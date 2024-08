Cum e să te ocupi de cea mai mare enciclopedie de droguri din lume

PsychonautWiki e o enciclopedie online de droguri care vrea să documenteze, pe un ton clar și academic, toate substanțele halucinogene cunoscute și efectele lor. Site-ul conține rezumate despre droguri obscure precum 5-MeO-DiBF sau 25B-NBOMe, care sunt folosite pe dark web de dealeri.

Până acum, gruparea – constituită din doctoranzi din mai multe țări, printre care Statele Unite, Germania, Iran și Elveția, a documentat peste trei sute de substanțe halucinogene.

PsychonautWiki nu e prima tentativă de enciclopedie online despre droguri, dar a avut cel mai mult succes. Astăzi, site-ul atrage peste jumătate de milion de vizitatori pe lună, dintre care un sfert vin de pe dark web. Forța actuală din spatele proiectului e inginerul de software Kenan Sulayman. Am vorbit pe Skype cu berlinezul de 23 de ani ca să aflu cum e să te ocupi de o bază de date cu droguri atât de complexă.

VICE: Hey, Kenan. Ce te-a inspirat să te bagi în proiectul PsychonautWiki?

Kenan: Am fost atras, de mic, de lucruri care depășesc limitele tipice. Această atitudine m-a băgat de multe ori în belea. Am fost exmatriculat din mai multe licee. Dar am avut mereu o pasiune pentru programare – cred că e foarte mișto să scrii un proiect și să-l vezi cum prinde viață. Așa am aflat multe despre Tor.

Cum ai ajuns de la Tor și dark web la acest site?

Totul a început cu blogul lui Josie Kins, Disregard Everything I Say. Kins și cititorii ei au încercat să ofere o perspectivă clară a tuturor efectelor pe care le au substanțele psihedelice asupra unei persoane. Proiectul s-a transformat într-un blog, așa că ea a creat pagina Wiki. Inițial era numită Encyclopedia Psychonautica, dar era mai greu de pronunțat. Așa s-a ajuns la PsychonautWiki.

Cine e Josie și de ce te ocupi tu de proiect acum, dacă ea e adevărata fondatoare?

E o poveste destul de lungă. Josie e o femeie trans din Anglia pe care am cunoscut-o la începutul lui 2016, în timp ce lucra la Wiki cu o americancă pe nume Jenny. Se cunoscuseră prin intermediul blogului și, mai târziu, Josie s-a mutat în Durham (un oraș din nord-estul Angliei) ca să fie lângă Jenny.

Când m-am alăturat proiectului, eram doar unul dintre colaboratori, dar am devenit în scurt timp foarte pasionat de el și am vrut să-l ajut să crească. A devenit un hobby full-time pentru mine. M-am concentrat pe transformarea lui într-un proiect profesionist: am adus mai mulți voluntari și am creat ghiduri pentru scrierea articolelor. De exemplu, nu folosim niciodată cuvântul „droguri” pentru că are conotații negative în multe limbi. Mi-am folosit toate cunoștințele de inginer software ca să-l transform într-un proiect cât mai serios.

Un lucru care m-a îngrijorat la proiect a fost relația nesănătoasă pe care unii dintre colaboratorii noștri o aveau cu drogurile. Înainte să mă alătur proiectului, câțiva dintre colaboratori muriseră din cauza unei supradoze și nimeni nu părea scandalizat de asta. Consumau orice, până și 3-MeO-PCP, un tip de ketamină care declanșează psihoze. Era un tip care a contribuit mult la site la început, dar la un moment dat și-a pierdut mințile și a atacat o bătrână. Am auzit că acum e în închisoare.

Cred că e greu să te ocupi de un site când angajații o iau razna și atacă bătrânii.

Și asta nu e tot. Un alt admin a consumat aceeași substanță și a devenit foarte paranoic. A început să creadă că toți colaboratorii noștri sunt controlați de extratereștri și a transformat pagina într-un fel de templu pentru acești extratereștri. Pentru mine, acesta a fost alt semn că organizația trebuie să devină profesionistă.

Cum ai transformat-o într-un site funcțional?

Cu multă răbdare. Bineînțeles că a durat mult până când oamenii au ajuns să mă cunoască. Am preluat toate responsabilitățile tehnice și am început să fac mici editări. Așa le-am câștigat încrederea. Inițial, mi-a fost puțin inconfortabil – nu eram obișnuit cu un mediu în care oamenii acționau atât sălbatic; uneori, aveam impresia că le sunt terapeut. De acolo, am început să preiau tot mai multe responsabilități. Apoi, spre sfârșitul lui 2016, ne-am întâlnit toți în Durham, unde am luat multe droguri. A fost ca un ritual inițiatic, care ne-a apropiat. Acolo le-am cunoscut mult mai bine pe Josie și pe Jenny. Dar am observat că nu le mergea tocmai bine.

Ce vrei să spui?

N-aș vrea să intru în detalii, dar Jenny a murit în 2017, după ce a luat o combinație de benzodiazepine și antipsihotice. A fost o palmă de trezire. În punctul acela, Josie deja nu mai era capabilă să lucreze. Așa că, în 2017, a trebuit să preiau eu site-ul. Dacă n-aș fi făcut asta, tot proiectul s-ar fi dus dracului. Astăzi, douăzeci de mii de editări mai târziu, suntem încă în grafic.

Ce s-a schimbat când ai trecut tu la conducere?

Am structurat mai bine locul, am înființat un grup de editori de bază. Trebuie să fii colaborator activ ca să rămâi în grupul respectiv și nu ai voie să-i ataci pe ceilalți. PsychonautWiki e un loc în care oamenii se simt în siguranță. Am încercat să îmbunătățesc și calitatea articolelor. De exemplu, multe dintre rezumatele despre anumite substanțe erau scrise de persoane care tocmai le încercaseră. Așa că am introdus o nouă regulă: nimeni nu are voie să scrie un articol cât timp e sub influența vreunui drog de orice fel.

Cum poți fi sigur că oamenii respectă regula?

Prin editare și corectură. Multe articole au fost scrise iresponsabil. De exemplu, câte un articol îi recomanda cititorului să folosească ace sterile dacă ia heroină. Asta îl poate face să creadă că e ok să ia heroină atâta timp cât folosește ace curate.

Acum punem avertismente pe anumite pagini. Facem asta când credem că utilizatorii trebuie să fie foarte prudenți la combinații sau cantități. Nu vrem să judecăm pe nimeni, ci să oferim informații cât mai exacte. Cred că oamenii sunt liberi să facă greșeli.

