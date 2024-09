Care sunt cele mai dubioase lucruri pe care le mănâncă oamenii după un joint

Există o explicație științifică pentru faptul că oamenii se transformă în niște zombi lacomi care ar băga orice în gură după ce au fumat iarbă. E relativ simplă: componentul psihoactiv din iarbă, THC-ul, îți păcălește creierul să creadă că ești înfometat și te face mai sensibil la mirosuri și arome. Deci dacă ai mâncare în jur când ești spart, BANG! Ești terminat. Miroase mai bine și are gust mai bun decât de obicei, pentru că ai simțurile mai ascuțite și ai impresia că trebuie să mănânci ca să nu mori. Practic, ești incapabil să reziști cântecului sirenelor mâncării.

Din păcate, chestia asta se întâmplă și atunci când nu e nimic bun de mâncare în jur. Unii au ajuns, din cauza asta, la niște combinații culinare minunate, dar alții și-au blestemat zilele. Mai jos sunt niște povești din ambele tabere.

Odată am mâncat un butoiaș întreg de alune trase în miere când eram spart. Nu mai știu exact volumul, dar era imens, suficient cât să-mi miroasă până și căcatul a alune cu miere și arome. Chestia e că nici măcar nu mă omor după alune, dar în ziua aia le-am mâncat cu cea mai mare poftă. În timp ce mestecam o gură, nu puteam să nu mă gândesc deja la cealaltă gură. Aveam degetele pline de miere și sare. M-am simțit ca un bebeluș.

Abdullah, 32 de ani

Acum ceva vreme, eu și colega mea de apartament eram fumate și tânjeam după pizza, dar nu voiam să ieșim din casă sau să cheltuim bani. Așa că am făcut noi una dintr-o crustă veche de plăcintă, care era tare și uscată. Am adăugat niște sos de roșii dintr-o cutie deschisă de o săptămână și niște bucățele de brânză elvețiană cauciucoasă pe care mi-o adusese mama cu câteva săptămâni în urmă. Când am scos-o din cuptor, arăta chiar promițător. Crusta devenise aurie și brânza se topise. Abia când am gustat-o, era crudă în interior și scârboasă. Și totuși, am mâncat-o în câteva minute.

Catherine, 22 de ani

Curul cuiva, asta am mâncat odată când eram super spartă. – Helen, 25 de ani

N-am mâncat ceva foarte dubios, dar am o poveste dubioasă. Aveam vreo 15 ani și eram la un festival. Am cunoscut niște puștani care aveau o iarbă super tare. În drum spre casă, eram așa de praf că mă clătinam, când am văzut un tip care spărgea o mașină. M-am paranoizat imediar. Am mers restul drumului numai pe străduțe lăturalnice și, când am ajuns acasă, am furat din frigider o bucată de plăcintă cu cireșe și am luat-o cu mine afară, unde am mâncat-o ca un porc, cu mâinile, ascuns într-un tufiș. Numai așa am reușit să mă calmez.

John, 45 de ani

Tata are un regim foarte dubios și probabil din cauza asta sunt varză în domeniul culinar. Multă vreme n-a mâncat grâu, gluten, sare, lactate sau altceva în afară de fasole verde și friptură. Într-un weekend, m-a lăsat singur acasă și duminică m-am spart în ultimul hal. Trebuia să mănânc neapărat ceva, dar nu era nimic prin casă. Am căutat prin dulapuri și am ales niște spaghete și niște fasole gata gătită. Le-am fiert la un loc pe amândouă. Cum tata nu avea sare, am pus o grămadă de piper și le-am mâncat.

River, 25 de ani

Citește și: Cum e să stai la închisoare pentru iarbă în România

Ketchup. Și nu ketchup pe ceva, ci pur și simplu mi l-amk turnat în gură, pentru că era singurul lucru pe care îl aveam în frigider. Și eram super spart.

Eric, 27 de ani

Acid – Tara, 42 de ani

Marty, 37 de ani

Tocmai încheiasem o relație și mă mutasem cu un coleg de la muncă. La scurt timp după mutare, noul meu coleg de apartament s-a combinat cu fosta mea. Din prostie, nu m-am mutat de acolo, așa că îi tot vedeam pe amândoi prin casă. De multe ori, în loc să vin acasă și să-i văd fericiți, preferam să merg în bar să beau. Într-o noapte, am mers acasă cu un prieten și am fumat un mare cui. Am ajuns acasă, am mers la dulap și am găsit o conservă de ton. Nu aveam pâine, dar am zis să pun măcart maioneză. Dar nici maioneză nu aveam. Din fericire, pe ușa frigiderului am găsit niște sos cu lămâie și piper. Am scurs tonul de ulei și am trântit sosul peste el. Colegul meu de apartament și fosta mea iubită m-au văzut cum mă îndop cu prostia asta și păreau dezamăgiți. Nu-i pot învinui.

Brian, 36 de ani

Am fost odată la restaurant super spart și am stat o oră să mă uit prin meniu. Nu mă puteam hotărî și nici nu înțelegeam ce sunt toate denumirile alea. Până la urmă am ales ceva ce se chema „pâine dulce”. Am primit ceva dubios din carne. Am căutat pe Google ce e și am aflat că era făcută din glanda talamică a unei vaci, tăiată de la gât. Dar chiar dacă eram super spart, n-am reușit să termin ce aveam în farfurie după ce am aflat ce era.

Sameer, 33 de ani

Citește și: Te prostește fumatul de marijuana? Fumătorii răspund la ultimele cercetări

Am locuit timp de doi ani într-un apartament din Boston unde fumam non-stop. La un moment dat, spart fiind, am inventat o rețetă spectaculoasă: Pâine prăjită, peste care am pus bezea moale și scorțișoară și sos de ciocolată. Am dat-o la frigider un sfert de oră și am obținut cel mai mișto mic dejun din lume.

Cal, 23 de ani

