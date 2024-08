Nouă lucruri pe care ar trebui să le știi deja când te apropii de 30 de ani

Școala nu funcționează la fel pentru toată lumea. În teorie, are sens că până în clasa a șaptea trebuie să știi cum funcționează vulcanii, dar nu e ok să obligi toți copiii să urmeze același program de învățare. Și alte lucruri sunt importante: de exemplu, cum să fii un bun ascultător sau de ce e importantă intersecționalitatea sau cum să trăiești în prezent.

Abia după vârsta de douăzeci de ani începem să învățăm cu adevărat lucruri. Începem să umplem lacunele de la școală cu lecții dure din viața reală. Am rugat redactorii VICE să ne împărtășească lecțiile pe care le-au învățat între douăzeci și treizeci de ani.

ÎNVAȚĂ SĂ-ȚI PLACĂ CE ÎȚI PLACE

E tentant să zici da la toate oportunitățile care apar în timpul anilor de facultate. N-o să mai ai niciodată atât de mult timp liber, așa că profită cât poți ca să experimentezi orice. Eu așa am abordat viața de student – n-am stat să analizez ce îmi place și ce nu îmi place, am zis da la orice. Dar după ce am terminat facultatea, am aflat în sfârșit ce înseamnă să te înconjori doar de oamenii potriviți și să faci lucrurile care îți plac. Am ajuns să descopăr plăcerea de a spune nu când oportunitatea nu e tocmai ce îmi doream la momentul respectiv. – Dipo Faloyin

GĂSEȘTE PUNCTUL DINTRE HEDONISM ȘI MUNCĂ

Când ai douăzeci de ani, e greu să găsești echilibrul între muncă și hedonism extrem. Te concentrezi mereu pe carieră, dar apoi ești super obosit și vrei să te distrezi la maximum. Faci excese în ambele sensuri. Când eram adolescent, ascultam multă muzică și mă gândeam că o să ajung rock star. Evident că n-am ajuns, așa că am renunțat la obicei – ce rost are, dacă n-o să ajungi în Top 100 și dependent de droguri?

Care e rostul să asculți muzică doar așa, de distracție? Pe de altă parte, ți se tot spune că e important să te ocupi de cultura ta și să consumi și mai multă cultură. Așa ajungi să uiți că e important să faci lucruri doar pentru tine, pentru plăcerea ta. Chiar trebuie să investești timp în asta. Totuși, e ok să pierzi ore în șir jucând Sims, dacă simți că asta te relaxează. Găsește un echilibru. – Simon Childs

GÂNDEȘTE UN PIC ÎNAINTE SĂ REACȚIONEZI

Toată adolescența și în primii ani după douăzeci, am reacționat impulsiv la orice problemă. O zi proastă la muncă? Îmi dădeam demisia. Probleme în relație? Mă despărțeam. Ceartă în familie? Spuneam lucruri super urâte la nervi.

Pe măsură ce am îmbătrânit, nu pot spune că nu mă enervez sau nu mă stresez, dar am învățat că e important să iei o mică pauză înainte să reacționezi la ceva ce te enervează. Când aștepți, vezi lucrurile mai clar și poți comunica mai calm, iar asta ajută mult. Știu că pare evident, dar sincer, mi-a luat 25 de ani ca să învăț să iau o pauză înainte să reacționez. – Daisy Jones

RELAȚIILE AR TREBUI SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA UȘOARE

Mi-am petrecut aproape toată adolescența în relații groaznice, secrete, în urma cărora mă simțeam derutată și singură. Nu trebuie să fie neapărat așa! Dacă nu te simți bine în preajma cuiva, nu trebuie să suporți persoana. Asta se aplică și în prietenie, și în relații romantice. Dacă renunți la o interacțiune cu cineva – fie sexuală, romantică sau de alt fel -, iar persoana respectivă te făcea să te simți mai nasol decât înainte, probabil că nu era potrivită pentru tine. N-are rost să te convingi că nu e așa și să înduri durerea la nesfârșit.

În majoritatea cazurilor, nici măcar nu e vina cuiva. E o problemă de compatibilitate și nu vei deveni o persoană mai bună dacă încerci să schimbi persoana sau să o suporți, deși îți e greu. Evident că există și excepții de la regulă – fiecare relație are părți bune și părți rele și uneori cei pe care îi iubești pot fi enervanți ca dracu – dar meriți să fii în preajma unor persoane care nu te fac să vrei să mori. – Zing Tsjeng

DOAR PENTRU CĂ NU AI TALENT LA CEVA ÎN ȘCOALĂ, NU ÎNSEAMNĂ CĂ LUCRURILE VOR RĂMÂNE AȘA

Sau că asta îți va defini viața. Eu eram varză la sport în școală. Dar după douăzeci de ani, am început să joc fotbal cu colegii de birou, doar ca să socializez. Nu eram bună, dar m-am distrat mult și am ajuns să fac parte dintr-o echipă de fotbal feminin. Până la urmă, Școala Vieții m-a învățat că e ok să îți schimbi direcția oricât de târziu în viață. – Ruby Lott-Lavigna

O SĂ FII TOT MAI BUN LA SPORT

La fel ca toată lumea, am urât orele de sport în școală. După care nu m-am ținut niciodată de niciun fel de mișcare, ani de zile. Dar în timpul facultății, am hotărât să mă apuc de yoga și mi-am dat seama că mă simt chiar bine. După asta am început să alerg și să fac exerciții prin casă. Nu zic că sunt genul de persoană sportivă, dar ies la alergat dacă am avut o zi proastă, pentru că știu că mă ajută la psihic. – Lauren ONeill

ÎNȚELEGE CĂ BARURILE SUNT PUNCTUL CULMINANT AL VIEȚII

La douăzeci de ani, am aflat că barurile sunt mai mișto decât orice alte locuri. Cel mai tare e că sunt multe. Mi-am petrecut tot timpul prin ele. N-am stat niciodată acasă. Am cântat la bass în baruri, am fost la concerte, am jucat biliard și am fumat iarbă în fața lor, pe trotuar. Am luat prânzul și cina în baruri. M-am distrat în ele cu prietenii și iubitele. M-am sărutat și m-am luat la bătaie în ele. Mi-am cheltuit toți banii în ele. Și am ajuns o persoană împlinită la treizeci de ani. Nu te teme de baruri. – Max Daly

VIAȚA E MAI MIȘTO DACĂ ȚII CONT DE LUCRURILE DE BAZĂ

Cumpără-ți lenjerie de pat mișto. Știu că pare un lux când ești student și nu-ți poți imagina să ai casa ta cu lucruri frumoase. Dar eu am simțit că viața a devenit mai bună după ce am început să investesc în mici lucruri de bază, cum ar fi cearșafurile și păturile. M-am simțit ca un adult care se iubește pe sine, iar asta e important. – Phoebe Hurst

TREBUIE SĂ ÎNVEȚI TOATE ASTEA PE PIELEA TA

Din păcate, viața înseamnă practică. Cere efort și curaj și disciplină să te asculți pe tine pe parcurs. Poți să citești toate listele cu sfaturi din lume și tot n-o să știi nimic despre viață. Fără să faci greșeli și să înveți să suferi, o să fii un om gol pe dinăuntru. Devii om abia după ce treci prin niște lecții dureroase. Nu știu de ce. Pare nedrept, e greu să îți vezi prietenii luând decizii proaste, dar asta îi ajută să devină oameni. Pregătește-te să iei multe țepe și ține-te tare. – Hannah Ewens

