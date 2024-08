Cum arată și cât te costă cele mai cunoscute cămine din București

Fie că vrei să ai experiența all-inclusive de student sau doar n-ai bani de chirie, o să ajungi să stai măcar un an într-un cămin studențesc. Sau poți să stai toți anii de facultate, master sau chiar și după acolo, dar asta bineînțeles, pe pile. Chiar și după un an de București, când a trebuit să aleg între un loc singură într-o cameră în Panduri și unul cu încă trei persoane în Stoian Militaru, tot am întrebat „dumneavoastră ce credeți?”, pentru că nu știi niciodată la ce să te aștepți.

În anul I, mi-am scăpat eșarfa în tigaia plină de ulei, pentru că patul și biroul erau în același timp dormitor și bucătărie, iar în al doilea am prins baie de oameni normali cu cadă nouă. Dacă vrei și tu să știi în ce cămin ai putea să trăiești aproape ca un prinț sau prințesă, vezi ce spun oamenii despre căminele bucureștene în care stau.

Grozăvești, campusul unde toți studenții vor să stea

„Eu stau la parter, ceea ce înseamnă că nu am balcon și nici bucătărie pe palier”, spune Ana de la Științe Politice despre A1. „Camera este destul de mare, iar singurul lucru de care mă pot plânge la camera mea este faptul că nu am unde să-mi pun toate lucrurile și nici hainele și faptul că uneori ne trezim cu boschetari la geam, dar deja a ajuns să fie un lucru normal la noi în campus.”

Ăsta e A1, căminul unde ajung toți studenții cu media zece. În timp ce aici studenții stau câte trei într-o cameră cu baie, cei din celelalte cămine din complexul Grozăvești (A, B, C și D) se bucură doar de două băi mixte pe palier. A1 mai are bucătărie pe fiecare etaj, patru săli de lectură și patru mașini de spălat, iar celelalte dispun doar de mașini de spălat despre care studenții zic că se strică mai des decât mâncarea din pachetul de la părinți. La preț, în A1 plătești 130 de lei, în celelalte 120. Două baruri mișto în campus cu biliard și karaoke, un nonstop la cinci minute, metroul la șapte minute și o shaormerie veșnic deschisă fix lângă. E aproape de Regie, deci acces ușor la noaptea fetelor în Blue și Carrefour Orhideea la doi pași.

Despre unul dintre celelalte cămine, am vorbit cu un student din echipa Red Bull Bosquetar. Căminul C despre care vorbește are aceleași condiții ca A, B sau D. Diferă doar politețea paznicilor. „Dacă e să mă refer la condiții, cred că la fel arătau căminele și acum 20 sau 30 de ani. Peste 80 de oameni la două băi, fără spațiu de gătit, fără sală de lectură, ghena mult prea aproape de camerele unde locuiesc studenții, nasol rău. Dar te obișnuiești repede. Camera e destul de micuță, dar cu puțină muncă și ceva ingeniozitate, pe care o dobândește toată lumea după ceva timp petrecut la cămin, devine încăpătoare și rezistă și când vin mai bine de 20 de colegi la o câmpenească sau la spart semințe și ascultat muzică. Fără loc de dansat nu se poate numi party. Dacă pui toate lucrurile în balanță, viața la cămin e plină de lucruri interesante, dar e trist când îți dai seamă că așa arată căminele celei mai bune universități din țară.”

Kogălniceanu, unde ai cantină ieftină și ești fix lângă Facultatea de Drept

Căminele Kogălniceanu sunt alea fix din curtea Facultății de Drept. Studenții ăia mai plini de cultură se bucură că sunt aproape de Opera Națională și parcul de lângă e destul de simpatic. Stația de metrou Eroilor e la cinci minute și clar nu e de aruncat shaorma aia la cinci lei. Cea mai șmecheră parte e cantina unde poți mânca cu aproximativ 13 lei două feluri de mâncare și desert. Dacă studenții sunt ambițioși, ajung pe jos până la Cișmigiu, iar cei mai curajoși merg pe jos până la Universitate. Au camere cu două, trei sau patru paturi și două băi pe fiecare palier. E 120 de lei chiria pe lună, iar internetul ți-l plătești separat.

„Localizarea e super ok. Este aproape atât de facultate, cât și de locul meu de muncă”, zice Alexa de la Științe Politice. „Mi se pare un minus că suntem patru persoane într-o cameră, că este inevitabil că o să apară câteva supărări, fie din cauza programelor diferite ori personalităților contrastante. Căminul este chiar curat, iar în cameră e curat, în măsura în care îți păstrezi. Nu am prins foarte multe party-uri, și chiar și cele de care am auzit, nu au fost chiar atât de gălăgioase. De la camera mea nu se prea auzeau. A, și un alt minus pentru mine este baia pe hol. Anul trecut, când am stat în Grozăvești, aveam măcar chiuvetă în cameră, pe când aici tot pe hol este. Să ieși întotdeauna să te speli pe mâini/față/să speli vasele e puțin aiurea. Și pot să zic ca sunt leneșă și folosesc mai multă energie să mă conving să ies din cameră. Portarii în schimb sunt chiar de treabă”, zice Alexa de la Științe Politice.

