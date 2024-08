Tot ce trebuie să știi despre cele mai mari hit-uri semnate de Gojira și Planet H

Gojira și Planet H e unul dintre cele mai cunoscute duo-uri din muzica românească. Oamenii-s cunoscuți pentru piesele lor de dubstep și colaborările cu rapperi cunoscuți din România, gen Deliric, DOC, Kazi Ploae sau B.U.G. Mafia, dar au lucrat și cu artiști mai mainstream, vezi Delia, sau dintr-un total alt film, cum a fost piesa cu Robin And The Backstabbers. Drujbe, drujbe (sunete din dubstep), dar oamenii chiar au experimentat în cariera lor.

Cei doi s-au întâlnit în urmă cu 11 ani, când lucrau la Happy Fish, o televiziune pe Internet. Când Gojira a auzit remix-ul de la „Varză”, în emisiunea radio găzduită de Planet H, i-a plăcut instant și a început să o pună în toate seturile lui de DJ. În 2012, total din senin, și-au scris în același timp pe Yahoo Messenger: „băi, noi de ce nu facem muzică împreună?”. Și asta a fost. A urmat un șir de hit-uri și peste 200 de concerte împreună. Statutul lor de „mari profesori” e indiscutabil.

Băieții vor lansa cel mai nou videoclip în cadrul evenimentului Jump Around 6, din 29 noiembrie, la Kulturhaus, împreună cu Exposure, Bobcat, Senoz și Kande – o gașcă de DJ și producători tineri din București. Ei vor fi veteranii la show, mentori pentru noua generație. Cu ocazia lansării noului clip, am stat de vorbă cu cei doi despre cele mai mari hit-uri pe care le-au lansat până acum:

Gojira & Planet H cu Deliric – Fugi

Gojira: „Piesa asta e o versiune pe care a făcut-o Paul (Planet H) la prima noastră colaborare cu DOC, „Dă-i mai tare”. E cam aceeași idee. Și ăștia de la CTC au avut un concert la Cluj-Napoca, ne-am dus la ei acolo și a doua zi au venit în vizită la Paul, unde Deliric se tot uita prin proiectele lui. A terminat piesa la București. Nici nu ne-a zis că lucrează la ea. A ieșit la scurt timp după și a prins tare. Videoclipul e făcut de Tetelu. Dacia aia tunată e a unui prieten din Țăndărei, un mecanic auto. Încă mai merge. Faza cu centaurul a fost inspirată din videoclipul „Rella” de la Odd Future. Mi s-a părut funny, dar m-a deranjat că stătea pe loc în clip. Ce pula mea? Eu vreau centaur care nu stă pe loc. Ce-i și mai funny e că în videoclipul nostru eu sunt centaurul, care-s umflat și numai așa pot să fug.”



Planet H: „Când am început formația cu George, dubstepul era în apogeu și, deși ne plăcea foarte mult, nu voiam să facem ce făceau toți ceilalți. Pe alte piese de dubstep, MC-ul sau rapper-ul cântau pe strofă și build-up, dar vocea se oprea de obicei când venea drop-ul și începeau drujbele. La noi cântă și pe refren. Formula era deja verificată pe piesa «Dă-i mai tare» cu DOC, deci știam că funcționează. Acum, din punct de vedere tehnic, partea cu vocea ridică o mulțime de probleme la mixaj, pentru că vocea suna exact pe aceleași frecvențe ca sunetele de synth cărora noi, cu drag, le spunem «drujbe». A trebuit să mai temperez din mediile alea, să nu fie așa tăioase și să fac loc vocii.”

Gojira & Planet H cu DOC & Deliric – Fac ce-mi place

Gojira: „Sunt momente în care prefer «Fugi», altele în care prefer piesa asta. Când am stabilit că vom lucra împreună, am stabilit cu Paul că vom face piese pe care le putem pune și în set-urile noastre de DJ. Sunt momente când asta merge ca unsă și altele când «Fugi» se potrivește mai bine. Povestea cu solo-ul lui Planet H e mai interesantă. Noi am vorbit cu Spike să facă videoclipul și, cu o zi înainte de filmări, piesa nu avea solo. Paul tot zicea că avem nevoie de un bridge

în piesă. Cu câteva zile înainte, Spike adusese un jeg de chitară pentru filmări. Paul a luat-o și a tras solo-ul ăla dintr-o bucată. L-a pus la trei noaptea, înainte de filmări, în contextul în care noi trebuia să fim pe platou la 8 dimineața.”

Planet H: „E făcută pe un laptop MSI vechi, dual-core, 2 GB de RAM, pe tren, în vagonul restaurant, pe drumul Cluj-București. Ulterior, s-au înregistrat vocile și chitarele din nou. A fost greu să fac solo-ul pe chitara aia, dar am scos-o la capăt. Dimineața, când s-a trezit Gojira, îi zic «am tras un solo de chitară, deci adio airplay la radio». A zis că rămâne. Îl întreb și pe DOC mai târziu. «Orice e cu chitară e ok pentru mine», a zis el. Deci s-a hotărât.”

Gojira vs. Liviu Vasilică – Robot Armasar Attack

Gojira: „Am decis să fac un remix la piesă pentru că avea foarte mult balans. Foarte mult groove. A trebuit doar să nu stric atmosfera piesei originale, să fac croiala pe dedesubt. Nu am făcut alte piese din folclorul românesc pentru că nu îmi place să cad în autosuficiență sau să mă plagiez. Lucrurile merg înainte. E păcat să nu experimentezi constant. Trebuie să miști lucrurile înainte.”



