De ce fetele de pe Tinder nu vor să fie agăţate pentru sex

Tinder e GPS-ul futaiurilor pentru o întreagă generaţie. E rapid, convenabil şi îţi oferă posibilitatea de a cunoaşte oameni noi şi de a-i vedea goi în carne şi oase. Este oare destinat futaiurilor? Pentru mine şi pentru majoritatea celor pe care îi cunosc, răspunsul e, sus şi tare: „Evident.”

Însă, dacă arunci un ochi prin Tinder, vei găsi şi persoane care nu sunt de aceeaşi părere. Unele profiluri sunt marcate cu informaţii de genul „Fără sex, swipe în stânga!” (mesaj real pe profilul cuiva). Există şi oameni care spun că nu sunt acolo pentru un orgasm la comandă. Unii sunt în căutare de prieteni sau relaţii pe termen lung, în vreme ce alţii vor să evite uraganul emoţional generat de cultura lui „fute-şi-lasă”. Am fost curios să aflu mai multe, aşa că am întrebat câteva tipe cu care m-am împrietenit de ce nu sunt de acord cu futaiul de o noapte.

Fatima, 19, studentă

VICE: Ce cauţi pe Tinder, dacă nu sex?

Fatima: Ca să fiu sinceră, la început mă interesa orice. Dar, în al doilea an de facultate, după un an în care mi-am făcut de cap, am hotărât că vreau un iubit. De asta am bifat „fără sex”. Încă mă interesează, dar prefer ceva de lungă durată în faţa unui one-night stand.

E ceva anume care te-a îndepărtat de moda asta?

Lipsa bărbaţilor atractivi, cred. Fiecare tip de care-mi plăcea locuia prea departe de mine, iar tipii de care mă apropiam erau interesaţi doar de futai. Deci chiar dacă găseam un „prieten cu beneficii”, dispărea înainte să pot propune ceva.

Ai avut noroc de ceva întâlniri interesante prin intermediul aplicaţiei?

Am fost un copil ţinut în lesă. Când m-am dus la facultate şi am devenit liberă, am luat-o razna cu întâlnirile astea. Chiar şi prietenii mei de sex masculin îmi spuneau că sunt idolul lor. [Acestea fiind spuse], credeam că am agăţat pe cineva ieri. Nu eram pregătită pentru nimic altceva decât o sesiune de giugiuleli. Mi s-a părut că a mers bine şi tipul a zis că s-a distrat şi el, dar apoi m-a ignorat şi, într-un final, mi-a spus că nu asta caută, ceea ce a fost destul de naşpa.

Eşti respinsă când tipii află că nu vrei să ţi-o tragi cu ei din prima?

Nu chiar. Abia recent am început să refuz oamenii şi nu simt că mă descurc prea grozav, nu crezi?

Ba da. Dar măcar încerci! Care e întâlnirea ideală pe care ţi-o imaginezi fără futai? Dacă e vreuna…

Nimic fistichiu. Nu sunt foarte pretenţioasă. De vreme ce sunt cu ei, putem face orice şi e în regulă. Dar probabil că cel mai bine ar fi ceva care să nu se petreacă în dormitor. [râsete]

Tiffanie, 20, antrenoare de înot

VICE: Profilul tău zice „swipe în stânga” dacă cineva vrea futai. De ce?

Tiffanie: Futaiurile prin intermediul Tinder nu sunt o idee bună, în opinia mea. E doar părerea mea. Cred că înseamnă să te vinzi ieftin.

Ce vrei să spui cu asta?

Nu ştiu. Habar n-ai cine sunt oamenii ăştia. E deja un motiv care mă face să fiu sceptică în privinţa întâlnirii cu cineva. De ce aş vrea să mă fut cu ei din prima? Nu văd sensul. Şi nici nu e sigur.

Deci eşti împotriva oricărei manifestări de genul ăsta sau doar a futaiurilor rapide? Ai merge la o întâlnire cu cineva gândindu-te că aţi putea s-o puneţi mai târziu?

Cu siguranţă, dar ar trebui să înceapă ca o întâlnire şi să-mi placă de el. Dacă vrea doar sex, nu mă încălzeşte cu nimic. Poate face asta în timpul liber fără să mă simt deranjată, dar nu vreau să fiu implicată în genul ăsta de chestii.

Citește și Am încercat să agăț pe Tinder cu replici din Klaus Iohannis

Cum a fost experienţa ta cu Tinder?

Bună. Am întâlnit oameni grozavi aici. Am câţiva prieteni buni pe care i-am cunoscut prin Tinder. A fost un tip cu care m-am întâlnit în afara aplicaţiei, dar nu mai suntem împreună. Încă mai vorbim, însă.

Tinder e promovat ca o platformă pentru vrăjeala cu „vii pe la mine să vedem un film”? Ai spune că e gândit în special pentru întâlniri şi sex rapid?

Nu cred, cel puţin nu din experienţa mea. E un mod rapid de a cunoaşte oameni, dar nu e neapărat despre sex, ştii? Singurele informaţii pe baza cărora poate ajunge să-ţi placă de cineva e aspectul fizic şi parte din informaţiile din profil, aşa că ştii dacă cineva te consideră apetisant sau drăguţ, dar cam asta e. Majoritatea prietenilor mei sunt atractivi şi cred că e motivul principal pentru care îmi place de ei, dar asta nu înseamnă neapărat că vreau să fac sex cu ei.

