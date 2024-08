Ce spun oamenii la prima întâlnire

Poți să te prinzi de o primă întâlnire de la o poștă. O dă de gol agitația nervoasă și râsul strident, artificial. Și conversația se desincronizează tot timpul, când ambii oameni vorbesc unul peste altul și schimbă prematur subiectul, doar în cazul în care un altul rămâne fără combustibil și se termină în tăcere. Și de-asta e amuzant să te uiți la oameni la prima întâlnire, pentru că te bucuri că nu ești tu vizat.

Dar ceea ce vrea orice spectator versat de întâlniri să știe este: cum decurge întâlnirea? Oare el vorbește prea mult despre fosta? Ea se uită prea mult la telefon? O să și-o tragă? Sau o să se scuze unul dintre ei, ca să sară pe fereastra de la baie?

Ca să aflu răspunsurile definitive la întrebările astea, m-am dus să le pun. A fost al dracului de jenant, dar, practic, am ars-o printr-un bar din Melbourne care are mult trafic pe nișa de prime întâlniri și am pus câteva întrebări despre cum merg.

Rose, 33 de ani, manager de dezvoltare de afaceri

Christian, 39 de ani, recrutare

VICE: Hei, cum merge întâlnirea?

Christian: Mda, merge ok. Conversația curge. Un pic de caterincă. Asta-i doar părerea mea. Doar vorbesc în numele ei. Râde

Rose: Merge bine.

Cum v-ați cunoscut?

Christian: Ahh, ne-am cunoscut în oraș, în weekend.

În offline?

Rose: Offline. Știu, nu printr-o aplicație.

Christian: Încă se mai întâmplă.

Rose: Noi suntem speranța.

Deci ce s-a întâmplat? V-ați sărutat pe ringul de dans?

Christian: Nu e chiar complet neadevărat. Prietena ei mi-a împins-o-n față.

Rose: Așa s-a întâmplat?

Christian: Ba da.

Rose: Ba nu.

Christian: Ai trecut pe lângă mine de vreo trei ori și de fiecare dată mi-ai aruncat ocheade. Eu așa îmi amintesc, cel puțin.

Rose: Nu așa îmi amintesc eu.

Tu cum îți amintești?

Rose: Nu știu, pur și simplu vorbeam pe ringul de dans.

Vă amintiți ce anume v-a determinat să vorbiți pe ringul de dans?

Christian: Pur și simplu-mi amintesc că m-am gândit că e drăguță.

Rose: E posibil să fi fost și alcool implicat.

Christian: Am vorbit nițel, am dansat nițel.

Rose: Ah, ai avut o replică bună de agățat.

Christian: Căcat. Ce-am zis?

Rose: A fost bună. A fost foarte șmecheră, cred c-ar trebui s-o folosești mereu.

Christian: Ce era?

Rose: A fost: „Îmi pari foarte cunoscută, te știu de undeva?”.

Christian: Ah nu, căcat, căcat. Ai dreptate. Am zis asta.

Rose: Așa ne-am cunoscut.

Christian: Ar trebui să folosesc asta mai des.

Sunteți atrași unul pe celălalt?

Christian: N-aș fi aici altfel, ca să fiu complet sincer.

Rose: Adevărat, ce drăguț.

Pauză

Christian: Trebuie să răspunzi și tu.

Rose: Evident, da.

Credeți că o să aveți și o a doua întâlnire sau poate chiar să vă duceți acasă împreună?

Christian: Ăăăă. Tu ce crezi?

Rose: Ăsta e un nu?

Christian: Nu, nu, doar că eu am răspuns primul la toate întrebările.

Rose: Păi, până acum aș zice că da.

Simon-Albert, 29 de ani, designer de jocuri video

Kirsty, 34 de ani, cercetătoare în experiența utilizatorului

VICE: Hei, băi, cum vi se pare că merge întâlnirea până acum?

Simon-Albert: Destul de bine.

Kirsty: Destul de tare, da. Am intrat în profunzime.

Profunzimea e bună. Cum v-ați întâlnit?

Simon-Albert: Nu pe Tinder. Pe o altă aplicație numită Hinge.

Ok, elegant. Și, Kirsty, îți plac pantofii lui Simon?

Kirsty: Sincer, am observat că porți adidași New Balance, deci asta mi-a plăcut.

Simon-Albert: Interesant, interesant.

Și, Simon, ai zis că merge bine întâlnirea, dar ai mai fost și la unele nasoale?

Simon-Albert: Da, am cunoscut de curând o tipă, era o femeie superbă pe la 40-și-ceva de ani și eram super entuziasmat, chiar arăta ca o persoană super mișto. Dar era complet beată când am ajuns. Și apoi, după mai puțin de o oră de întâlnire am aflat că tocmai trecuse printr-o despărțire în dimineața aia.

O, doamne.

Simon-Albert: Era mai intens decât o relație de imediat după. Și ei îi plăcea super mult de mine, dar, știi ce zic, era înfricoșătoare. Așa că i-am zis: „fii tare” și apoi am ieșit pe geam.

Amy, 33 de ani, lucrează la o companie de îmbrăcăminte vintage

Gaz, 35 de ani, cineast, monteur și DJ

VICE: Cum v-ați cunoscut?

Gaz: Pe Hinge.

Hinge? E o aplicație nouă.

Amy: Știu. O am de vreo două zile.

Gaz: De două zile? Nu te-ncurci.

Nu se-ncurcă deloc. Și, Gaz, ai avut o replică de deschidere?

Gaz: Care-i ultima bârfă?

