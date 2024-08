Ce trebuie să faci ca să devii un „daddy”

Cuvântul „daddy” pare să fi apărut în conștiința noastră culturală în 2015. Deodată, tinerii postau cuvântul ăsta pe Twitter cu referire la celebrități și la papă. Asta a pornit și o dezbatere feministă în jurul termenului și problemelor care apar de la el.

Apogeul discursului cu „daddy” a fost atins în vara lui 2016, când termenul s-a ales cu primul element negativ: „Ai cumva traume profunde psihosexuale freudiane și oedipiane?”, a scris într-o postare Shanley Kane, o utilizatoare de Twitter și o voce cunoscută printre femeile din tehnologie. „Nu? Foarte bine. Atunci nu mai folosi Daddy”.

Videos by VICE

Acum e toamnă și ne aflăm în 2017, cel mai rău an posibil, iar povestea cu daddy a murit. Am realizat asta când am dat un tweet cu întrebarea „ce-l face pe cineva un daddy?” marți, crezând că oamenii îmi vor răspunde. Propunerea s-a ales doar cu un „like” și zero răspunsuri, iar asta m-a lămurit că nu mai sunt la curent cu ce se discută în prezent.

Interacțiunea slabă de la postarea mea m-a făcut să mă simt aiurea, încât am regretat că eram curioasă în privința lui „daddy” și că am rămas așa de mult în urmă. Totuși, trebuie să întreb: Ce-l face pe cineva daddy?

Răspunsul e destul de ambiguu din cauza contextelor fără sfârșit în care poate apărea cuvântul. Adesea, „daddy” nici nu denotă un set coerent de trăsături. Justin Bieber e un daddy. Papa e un daddy. Zayn Malik e un daddy. Bernie Sanders e un daddy. Jeremy Corbyn e un daddy. Orice tip mișto e un daddy. Orice tip în vârstă e un daddy. Orice tip, pe bune, e un daddy. E o glumă.

Ca majoritatea lucrurilor din capitalismul târziu, cuvântul a rămas fără sens. „Toată lumea folosește daddy în loc de bae, un termen care e apropiat de tineri, și pe care Jaden Smith, Malia Obama și A$AP Rocky l-au explicat în viața reală la petreceri.

Totuși, daddy are și o formă specifică. „Tăticii sunt cu capul pe umeri, iar responsabilitatea e sexy. Experiența e mișto”, mi-a scris într-un email Leighton Gray, unul dintre creatorii jocului video Dream Daddy, unde poți să intri în rolul unui tătic care vrea să seducă alți tătici. „Tăticii sunt, în esență, răspunsul pentru toate problemele de dating ale tinerilor. Un Daddy nu o să te lase baltă, un Daddy nu o să-și uite de patru ori la rând portofelul când ieșiți la întâlnire, un Daddy e destul de matur nu doar cât să aibă grijă de el însuși (și de un copil, dacă are unul), ci să aibă grijă și de tine.”

„Toată lumea se transformă într-o mamă sau un tată când fac sex”, a adăugat Sara. „Dar în realitate, pot să fie așa sau nu. (De regulă nu sunt.)”

Citește și Sunt o sugar baby și o să-ți explic cum e să faci asta în România

O dualitate, totuși, nu e tocmai o cale bună prin care să definești termenul. E posibil ca cineva să fie daddy într-un scenariu și opusul în altul, iar conceptul de „daddy” transcende genul. Am realizat asta acum două săptămâni, când m-am trezit că-i spuneam unui tip pe care nu-l știam prea bine „spank me, daddy”. A fost prima dată când am folosit cuvintele astea pentru altă persoană. A fost și primul nu-tocmai-un-threesome. Doar ce mă despărțisem de iubitul meu cu care fusesem într-o relație de lungă durată.

Prietena mea a luat un bici și i l-a arătat unui tip: „No, spank me, daddy”, i-a zis ea. (După o despărțire, e bine să ai prieteni care-s genul cu bici.) El i-a îndeplinit dorința pentru vreo 20 de secunde după care părea copleșit. După câteva încercări de a-l face să continue – („Spank me, daddy.” „No, spank me, daddy!”) – prietena mea a luat biciul și a început să mă plesnească pe mine, după care i-am întors gestul. În timp ce continuam, ne-am întrebat periodic, „Why won’t you spank us, daddy?”, fără să primim niciun răspuns.

Dar deodată a devenit cât se poate de clar: tipul nu era un daddy – prietena cu biciul e clar că era. Nu am făcut conexiunea la început pentru că n-am mai privit-o până acum ca un daddy. E clar că nu era un daddy când am mers pentru o săptămână în Italia, cu câteva zile în urmă, și am dormit până la unu după-amiază, eram complet dezorientate și am mers la un muzeu, am fumat în prostie și am mâncat înghețată în fiecare zi. (Daddy are un plan și e în control.)

„Daddy e fluid”, mi-a zis într-un mesaj. „Daddy e o senzație. Toată lumea poate fi daddy sau nu în momente diferite și chiar tăticii au nevoie de tătici uneori!”