Theodor Pallady, căminul pentru studenții liniștiți

Complexul e format din două cămine, ambele tip garsonieră, primul cu cameră cu patru paturi, iar al doilea cu două. Hol interior, baie proprie și mobilier specific. Spre deosebire de primul, al doilea are și săli de lectură, bucătărie și spălătorie. În funcție de camere, plătești ori 125 de lei pe lună, ori 130. E aproape de metroul 1 Decembrie, au și un Mega Image aproape (probabil toate căminele au un Mega aproape) și sunt studenți cu note măricele.

„Personal, îmi place că baia este în cameră și nu la comun, iar al doilea motiv pentru care ador acest loc, este pentru că este un cămin liniștit”, spune Andrei Dumitrescu de la Facultatea de Geografie. „Desigur, aici este discutabil, poate mulți dintre studenți ar prefera un cămin în care se fac mereu petreceri și lumea este pusă tot timpul pe distracție, iar muzica se aude non-stop. Chiar dacă aici nu se fac petreceri tot timpul, oamenii sunt super faini și știu să se distreze. Majoritatea studenților de aici sunt la master sau doctorat, dar sunt și de la licență, iar media de intrare la aceste cămine este una destul de ridicată, peste 9,30. Un alt motiv pentru care îmi place foarte mult căminul este pentru că se află la doar două minute de mers pe jos de stația de metrou”.

Stoian Militaru, cel mai șmecher cămin

Bineînțeles, sunt subiectivă, stau de doi ani aici. E ăla cu cadă nouă. Căminul e mai degrabă un bloc de apartamente cu camere de una, două, trei sau patru persoane. Fiecare apartament are două băi, hol, bucătărie și două debarale. Prețul este de 120 de lei fără internet, iar metroul Brâncoveanu e la zece minute distanță, Sun Plaza la o stație de metrou și dacă vrei să-ți speli hainele, sunt studenți în cămin cu mașini de spălat care te ajută, contra cost bineînțeles. Autobuz de noapte până la Unirii și parcul Tineretului la cinci minute.

Stoian e casa ce mă găzduiește de aproape cinci ani de zile. E locul care combină odihna, facilitățile, locația și distracția cel mai bine dintre căminele Universității. Aici mi-am cunoscut cei mai buni prieteni, aici m-am bucurat și am suferit în urma celei mai serioase relații, aici am cunoscut ce-i viața, practic, aici m-am dezvoltat. Sunt și lucruri de îmbunătățit în ceea ce privește locatarii acestui cămin, cei ce nu știu să se bucure de faptul că locuiesc în cel mai tare cămin studențesc.

Panduri, căminul ăla care cică se închide la anul, dar e bine de amintit

Camerele sunt de unul, două, trei sau cinci paturi, iar băile sunt pe palier. Prețul e ori 120 de lei, ori 115 lei, în funcție de cameră. Metroul nu e foarte aproape, dar sunt îndeajuns de multe autobuze încât să nu se simtă nevoia teribilă. Ai mallul AFI aproape, Spitalul Universitar, Star Kebab și dacă te chinui puțin, Grozăveștiul.

„Când vine vorba despre relaxare, studenţii ştiu cum să se distreze, însă totul cu o limită: din când în când, se organizează chefuri, unde se creează o atmosferă plină de voie bună. E ok din punct de vedere al condițiilor, oamenii sunt mișto și toată lumea stă la distracții când e cazul. E o comunitate în care toată lumea e unită, zona e super bună. Din ce am văzut, curățenia e peste ce e în multe cămine. Poate baia la comun ar fi un dezavantaj și eventual șantierul din față”, zice Cătălin, student la Istorie.

Tei, căminul ăla de care a auzit toată lumea

„Căminul din Tei e renovat recent, arată bine, e curat, lifturile în schimb sunt antice”, spune Ionuț Mincu, de la ASE. „Paznicii sunt ok dacă stai și te acomodezi cu ei, nașpa e că e departe de facultate, e ok doar pentru cei care sunt la Construcții, așa trebuie să mergi cu un Ratb și apoi pe jos cinci minute până la metroul Ștefan cel Mare. Căminul este liniștit, nu sunt bătăi, scandaluri, seara e caterincă când stai afară și ies la geam și țipă din toate căminele, dar vine poliția des, dacă pui muzică. De fumat se fumează în cameră sau pe hol. Magazinul e aproape, ai un Mega Image și un fast food non-stop.”

