Românii din America, care au de ales între Trump și Clinton, m-au învățat de ce urăsc străinii

După ce m-am trezit și eu cu noaptea-n cap să văd, împreună cu vreo 84 de milioane de suflete, dezbaterea dintre Donald Trump și Hillary Clinton, m-am întrebat cu cine vor vota românii pe care i-am cunoscut vara asta, în Chicago, unul dintre oraşele cu cei mai mulţi imigranţi din SUA.

De fapt, în America trăiesc 460 de mii de români care au cetăţenie americană (imigranți sau născuți acolo), potrivit ultimei statistici publicate de US Census Bureau. Dintre ei, 112 mii sunt imigranţi români care au dobândit cetăţenia. Ei au, totodată, dreptul să voteze împreună cu americanii în 8 noiembrie, pe cel care-i va lua locul lui Obama.



Am stat de vorbă cu trei români care locuiesc în statele Illinois și Indiana despre ce candidat preferă ei să vină la șefia țării în care trăiesc astăzi.

Florina Maria Gălățeanu, 43 de ani, patron de firmă mică. E de opt ani în SUA

VICE: Cu cine votezi?

Florina Maria Gălățeanu: Cu Donald Trump, fără nici cel mai mic dubiu și fără nici cea mai mică reținere.

Ce crezi că o să schimbe în bine Trump?

Învățământul, siguranța, sistemul medical, legea imigrării care e un total dezastru în momentul de față, sistemul de taxe care distruge toate small business-urile. Sunt foarte multe motive pentru care aș vota cu Donald Trump și din păcate, candidatul democrat (Hillary Clinton) nu are nici cea mai mică intenție să schimbe ceva, vrea să continue exact pe drumul pe care e acum țara noastră. De opt ani, de când e președinte Obama, pot să spun o grămadă de lucruri rele pe care le-a făcut, niciunul bun.

Ce lucruri rele a făcut Obama?

În primul rând, a dezbinat țara asta, a creat o mare prăpastie între albi și negri, de fapt între toți. America este o țară cosmopolită, toți trăiau aici foarte bine, până când a venit Obama să facă o grămadă de afirmații care n-au făcut decât să dezbine unitatea din țară. În momentul de față toată lumea urăște pe toată lumea, albii pe negri, negrii pe albi, albii și negrii pe mexicani, mexicanii pe albi, nu mai există conviețuirea aia pașnică pe care toți o știam aici: vii în America, îți sunt deschise toate porțile, poți să ai succese, ești binevenit. Nu mai este așa.

Nu crezi că Donald Trump va întări dezbinarea asta?

Absolut deloc. Toate ziarele astea liberale nu fac decât să promoveze o imagine a lui care nu e deloc reală. Eu mă uit la absolut toate discursurile lui Donald Trump și ale lui Hillary Clinton. Îmi vine să vomit când le ascult pe ale ei, dar le ascult, ca să fiu informată. Dacă citești în ziare părerea lor, îți faci o imagine despre Donald Trump și ce vrea el să facă, total denaturată. Trebuie efectiv să asculți ce spune. Da, spune unele lucruri pe care n-ar trebui să le spună.

N-aș mai primi pe nimeni din țările cu terorism radical până când se rezolvă problema.



De exemplu? Ce n-ar trebui să spună?

Nu ar trebui să facă afirmații despre felul în care arată o anumită persoană. A făcut câteva comentarii de genul ăsta și acum (se spune că) urăște femeile. El a făcut niște comentarii despre Rosie O’ Donnel, care, după părerea mea, este exact ce a zis Donald Trump, dar mă rog, nu trebuia s-o spună. Donald Trump ar trebui puțin să își controleze reacțiile și să fie ceva mai diplomat când vorbește, dar, tocmai că spun asta mă contrazic pe mine singură, pentru că n-ar trebui într-o țară democrată să fii atent la absolut orice cuvânt spui, pentru că presa va denatura total ceea ce ai spus și va smulge totul din context. Ăsta e singurul sfat pe care i l-aș da, să fie puțin mai atent. Din nou, să fii corect politic nu mi se pare necesar. El nu este și nici nu va fi, pentru că asta e personalitatea lui.

