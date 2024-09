Cea mai bună muzică românească din iulie 2016

Fotografie de smellslikeupdog via Flickr

Luna iulie e de obicei cea mai caldă din an, iar anul ăsta a spart toate recordurile, fiind cea mai călduroasă din 1880 încoace. A fost și luna în care s-a lansat jocul Pokemon Go, care a forțat utilizatorii să iasă din casă în caniculă și să-și petreacă timpul liber cu ochii în ecranul telefonului, în căutarea unor creaturi virtuale, pentru că aici a ajuns ființa umană în 2016.

Fie că te-ai adăpostit de căldură, sau ai fost prea preocupat cu pokemonii și sentimentul că-ți pierzi toată viața socială, probabil nu ai fost atent la muzica bună care s-a lansat la noi în iulie.

Ei bine, nu trebuie să-ți faci probleme. Sunt aici:

Albume:

Deliric și Silent Strike – Deliric X Silent Strike

Ce se întâmplă când unul dintre cei mai buni producători din scena muzicii electronice se decide să colaboreze cu unul dintre cei mai buni MC din rap? Păi, chestia asta. Cei doi au tot vorbit de un album încă de pe vremea când au scos împreună piesa „Ambrozie“, prin 2011. La un moment dat era în limbo, nu mai știam dacă chiar o să mai apară un material full-length.

Din fericire, s-au baricadat în Studio X, un studio de înregistrări care se află într-o fostă secție de poliție (nu glumesc) și l-au terminat într-un sfârșit.

Deliric e în formă, la fel ca întotdeauna, dar partea cea mai interesantă la album e producția lui Silent Strike, care reprezintă o evoluție clară față de celelalte instrumentale pe care le-a făcut pentru diferiți rapperi.

Dacă pe EP-ul Silent Regis, realizat în colaborare cu Kazi Ploae, beat-urile lui erau asemănătoare cu ce scotea în proiectul lui solo, aici parcă s-a decis să o dea clar pe producție de rap, peste care a băgat și elemente sonore cunoscute. Și sună foarte fresh. O dă și pe trap, ceea ce e ciudat.

Nu m-aș fi gândit că o să facă astfel de piese, dar e bine că e atent la ce se ascultă în prezent și e cu ochii și peFuture. Ha-ha-ha.

Ascultă dacă: Ești porc.

Piese:

Liar & Mutual Friend – „Sidewinder”

Un „sidewinder” e o rachetă care ochește adversarul în funcție de căldura pe care o emite. Chestia aia care-ți dă bătăi de cap în Call of Duty: Ceva-Ceva Ops, de care trebuie să te ferești ca să nu te transformi în ce rămâne după ce dai foc la hârtie creponată.

Denumirea piesei explică versul „my job is to find heat and then make it hotter”, care tot merge peste beat-ul din piesă. Trebuie să recunosc, e un concept fain, care se potrivește cu stilul agresiv al piesei.

Dar nu se compară în termeni de coolness cu videoclipul, care e poate cel mai interesant și haios clip pe care l-am văzut tot anul. Liar e îmbrăcat în ceva geacă cu pattern de leopard și pantaloni de trening, direct de la Fashion Week Belgrad, și Mutual Friend zici că e cel mai slab mafiot din istoria crimei organizate, cu o cruciuliță-cercel, împrumutată probabil de la Randi.

Mai apare și o tipă pe post de eye-candy care călărește un tanc, linge un iepuraș, fumează și lăcrimează. Și nici măcar nu am intrat în acțiunea clipului. Crede-mă, merită văzut.

Ascultă dacă: Vrei să știi care e rolul unui DJ.

ZIMBRU – „Pwretty Woman”

O trupă cu numele ZIMBRU ar trebui, teoretic, să scoată piese de folk sau power metal, despre creatura asta legendară, care timp de secole ne-a apărat de primejdii, răufăcători și alți necurați care apar la lăsarea serii. Ceva muzică care să te facă să te simți de parcă-l călărești cu mâinile de coarne prin pădurile defrișate din România, în timp ce strigi „Glorie Majestății Sale!”. Epic shit.

Cel puțin așa am crezut inițial, dar adevărul e că nu am ghicit stilul nici măcar pe aproape. Ei bagă un electro-pop, care stă cumva la celălalt capăt al spectrului muzical. Ar trebui să fiu dezamăgit, dar nu sunt. E proiectul lui Teodora Retegan și Andrei Bobiș, amândoi din trupa clujeană Lights Out, doar că aici au renunțat la chestiile post-rock și au mers mai mult pe un stil destul de accesibil, care sună bine de tot.

Dar tot nu am habar de ce și-au pus numele ăsta. Aș crede că la genul de muzică pe care-l fac s-ar potrivi mai bine numele Golden Retriever of Hearts.

Ascultă dacă: Îți plac animalele.

Dual Shaman – „Maedeea”

De fiecare dată când aud o piesă nouă de la Dual Shaman mă gândesc la ce a fost în capul lor când s-au decis să o producă. „Maedeea” nu e o excepție. Mai ales din cauza faptului că e relativ scurtă, la doar două minute și 42 de secunde, și e construită pe un sample vocal distorsionat, care parcă anticipează intrarea beat-ului. Beat care nu mai vine.

În schimb tot apar sunete ciudate care mă fac să mă simt de parcă pierd contactul cu realitatea, înainte să se termine brusc și să revin la normalitate.