Whitney, 19, retail

VICE: Când ai început să foloseşti Tinder?

Whitney: Am început să folosesc Tinder când m-am despărţit prima dată de prietenul meu, în mai 2014. Ne-am tot împăcat şi despărţit de atunci, dar am revenit pe Tinder pentru că am terminat-o definitiv cu el.

De ce ai ales varianta „fără one-night stand”?

Nu cred că a ţi-o trage cu alţii e varianta potrivită de a depăşi o relaţie. Mă face să simt dezgust şi să devin dezamăgită de mine însămi.

Ai folosit vreodată Tinder pentru a te combina cu cineva?

Nu, l-am folosit doar pentru a cunoaşte oameni noi. Dar uneori duce şi la sex. Acum tind să evit asta.

Citește și Am vrut să agăț cu Florin Salam pe Tinder, dar am dat numai de intelectuale

Şi dacă ţi-o tragi ocazional cu cineva, te simţi rău în propria piele?

În trecut, aş fi făcut asta ca să mă simt bine. N-am mai fost „singură” de trei ani, aşa că atunci când mi-o trăgeam cu cineva mi se părea normal, în special cu prietenii apropiaţi, de sex masculin. La un moment dat, oamenii au început să-mi spună că sunt o curvă şi am devenit ceva ce nu voiam să fiu. Probabil că încerc să mă împac cu singurătatea prin alegerea de a nu mi-o mai trage cu diverşi. Încerc să-mi găsesc o altă distracţie.

Pe de altă parte, s-a enervat cineva pe tine pentru că ai refuzat să faci sex?

Nu, n-am avut parte de asta, ceea ce e suprinzător, pentru că vorbim despre Tinder.

Karen, 19, meserie necunoscută

VICE: Dacă nu te superi că întreb, de ce ai bifat opţiunea „fără sex” în profilul tău?

Karen: Chiar dacă nu folosesc Tinder pentru asta, nu înseamnă că sunt împotrivă. Motivul pentru care sunt acolo e în mare ca să discut cu oameni mişto, dar dacă se pune problema unei întâlniri de genul ăsta, probabil că aş merge înainte.

Pare plauzibil. Spui asta din prima sau aştepţi să ţi se propună o întâlnire?

De obicei, aştept să fiu întrebată. Mi se pare ciudat să mă declar neinteresată din start. E ca şi cum te-ai duce la cineva pe care abia l-ai cunoscut şi i-ai spune din start că nu faci sex.

Citește și Am agățat pe Tinder cu poezii de Mihai Eminescu și am dat de toate ciudatele

Care e reacţia când îi spui cuiva că nu cauţi un futai rapid?

De obicei evit oamenii ăştia. Le spun doar dacă ne-am împrietenit deja. Majoritatea celor care mi-au devenit prieteni şi m-au întrebat, au primit răspunsul meu cu respect şi am continuat să fim apropiaţi. Dar au fost şi câţiva tipi care mi-au aruncat cuvinte urâte sau care au încercat să mă convingă că trebuie să ne-o tragem.

Pare să fie ceva obişnuit la femeile pe care le-am cunoscut pe Tinder. Cât de des spui nu?

De fapt, nu prea am mai activat pe Tinder de ceva vreme. Am fost implicată într-o relaţie şi mi-am dezactivat contul. Am revenit acum o săptămână. Până acum, niciodată. Dar înainte am spus nu de multe ori. Sau pur şi simplu nu răspundeam.

Cu tot deranjul ăsta, crezi că Tinder merită efortul?

Cumva, da. Adică am cunoscut o droaie de oameni foarte mişto care, într-un fel sau altul, mi-au schimbat viaţa şi m-au ajutat să evoluez. Merită mai ales în momentul când te apropii de oameni pe care altfel nu i-ai întâlni în viaţa reală.

Nikita, 19, studentă

VICE: Încep prin a întreba ceva evident: de ce ai ales Tinder dacă nu vrei să ţi-o tragi din prima?

Nikita: Pentru că majoritatea prietenelor mele au legat relaţii frumoase cu tipi de pe Tinder, care nu încep neapărat cu sex.

Sunt mulţi oameni care se dau la tine doar ca să vi-o trageţi?

Da, majoritatea.

Cât durează de obicei până îţi fac propunerea?

De obicei apare după patru sau cinci mesaje. Dar unii îmi scriu ceva sexual din primul mesaj. Mai degrabă apreciez asta, pentru că e o abordare directă şi ştiu de la început ce îi interesează.

Se enervează oamenii când le răspunzi „nu, mulţumesc”?

Nu chiar, dar scrie destul de clar în profilul meu că nu vreau sex din prima. Observ totuşi că unii tipi nu mă cred pe cuvânt, deşi nici unul nu a devenit realmente nervos pe tema asta.

E interesant că ignoră informaţiile din profilul tău sau cred că minţi. Ai avut vreo întâlnire de succes prin intermediul Tinder?

Nu.

Interviurile au fost editate pentru claritate.

Traducere: Alexandra Andrieș

