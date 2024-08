Tot ce trebuie să știi despre BTS, cea mai tare trupă de băieți de pe planetă

Nimeni nu face treabă atât de bună ca BTS. În șapte ani, trupa sud-coreeană a devenit cel mai popular grup muzical de pe planetă – domină topurile în țara lor din 2016 și a devenit faimoasă pe plan internațional în 2017. BTS (sau Bangtan Sonyeondan, adică cercetașii anti-glonț) au fost prima trupă de K-pop care a fost nominalizată la Billboard Music Awards și a câștigat; prima trupă care a cântat într-o competiție muzicală americană; prima care a debutat pe primul loc în topul Billboard 200 cu albumul Love Yourself 轉 Tear, care a fost urmat rapid de Love Yourself 結 Answer și de Map of the Soul: Persona, ceea ce a însemnat că au fost prima trupă care a avut trei albume pe locul 1 în top într-un an, de la Beatles încoace.

BTS au setat noi recorduri, pe care le-au depășit tot ei. Anul acesta, trupa a spart Youtube și Spotify cu „Dynamite„, prima lor piesă care a ajuns pe locul unu și în Billboard Hot 100 Chart. Grupul de șapte băieți – Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jungkook și liderul lor RM – și-au cimentat locul în istoria muzicală înainte ca vreunul dintre ei să împlinească treizeci de ani.

Dar BTS n-au știut de la început că vor avea un succes atât de mare și vor bate atâtea recorduri. Când au debutat, în 2013, erau necunoscuți în industria K-pop. Au semnat cu Big Hit, o casă de discuri relativ mică, care abia a scăpat de faliment la sfârșitul anilor 2000. Ea i-a strâns la un loc și i-a antrenat. RM a fost recrutat primul, după ce fondatorul Big Hit, Bang Si-Hyuk (cunoscut mai bine ca Hitman Bang), a ascultat un demo al tânărului care avea pe atunci 15 ani, doar pentru că producătorul Pdogg i-a zis că asta ascultă tinerii din ziua de azi. Apoi au fost recrutați ceilalți doi rapperi din BTS, SUGA și j-hope, iar cei trei au devenit stâlpii trupei, după spusele lui Bang. Jin, jimin, V și Jungkook au fost recrutați ca BTS să aibă o structură clasică de trupă K-pop și au devenit vocaliștii principali.

Deși au început de jos, cu o casă de discuri mică, acum se spune că tocmai acesta a fost unul dintre motivele pentru care au avut succes. Industria K-pop e cunoscută pentru cultura sa de muncă intensă la studio, cu mii de adolescenți care participă la castinguri și speră să fie selectați pentru antrenamente riguroase care durează ani de zile și care le sculptează personalitatea și îi învață să cânte și să danseze. Majoritatea nu reușesc, iar cei puțini care debutează ca idoli resimt puternic presiunea așteptărilor de a fi perfecți. Big Hit a vrut să alcătuiască un altfel de grup de idoli, unul cu care tinerii să rezoneze mai puternic, unul care să pună muzica pe primul loc. BTS au mai multă libertate decât colegii lor și își scriu și își produc singuri muzica. Până acum, au cântat despre subiecte care sunt evitate de colegii lor din industrie, cum ar fi sănătatea mintală, probleme sociale și presiunea anturajului. Ascultătorii au rezonat cu candoarea băieților din BTS și rețeaua timpurie de fani a explodat și s-a transformat într-o rețea globală imensă numită ARMY (un acronim pentru Adorable Representative M.C. For Youth).

Trupa n-a avut niciodată un hit viral precum „Gangnam Style”, ci s-a concentrat pe albume – ceva rar în popul occidental contemporan, dar mult mai întâlnit în industria K-pop. „BTS nu și-a schimbat niciodată stilul brusc. Au fost mereu constanți”, a explicat Bang.

