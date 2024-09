Am vorbit cu fotografi români despre cele mai bune imagini Polaroid pe care le-au făcut

Astea sunt doar o mică parte din imaginile pe care le vei găsi la expoziția „Emotion in Motion”

De când cu Instagramul, internetul s-a umplut de pe-o zi pe alta de artiști în filtre, mai ceva ca pokemonii. Omoară și ultimii pixeli pe care-i are telefonul numai să posteze și pe Facebook ce au mâncat aseară, că, desigur, au conturile conectate. Nu spun nu, printre banalele peisaje, selfie-uri și farfurii dichisite, mai dai și de câte un fotograf în adevăratul sens al cuvântului. Dar e cumva îngropat de vâltoarea asta lipsită de emoție și plină de filtre Valencia și Gingham.

Culmea e că-n toată goana asta superficială tehnologizată, fotografia pe film și-a recâștigat drepturile în ochii celor care vor să vadă și să simtă mai mult decât trei atingeri de touchscreen și mesajul Publish.

În 2015 îți povesteam despre cum tocmai dragostea asta pentru emoția unei povești închisă-n film instant i-a împins pe Ioana Cristina Casapu și Dragoș Mălăescu să creeze prima comunitate dedicată fotografiilor de Polaroid, Romanian Polaroid Photographers. Cam cum se întâmplă mai mereu cu artiștii români, un străin i-a găsit pe Instagram și a ținut morțiș să-i ajute să facă și o expoziție cu lucrările lor.

Astfel proiectul lor a ajuns anul trecut în Barcelona, unde s-au trezit la eveniment cu peste trei sute de oameni dispuși chiar și să le cumpere imaginile. Nu erau indivizi la patru ace, ci doar apreciau o muncă bine făcută. Ceea ce nu te prea aștepți în România, unde majoritatea artiștilor au impresia că nu sunt luați în serios:

„La noi aici ești obișnuit să îți inviți cei cinci sute de prieteni cu care te știi de pe Facebook, și aproape pregătit să vină mulți dintre ei doar ca să consume berea sponsorului la vernisaj. Poate pare cinic, dar cred că încă nu reușim, ca societate, să ne obișnuim cu ideea că un vernisaj de artă ar trebui să fie mai mult decât un prilej de a ne îmbăta pe gratis într-un loc drăguț”, mi-a zis Ioana Casapu, care are 11 ani de experiență din alte proiecte artistice.

Însă lucrurile nu s-au oprit în Barcelona. A urmat un workshop internațional, „Secvențe”, din Ploiești și un proiect la Casa Presei Libere. Iar acum Romanian Polaroid Photographers vor avea prima expoziție în București, care descrie la perfecție ce-nseamnă imaginea polaroid, „Emotion in Motion”.

Între 15-22 august, la Kube Musette, vei avea șansa să vezi o sută de polaroide gândite ca o călătorie a emoțiilor prin universul intim al corpului feminin, să te scufunzi în fotografia de muzică, să faci cunoștință cu ilustrația creată peste imagine și să retrăiești vizual o parte din Mineriada de la 1990.

O parte dintre lucrări se vor mișca în aer

Ioana și-a dorit ca publicul să înțeleagă mai bine arta produsă în România și să aibă o viziune mai clară despre nișa asta de fotografie care există și la noi, dar care s-a perpetuat foarte puțin. Mulți dintre românii care trag Polaroid nu mai locuiesc în țară, de aceea proiectul ăsta a fost mai dificil de creat, spre deosebire de cele anterioare.

Iar ca senzația de mișcare să fie și mai evidentă, instalația gândită de MOFT și executată de Parametric Fab accentuează ideea din numele expoziției, astfel că te vei putea plimba printr-un labirint de cercuri concentrice pe care vor fi montate lucrările, ca în centrul lui să poți privi întreaga instalație și interacționa cu ea.