Cum ți se par politicile referitoare la imigranți pe care le are în vedere Trump?

În momentul de față sunt, dacă țin minte bine, 11 milioane de migranți ilegali. Printre ei sunt mexicani care trec ilegal granița, pentru că nu există un control al granițelor. Sunt o grămadă de imigranți ilegali care au rămas peste viză. Toți oamenii ăștia lucrează ilegal în America, nu plătesc taxe și Obama vrea acum să le dea asigurări ilegalilor. Asta trebuie oprit, pentru că nu ajută deloc economia Americii și patronii de firme mici sunt forțați să angajeze la negru, pentru că taxele care sunt acum în vigoare te scot absolut imediat din afacere. Eu vorbesc ca patron de firmă mică. Am o firmă de consultanță financiară și am ajuns de la șapte angajați la doi, pentru că nu mai puteam să supraviețuiesc cu taxele.

Plus, părerea mea personală, dacă nu te poți adapta în America sau în orice altă țară, nu te duce. De-asta a zis Trump că pentru o perioadă trebuie oprite toate persoanele care vor să intre din țările cu terorism radical și sunt de acord, pentru că, ce au în comun toți care urăsc America și bombardează aici? Un singur lucru: sunt musulmani.

Și crezi că toți oamenii din Orientul Mijlociu, doar pentru că sunt musulmani, vor să facă rău?

Nu, absolut deloc. Dar cum altfel poți să controlezi până îți dai seama care este intenția și care este scopul? În momentul de față nu ai niciun mod de a-i scana sau de a-ți da seama. Au toate actele falsificate, sunt destui care sunt deja aici, care au fost născuți aici cu scopul clar de a face atentate. Asta spune Donald Trump, nu mai trebuie să vină alții, ajunge câți sunt, până când ne dăm seama.

Cât crezi că ar trebui să dureze perioada asta în care să nu mai intre nimeni?

Nu nimeni, doar persoanele din Iran, Irak, Siria, unde există grupările astea radicale, doar atât. Nu toți musulmanii. În Iran 1,6% din populație (aproximativ 80 de milioane) este radical islam, cei care au jurat credință și cred în Sharia și toate prostiile astea ale lor. Când te gândești la 1,6% zici că e puțin. Dar asta înseamnă șase milioane de oameni (înseamnă aproximativ trei milioane). N-aș mai primi pe nimeni din țările cu terorism radical până când se rezolvă problema. Dacă asta înseamnă zece ani, zece ani să fie, n-am nicio problemă cu asta.

Ce îți spun prietenii când aud că votezi cu Trump?

Am prieteni care nu mai vorbesc cu mine, am prieteni care gândesc exact ca mine, am prieteni care ascultă părerea mea și sunt total indeciși. Am participat la campanie în preliminare și am avut persoane care au fost super entuziasmate, am avut persoane care mi-au trântit ușa-n nas fără să vorbească un cuvânt cu mine când au auzit că fac campanie pentru Donald Trump. Presa a făcut o parte foarte bună când a expus doar părerile negative, de asta multă lume habar n-are ce vorbește.

Ai prieteni care nu mai vorbesc cu tine din cauza asta?

Nu că nu mai vorbesc cu mine deloc, nu mai vorbesc cu mine despre politică. De exemplu, prietena mea crede că Trump va diminua taxele pentru acel 1% din populația Americii care plătește 60% din taxe. Hillary Clinton consideră ca acest 1% nu plătește destul și ar vrea să mărească taxele pentru milionari. În percepția democraților, numai cei care au bani trebuie să plătească taxe, cum este în momentul de față. Cu cât ești mai leneș și nu vrei să muncești, cu atât primești tot mai multe ajutoare. Hillary mai promite și că vor fi toate facultățile cu taxe mai mici. E absolut imposibil, pentru că dacă ar fi așa, cine plătește?

Ce soluții crezi că există pentru un copil care s-a născut într-o familie săracă și vrea să se ducă la școală? La facultate, de exemplu.

Învățământul este gratuit în America, iar dacă înveți bine și chiar vrei să te duci la facultate, sunt tot felul de burse și de programe pe care le poți accesa, deci nu este absolut nicio problemă pentru un copil sărac să se ducă la școală. Da, e foarte scump, dar iei credit din bancă, te duci la școală și după îți plătești datoria, exact cum face toată lumea.

