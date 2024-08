„M-a dus la Bingo cu maică-sa”: Cele mai dubioase povești de la date-uri care au sfârșit cu sex

Flirtul online este acum acceptat și normalizat, dar pe vremuri să cunoști oameni pentru dating online și să devină și sexual era ceva anormal, era văzut ca pentru tocilari, ratați și asociali.

Acum este atât de normalizat încât a devenit o nișă care face mulți bani în jurul lumii. Să te conectezi cu o persoană printr-un click e aproape ca și cum te-ai duce la supermarket să cumperi o cutie de lapte. Curtarea online a trecut prin mai multe etape și platforme de la ffrmIRC, forumuri și pagini de matrimoniale la aplicații precum Tinder, Grindr și Bumble sau cele mai comune aplicații de social media, cum ar fi Facebook, Twitter sau Instagram.

Videos by VICE

Am vorbit cu câteva persoane care mi-au povestit cele mai nebune experiențe de care au avut parte în lumea online dating-ului. Primele date-uri n-au fost deloc ceea ce se așteptau să fie.

La Bingo cu maică-sa

Fotografie de la autoare

„Am cunoscut o tipă pe aplicația Badoo. După câteva zile de chat și flirt, am invitat-o la un date. Imaginează-ți ce față am putut să fac când am petrecut o după-amiază cu ea și maică-sa la Bingo. Fără nicio cină romantică, nicio noapte pasională în mașină, nimic din ce ți-ai putea imagina că ar fi un prim date.”

– Francis, via Badoo

Futai în stilul National Geographic

„Am cunoscut o tipă cu care am ajuns să fac sex după luni în care n-am mers mai departe. Și a fost foarte dubios. Tipa răgea și gemea ca o felină. Adaugă asta la faptul că pereții casei mele erau foarte subțiri și puteai să auzi în același timp pisica vecinilor cum miorlăia în călduri. Părea că au o conversație între ele care m-a făcut să mă simt cumva în plus. Mi-a fost foarte greu să rămân concentrat.

N-am crezut că mă voi mai uita vreodată la fel la pisica de la etajul al patrulea. La final, m-am așteptat să spună ceva despre sunetele animalice pe care le scotea, dar n-a zis nimic. Mi-am imaginat că probabil e ceva atât de normal pentru viața ei sexuală, încât nici măcar n-a realizat.

Același Fiti povestește o altă experiență.

„Ne-am văzut și ea era evident excitată. Nu mi s-a părut atât de atrăgătoare cum mă așteptam, dar am stat la discuții și am decis să fumăm niște jointuri. Din una în alta, am început să ne întrebăm dacă rețeaua telefonului are acoperire în interiorul vaginului. Am ajuns să testăm asta cu telefonul meu cărămidă de pe atunci. Nu s-a întâmplat chiar atât de demult, dar eu sunt mereu cu două versiuni în urma tehnologiei. Nu o voi uita niciodată, nici numărul ei de telefon. Avea simțul umorului, piele fină și acoperire bună.”

– Fiti, via Forocoches și Gente Guapa Valencia

Forumuri cu mare încărcătură hormonală

„Ne-am cunoscut din greșeală prin Fan Clubul Ángel Martín. Era o tipă nebunatică, dar drăguță și frumoasă. După mai mulți ani și o perioadă în care n-am vorbit deloc, ne-am reconectat. Cunoscuse un tip pe Twitter de care era îndrăgostită, dar el era din alt oraș. Lucrurile n-au mers așa cum voia ea și a fost rănită.

Am invitat-o să vină în Madrid în vizită și a fost de acord. A apărut cu câteva valize și părea puțin dezorientată. După ce am adus-o la mine acasă, am început să ne uităm la niște clipuri pe computer. Într-un final am ajuns să ne sărutăm. Eram amândoi super excitați și ne-am tras-o ca nebunii în noaptea aia. Toată vizita ei a rămas la fel: plimbări, mâncare și sex.

Săptămâni mai târziu, am vizitat-o și eu la ea în țară și am continuat în același fel. Ne-am îndrăgostit și am început o relație. După un an, a venit să locuiască în Madrid ca să înceapă o nouă viață și ne-am cumpărat un apartament împreună. Tipa e încă super dubioasă, dar n-aș schimba-o pentru nimic în lume. ”

– Manuel, via forumul Ángel Martín

Fotografie via Rebeca

Futai și recomandări pe Twitter

„Am ieșit la băută cu un utilizator de pe Twitter verificat. Totul a venit după ce i-am dat follow și am avut câteva reply-uri. Mi-a dat și el follow, am avut câteva conversații și ne-am văzut într-un bar. Acolo am început să vorbim și m-am panicat puțin fiindcă ce posta pe Twitter n-avea nimic de-a face cu viața lui reală.

Chiar și așa, mi-a plăcut de el și am mers la el acasă. Sexul n-a fost neapărat bun sau rău, dar adevăratul futai a venit abia după când fix la final, mi-a spus că mă poate recomanda pe Twitter și pot deveni faimoasă. M-am simțit insultată și umilită. I-am spus direct că nu mă interesează.

După o perioadă ne-am văzut din nou la o băută unde a venit cu un prieten. Am băut și apoi am ajuns toți trei la un hotel. Trioul a devenit un duo, în timp ce amicul lui se uita la televizor. Apoi au vrut să facă schimb. Am spus că mă doare burta și am fugit de acolo.”