Această constanță – în prioritizarea albumelor, concerte live și versuri inocente – le-a permis să se joace treptat cu sound-ul, iar noii ascultători sunt adesea surprinși de cât de diversă e discografia lor. Deși hip-hop-ul a rămas printre preferințele lor, trupa are și influențe EDM, moombahton, latino, heavy trap, cât și balade sentimentale. Au colaborat cu multe vedete, de la Nicki Minaj și Steve Aoki până la Ed Sheeran și Sia.

E greu să te hotărăști de unde să începi cu BTS, pentru că trebuie să știi cum funcționează K-pop-ul. EP-urile și mini-albumele sunt adesea reformulate ca un album final cu omisii și bonusuri, sunt înregistrate și în japoneză. Discografiile K-pop nu înseamnă neapărat lansări de albume, ci se împart în „ere” care au o anumită temă și coregrafie și un stil vizual specific.

Acest ghid e doar vârful aisbergului BTS; nici măcar n-o să intru în universul alternativ pe care l-a creat BTS cu povești care conectează videoclipurile, scurtmetrajele, cărțile, jocurile și webtoon-ul. Dar, cum și-au lansat noul album, BE, pe 20 noiembrie, e un moment foarte bun să afli mai multe despre cea mai faimoasă trupă de pe planetă.

Deci vrei să intri în lumea hip-hop-ului emo BTS?

„Oamenii te tot întreabă, baby, de ce-ți place mizeria aia de hip-hop!” scuipă în microfon RM pe piesa „Hip Hop Phile”, oda băieților pentru rapperii lor preferați – Jay Z, Nas, Eminem, Kanye, Kendrick, Gang Starr. Aceste influențe americane se simt în toată muzica timpurie a trupei, atât de mult încât băieții au fost în LA ca să învețe despre cultura hip-hop de la greii industriei, Coolio și Warren G, în emisiunea acestora American Hustle Life.

În 2013, BTS a debutat cu 2 Cool 4 Skool, un mini-album hip-hop cu mult bass, multe refrene și mult eyeliner. Albumul a pus baza sound-ului trupei pentru primele albume (sau era School Trilogy) – hip-hop de anii ’90, cu influențe emo contemporane și versuri rebele care au ajuns să definească trupa. Pe single-ul lor de debut, „No More Dream”, membrii trupei le spun fanilor adolescenți să-și urmeze visurile și să se revolte împotriva societății infernale, în loc să cadă pradă așteptărilor părinților.

Această eră timpurie e definită de excitația tipic adolescentină și presiunea anturajului. În „Boy In Luv” și „War of Hormone”, băieții tânjesc după fete rele, iar în „Spine Breaker” critică așteptările nerealiste: „Sistemul de clase din secolul 21 e împărțit în două: cei care au și cei care nu au”. În „Silver Spoon”, îi ceartă pe boomeri că din cauza lor sunt săraci tinerii de azi.

Între timp, trupa s-a maturizat și și-a extins sensibilitățile muzicale, dar întotdeauna o să găsești o piesă hip-hop oldschool pe un album BTS. Single-ul din 2017 „Mic Drop” e o critică la adresa violenței.

Playlist: „No More Dream” / „We Are Bulletproof Pt.2” / „N.O” / „Spine Breaker” / „War of Hormone” / „Boy In Luv” / „Silver Spoon (Baepsae)” / „MIC Drop” / „Dionysus” / „Black Swan” / „Respect”

Te interesează partea EDM din BTS?

BTS și-au șters eyeliner-ul în 2015 și au început să incorporeze, în muzica lor, mai multe sunete pop și electronice. Era Youth Trilogy – compusă din EP-urile The Most Beautiful Moment in Life, partea unu și doi, și albumul Young Forever – a întărit noul sound maximalist al trupei, chiar în perioada în care au explodat în Coreea și pe plan internațional.

