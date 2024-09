Cele mai frumoase melodii despre cum să dai limbi

Datul de limbi, udatul veveriței, botul la savarină, nasul la scorbură – oricum vrei să-i spui, cunnilingusul rămâne în continuare un subiect tabu. Filmele primesc de obicei un rating de vârstă mai mare dacă includ imagini cu o persoană care-și face de cap între picioarele unei femei, iar ejacularea feminină în pornografie e practic interzisă conform legislației BBFC în Marea Britanie. Aceasta e starea de fapt cu care lucrăm la ora actuală. Între timp, bărbații pot să-și dea drumul cu abandon oriunde vor. Emoji bosumflat, emoji cu o față căreia îi ies aburi pe nas, emoji cu un coș de gunoi etc. Cu toate astea, chestiile reprimate găsesc de multe ori o cale să fie exprimate cumva, iar muzica a reușit, de fiecare dată, să șteargă pânzele de păianjen ale ideilor din cultura mainstream despre rolurile de gen, politicile sexuale și porțile misterului însuși.

Artiști de pe tot cuprinsul spectrului, de la punk riot grrrl la R&B, și-au îngropat curajoși fețele acolo unde trubaduri caști ai deceniilor trecute s-au temut să intre, întemeiând astfel o tradiție bogată ale imnurilor despre puterea păsăricii. Ai de unde alege, de la single-ul de debut TLC „Ain’t 2 Proud 2 Beg”, în care Left Eye (RIP) a ridicat în slăvi virtuțile amanților care-s dispuși să „pupe ambele perechi de buze”, până la „Anti-Pleasure Dissertation” de la Bikini Kill, în care Kathleen Hanna chema la luptă împotriva tipilor care sărută și-apoi dau din casă („le-ai spus cât de punk îmi miroase pizda?“).

Da, educația sexuală pentru diversitate e în continuare tabu în Marea Britanie, tipii cis și hetero încă au nevoie de o hartă și de-o lanternă în dormitor, iar imperativele culturale despre plăcerea păsăricii sunt în continuare încărcate de misoginism obosit (cc: Blue Valentine). Cu toate astea, vestea bună e că rapperii, rockerii, cântăreții sau chiar umoriștii precum Key and Peele luptă lupta cea dreaptă cu stil și, în același timp, oferă și-un ghid de lins după numere. Așa că, în onoarea serviciilor lor, iată zece dintre cele mai bune ode aduse mâncatului de păsărică din ultimele trei decenii:

SYD – „DROWN IN IT”

„În seara asta o să înot în ea, o să plonjez în ea, o să mă-nec în ea…”



Artiștii queer sunt din ce în ce mai vizibili în zilele noastre, dar cântecele de iubire construite în jurul dorinței dintre două femei într-un mod cât de cât semnificativ, de durată și sincer – atât în rap cât și-n alte genuri – rămân în continuare la fel de rare ca rahatul de unicorn. Pot oricând să consum piesele de futut despre furat femeia alteia de la Young MA, dar, uneori, e vorba doar despre piese lente și tandre, mai degrabă decât despre seducție pe bază de swag. Să intre, deci, în scenă, „Drown In It”, de pe FIN, albumul dement de bun de debut al lui Syd. Are puțin peste un minut, deci e mai puțin o melodie cât e un interludiu; genul ăla care se prelinge într-o ceață de promisiuni – tot un vocal străveziu, mătăsos și o melodie simplă, cu ecou. Ceea ce e cumva păcat, pentru că mie, una, mi-ar fi plăcut să ascult mult mai mult din așa ceva. La modul ideal, încă 34 de minute în plus, ca să pot să apreciez la adevărata sa valoare acest aranjament sexy, dar care nu te distrage deloc, în care Syd este atât de îndrăgostită de conceptul de vagin, încât vrea să moară în el. Ceva cu-adevărat shakespearean.

SWV – „DOWNTOWN”

„Trebuie să te duci pe centru, ăsta-i drumul spre iubirea mea…”



Imnul original al sexului oral din anii ’90, pentru gangsterii originali, prin amabilitatea reginelor R&B-ului de la SWV. Coko, Lelee și Taj au fost activiste lipsite griji pentru plăcerea feminină de la bun început, cu melodii gen „Black Pudd’n” și „Give It To Me“, care cer servicii imediate, la standarde înalte și oferă cu bucurie o listă de instrucțiuni detaliate pentru toți cei care nu s-au pus la punct cu lecturile obligatorii înainte de curs. Cel mai mare hit al trioului din NYC a fost un remix al single-ului lor mult mai puțin NSFW „Right Here” – o piesă de dragoste pe ocolite, cu sample-uri din „Human Nature” a lui Michael Jackson. Dar trupa asta de fete crescute în corurile de gospel se pricepea la fel de bine la jam-uri explicite despre sex ca și la cântece bisericești, după cum demonstrează această piesă notorie de pe fața B a unuia dintre single-urile lor. „Downtown” era softcore explicit în stilul anilor ’90 – cu valuri de ocean tropical pe intro și un bridge demn să te facă să roșești pe care sigur nu vrei să-l audă ai tăi cum ți se scurge din boxele din dormitor.