Au fost niște interviuri în campusuri și îi întreabau pe studenți: „Cine plătește pentru facultate dacă tu nu plătești?” „Păi 1%” „Dar dacă 1% pleacă din țară?” „Întotdeauna va fi un 1%.”

Orice societate avansată are sisteme sociale și nu am absolut nimic împotrivă, dar am o mare problemă cu cine stă în fața clasei, cu degetul în nas și primește doi ani de zile șomaj, bonuri de masă, i se plătește asigurarea medicală și se duce la doctor de câte ori are chef pentru că știe că nu plătește.

Îl asociezi pe Trump cu vreo personalitate politică din România sau din altă parte?

Nu pot să mă pronunț, pentru că niciodată nu m-a interesat partea politică, niciodată nu m-am implicat. Și în România când votam, sincer votam doar așa, nu am ascultat niciodată vreun politician vorbind, decât acum în campania asta.

Cum de ți-a stârnit campania asta interesul pentru politică?

Am venit în America în 2008. La o lună după ce am ajuns aici, au fost alegerile și evident, habar n-aveam despre ce se întâmplă. În primii patru ani de Obama mi-am dat seama cât de dificil e să reușești prin muncă cinstită, ca imigrant legal. Puteam și eu să aplic pentru tot felul de ajutoare de la stat, pentru că la început venitul meu era absolut calificat pentru așa ceva, dar nu am făcut-o. Aveam două-trei joburi. Fetița mea de doi ani mergea la grădiniță de la șase jumate până la șase seara, eu lucram, m-am descurcat, fără să mă ajute nimeni. Ne rămâneau două sute de dolari pe lună să mâncăm. La început am lucrat într-un birou, contabilitate.

Cum ai venit în America?

Cu loteria vizelor. Am aplicat de cel puțin 18 ori. Mi-am dorit întotdeauna să plec din România. Îmi place să călătoresc, îmi place schimbarea, îmi place să experimentez diferite culturi.

Olimpia Păun, 60 de ani, profesor universitar. Locuieşte de 30 de ani în SUA

VICE: Cu cine votați?

Olimpia Păun: Clar, cu Hillary.

De ce?

În primul rând pentru că este ceva istoric. Cum să nu votez cu posibil prima femeie președinte a Statelor Unite?

Ce părere aveți despre criticile care i se aduc, cum că minte, că își schimbă declarațiile?

Nu sunt adevărate, am urmărit ce s-a întâmplat cu ea de când era first lady. I-am urmărit reacția la acel task force de healthcare cu care ea a fost însărcinată. A fost o reacție virulentă împotriva ei. Atunci au dezgropat morții cu nu știu ce afacere de la Whitewater, au început să dezgroape tot felul de chestii care puteau să o compromită. Deci, mașinăria politică este foarte murdară, ca peste tot. Eu nu cred în chestiile astea. În contextul ăsta în care știm care e alternativa, e vital, adică nu mai e chestie de mijloc. Este ori ea, ori sfârșitul țării așa cum o știm noi. E un miracol cum de Trump a ajuns până aici.

Totuși, cum credeți că Trump a ajuns până aici?

Cred că unul dintre motive a fost faptul că nu l-a luat nimeni în serios. Au zis: „Eee, e un nebun!” Și dintr-o dată s-a trezit toată lumea că a luat-o la vale și se apropia de punctul final să câștige, spre uimirea tuturor. El nu are un gând coerent, dacă stai să asculți. Are capacitatea emoțională a unui copil mic. El are un talent de a înspăimânta oamenii. Și cred că a apăsat niște butoane de nesiguranță ale părților cele mai dark ale sufletului american. Sunt americani care se tem de alți oameni, de alt background, care vin din altă cultură sau sunt de altă culoare. Rasismul nu s-a eradicat în țara asta și se va eradica foarte greu. Deci, cred că asta a avut priză la public, pentru că el este o personalitate la televiziune cu un reality-show idiot și a știut să-și facă o imagine pe care unii o consideră îndeajuns ca să fie și președinte.