Căminul Tei e cunoscut, poate pentru se strâng studenți atât de la Universitatea din București, cât și din ASE sau Construcții sau pentru că pur și simplu e o nebunie pe acolo. E un campus format din șase cămine cu diferite tipuri de camere, cu doi, trei, patru sau cinci locuri. În principiu, baia e pe palier, doar un cămin are camere cu toaletă proprie și altul cu toaletă la două camere. Parcul Tei e aproape, două magazine non-stop, cantina ieftină de la Construcții și cluburile Bamboo și Le Gaga. Un RATB te duce din fața căminului la Unirii.

„Căminul Tei este un cămin mare, gălăgios, plin de gândaci, urât mirositor, nu avem un campus calumea, e fain că sunt vecinii de treabă. Se face circ cel puțin odată pe săptămână în grădina dintre cămine, se strigă la greu”, mi-a explicat Andrei Șerbulea, de la Facultatea de Construcții. „Sunt camere ok, încăpătoare, priveliște faină de la balcon, dar și din cameră. Căldură mereu, e departe de metrou, fericire multă.”

Poligrafia, căminul mic, cu condiții de rahat, care duce la o comunitate unită

Căminul Poligrafie e mai departe decât Parcul Herăstrău, la trei stații de Ratb până la Jiului sau șapte stații până la Aviatorilor. Stau patru persoane în cameră și există doar un grup sanitar comun pentru fete și băieți pe palier. Fără bucătărie sau săli de lectură, dar cu un nonstop aproape și un Mega Image. Te costă 115 lei pe lună și aproximativ 25 dacă vrei internet. Dacă ești ambițios, ajungi la Herăstrău. Dacă nu, te mulțumești cu un părculeț din apropiere. Nonstopul are pâine la un leu (zic doar) și e un teren de fotbal fix lângă. Am stat în primul an, e mișto cum fiind un cămin mic și izolat, se formează o comunitate drăguță. Nașpa e când trebuie să scoți plita pe hol, ca să-ți faci cartofi prăjiți, sau când o cămăruță devine bucătăria și dormitorul a patru persoane. Un duș mai trebuia acolo.

„Căminul e departe de orice așteptare a ceea ce înseamnă cu cămin studențesc”, zice Ionuț de la Facultatea de Istorie. „Evident că am ajuns aici total întâmplător și am contestat îndelung repartizarea mea. S-a dovedit a fi o comunitate utopică, fără prea multe reguli, dar cu multă bere. Nu ai cum să nu fii permanent în vacanță (iarnă sau vară în cameră sunt 40 de grade) și clar nu ai cum să nu intri în spiritul căminului. Asta doar dacă urăști oamenii. Dar ai să te mai gândești o dată căci baia comună e cel mai bun factor de socializare. Cel puțin la început.”

Fundeni, aproape capătul lumii

În ciuda faptului că e la capătul lumii sau mai exact, la capătul lui 66, căminul Fundeni are aproape tot ce și-ar dori un student. Camere de două persoane în care ar încăpea și patru, și baie proprie. Lumea fuge de obicei, pentru că e destul de departe. Ca student dai 125 de lei, dacă ești la buget.

„Prima vorbă pe care am spus-o când am ajuns în cămin a fost: Se putea și mai rău, se putea și mai bine, deoarece nu este un cămin extraordinar, gen Arrca sau căminul A1 din Grozăvești, însă este decent”, spune Mihai de la Științe Politice. „Este curat atât în cămin, cât și în camere în general, iar administratorul își face și el treaba. În camere stăm câte 2 și pe lângă toate astea, avem și baie proprie. Ca dezavantaj există doar unul, că este la periferia orașului, însă nu e chiar o barieră pentru mine. Aș vrea să stau și în următorii ani tot aici.”

Măgurele, căminul în afara Bucureștiului pentru studenții din București

Știi când am zis că Fundeni e departe? Măgurele e fix la căpătul lumii. Complexul are cinci cămine cu o capacitate totală de 774 de locuri. Primele patru cămine sunt module cu două camere cu câte două paturi și toaletă pe fiecare. G5-ul e destinat cazării doctoranzilor de la Fizică și are camere cu două paturi și baie proprie. Fiecare etaj are o bucătărie și uscător. Te costă 120 primele 4, ultimul e 130 de lei pe lună. Surprinzător, unii studenți preferă să fie mai departe, dar condițiile să fie mai bune.