HORACE BROWN – „TASTE YOUR LOVE”

„Nu mi-e frică să-ți gust iubirea, când vine vorba de făcut dragoste, fac ce trebuie să fac…”



Chiar nu contează că te cheamă Horace pe numele mic, când dispui de o voce ca o cratiță cu ciocolată neagră care se topește blând pe aragaz. Cu niște triluri ca fluturarea a o mie de limbi și o armonie literalmente în trei părți, pe versurile „te mușc de coapse!”, piesa asta e ceea ce pasionații de YouTube numesc adesea „melodia supremă de scos chiloți” a anului 1994. Subsemnata era cât se poate de virgină când acest boss de piesă cu priză la păsărică a rupt ușa, cu pantofi aurii cu toc mic, și s-a anunțat prezentă, dar aș vrea să mă număr din plin printre vocile care-i țin isonul în cor.

LIL KIM – „NOT TONIGHT”

„Morala poveștii e asta: nu dai limbi, nici n-o bagi…”



Cu mult timp înainte ca Amber Rose să se mobilize împotriva blamării tipelor promiscue și ca Nicki Minaj s-o ardă pe-afară cu Drake și Lil Wayne în lesă, în timp ce amândoi vorbesc despre cum îi dau limbi în fund, Lil Kim ținea steagul sus pentru femeile cărora le place să se ardă. Hard Core, albumul ei porno-rap de debut și opera magna, a oferit o perspectivă puternică și complet asumată a sexualității feminine promiscue, care a atins culmile cu „Not Tonight” – un imn numai bun de cântat pentru femeile care s-au săturat de tipii timizi cu pizda. Refrenul – „În seara asta nu vreau pulă; în seara asta să-mi mănânci pizda” – a devenit instant un canon al rapului, în timp ce remixul Ladies Night al piesei, în care apare o întreagă conjurație de femei alfa (Missy, Da Brat, Angie Martinez, Left Eye) a atins repede nivelul de single de platină, datorită faptului că absolut fiecare vers poate fi refolosit ca tweet cu emoji-uri care aplaudă între fiecare două cuvinte.

TORI AMOS – „RASPBERRY SWIRL”

„Dacă vrei să o pătrunzi, ei bine,/ Băiete, trebuie să-i faci zmeurica să se-nvârtă…”



Lui Tori Amos îi plac tipii hetero, chiar dacă muzica lor e prea „crudă” pentru ca ei s-o aprecieze pe bune. Clar se aplică pentru „Raspberry Swirl”, o piesă care, practic, le spune sus și tare „pentru numele lui Dumnezeu, lasă-mă pe mine să mă ocup” tuturor bărbaților. Poate de-asta mulți dintre criticii care i-au documentat ascensiunea la finalul anilor ’80 și începutul anilor ’90 erau predispuși să eticheteze geniul pianistic, cu o atitudine pozitivă față de sex, al lui Tori Amos, în termeni de demență: cântăreața era „100% nebună“; o „tipă dubioasă“; o „nebună de nota zece, prima mână, pe turbo”, cam ca și parodia după ea, de-acum câțiva ani, de la Bob’s Burgers. Se pare că piesele care lansează provocări la adresa masculinității tind să aibă un efect negativ asupra vechii gărzi… cine-ar fi zis?

KHIA – „MY NECK, MY BACK (LICK IT)”

„Deci, linge-o, linge-o bine / linge pizda asta fix cum trebuie…”



A dat sau a primit cineva limbi pe piesa „My Neck, My Back” de la Khia, în istoria acestei întregi lumi? O să presupun că nu, dar simte-te liber să mă tag-uiești în tweet-uri despre aventurile tale sexuale cu coloană sonoră de la Khia pentru posteritate, în caz că mă înșel. Tuturor, de la soră-ta mai mică până la poștașul din cartier, le place să cânte refrenul ăsta, medical dovedit mai contagios decât herpesul, dar asta pentru că haios să spui „pussy” pe același ton pretențios și agresiv pe care-l folosesc bărbații ca să vorbească despre pulile lor, de la începuturile erecțiilor – nu pentru că piesa asta e în vreun fel erotică, câtuși de puțin. Pe scurt: asta-i o piesă de club, niciodată pentru dormitor sau pentru vreun alt loc în care îți place să dai limbi, dar toți cei care elimină „My Neck, My Back” de pe playlist-urile dedicate imnurilor pentru păsărică trebuie să vorbească liniștit, dar ferm cu ei înșiși despre asta.