Vă temeți că Donald Trump o să iasă președinte?

Am o mare teamă că s-ar putea să iasă.

Ce o să faceți în cazul ăsta?

Sincer, m-aș întoarce, deși nu mi-aș schimba serviciul și situația pe care o am ca să mă mut în România pentru un idiot. Omul ăsta o să aibă acces să activeze un sistem nuclear, ăsta e catastrofă, distruge lumea. Lasă America, distruge lumea pur și simplu. Este îndeajuns de narcisist ca să nu asculte de alții.

Îl asociați pe Trump cu un alt politician?

Cred că nu poate fi asociat cu nimeni. Este un unicat de idioțenie, o combinație foarte proastă dacă stai să te gândești, un narcisist care crede despre el că e competent. Uite un exemplu foarte simplu. Când Ted Cruz i-a tras clapa practic, la convenția republicană și n-a vrut să-și declare susținerea față de el, Trump a început să tweet-uiască și să se ia de Cruz ca un copil mic, pentru că i-a rănit egoul lui de furnică.

Laurenţiu Feraru, 38 de ani, artist. Locuiește de 22 de ani în SUA

VICE: Cu cine votezi?

Laurenţiu Feraru: Eu 80-90% sunt cu Trump. Recent, FBI a recuperat încă 15 mii de emailuri ale lui Hillary. Ea separat a mai avut un server personal. A mințit și FBI-ul și tot. Femeia are o influență mare din cauză ăstor opt ani în care a fost la Casa Albă, dar minte publicul prea mult.

Într-adevăr pe Trump îl strică gura și nu are ceva legat, o putere, nu-l crede nimeni, pentru că singur și-a finanțat campania la început, nu ia bani de la Wall Street, de la ăștia mari, ca Monsanto. Hillary ia bani de la ei. Eu personal mă simt mințit, nu am încredere în ea, pe când cu Trump, singura problemă cu el e că nu-și arată taxele. Eu sunt ok cu asta, el de ce să dea taxe, atât timp cât ea nu dezvăluie ce s-a întâmplat cu e-mailurile? Dacă nu avea nimic de ascuns nu le ștergea.

Mie, ca om, ca cetățean american, mai multă încredere îmi inspiră Trump și văd că nu joacă politic corect. Spune ce are de spus și spune cum simțim noi. Domne, trebuie o schimbare în țara asta.

Ce schimbări în bine crezi că o să facă Trump?

În primul rând cu imigranții. Datorită imigranților, America a prosperat de-a lungul istoriei, dar în ultimul timp a acceptat prea mulți. Sunt mulți imigranți care vin aici cu viză de lucru și noi, americanii, nu avem de muncă. Pentru că angajatorii acceptă să-i plătească pe ăia care vin din Mexic cu cinci dolari pe oră, că vin sezonieri. Ne iau joburile nouă, care plătim taxe aici.

Dar tu cum te simți față de asta, fiind tot imigrant?

Eu am venit aici la vârsta de 16 ani jumate, mi-am terminat liceul în America și am făcut școala medicală timp de șase ani. Eu, ca imigrant, mă simt OK cu ceea ce spun. Când am venit, am început să lucrez exact. Sunt mulți aici care lucrează fără acte și iau mai mulți bani decât mine. Pentru Hillary Clinton asta e OK, ea spune că ar separa familiile (dacă i-ar deporta pe imigranții ilegali). Și vrea să mai aducă nu știu câte milioane de imigranți. Și noi ce facem? Dacă îi aduci pe ăștia trebuie să le oferi cazare, masă, bani, până își găsesc joburi. Engleză nu vorbesc, ce facem cu ei?

Și soluția ta care ar fi?

Soluția mea e ce a spus Trump, închidem granițele temporar până rezolvăm ce se întâmplă la noi în țară. Apoi, treptat se vor da vizele puțin mai greu, adică vor trece printr-un proces puțin mai radical cei din toate țările arabe și nu numai.

Trump a zis că va interzice temporar intrarea musulmanilor. Ți se pare OK să se întâmple asta pe criteriu religios?