Synth-urile sentimentale și grele din „I Need U” și trompetele răsunătoare de pe „Dope” au marcat o direcție mai matură pentru trupă. Băieții au trecut de la temele pentru liceeni rebeli la unele complexe precum pierderea unei persoane dragi sau nostalgia. „Save Me” e una dintre cele mai satisfăcătoare piese ale lor, iar „Burning Up (Fire)” e ca și cum ai scoate capul pe geamul mașinii care gonește cu viteză.

Era următoare BTS, Wings, e o continuare a hip-hop-ului cu influențe EDM. Trupa se bazează mai mult pe refrene catchy, ca în piesa „Blood Sweat and Tears”. Dar băieții îmbrățișează cu adevărat EDM-ul în 2018, odată cu era Love Yourself. „So What” și „I’m Fine” sunt deja imnuri Ibiza de party, iar ADN, IDOL și Mic Drop sunt atât de energice încât nu te lasă să stai jos.

Playlist: „I Need U” / „Dope” / „Save Me” / „Burning Up (Fire)” / „Blood Sweat Tears” / „I’m Fine” / „So What” / „DNA” / „IDOL” / „MIC Drop (Steve Aoki Remix)”

Te atrag baladele BTS?

BTS e divizată în două unități: linia vocală (Jin, Jimin, V și Jungkook) și linia de rap (RM, SUGA și j-hope). Pe măsură ce BTS și-a extins aria muzicală dincolo de hip-hop, vocaliștii au avut mai mult spațiu să se dezvolte tot mai mult. În balada „Butterfly”, băieții se tem ca o dragoste să nu dispară, iar „Spring Day” e dedicată victimelor de pe feribotul Sewol.

BTS au pus mereu accent pe munca în echipă, iar structurile și coregrafia pieselor dovedesc chestia asta. Pe balada emo rock „FAKE LOVE”, vocaliștii construiesc un crescendo super intens până în punctul în care Jin începe să cânte cu disperare refrenul. Piesa „Intro: Singularity” e dovada unei performanțe vocale deosebite a lui V, iar în Love Yourself 結Answer, falsetto-ul lui Jungkook dă piesei „Euphoria” o notă romantică. Ca să nu mai vorbesc de cum se împletește vocea lui Jimin cu synth-urile de pe piesa lui solo „Serendipity”.

Pe „Louder than bombs”, scrisă împreună cu Troye Sivan, linia vocală e super înaltă, în contrast cu tonurile joase și distorsionate ale rapperului, iar piesa spațială „00:00 (Zero O’Clock)” e un antidot pentru zilele în care ești trist fără motiv. Punctul culminant al albumului e piesa cinematică „We Are Bulletproof: the Eternal”.

Playlist: „Spring Day” / „Butterfly” / „FAKE LOVE” / „The Truth Untold” / „Intro: Singularity” / „Euphoria” / „Serendipity” / „Louder Than Bombs” / „00:00 (Zero O’Clock)” / „We Are Bulletproof: the Eternal”

Sau poate preferi rap-ul BTS?

BTS au fost criticați aspru când au debutat ca trupă de hip-hop K-pop. Într-un interviu faimos din 2013 cu rapperul sud-coreean B-Free, RM și SUGA au fost acuzați că ar fi niște caraghioși care se joacă de-a hip-hoperii. Eu speram că s-ar putea crea o legătură între underground și mainstream, a răspuns SUGA. Totuși, prin ce au făcut cu BTS, cât și cu mixtape-urile lor solo, RM, SUGA și j-hope au dovedit că sunt rapperi serioși. Seria lor Cypher, care se întinde pe mai multe albume timpurii, conține piese adresate criticilor. „Tu zici că sunt fals, eu spun că am setat noile standarde pentru K-pop” sună versurile din „Cypher Pt.3: Killer”. „Ddaeng” conține unele dintre cele mai creative jocuri de cuvinte ale rapperilor, peste instrumente asiatice foarte melodice, și a fost lansată doar pe Soundcloud.