– Rebecca via Twitter

Pasiune imobiliară

„Ne-am văzut direct la mine acasă. Când ajuns, am dus-o în camera mea, am început să ne sărutăm, am dezbrăcat-o, am început să o ling pe gât în timp ce ea mă mastruba… Și brusc s-au auzit niște gemete din camera de vizavi Am ieșit și ne-am apropiat pe ascuns de ușa pe jumătate deschisă și acolo am văzut-o pe proprietară culcată pe pat, cu pantalonii în vine cum se masturba în timp ce se uita la un clip porno pe mobil. Avea căștile la urechi și nu ne-a observat.

Ne-am excitat atât de tare încât am început să ne futem chiar acolo pe hol, uitându-ne din când în când în camera proprietarei. Nu o să mint că am avut toți orgasm în același timp, dar orgasmele noastre au fost ale naibii de ude și pline de plăcere. Sunt sigur că nici până în ziua de azi, proprietara habar n-are că a făcut parte din cel mai bizar trio.”

– Álvaro, via Badoo

Fotografíe via Patxi

BDSM de seria B

„Eram pe un forum în căutare de experiențe BDSM și de femei dominante. Acolo am cunoscut o tipă care mi-a spus că are 38 de ani (mai târziu am aflat că avea 45 de ani, m-a mințit). Ne-am văzut într-un hotel, fără să ieșim la o băută înainte.

Am intrat în cameră, m-a primit în întuneric și m-a pus să mă dezbrac și să mă mastrubez. M-am culcat pe podea și a început să-mi atingă penisul cu cizma ca să verifice dacă e destul de tare și apoi m-a futut. Tipa și-a dat drumul imediat, în timp ce eu n-am făcut nimic și n-am avut nici orgasm. Ne-am tras-o mai târziu și în pat și acolo am făcut de toate.

A doua zi dimineață, când eram la duș, înainte de plecare, tipa a intrat în baie într-un costum oribil din latex și în mâini cu cinci dildo-uri și un dovlecel. A început să se joace cu anusul meu fără să mă întrebe și m-a dezvirginat anal. Îi plăcea să fută în fund bărbații.

Totul a fost foarte neașteptat fiindcă ne-am văzut pentru un sex fetișist, în care cel mult aș fi vrut o palmă peste fund, și am sfârșit așa. O săptămână întreagă m-a durut fundul. Eram tânăr și neexperimentat și mi-am învățat lecția de a spune nu când nu-mi place ceva.”

– Patxi via Forumul Club Fetichista

Planificare familială la prima întâlnire

„Am fost cu o tipă fizioterapeută care avea propriul cabinet. Totul părea normal până au apărut sora și cumnatul ei care au început să-mi planifice toată viața. Mi-au spus că va trebui să mă mut în Madrid, într-unul din cele mai bune cartiere pentru familii, că va trebui să găsesc o casă în care o camera va trebui să fie pentru bunica ei, până ne întoarcem din luna de miere din Paris…

Voiam să plec naibii de acolo. Timp de două ore și jumătate mi-au organizat viața și apoi m-au forțat să merg la o programare la clinica tipei. I-am trimis unul amic un SMS în care l-am rugat să mă sune și să-mi spună ca are o urgență. Le-am spus că mă duc la baie să vorbesc la telefon și cred că încă așteaptă să ies de acolo la un moment dat.”

– Josep, nu a menționat unde și-a cunoscut date-ul.

Dragoste Naționalfalangistă

„Una dintre primele mele întâlniri cu cineva de pe internet a fost cu o fată falangistă și pasionată de informatică pe mIRC, unde am avut o conversație tipică de acum 15 ani. Ne-am spus cum să ne recunoaștem în persoană, pentru că, deși ne-am trimis fotografii, poza ei era mai veche decât a mea.

Spre surprinderea mea, tipa arăta întocmai ca o tocilară din filme, inclusiv cu ochelari fund de borcan. Avea o cameră plină cu postere cu Franco, întreaga ierarhie falangistă și chiar și o reproducere a Văii celor Căzuți, luată dintr-o enciclopedie din anii 70. Deși m-a înfuriat nebunia ei ultra extremistă de dreapta am ajuns să ne-o tragem. Și a fost una dintre cele mai bune partide de sex din viața mea.”

– Daniel, via mIRC Spania.

Cârnat Almendralejo

„Milanuncios mi-a oferit tot felul de bucurii și panici. În urmă cu câțiva ani, am cunoscut o tipă care s-a descris mai mult sau mai puțin ca fiind dublura lui Azucar Moreno. Am fost foarte sedus de idee, așa că m-am dus direct la ea acasă și ce-am descoperit… hai să zicem că n-a fost ceea ce mă așteptam. Când am intrat în camera ei era un haos total și ea stătea cu picioarele desfăcute și mânca… un cârnat! (Da, pe bune, un cârnat). Mi-a spus că e foarte bun și m-a întrebat dacă vreau și eu puțin.

Prima mea reacție a fost să fug de acolo ca și cum l-aș fi văzut pe diavolul însuși, dar m-am abținut și am încercat să fiu politicos. I-am spus că trebuie să plec că am niște lucruri de făcut. S-a uitat circumspectă la mine, a râgâit (da…) și am fugit mâncând pământul.”

– Rogelio via Milanuncios

Lui Mark Zuckerberg nu-i place asta

„De un Crăciun am cunoscut o tipă căsătorită pe un grup de colecționari Playmobil de pe Facebook ca să facem niște schimburi de cutii abia sosite din Germania. Ne-am văzut și, pe nepusă masă, m-am trezit cu pantalonii în vine. Totul s-a petrecut foarte rapid și ea a trebuit să plece imediat, fără să-mi ofere timp să o satisfac la rândul meu. Sper să pot să-mi plătesc datoria la un moment dat.”

– Natalio via un grup de Facebook.

Articolul a apărut inițial în VICE în spaniolă.