Uită-te că din zece musulmani, doi sunt fanatici. Am avut prieteni radicali, ei nu recunosc alte religii. Eu dacă vin la tine acasă, trebuie să respect obiceiurile tale. Așa și în America, ai venit aici, respecți Constituția Americii și nu încerci tu să ne impui anumite chestii, cum se întâmplă acum în Europa și e un dezastru. Asta vrea să evite Trump în America.

Ziceai că ești 80-90% sigur că ai vota cu Trump? De ce nu ești 100% convins?

Pentru că Trump nu se controlează în anumite situații. E un fel de Becali. N-are clasă de politician. Mă întreb cum se va descurca atunci când va fi o problemă mai așa între țări, o politică foarte mare, de exemplu America-Rusia. Să fii președinte al Americii e o presiune foarte mare. Singura problemă pe care o am e cu limbajul lui. N-are strecurătoare la gură.

Știi că e admirator al lui Putin. Cum ți se pare asta?

Mie îmi place foarte mult Putin, pentru că e foarte clar, foarte sigur pe el. Ca head of the state trebuie să impui respect. Când a candidat împotriva lui Hillary, Obama a spus exact ce a spus acum Trump. Că e mincinoasă, că e cumpărată de Wall Street și de toți ăștia mari. Trebuie să admitem că Rusia e o superputere a lumii. Trump a spus că vrea să lege prietenii mai strânse cu Putin. I’m saying yes. Pentru că trebuie să terminăm cu ideea asta că unu-i mai bun, trebuie să fim toți o lume, toți uniți.

Trebuie să fim toți uniți, mai puțin cu lumea arabă?

De ce nu ia Arabia Saudită, care are o grămadă de bani, imigranții, care sunt musulmani ca ei? Au spus: „Nu avem nevoie de ei.” Pentru că știu mentalitatea lor. Ca și țiganii din România, ei trăiesc în mentalitatea aia, „domne, mă-nsor de tânăr, nu mă duc la școală, mă duc să muncesc să-mi fac bani”. Pentru ei e normal, pentru că trăiesc în mediul ăla și e greu să schimbi mentalitatea unui om care a trăit toată viața acolo. Românii spun că din zece țigani, doi-trei sunt buni. Pentru că asta e mentalitatea în România, țiganii te fură, țiganii sunt răi. Și cu arabii e la fel.

Tu cum te simți fiind țigan când românii zic asta despre tine?

O întrebare foarte bună și am să-ți răspund. Tot timpul zic asta. Eu sunt mândru că pot spune că sunt țigan, cu toate că nu sunt decât prin sânge. Nu vorbesc limba lor, nu am tradițiile lor, bunicii mei n-au avut tradițiile lor și n-au vorbit țigănește, tatăl meu nu vorbește. Sunt țigan prin sânge și prin faptul că simt muzica lor, dar mie nu-mi plac anumite lucruri ale lor. De mici nu vor să meargă la școală. Din zece, poate cinci merg. Părinții le spun „nu te duce”. Ei nu se acceptă decât între ei, țiganii cu țiganii. Ei încă trăiesc pe un fel de sistem de castă. Îmi pare rău că nu vorbesc țigănește, dar chiar dacă aș vorbi limba, n-aș trăi în sistemul lor, pentru că eu văd altfel viața.

Ce crezi că nu funcționează în prezent, în afară de legea imigranților?

Obamacare e un dezastru în America. Eu, ca doctor, eram forțat să primesc 30-40 de pacienți, în loc să primesc 20 ca de obicei, pentru că Obamacare zice să nu refuz pe nimeni. Dar în același timp, nu pot să mai am aceeași calitate. Am lucrat în spital, în camera de operație. Am început ca tehnician, pe urmă ca asistent, physician assistant. N-am continuat, pentru că am avut niște pacienți care au murit. Pentru că sunt lăutar, sunt țigan și cânt muzică, sunt foarte soft cu sufletul și nu pot. În al doilea rând, în America, domeniul medical e bazat pe reciclarea pacienților. Doctorii se uită la ce fel de asigurare medicală ai. Dacă o ai pe aia bună, luăm cât mai mulți bani de pe tine și te cheamă de mai multe ori. Dacă ai din-aia proastă, îți dăm niște medicamente generice și aia e.

Persoanele din material nu au fost de acord să le apară imaginile în text.

