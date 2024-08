„Cel mai periculos om din America” m-a învățat să bag LSD. Fă cunoștință cu tata

Ce ai face dacă președintele Nixon l-ar numi pe tatăl tău „cel mai periculos bărbat din America”? E o întrebare dificilă – dar e una dintre numeroasele întrebări care l-au bântuit pe Zach Leary, care are 49 de ani și a crescut în umbra tatălui său, Timothy Leary, pionierul drogurilor psihedelice din anii ’60.

De-a lungul anilor, a încercat să scape de moștenirea tatălui său și să-și creeze propriul drum. Leary Senior a fost concediat de universitatea Harvard pentru că le-a dat studenților LSD și psilocibină, a fondat o comună psihedelică experimentală și mai târziu s-a cățărat pe un zid ca să evadeze din închisoare, după ce a fost arestat pentru posesie de iarbă. A trăit o vreme ca fugar.

Videos by VICE

Deși a încercat acid de la vârsta de 14 ani, Zach a ales altă cale: a urmat o carieră în advertising și a devenit un director de marketing digital de succes. A colaborat cu branduri mari precum Apple și trupe de rock faimoase precum U2, Depeche Mode și Coldplay. Dar toate astea nu i-au adus satisfacție și a ajuns dependent de droguri.

După mai mulți ani de haos, a reușit să se lase și nu s-a mai atins de substanțe psihedelice. Sub oblăduirea spirituală a lui Ram Dass, unul dintre cei mai cunoscuți yoghini din Occident și un bun prieten al tatălui său, Zach și-a făcut trainingul ca facilitator psihedelic.

Cum e să fii copilul unui pionier al drogurilor psihedelice

În prezent, pe lângă faptul că a întocmit o rutină de dimineață de nouă minute care include cântece despre Hanuman, zeul maimuță hindus, Zach face podcastul MAPS despre substanțe psihedelice și ține un curs online despre ele. Anul acesta va publica, la editura SoundsTrue, prima lui carte: Your Extraordinary Mind – Psychedelics in the 21st Century and How To Use Them.

Ne-am cunoscut în Jamaica, unde ghidează tripuri pe ciuperci halucinogene la stațiunea Evolution Retreats, unde mergea în copilărie cu familia în excursii care nu aveau legătură cu substanțele psihedelice.

Zach Leary în Jamaica. Foto: Mattha Busby

VICE: Zach, crezi că substanțele psihedelice vor salva omenirea de lăcomie și lene?

Zach Leary: Asta e întrebarea de un milion de dolari. Lumea mă întreabă dacă Donald Trump s-ar schimba dacă ar lua MDMA sau psilocibină.

Nu, nu cred că s-ar schimba. Cineva ca Trump e demult pierdut și probabil nu l-ar face decât să se îndrăgostească și mai tare de propriile idei de căcat. Dar pe majoritatea oamenilor clar îi schimbă aceste substanțe.

Unul dintre cele mai mari beneficii ale mișcării psihedelice moderne e că acum iau substanțe psihedelice oameni pe care nu i-ai fi crezut niciodată în stare de asta. Cu cinci ani în urmă, luau doar persoane dintr-o anumită bulă. Dar acum bula s-a extins și include persoane cu statusuri politice și socio-economice foarte diverse. Majoritatea spun că au avut experiențe pozitive cu substanțele psihedelice. Iar aceste substanțe au, într-adevăr, potențialul să salveze lumea de lăcomie. Acum suntem în etapa de haos dinaintea liniștii.

Deci tatăl tău chiar a oferit omenirii un milion de tripuri și a schimbat istoria cu mantra lui „turn on, tune in and drop out”?

A fost un personaj deosebit, un pionier. A făcut patru ani de închisoare pentru ideile lui. A fost unul dintre cazurile în care viața bate filmul. Sunt foarte mândru de el.

Cum ai intrat în lumea psihedelicelor?