Planet H – Varză (Remix)

Gojira: „Originala nu puteam să o pun live, oricât de mult mi-a plăcut. Pe asta da. Remixul e fix ce-mi doream. Eu aș vrea ca Paul să remixeze ceva de la Partizan. Mie-mi place Partizan mai mult decât Timpuri Noi.”



Planet H: „Originalul era din start reggae, BPM-ul (n.r. beat-uri pe minut) era acolo, o auzeam deja în cap. L-am sunat pe Despot și l-am rugat să-mi trimită trackurile. Eram prieteni, am și colaborat înainte pe o piesă Godmode, trupa mea dinainte. Țin minte exact ce mi-a zis după ce a ascultat piesa, pentru că mai am și acum SMS-ul de la el pe telefonul meu din perioada aia: «N-am înțeles nimic, dar sună mare». A fost primul hit, ca să zic așa, am întors ceva capete cu remixul ăla. Mi-e rușine să recunosc, dar am lucrat vreo jumătate de an la el. Știam că lumea va asculta, măcar o dată așa, din curiozitate, și voiam să iasă perfect. Acum nu mai remixez rock, dar lucrez la un album de rock.”

Gojira & Planet H – Turbofin (Remix)

Gojira: Regret că nu am făcut o piesă originală cu Grasu. Nu ne-am sincronizat ca moment, ca feeling, nu e ca și cum nu am vorbit. În continuare cred că ar putea să se întâmple, e doar o chestiune de timp. În perioada aia tot vorbeam cu Grasu că piesa nu intră pe radio. Am făcut piesa cu Paul, a bubuit pe Soundcloud și ne-a sunat cineva de la Kiss FM că vrea să bage remix-ul pe radio. Și Paul a folosit varianta necenzurată la remix. Asta ne-a mirat foarte tare. Probabil au cenzurat-o. Grasu e un tip foarte mișto, i se pare foarte fain ce facem, doar că i se pare foarte zgomotos. Dar s-a bucurat că a intrat remix-ul.”



Planet H: „A intrat pe radio? Wow! Nu știam. Mie nu mi-a zis nimic Grasu, pentru că nu am vorbit cu el imediat după. Eu locuiesc în Cluj, mă întâlnesc rar cu artiștii din București. Cred că s-a discutat și o colaborare pe o piesă originală, dar nu s-a concretizat nimic. Deocamdată.”

Gojira & Planet H cu B.U.G. Mafia – MMDJ

Gojira: „Asta o început tot de la Paul, care a făcut o piesă cu un sample dintr-un film cu Norm McDonald, unde replica era: «I’ve never seen so many dead hookers in all my life». După replica asta venea drop-ul devastator din MMDJ. Stăteam, râdeam, ascultam piesa și Paul a zis «băi ce tare ar fi dacă am putea să facem piesa asta cu B.U.G. Mafia, crezi că ai putea să vorbești cu ei?». Mi-am sunat un prieten bun din Bacău care are o relație mai personală cu Tataee. El ne-a făcut intrarea. Tataee a fost foarte jovial și mișto. Inițial a avut rezerve, dar m-a sunat după două zile și mi-a zis că o facem. M-a învățat foarte mult despre disciplina muncii în studio, are o rigurozitate care lipsește mult în industria din România. Înțelegerea a fost că dacă unul dintre noi nu e mulțumit de piesă, are drept de veto. Dacă a ieșit piesa, înseamnă că le-a plăcut tuturor celor implicați.”

Planet H: „După piesa asta am ajuns la răscruce de drumuri. L-am întrebat pe Gojira: «Acuma ce facem, ne lăsăm de cântat? Cu cine mai putem colabora dupa asta?». Și piesa asta are chitară. Toate au, de fapt. Mai în față, mai în spate în mix. E un alt aspect la muzica noastră, probabil o sechelă mai veche de-a mea din perioada rock. Încerc să fac fiecare piesă să sune cât mai aproape de o trupă care cântă live. Fill-uri de tobă live, crash-uri pe refren, simulat felul în care ar bate un tobar pe piesa aia, chitara prezentă aproape peste tot, etc. Sună mai organic pentru urechea mea.”

Gojira & Planet H cu NOSFE – Brațe și piept

Gojira: „Eu pe NOSFE îl știu de când era MC de drum and bass și jungle în Galați, la un club care se numea Zodiac. Acolo am avut multe gig-uri mișto, doar că patronul clubului nu și-a ținut niciodată cuvântul când vine vorba de bani. În fine, în Galați a fost un crew foarte fain de oameni care făceau petreceri mișto. La un moment dat a apărut și băiatul ăsta, Nosferatu, care urla destul de mișto și energic, dar devenea obositor pentru mine cel puțin. Asta a fost prin 2005-2006. Apoi am văzut Șatra BENZ și mi-a plăcut instant. Nu am înțeles feedback-ul negativ. L-am sunat și a fost de acord să facem o piesă. Ideea să facem un imn despre mersul la sală a venit de la mine, omul de la care te-ai aștepta cel mai puțin. Eram într-o perioadă în care mergeam la sală, că-s gras, în pizda mă-sii, mai trebuie să slăbesc. Așa că am făcut o piesă pe care să o ascult la sală. Pentru că titlul e foarte macho, în videoclip am pus două tipe care se bat. Pe ideea că testosteronul sare de unde nu te aștepți.”



Planet H: „Colaborarea cu NOSFE e IMPECABILĂ. NOSFE e un artist talentat, foarte versatil și super profesionist. Când mi-a zis Gojira că vrea să facem o piesă pentru mersul la sală, îmi amintesc că am râs, dar mi-a plăcut ideea. Eu, în general, aud versurile când primesc vocile gata înregistrate. Nu am mare aport la versuri. Îmi place că asta a ieșit exact așa cum o auzeam în cap.”

Editor: Răzvan Filip