Sună neterminată sau mai bine zis ca un preludiu pentru ce urmează să apară pe noul album. Cei doi producători pregătesc un material la casa de discuri Tessier Ashpool Recordings și până îl lansează poți asculta pe repeat „Maedeea”.

Ascultă dacă: Vrei să rămâi cu o singură piesă în cap toată ziua.

Killa Fonic – „Skinny Pesci”

Killa Fonic de la Șatra B.E.N.Z. nu a intrat în concediu vara asta. Cu toate că, la câtă codeină zice că bea, probabil se simte într-un concediu constant. După ce și-a lansat mixtape-ul de debut în luna mai, acum a scos o piesă în care-și debutează noua poreclă: „Skinny Pesci”.

„Skinny” vine de la faptul că e „schilod”. „Pesci” e un omagiu adus actorului Joe Pesci, care în fiecare film era un mafiot „al dreacu”. Mă rog, mai puțin în Singur Acasă, unde era un idiot care a reușit să se ferească de niște cărămizi aruncate de un copil. În comparație, dacă îi arunci cărămizi lui Killa Fonic, probabil o să le tragă pe nas. Dacă înțelegi ce vreau să zic.

E exact ce te-ai aștepta de la un single Killa Fonic. Ai lame fine, auto-tune, ciori, și versuri despre cum merge șchiop pentru că are buzunarele pline. Eu cred că ar trebui să-și pună banii pe card. La cât de slab e s-ar putea să facă o hernie de disc dacă o arde strâmb și nu-i de glumit cu durerile de spate.

Ascultă dacă: Ești schilod, da’ al dreacu.

Soundopamine – „Ice Cream”

Cea mai nouă piesă de la Soundopamine sună exact ca oricare altă piesă de la Soundopamine. Ceea ce nu e un lucru rău. Mai ales că încă e sezonul de piese electronice chill peste care o tipă cântă despre cum se topește ca o înghețată la soare. Cine nu s-a simțit așa cel puțin o dată în viață?

„Ice Cream” merge bine cu vremea de afară. Ceea ce mă face să cred că oamenii din spatele proiectului Soundopamine au un plan bine stabilit înainte să-și lanseze piesele. Ei fac muzică potrivită pentru fiecare anotimp. Nu m-ar mira dacă în toamnă vor scoate o piesă cu versul „Im falling for you, like the leaves on the ground”. Sau ceva și mai cheeasy. Orice e posibil.

Ascultă dacă: Te topești ca înghețata. În anumite situații sociale tensionate.

L.O.S.T. – „World War Cup”

Orice român pe care-l cunosc vrea să-și deschidă propria afacere. Habar nu am de ce, dar cu toții avem vise de antreprenori, cu toate că majoritatea nu au experiența sau cunoștințele necesare pentru așa ceva. Probabil pentru că vrem să fim boși.

Nu sunt cu nimic mai special. Eu, dacă mi-aș deschide o afacere, ar fi o sală de fitness. Nu pentru că știu foarte multe despre gantere și banda aia pe care alergi, dar pentru că știu ce piese să pun în fundal în timpul sesiunilor de antrenament.

Spre exemplu, noua piesă de la veteranii de la L.O.S.T. E perfectă pentru lucratul la musculatură. Mai ales dacă te pregătești să joci în World War Cup, care s-ar putea să înceapă din moment în moment, la cum stau lucrurile la nivel global.

Ascultă dacă: Death metal will never die!

Macanache – „E Sănătos”

Și Macanache ar putea lejer să-și deschidă o sală de fitness. Tipul e un fost gimnast care a renunțat la bârnă pentru microfon. A vorbit despre asta în mai multe interviuri și e destul de clar dacă te uiți la coapsele lui din clipul ăsta, când a uitat să se închidă la curea și a ajuns să-și expună brandul lucrat pe Youtube.

Rapperul e și un bun nutriționist. În freestyle-ul Micu De Jon ne dă niște sfaturi importante precum „cartofii prăjiți nu sunt sănătoși”.

În cea mai nouă piesă continuă pe linia trăirii unei vieți sănătoase cu niște sfaturi pentru cei care au probleme cu stima de sine. Asta e foarte important. Fără mesaje motivaționale peste beat-uri, de unde să știi cum să o arzi spre atingerea corpului perfect și al minții liniștite?

Ascultă dacă: Vrei să știi ce e sănătos.

B.U.G. Mafia – „Ulei și apă”

B.U.G. Mafia e o trupă care a ajuns în perioada aia din carieră când nu ar mai fi indicat să cânte despre anumite chestii. Spre exemplu, ar fi ciudat ca la vârsta lor să mai amenințe pe cineva cu înjurături și promisiuni de futut dușmanii. Sau atacuri permanente la gabori. Ar fi echivalentul tipului de 47 de ani care încă iese la agățat pentru că „mă simt tânăr și asta e tot ce contează”. E trist și nimeni nu te crede.

Tataee, Uzzi și Caddy par conștienți de asta, spre deosebire de alte trupe de rap care încă au rămas cu mentalitatea și versurile din liceu, așa că o dau cu înțelepciune pe ultimul lor single.

Vorbesc din perspectiva unor oameni care au trecut prin viață și dau sfaturi pentru cei care se cred prea încordați. Adică fac exact ceea ce ar trebui să facă. Și o fac bine.

Ascultă dacă: Nu știi exact ce înseamnă expresia „nu poți amesteca ulei și apă”.