„Când te plimbi prin spațiu riști să fii copleșit de subiecte. Să te conectezi în așa fel la scenele, personajele sau peisajele surprinse încât să te trezești afară din realitate.”, mi-a spus Irina Constantin de la MOFT, care a lucrat alături de colega ei Ana Teodorescu timp de trei luni pentru documentare, schițe, producție și montajul final.

O parte din lucrări vor fi suspendate și se vor mișca în aer ca în bătaia vântului, prinse de cabluri transparente fine printre care adie ventilatoare.

Ioana are planuri mari cu expoziția „Emotion in Motion“, pe care RPP o vor duce în anii care urmează și-n Berlin, New York și nu numai:

„Mi-am propus ca Bucureștiul să fie o bornă pe harta generală de expoziții pe care le vom realiza”.

Pentru că fotografia e unul dintre punctele mele slabe și simțeam că nu mai am răbdare până-n august, am luat legătura cu oamenii care vor expune la „Emotion în Motion”, pe care i-am rugat să-și aleagă imaginea preferată din seria expusă și să-mi spună povestea ei.

Găsești poveștile lor mai jos.

Organizatorii țin să le mulțumească celor de la Parametric Fab, Kube Musette, MOFT și F64 pentru sprijinul oferit.

Ioana Casapu (Berlin)

„Fotografia asta am făcut-o pe aeroportul Tegel, anul ăsta, cu 30 de minute înainte să mă îmbarc spre București. Ea este Susanne, prietena mea din Germania, care mi-a fost prietenă și în România pentru cinci ani, și cu care m-am regăsit în perioadele cât am trăit la Berlin. Polaroidul este despre mișcare, iubire și fascinație, pentru că nu știi niciodată cum va ieși la final, iar această imagine este dorul meu de ea.”

Barna Nemethi (București)

„Cadrul ăsta face parte din seria pentru coperta revistei All Hollow, din 2013, iar în ea apare fotografa Tasya van Ree. Am luat-o ca pe o provocare. Plecasem un pic cu prejudecata că fotografii sunt mai greu de surprins, pentru că, din spatele camerei, ajung un soi de hibrid al tuturor subiecților lor pe care i-au pus să pozeze. M-am înșelat. De regulă fac două-trei polaroide la un shooting, ca amintire, pentru că-mi place să-i las celui pe care-l fotografiez câte o imagine, dar aici a fost pentru prima dată când ne-am plimbat toată ziua prin deșert și am tras aproape la fel de multe polaroide ca poze. Imaginea asta mi se pare că surprinde cel mai bine libertatea pe care am simțit-o-n ziua aia.”

Irina Măgurean (Cluj)

„Fotografia face parte din proiectul Călătoria plăcerii, început anul ăsta, care chestionează limitele jocurilor de iubire/sexualitate. Imaginea are ca titlu floarea plăcerii și cuprinde de fapt părți din corp reasamblate ca să creeze un fel de peisaj. Am ales subiectul iubirii și sexualității, pentru că în zilele noastre este un tabu și multă lume se jenează să deschidă astfel de subiecte, deși e ceva cât se poate de banal. E mai ușor să te prefaci că nu vezi elefantul roz din mijlocul camerei.”

Anton Roland Laub (invitat special, Berlin)

„București, 13 iunie 1990, liceul german. Ora a fost brusc întrerurptă, iar noi, elevii, eram rugați să părăsim școala pe drumul cel mai scurt spre casă și să evităm pe cât posibil piețele publice. M-am dus direct la Piața Universității, ploua. Tot centrul Bucureștiului era împânzit de mineri. La cei 15 ani ai mei totul părea suprarealist. Siluetele minerilor erau infiorătoare. Dinspre Restaurantul Dunărea, trei mineri trăgeau o femeie de părul ei brunet lung. Traficul era blocat. Fotografia asta am ales-o din arhiva tatălui meu, 13th of June 1990, Bucharest (courtesy of Frederic Laub).”