Care-i ultima bârfă? E bună. Funcționează de fiecare dată?

Gaz: Lumea crede că mă dau drept femeie de 40 de ani. Pur și simplu mi se pare o chestie haioasă pe care o spuneau părinții mei. Aveam o prietenă adultă minunată când aveam 13 ani. Prietena cea mai bună a maică-mii era o tipă dementă care lucra în industria modei. Mereu apărea pe la noi și spunea: „Care-i ultima bârfă?”. Mi-am amintit deunăzi de asta și mi-am zis: O să aduc chestia asta înapoi.

Ce drăguț.

Amy: Da, interesant. E foarte grăitor. Aveam și eu o replică de deschidere pe care o foloseam pe vremuri pe Tinder, n-am folosit-o încă pe Hinge.

Care era?

Amy: E atât de proastă, dar funcționa pentru că era foarte proastă.

Gaz: Hai, zi.

Amy: Ha, mi-e prea rușine să zic.

Gaz: Mie nu mi-ai spus-o, deci trebuie să știu.

Amy: N-am folosit pentru că în mod evident n-a funcționat pentru mine. A funcționat, dar apoi n-a mai funcționat. Era: „Ești un împrumut la bancă? Pentru că mi-ai dobândit interesul?”

Gaz: Ți-aș fi dat unmatch pe loc.

Crezi că aveți multe în comun?

Gaz: Da. Așa cred. Și mai ales că ne îmbrăcăm la fel.

O, doamne. Așa e.

Amy: Da, așa e.

Sunteți atrași unul de celălalt?

Amy: Dap.

Gaz: Da! Mna, suntem îmbrăcați la fel.

Amy: E ca și cum îmi place de mine.

Gaz: E ca și cum m-aș uita în oglindă.

Crezi că o să plecați acasă împreună sau să mai ieșiți o dată?

Gaz: Una din două.

Amy: Clar.

Ben, 48 de ani, Art director

Carolyn, 48 de ani, lucrează în HR

VICE: Și, cum merge întâlnirea?

Ben: Bine.

Carolyn: Da! Bine. Conversația curge, avem interese similare.

Ben: Am citit aceleași cărți și eu am studiat Japonia.

Cum v-ați cunoscut?

Ben: Prin Bumble.

Aveți o primă replică?

Carolyn: Nu, nu chiar.

Cineva dintr-un cuplu anterior a spus că folosește: „Care-i ultima bârfă?”

Carolyn: Care-i ultima bârfă? Nu e ceva bătrânesc?

Ben: Dacă mi-ar spune cineva: „Care-i ultima bârfă?” Aș da swipe left. „Care-i ultima bârfă?” e mult prea profund.

Carolyn: N-a zis nimeni „care-i ultima bârfă” din 1995 încoace.

Ben: Pentru că ce să răspunzi, pe bune, la „care-i ultima bârfă?” Chiar te duci în profunzime, nu? N-ai deschide cu asta, nu? E o întrebare profundă. Mi se pare greșit.

Carolyn: N-o s-o folosesc niciodată, dar mersi de informație.

Ce v-a atras la profilul celuilalt?

Carolyn: Mi-a plăcut ce-ai scris, deși unii dintre prietenii mei au zis: „Arată-ne pozele lui” și toate erau cu chestii care nu-mi plac. Nu-mi plac motoarele, nu-mi place mersul pe bicicletă. Iar prietenii mei erau: „Carolyn, nu-ți plac ție chestiile astea”.

Ben: Pozele mele sunt super de căcat.

Carolyn: Erau toate despre activități pe care eu nu le fac.

Ben: Sincer, chiar am scos poza cu motorul.

De ce-ai scos-o?

Ben: Mi-a spus o prietenă: „Nu posta imagini cu tine mângâind un tigru.”. Și eu am zis: „N-am nicio poză cu mine mângâind tigri”. Iar ea a spus: „Da, dar ai o poză pe motor” și am zis, „da, am” și ea mi-a zis s-o scot. Așa că am scos-o.

Bună mișcare. Deci sunteți atrași unul de celălalt?

Ben: Sigur.

Carolyn: Da.

Credeți c-o să mai ieșiți împreună?

Ben: Destul de posibil.

Carolyn: Ha, sigur.

Paul, 25 de ani, barista

Amy, 25 de ani, internă

VICE: Deci cum v-ați cunoscut?

Paul: Pe Tinder. O ardem clasic aici.

Cum merge întâlnirea până acum?

Paul: Destul de bine.

Amy: Da, destul de bine.

Vă plac pantofii celuilalt?

Paul: Ai tăi ce sunt? Voiam să-mi iau și eu o pereche.

Amy: Tu porți converși? Înalți sau joși?

Paul: Joși.

Pauză.

Amy: Hmm.

Ce-a fost cu privirea aia? Îți dai ochii peste cap la converșii joși?

Amy dă afirmativ din cap.

Aveți multe în comun?

Paul: Nu suntem de mult aici.

Sunteți la întâlnire de cel puțin o oră, de când am intrat aici, și am trecut pe lângă voi doi și mi s-a părut că sunteți la o întâlnire.

Paul: E atât de evident? Părem atât de jenați?

Eu pun întrebările aici. Sunteți atrași unul de celălalt?

Paul: Da.

Pauză foarte, foarte lungă din partea lui Amy, apoi dă din cap.

Credeți că întâlnirea o să continue?

Amy: Nu ști—

Paul: O să aflăm în următoarea oră sau așa ceva. Bănuiesc c-o să vedem ce se întâmplă. Paul râde

Articolul a apărut inițial pe VICE AU.