Un student de la Facultatea de Fizică spune că „situația din Măgurele este puțin diferită de celelalte cămine. Partea bună este că studenții stau câte doi în cameră pe un modul de două camere cu wc-ul și dușul la comun. Asta înseamnă că nivelul de curățenie și felul în care arată camera ta depinde în totalitate de tine și colegi, mai ales că nu te verifică nimeni ce desenezi pe pereți sau cum îți renovezi camera. Deci ai un nivel de libertate puțin mai mare. Partea nasoală este că, spre deosebire de alte cămine, nu avem mașini de spălat, te descurci cum poți. Partea cea mai nasoală este că, din cauza numărului mic de studenți din facultatea de fizică, jumate din locurile din cămin sunt în regim hotelier. Deși cei care alocă locurile încearcă să strângă studenții in G2 și G4, unii tot aleg să stea în G1 sau G3, unde ai riscul să te muți lângă o familie cu copii, muncitori sau bătrâni. Petrecerile sunt altă problemă, nu pentru ca deranjezi locatarii, ci pentru că paznicul care nu poate să doarmă este primul care sună la poliție.”

Căminele de la ASE: MOXA și BELVEDERE

Belvedere

Studenții de la ASE sunt împărțiți în două cămine: Moxa și Belvedere. Primul e la șapte minute de Piața Romană, șapte de Piața Victoriei și zece de gară. Cantina din curtea căminului e recunoscută de toți studenții, chiar și de cei care nu sunt la ASE. Prețurile zic ei sunt mai mult decât pentru studenți, iar camerele sunt de patru persoane cu baie.

„Anul trecut s-au schimbat saltelele din toate căminele și au renovat toate camerele din Moxa (adică au văruit). Îmi place, camera e spațioasă, cantina ieftină, e în centru și e mai liniștit așa. Nu prea sunt petreceri. În Belvedere, camerele sunt și mai spățioase, duș separat de WC. Am balcon și aer condiționat în A8. Vara sunt proiecții de meciuri și filme în curte. Curtea e spațioasă cu iarba și bănci. E aproape de Regie și e mai multă distracție decât în Moxa și lumea e mai pusă pe chefuri”, zice Iulia care a stat și în Moxa și în Belvedere.

Belvedere

În Belvedere, studenții au bucătărie și sală de lectură la fiecare etaj. Căminul e la 15 minute de mers pe jos de metrourile Crângași, Grozăvești sau Basarab. Ambele sunt de la 130 de lei pe lună și se mai adaugă cât consumi, împărțit la câți sunt în cameră.

Căminele de la Politehnică/Regia

Căminele de la Politehnică sunt recunoscute pentru cum orice ai face, n-ai cum să te plictisești pentru că-n Regie sigur găsești oricând ceva club, bar sau crâșmă deschisă. Sunt 27 de cămine, unul fiind repartizat Universității de Medicină. Complexul are cantină, spălătorie, dispensar medical și un birou de poliție. Condițiile variază în funcție de cămin, în unele sunt patru oameni pe cameră cu grup sanitar propriu, iar în altele băile sunt pe palier. Mai sunt două cămine mai speciale, cu camere cu câte două locuri și baie în cameră, în care sunt cazați studenții familiști, cadre didactice și studenți străini. Prețurile încep de la 145 de lei și ajung la 175 pentru căminele mai bune.

„Deci p19 e cel mai bun. Are aer condiționat și baie în cameră și stai singur în cameră, dar am auzit ca trebuie să dai o mie de euro pe an. De la politehnică până la p11 mai sunt mișto. De la p12 până la p25 sunt praf. Da, eu stau în P18 și e praf. Stăm patru în cameră, iarna apa e rece la duș și vara e fiartă. O dată s-a rupt o ușă la baie și au pus alta în vreo trei luni. Geamul de la camera unde sunt dușurile nu stă închis”, spune Matei, un locatar al căminului.

Studenții de la Poli mai au și complexul Leu unde sunt camere de câte trei persoane cu baie proprie sau de două persoane cu lavoar în cameră și băi pe palier. În A Leu chiria e 175 de lei și în C Leu ajunge la 190.

Viața de cămin e mișto, dar depinde mult de noroc. Poți da de colegi nașpa care eventual să facă sex lângă tine, de cei mai mizerabili oameni care lasă vasele murdare trei săptămâni sau de colegi mișto cu care trece mai ușor și sesiunea. După ce am stat de trei ani cu una din cele mai bune prietene ale mele (dar divin), am învățat să mă adaptez la orice. În primul an, mi-a spus că ea nu poate dormi cu becul aprins, în al treilea pot tăia lemne pe ea. Vorba vine. În primul mi-a spus „Tu bei bere? Eu doar Radler”. Acum știm că examenele trec singure cu o bere în parc.