Ina Ionescu (București)

„Fotografia asta am făcut-o în iulie, anul ăsta, într-un apartament părăsit din București, de pe la Piața Victoriei. Modelul era desculț pe o podea plină de cafea și boia, de la o idee anterioară eșuată. Oamenii mă așteptau la ușa casei, pentru că organizam o serată, iar asta era ultima poziție a filmului.”

Horia Brebeneanu (Manchester)

„Fotografia am făcut-o-n Islanda, în noiembrie anul trecut, când am mers la festivalul de muzică Iceland Airwaves. Ajunsesem cu câteva zile înainte de festival și m-am plimbat un pic. Am fost copleșit de natura din jur și am intrat rapid în filmul islandez cu troli și fantezii. Cadrul l-am tras lângă una din multele lor cascade. Vremea era atât de schimbătoare și închisă, încât peisajul te strivea. Ăsta a vrut să fie un trol, care mai mult s-a transformat într-un pitic islandez.”

Andrei Nicolescu (București)

Un bisou qui englobe tout

„Am cunoscut-o pe Ioana în octombrie 2015, pe chatul de pe Facebook. Ea scria din Berlin, eu din București. Ne știam de câțiva ani, dar doar din auzite sau văzute prin București sau din mediul online. Ne-am învârtit în jurul cozii timp de câteva săptămâni și apoi am devenit prieteni cu șanse de dragoste la distanță. Ioana s-a mutat înapoi în București, acum locuim împreună și avem o relație de amor sănătoasă. Fotografia cu sărutul suflat marchează un moment aparte de fericire în doi pe litoralul românesc, la Mamaia, 1 Mai 2016. De fiecare dată când privesc fotografia, sunt transportat înapoi pe plajă, o văd pe Ioana cu pălăria french, vântul în păr, mic-dejun la Manarola în port la Constanța, pescăruși, tinerețe în toi, bucurii în doi și speranțe de viitor.”

Cosmin Bumbuț (București)

„Cadrul ăsta l-am tras la Cetate, în 2013. Sărbătoream Paștele și eram parcat pe malul Dunării. Habar nu am de ce era copacul ăla așa, dar știu că mi-era extrem de cald. Țin minte că țânțarii mușcau ziua, pe soare plin.”

Matei Branea (Berlin)

„Polaroidele mele sunt făcute și desenate de mine. Toate provin din SX 70-ul meu pe care l-am primit cadou de la un artist belgian, care avea în jur de 60 de ani. Foarte mișto tipul. Pe camera asta am tras pe filme expirate originale, multe au ieșit bușite, d-aia m-am jucat cu ele, ca să le salvez cumva. Așa am ajuns la desenul peste polaroid. Îmi place ideea de original pe care ți-o dă polaroidul, iar intervenția mea îl transformă într-un hibrid în care desenul devine fotografie și fotografia desen. În polaroidul ăsta e pictorița Ioana Branea, sora mea.”

Sven van Driessche (invitat special, Belgia)

„Imaginea asta face parte dintr-o serie nud. E făcută de la o fereastră pe care o văzusem cu un an înainte și știam că are potențial pentru polaroid. Știu că sună nebunesc să vii tocmai din Belgia ca să tragi din fața unei ferestrei, dar așa am simțit. Pe modele, Oana și Denisa, le-am cunoscut la un an distanță, în 2015. E o magie aparte când sunt împreună. Datorită lor m-am întors din nou în România.”

Andres Aguilar (invitat special, Spania)

„Am vrut să arăt că nimfele unei nopți de vară nu sunt un vis. Le-am adus la realitate în casa mea din Barcelona, pe 30 iunie anul ăsta. Cele două modele mi-au absorbit cu totul camera și lumina cu senzualitatea lor. Inițial regizasem totul, dar după câteva pahare de vin lucrurile au venit de la sine.”

Rachel Frank (invitată special, SUA)

„Am tras cadrul ăsta pe 13 iulie pe caniculă, în Alcalá de Henares, Spania. În imagine e soțul meu. Ne-am căsătorit în martie anul ăsta. Am vrut să surprind esența emoției prin lumină, umbre și trupul lui.”