GOD-DES & SHE – „LICK IT”

„Există legi și reguli după care să oferi plăcere unei fete / dacă te duci acolo jos, s-ar putea să-i zgudui bine lumea…”



Ții minte când au apărut din senin Goddess and She în The L Word, ca să cânte live hitul ăsta despre limbi la păsărică, în episodul cu petrecerea burlăcițelor lui Sharmen? Peggy Peabody, jucată de Holland Taylor, era în fundal, dându-se de ceasul morții, gen, „vai, cât este totul de vulgar”, dar se pare că Taylor știa de la bun început cum se face – e membră plătită a clubului de scufundătoare în stridii! „Lick It” e o lecție de bază în dat limbi (cu ceva în plus) și, ca persoană cu vagin căreia îi place oralul, pot să dau cu subsemnata că instrucțiunile sunt corecte. Le ignori pe riscul tău.

YELAWOLF FT. DIAMOND – „LICK THE CAT”

„Ok, domnișoara pisicuță, pot să te pup acolo? Unde-s buzișoarele alea…”



Run the Jewels știau bine ce știau despre dat limbi, când și-o dădeau parte-n parte cu Gangsta Boo pe „Love Again (Akinyele Back)“, cam în perioada albumului RTJ2, dar n-au fost prima echipă masculin/feminină de leapșa care să pună pe tapet venerarea clitorisului. Onoarea i se acordă lui Yelawolf – aka cel mai (a se citi: singurul) rapper alb futabil din lume – și lui Diamond (cunoscută din Crime Mob), pentru acest duet XXX din 2010. Cred că ne putem pune cu toții de acord că nu există bărbați „adevărați”, dar tipii care știu să se descurce cu un vagin și nu se tem să-și facă publicitate pe chestia asta chiar au ceva total hot.

DANNY BROWN – „I WILL”

„Dezbracă-te, iubito, apleacă-te, lasă-mă s-o văd / cauți un limbist adevărat? Pot să fiu eu ăla”



Cunoscătorii odelor pentru păsărică greu ar putea să găsească ceva mai tandru, onest și creativ cu totală nerușinare ca piesa asta, o preferată a fanilor lui Brown, de pe albumul XXX . Zilele astea, rap-ul despre cum provoci plăcere la păsărici se găsește pe toate gardurile, așa că odele cu-adevărat sincere despre cum să te descurci acolo jos par în continuare destul de radicale. Danny Brown TE FACE, totuși, fără strâmbături școlărești sau limbi date în stil de începător. De ce n-ai memora piesa asta clasică, măsură cu măsură, ca să-ți impresionezi prietenii și familia la următoarea sesiune de karaoke?

KEHLANI – „FIRST POSITION”

„Fetițo, hai să te fac cu ceva adevărat, vreau să-ți arăt cum se simte când ți-o arzi cu ceva suav…”



Imnul tipelor curioase să-și exploreze bisexualitatea de care avea nevoie întreaga lume, prin amabilitatea zeiței R&B-ului (declarat bisexuală) Kehlani. Piesa de excepție de pe mixtape-ul ei You Should Be Here din 2014 e un master class atât în tehnici experte de seducție, cât și în consimțământ erotic, genul de slow trap pe care fetele cu năzuințe queer ar trebui să-și piardă virginitatea lesbiană:

„Aș putea să te expun la viața asta, dacă asta vrei…

Te iau încet ca să te simți în siguranță, doar spune-mi unde-o simți mai mult.

Dacă respiri mai repede, e normal, dacă-mi alunecă mâinile, e normal…”

Cine n-ar vrea să fie expusă la „viața aia” de Kehlani? În plus, să fim lesbisincere: femeile queer (cis) s-or bucura de vizibilitate la cote record în media occidentală mainstream la ora actuală; suntem la TV, suntem în topuri, suntem la biserică, mergem spre altar, și începem să ocupăm spațiu în politică. Dar viața noastră sexuală e tabu în continuare, iar corpurile noastre sunt cât se poate de reglementate de către stat. Piesele gen „First Position” sunt hot pentru că ne demistifică dorințele și ne proclamă autonomia, într-un stil de leșini și te ia cu amețeli. Să tot avem parte de mai multă putere din asta pentru femei, în dormitor și dincolo de el.

