Lucrătoarele sexuale mi-au povestit despre cel mai bogat client al lor

Există oare o scenă mai iconică decât cea din Pretty Woman, când Julia Roberts merge la cumpărături pe banii clientului ei și le arată degetul vânzătorilor îngâmfați care, în trecut, o dăduseră afară? E o fantezie grozavă pentru mulți oameni. Cui nu-i place ideea de a cheltui banii altcuiva?

Realitatea lucrătoarelor sexuale nu e întotdeauna atât de luxoasă. Deși societatea a progresat în cele trei decenii de la lansarea filmului, tot suntem în urmă când vine vorba să înțelegem multitudinea de joburi care se încadrează la sex work, câte dintre ele implică să faci sex (nu multe), de cât talent ai nevoie ca să ai succes într-un astfel de job (mult) și cât de des apare un client precum personajul lui Richard Gere din film (nu prea des).

Videos by VICE

Dar „nu prea des” nu înseamnă „niciodată”. Fiecare lucrătoare sexuală cu care am vorbit vreodată a zis că știe o colegă care a avut un client care a plătit-o cu un milion de dolari pentru o singură întâlnire sau a luat-o într-o excursie în jurul lumii în care i-a achitat toate cheltuielile. Ca să aflu mai multe despre acești clienți-minune, le-am luat interviu unora dintre cele mai de succes femei din industria sexului.

Catjira. Fotografie din arhiva ei.

CATJIRA, ENTERTAINER PENTRU ADULȚI, MODEL PLAYBOY, CAMGIRL ȘI COSPLAYER DIN LAS VEGAS, STATELE UNITE

VICE: Bună, Catjira! Care e cea mai mare sumă de bani pe care a cheltuit-o un client cu tine?

Catjira: Grea întrebare, dar cred că ar fi un tip chiar de la începutul carierei mele. Câștigam suficient cât să mă mut singură, dar nu și cât să mobilez casa, așa că făceam videochat dintr-o casă foarte goală. El a observat asta, pentru că vorbeam des, așa că a hotărât să-mi mobileze toată casa. Mi-a trimis toate lucrurile de care aveam nevoie. Toată mobila, dulapuri, biblioteci, canapele. Cred că a cheltuit peste zece mii de dolari. Încă le am, deși acum stau în altă casă. Le-am luat cu mine.

Sună super generos! Ce drăguț din partea lui! Te-ai întâlnit cu el vreodată?

Nu! A fost incredibil de generos, într-adevăr.

Ce alte daruri scumpe ai primit de-a lungul anilor?

Îmi amintesc de faza când mi s-a stricat laptopul și un client mi-a trimis un voucher să-mi iau un Macbook nou de la Apple ca să pot continua să lucrez. S-a întâmplat de două ori faza asta! Am primit și cercei YSL și lenjerie intimă Agent Provocateur, care costă enorm, dar e foarte utilă în munca mea.

A plătit cineva foarte mult pentru conținutul pe care îl oferi?

Odată, am pus opțiunea pe site să poți cumpăra un videoclip cu mine costumată ca în fanteziile lor pentru șase mii de dolari și nu mă așteptam să-l cumpere cineva. Dar cineva chiar l-a cumpărat! Ador producția video, așa că făcusem un clip foarte mișto, cu detalii și multe bonusuri. Am fost foarte bucuroasă! – @catjiraTV

Zeița Jasmine Mendez. Fotografie din arhiva ei.

ZEIȚA JASMINE MENDEZ, DOMINATRIX FINANCIARĂ, DIN NEW ENGLAND, STATELE UNITE

VICE: Lucrezi de mulți ani ca dominatrix financiară, cât ai estima că ai câștigat până acum?

Zeița Jasmine: Nu știu, dar sigur câteva milioane de dolari. Suficient cât să-mi cumpăr trei case. În medie, câștig între două mii și cinci mii de dolari pe zi, așa că mă descurc bine, nu mă pot plânge.

Impresionant. Povestește-mi despre cei mai bogați clienți ai tăi.

Cea mai mare sumă de bani pentru o singură interacțiune am primit-o de la un tip care lucra în armată. Și-a vândut casa și mi-a transferat cincizeci de mii de dolari. Altă dată, un client submisiv mi-a dat douăzeci de mii de dolari cash ca să-l plimb în lesă prin Times Square. Mai am un client doctor care mă plătește cu vreo patruzeci de mii de dolari pe an. Într-o zi, făceam cumpărături prin mall și un tip a venit la mine și m-a întrebat dacă îmi poate plăti toate cumpărăturile. Am ajuns să petrecem toată ziua împreună și mi-a cumpărat o grămadă de lucruri scumpe, inclusiv un colier de zece mii de dolari.

Fotografie din arhiva zeiței Jasmine Mendez

Cât de greu e jobul tău?

Nu e ușor deloc. Dar eu sunt dominatrix și în viața de zi cu zi, deci îmi e greu să separ munca de viața de zi cu zi, se cam amestecă.

