Cele mai jenante povești cu ecstasy

Ecstasy e mult mai puternic decât pe vremuri. Asta înseamnă două lucruri. Unu: unchiul tău care poartă cercel și are o colecție de viniluri nu are dreptate când spune că pastilele erau mai „bune” pe vremea lui; doi: drogul e acum mai periculos ca niciodată. Cercetătorii specializați în ecstasy spun că o doză acceptabilă pentru un adult obișnuit e între 70 și 75 de mg de MDMA. Iar zilele astea, organizația de testare a drogurilor The Loop găsește regulat pastile care conțin până la 250 mg de drog.

Nu o să fie niciodată 100% sigur să bagi în corp ceva ce îți face inima să bată la viteză dublă, dar există modalități de scădere a riscurilor: dacă ai unde, testează drogurile ca să afli puritatea și începe întotdeauna cu jumătate – ba chiar, și mai bine, cu un sfert – de pastilă și așteaptă până te simți energizat înainte să iei altă doză. Găsești mai multe sfaturi oneste și practice despre asta aici.

Desigur, toate astea fac ecstasy să pară o belea, dar oamenii îl iau pentru că îi ajută să se simtă bine. Dar e important să știi că nu vei obține întotdeauna efectul scontat. Iată câteva povești de la oameni care au pățit asta.

ANNA

Deși au trecut vreo șapte ani de când am luat prima oară MDMA, cea mai nasoală experiență cu drogul a avut loc recent. Bineînțeles că am mai avut în trecut niște pățanii similare, în care am luat prea mult și am vomitat o grămadă. Sunt și genul de persoană care are un comedown foarte dur și vomită aproape de fiecare dată a doua zi. Dar cel mai nasol a fost anul acesta la Glastonbury, mai ales pentru că mi s-a părut foarte nedrept.

Luasem două grame de „MDMA” de la un dealer pe care nu-l cunoșteam. Într-o noapte am luat destul de mult și nu înțelegeam de ce nu simt nimic. Pentru că sunt nerăbdătoare și tâmpită, m-am dus într-o toaletă din aia ecologică să-l trag pe nas (știu că a fost o idee groaznică, nu faceți ca mine). Ce să zic, aproape l-am terminat. În drum înapoi spre cort, am simțit cum îmi iese sufletul din mine prin cur. Am rugat un prieten să-mi sufle fum de țigară în gură ca să-mi vină să vomit și am vomitat în valuri lângă scenă, în timp ce prietenii mei stăteau cu spatele la mine și îmi mai aruncau câte un „hai c-o să fii bine”.

Se poate să fi fost oricare dintre aceste variante: a) să fi fost speed în loc de MDMA; b) să fi fost MD înmulțit cu multe alte substanțe; c) să fi fost eu la zero cu serotonina, așa că nu mai avea cum să mă ridice nimic. Cred că morala poveștii e: cum dracu’ poți să știi ce doză să iei când nu știi ce naiba conține de fapt praful pe care îl bagi în tine într-o budă infectă?

YEMI

Când aveam 19 ani, am fost la un party la cineva acasă și am luat două pilluri roz ca prostu’. Din fericire, era prin 2009, când ecstasy era destul de slab în Marea Britanie și de multe ori nici nu conținea MD. Dar tot am vomitat instant și apoi constant timp de două ore. Poate că n-o fi fost MD, pentru că știu că n-am vomitat de la prea multă energie, ci pur și simplu pentru că simțeam o nevoie puternică să vomit.

Ca un idiot, m-am dus să borăsc într-un tufiș pentru că la party era o fată care-mi plăcea și nu voiam să mă vadă. Din fericire, m-a găsit o prietenă, mi-a dat apă și a chemat Salvarea, pentru că altfel aș fi rămas acolo ca un prost și dracu’ știe ce s-ar fi întâmplat.

BRUNO

Un coleg de-al meu s-a căcat pe el în Manchester după ce a luat o pastilă. Prietenii l-au dezbrăcat la baie, i-au spălat blugii la chiuvetă și i-au pus la uscat la uscătorul de mâini. Apoi l-au scos din club și l-au învelit cu paltoanele și gecile lor, iar ei au intrat să mai danseze. Bietul de el și-a mai revenit de la frig, dar era jenat rău de tot și murdar de căcat în chiloți.

LEANNE

O fi ceva mai rău pe lumea asta decât să iei droguri cu prieteni care iau un drog pentru prima oară? Nu, nu există. De data asta, drogul a fost MDMA, iar prietenii, nu erau genul de persoane cu constituții care să le permită să vomite o găleată de MD într-un depozit care avea la ușile toaletelor fete care îți ofereau să testezi parfum pe încheietura mâinii.

Normal că m-am simțit responsabilă pentru ei, dar cât de responsabil poți fi când ești pe MD? În plus, eram la o petrecere dezgustătoare, din aceea cu mulți oameni în haine fluorescente, oameni pe acid adunați în jurul unui foc afară și cel puțin un om care le propunea petrecăreților să-i picteze pe față și să-i dea droguri la schimb.

În fine, disconfortul simțit de prietenii mei mă împiedica să-mi dau drumul și să mă simt bine, așa că am mai luat niște MDMA și am început să beau la greu. După asta, nu-mi mai amintesc decât că era deja zi, iar eu tremuram în poziție fetală pe stradă, în timp ce o fată stătea lângă mine și trăgea ketamină pe nas de pe o oglinjoară. Pe ecranul telefonului formasem 999.

A fost ultima mea aventură cu MDMA-ul, dar relațiile cu prietenii mei au rămas intacte.

TOM

N-aș zice că a fost neapărat o experiență proastă. Am hotărât cu o prietenă să luăm MD și să stăm în casă. Le-am luat învelite în hârtie și ne-am plâns amândoi că durează prea mult să-și facă efectul. 12 secunde mai târziu, a trebuit să fug la budă, unde am vomitat peste tot. Apoi am fost amețit rău, nu puteam nici să-mi închid gura. Prietena mea râdea de mine până când a fugit și ea repede la budă și a vomitat cu jet. Dar, după treaba asta, ne-am revenit și ne-am simțit bine amândoi.

MAX

Acum câțiva ani, eu și un prieten am mers până în Brighton să ne întâlnim cu niște prieteni vechi și să petrecem o noapte în oraș. Am ajuns foarte târziu și ăștia erau deja nerăbdători să iasă, așa că ne-au dat droguri cum am intrat. Eu am tras o liniuță de MDMA și, din păcate, am luat și un pill, după care am plecat pe jos spre club. Când am ajuns în fața clubului, la coadă, am simțit o durere mare de tot în stomac și m-am simțit luat pe sus de drog mai tare ca niciodată.

Nu mai țin minte nimic din ora următoare, dar prietenii mi-au povestit că am căzut în genunchi în noroi și mi-am mușcat încontinuu obrajii. Morala poveștii: dacă vrei să iei ecstasy, nu e cazul să iei și pill și să tragi și pe nas.