Tot pe piesele rap, băieții sunt cei mai sinceri și mai deschiși emoțional. SUGA face rap împreună cu o orchestră, pe piesa „First Love”, iar „Outro: Tear”, scrisă în perioada când trupa se gândea să se despartă prin 2018, se deschide cu un pian înduioșător. „Înainte vorbeam despre veșnicie, iar acum ne despărțim fără milă.”

Pe „MOS:7”, fiecare rapper își samplează propriile piese mai vechi și reflectă la începuturile trupei. „Într-o zi, ne-am trezit și ne-am întrebat cine suntem”, a explicat RM. „Când nu știi în ce direcție să mergi, cel mai bine e să o ții pe drumul cunoscut.” „Intro: Persona”, a lui RM, e o analiză a măștii sale publice. Idolul K-pop se întreabă: „Ai uitat deja de ce ai început să faci asta?” „Outro: Ego” închide albumul cu un catharsis: „Cei șapte ani de stres sunt în sfârșit dezvăluiți, am scăpat de presiune.”

Piesa emo-rap Interlude: Shadow e una dintre cele mai întunecate de pe disc, în care SUGA se întreabă dacă succesele au meritat atâtea sacrificii. „Nimeni nu mi-a zis cât de singur o să mă simt.” Cei trei rapperi își unesc forțele pe „UGH!”, o piesă explozivă și plină de împușcături.

Playlist: „BTS Cypher Pt.3: Killer” / „BTS Cypher 4” / „First Love” / „Outro: Tear” / „Intro : Persona” / „UGH!” / „Interlude: Shadow” / „Outro: Ego”

Te atrage muzica pop marca BTS, care e o injecție de serotonină?

În 2017, BTS a lansat Love Yourself 承 Her – un album visător despre tineri care se îndrăgostesc. E o eră pastelată, în care băieții își vopsesc părul în culori diferite și îmbrățișează pop-ul, adesea printr-o lentilă R&B. „Trivia Seesaw” e o piesă pop de inspirație disco de la SUGA, iar Pied Piper îi admonestează pe fanii care ignoră viața reală din cauza trupei BTS. „Gata, închide clipul și du-te să înveți pentru examen” cântă RM peste niște synth-uri superbe. BTS a adoptat mantra iubirii și acceptării de sine, iar „love yourself” a devenit numele campaniei lor cu UNICEF și miezul discursului lor de la ONU.

Majoritatea pieselor pop BTS sunt dedicații pentru fani. „Paradise” și „Magic Shop” vorbesc despre o casă pentru ARMY, iar „Boy with Luv”, de pe Map of the Soul: Persona, e o referință la piesa Boy In Luv, din era School Trilogy. „HOME”, o piesă R&B carismatică, vorbește despre cum armata de fani a devenit un refugiu pentru trupă.

Pe „MOS:7”, Jimini intră în domeniul latino pop cu piesa „Filter”, iar piesa solo a lui Jin, „Moon”, te face să bâțâi grav din picior. Ambele sunt ode dedicate fanilor, cu o latură introspectivă puternică. Jin e un satelit care orbitează în jurul fanilor, pe o mare neagră, iar Jimin le propune să devină filtrul prin care aceștia văd lumea.

Apoi mai e cel mai recent single, „Dynamite”, care i-a dus pe băieți în topul Billboard Hot 100. În mod ironic, e piesa care reflectă cel mai puțin atmosfera BTS. „Dynamite” e un retro pop vesel, cu versuri superficiale, dar măcar a ajuns la radio, pentru că e în engleză, iar multe stații de radio refuză să pună piese în limba coreeană.

Playlist: „Pied Piper” / „Paradise” / „Trivia 轉: Seesaw” / „Magic Shop” / „HOME” / „Boy With Luv (feat. Halsey)” / „Filter” / „Moon” / „Dynamite”