Am lucrat în advertising și marketing digital timp de 13 ani, cu scopul să mă țin cât mai departe de moștenirea tatălui meu. Aveam nevoie să-mi găsesc identitatea proprie și am crezut că acela e răspunsul. Am greșit. Am ajuns la un burnout emoțional și spiritual. Activitatea mea nu mă împlinea. Apoi, când eram în sufrageria lui Ram Dass, într-o zi, am avut o viziune cu mine la 80 de ani și m-am temut că o să treacă viața pe lângă mine fără să mă regăsesc cu adevărat. Tânjeam după sinceritate și autenticitate. Așa că am reluat calea spirituală: am început să practic yoga și meditația și să experimentez cu substanțele psihedelice.

Până la urmă, așchia nu sare departe de trunchi

Acum ești maestru de ceremonii psihedelice. Cum ai ajuns să faci asta?

Oamenii m-au invitat să le ghidez tripurile psihedelice în LA. S-au gândit că mă pricep. După ce am luat treaba în serios, mi-am găsit mai mulți mentori. Îmi dă o satisfacție imensă să ajut oamenii să se trezească – să iasă din durere, din doliu, din criza vârstei de mijloc sau faliment spiritual – și să găsească drumul spre o viață împlinită. Am asistat personal la multe astfel de transformări, după doar una sau două ședințe de terapie cu substanțe psihedelice. Oamenii parcă renasc, își regăsesc pasiunea pentru viață.

Ce crezi că ar spune tatăl tău dacă te-ar vedea?

Cred că ar fi absolut extaziat de tot ce am făcut în ultimii șapte ani.

Când ai avut primul tău trip psihedelic?

E amuzant că mă întreabă lumea chestia asta și nu-mi amintesc cum a fost. Știu doar că aveam 14 ani și a avut legătură cu The Grateful Dead. Am fost fan al trupei din 1987 până în 1995. La un moment dat, se zvonea că trupa Grateful Dead controla 50 la sută din rezerva de LSD a Americii. Toată lumea lua acid la spectacolele lor.

Spre surprinderea multora, tata nu a fost de acord să iau acid la o vârstă atât de fragedă. M-a rugat să aștept. Apoi, pe la 16 sau 17 ani, a început să mă consilieze despre cum pot consuma psihedelice în mod responsabil. În scurt timp, am ajuns să mă tripez în mod regulat, cred că am avut sute de tripuri.

Și ce s-a întâmplat?

Eram trist, traumatizat și nu eram dispus să-mi analizez propria umbră, așa că am dezvoltat o dependență de narcotice pe la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000. Nu voiam nici să trăiesc, dar nici să mor. Când aud poveștile de azi despre terapia cu ibogaină, îmi doresc să fi știut și eu de asta pe când eram la pământ. În fine, cumva am reușit să mă stabilizez și să scap de dependențe, după care am petrecut mult timp în India și am devenit preocupat de yoga și de meditație.

Ce sfaturi ai pentru psihonauții aspiranți?

Când am revenit la substanțele psihedelice după nouă ani de pauză, m-am gândit cum le pot încorpora în practicile mele spirituale. E important să ai un sistem care să te susțină după ce trece efectul psihedelicelor, ca să nu cazi în capcana unei căutări constante și să ai impresia că ai nevoie de un trip la fiecare două săptămâni.

Ce se va întâmpla cu industria farmaceutică după ce psihedelicele vor deveni legale?

Îmi place să cred că zilele ei sunt numărate. Oamenii s-au săturat de criza opioidelor și de prețurile enorme ale medicamentelor psihiatrice, iar sistemul de sănătate mintală i-a dezamăgit total. Revoluția sănătății mintale e legată de substanțele psihedelice.

Dar trebuie să avem grijă să nu înlocuim sistemul existent cu unul similar. Nu prea are sens să mergi la terapie, să te așezi pe canapea și să vorbești despre problemele tale după ce ai luat substanțe psihedelice. Cultura noastră medicală e prea sterilă, elimină total misticismul și spiritualitatea. Inima cere ceva mai ezoteric. E important să ne ocupăm de toate: de corp, de minte și de spirit.