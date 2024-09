Am vorbit cu coafeze despre cei mai nașpa clienți ai lor

Toți avem o anumită rutină când vine vorba de păr, iar asta implică să mergi la frizer sau coafor. Decizia asta, cu puțin noroc, duce la un rezultat cu care poți trăi, dar uneori, lucrurile o iau razna complet pentru client și stilist. Am întrebat mai multe coafeze care au fost clienții lor de coșmar.

JILL

Odată m-am ales cu o amenințare cu moartea de la un clientă pe Yelp pentru că „i-am distrus” viața. Era destul de dificilă și a înrăutățit lucrurile pentru că nu a luat în considerare sfaturile mele profesioniste. A venit la salon cu părul extrem de distrus și habar nu avea cum voia să fie tunsă. Ar fi trebuit să-i zic, „Nu te pot ajuta”, dar am încercat opusul. Voia să-i fac niște chestii care, din punct de vedere fizic, erau imposibile, dar am încercat să o fac fericită. Deși erau și alți clienți care așteptau, am stat cu ea peste intervalul programat pentru ea. Stiliștii au uneori parte de zile nasoale, dar majoritatea încercăm să facem părul clienților să arate mai bine decât era la început – dar cu unii chiar nu mai ai ce să vorbești.

ASHLEY

Acum ceva timp am făcut frizurile unei familii întregi care s-a dezbinat. Soția l-a părăsit pe soț, iar amândoi au continuat să vină la mine, până când el a aflat că tipa îl înșelase. (E incredibil ce ajung clienții să le spună coafezelor. Nu doar că-i ajutăm să arate mai bine, dar trebuie să facem și pe terapeuții!) Soția a încetat să mai vină pentru să soțul voia să mă aibă ca martor – credea că știam toate secretele – așa că a tăiat orice legătură, că așa credea că el mă va lăsa-n pace. Soțul încă mai vine la mine, totuși, doar că a devenit din ce în ce mai nebun. Divorțul a avut loc acum ceva ani, dar tot vorbește urât despre ea. L-am tuns scurt și prost de fiecare dată în speranța că va dispărea, dar nu se întâmplă.

JULIE

Am avut o clientă al cărei păr trecuse prin mâinile mele de aproape 14 ani, dar sănătatea ei mintală s-a degradat cu fiecare an. Are OCD sever și face șapte programări înainte să apară la una. Când intră în coafor, face curățenie în toaleta salonului până să încep să o tund. Pentru o anumită perioadă de timp, a încercat să mă convingă să-i fac cumpărăturile. Voia să fac și programările la curățenie pentru ea și să o ajut să vorbească cu un amic. Am refuzat.

DEIDRE

Am avut un client care credea că e amuzant, dar nu era. Se considera „sufletul petrecerii”, dar nu conștientiza când de insuportabil era. Iar asta nici măcar nu era cea mai urâtă parte: El insista mereu să mănânce când îl tundeam. La prima programare, avea o pizza livrată. Ai încercat până acum să tunzi pe cineva în timp ce mânca o pizza enormă? Nu e deloc ușor. Am încercat să-l fac să înțeleagă că e nesimțit și l-am întrebat dacă mâncarea și părul merg bine combinate. Nu s-a prins, așa că a mai adus mâncare și-n următoarele dăți. Am scăpat de el în cele din urmă, însă nu înțelegea de ce l-am dat afară. El credea că poate să facă orice vrea doar pentru că lăsa bacșișuri bune, dar se înșela amarnic.

MARTHA

Când lucrezi în domeniul ăsta, trebuie să faci tot ce-ți stă în putință ca să-ți mărești clientela. Mi-am început cariera la un salon „de renume”, într-un mall, pentru că așa credeam că voi avea mai mulți clienți. Clientela era un amestec din puști, bătrâni și mame, iar pentru că eu eram o „începătoare”, îmi dădeau pe mână numai puștanii, care nu lăsau bacșiș. O adolescentă goth a venit la un moment dat și voia să o rad pe jumătate din cap, așa că i-am făcut ce și-a dorit și am uitat de asta, până când tatăl ei a apărut și a urlat la mine. Voia „să mă dea în judecată” și am fost nevoiți să chemăm un gardian din mall ca să-l dea afară. Am vrut să-mi dau demisia imediat, dar, în schimb, am găsit un loc mai bun în care să muncesc.

