportează la sex. „Fratele meu, care e cu câțiva ani mai mare decât mine, vorbea cu mama. Din discuția aia îmi aduc aminte doar finalul și anume replica mamei: «Ai grijă doar să te protejezi și să nu vii cu pui acasă». Apoi s-a uitat în ochii mei și-a spus: «Tu nu ai voie deloc»”, îmi povestește Theo (22 ani).

Când aud că alții au făcut-o

Nu am copii, dar cred și am văzut că există o anumită panică în rândul părinților care apare atunci când aud că cineva de vârsta copiilor lor au făcut sex. Sau orice are legătură cu sexul. Atunci inima începe să le bată repede, palmele să le transpire și lupii să urle. E sentimentul ăla de nu vrei să facă așa ceva și copilul tău, dar nici nu știi cum să-i spui. Antonia (20 ani) e cea mai mică din familie, așa că toată lumea s-a asigurat să-i vorbească despre sex. A avut noroc că mama ei e profesoară de biologie și i-a explicat limpede cum stau lucrurile. A primit chiar și replica: „Vreau să știi că sexul e mișto, dar doar dacă îl faci când ești pregătită.”

Atmosfera în familia Antoniei s-a schimbat brusc, după ce s-a aflat că o colegă de-ale ei a rămas însărcinată. „Eram în clasa a șasea, de aici și panica. Mama a vorbit cu mine în particular și mi-a zis că mă roagă să aștept, să nu mă grăbesc. Mi-a explicat și anatomia corpului, nimic awkward. Doar mătușa și bunica au ținut să-mi spună că sexul înainte de căsătorie e păcat. Că e destrăbălare și ce generație dezamăgitoare suntem. Am ales să beau niște apă, să mă înec în mod intenționat și să plec spunând că am nevoie de aer. Chiar aveam după discuția aia”, mi-a povestit Antonia.

Deși sunt recomandate controalele ginecologice, încă sunt mulți adulți care consideră că mergi la doctor doar dacă ai o problemă și vrei s-o rezolvi. De aceea, multe fete au prima vizită la ginecolog mult mai târziu decât ar trebui. Sora mai mare a lui Carmen (19 ani) a auzit recent cum o cunoștință de familie și-a făcut o programare la ginecolog, să vadă dacă are vreo boală cu transmitere sexuală. „Eu nu prea intru în discuții de genul cu ea, mi-e frică și rușine să-mi susțin punctul de vedere. I-am spus doar că nu-i pasă nimănui și-a sunat ca o bârfă, nu ca o eventuală pildă sau ce credea ea. Iar totul de aici a degenerat”, îmi explică Carmen.

Reacțiile părinților când aud „sex”

„Ai grijă! Că pulă găsești în toate șanțurile”, îi spunea tatăl Narcisei (22 ani) când vedea că vorbește cu un băiat. Reacțiile părinților când apare random într-o discuție cuvântul „sex” sunt de multe ori memorabile. Adaptabilitate, flexibilitate, improvizație – toate sunt skill-uri pe care le observi deseori în discuțiile despre sex cu părinții.

Mama Alinei (25 ani) e rușinoasă și nu poate vorbi despre sex cu ea, așa că doar evită subiectul. „Eram mici și ne uitam cu toții la un film, când a început o scenă de sex. Știam deja cu toții schema, trebuia să te uiți oriunde, numai la televizor nu. Mama a ales să se uite la covor. Imaginează-ți cum ăia gemeau acolo și ea deodată către tata: «Și, covorul ăsta l-ai spălat cu Biocarpet?».” Mama lui Theo (23 ani) e pe același sistem, dar, după cum spune ea, a fost și kind of cumințenia pământului în tinerețe. Într-o discuție, i-a spus să nu-și distrugă corpul pentru plăcerea bărbatului. Lucru care i-a dat impresia că mama ei crede că sexul e o plăcere doar pentru bărbați.

„Eram mic și mă uitam la Transformers: Energon. A venit tata la mine și mi-a zis: «Edi, când te duci la grădiniță, să pui mâna pe boxe». Eu n-am înțeles exact, dar mi-a explicat că se referă la sânii fetelor. El glumea, dar eu, că eram mic, tot încercam asta.”