Ai fost vreodată cu clienții în excursii minunate?

Odată, un submisiv mi-a dat datele cardului lui și mi-a zis să îmi rezerv o vacanță în Bermuda pentru mine și iubitul meu din perioada aceea, cu toate cheltuielile incluse. Când am ajuns, a vrut să-i trimitem poze cum ne sărutăm și facem sex și ne tot trimitea surprize în cameră, cum ar fi șampanie și căpșuni. Toată nebunia l-a costat 26 de mii de dolari, dar ne-am distrat toți, inclusiv el! – @laughinglatina

NAOMI COLLINS, ESCORTĂ ȘI PROPRIETARA UNEI COMPANII DE ESCORTE DIN LONDRA, MAREA BRITANIE

VICE: Salut, Naomi! Spune-mi care a fost cel mai cheltuitor client al tău.

Naomi Collins: Lucra în industria aviației, avea un job important. A început ca un client normal, care plătea două sute de lire pe o întâlnire, dar am început să ne vedem de câteva ori pe săptămână. Într-o noapte, m-a scos să luăm cina într-un restaurant elegant. Am stat mult de vorbă și m-a întrebat dacă am stabilitate financiară. Atunci s-a schimbat totul.

Ce s-a întâmplat?

I-am zis că trebuia să repar mașina săptămâna următoare și că mă costa două mii de lire. Mi-a transferat banii pe loc. Apoi a început să programeze întâlniri care durau foarte mult și le plătea dublu. Treaba asta a continuat vreo opt sau nouă luni.

Te-a dus în vreo excursie mișto?

Da, mi-a plătit o excursie în care am mers cu o prietenă la Madrid, Amsterdam și Veneția, toate cheltuielile incluse. Am stat la hoteluri de cinci stele. Am fost și în două excursii de zece zile cu el, una în Dubai, alta în Republica Dominicană. El a fost ocupat cu munca, dar nu m-a deranjat, pentru că în timpul ăsta eu am stat la spa-uri de lux.

Ați păstrat legătura?

Da, a hotărât că vrea să-și facă o familie și am luat-o fiecare pe drumul lui. Dar am rămas prieteni. – @ennvyUK

Penny Barber. Fotografie din arhiva ei.

PENNY BARBER, AUTOARE DE FILME PENTRU ADULȚI, CALIFORNIA, STATELE UNITE

VICE: Ai lucrat în industrie timp de douăzeci de ani. Care a fost cel mai generos client al tău?

Penny Barber: Au fost mai mulți, dar cel care iese în evidență e un tip pe care l-am cunoscut în timp ce făceam videochat și eram în proces de divorț cu tatăl copiilor mei. Acest domn a fost super generos și m-a susținut financiar, pe mine și copiii mei, într-o perioadă foarte dificilă. Mi-a cumpărat tot ce am avut nevoie, de multe ori în varianta de lux. Mobilă de bucătărie Le Creuset, accesorii super scumpe. Le-a cumpărat și jucării copiilor mei. Odată, și-a dorit atât de mult să mă uit cu el la emisiunea lui preferată încât mi-a trimis un televizor și un DVD player nou, cu tot cu DVD-ul cu emisiunea. M-a dus la cumpărături în Las Vegas și mi-a cumpărat un colier cu rubine.

Ce a așteptat de la tine în schimb?

M-am întâlnit cu el o singură dată. În industria sexului e o vorbă, că cei care plătesc cel mai mult îți cer cel mai puțin, iar cei care plătesc puțin au cele mai tâmpite și dubioase pretenții – pe care evident că le ignor.

Care ai zice că e proporția de clienți bogați față de cei obișnuiți?

Pentru fiecare client bogat, trebuie să ai de-a face cu sute de clienți mici. Trebuie să te prezinți ca genul de persoană spre care ar vrea să graviteze un tip inteligent și plin de bani. – @pamperedpenny

Meggers. Fotografie din arhiva ei.

MEGGERZ, DOMINATRIX FINANCIARĂ DIN NEW YORK, STATELE UNITE

VICE: Care e cel mai scump lucru pe care ți l-a cumpărat vreodată un submisiv de-al tău?

Meggerz: Cred că un BMW M3. Am ales o mașină și mi-a plătit avansul de zece mii de dolari și toate ratele care au urmat în celelalte luni.

Ai mai avut alți clienți generoși?

Da. Într-o lună am câștigat 54 de mii de dolari de pe Iwantclips.com, majoritatea de la același tip.

Cât ai estima că ai câștigat de-a lungul anilor?

Sigur peste un milion. Am mers și în vacanțe finanțate de un client care m-a trimis cu iubitul meu în Germania, Turcia și Egipt, cu toate cheltuielile incluse. Mi-a plătit și vacanțe în care am mers cu o colegă, și ea dominatrix financiară. Singura diferență când am fost cu iubitul meu a fost că a zis „dacă ai fi mers cu o fată, v-aș fi luat bilete la business class!”. – @meggerz