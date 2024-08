Cele mai mişto partide de sex din viaţa mea au fost când eram gravidă

Am pofte delirante, schimbări bruște de stare și dureri incredibile. Simt nevoia să mă piș la fiecare zece minute. Sunt mai grasă ca niciodată. Și am un chef nebun de sex.

Mă temeam că sarcina o să-mi ucidă interesul pentru sex, dar de fapt s-a întâmplat fix opusul. În ultimele 34 de săptămâni, am devenit super sexuală.

Videos by VICE

E adevărat că, în primul trimestru de sarcină – la fel cum pățesc majoritatea cuplurilor – viața sexuală a mea și a soțului meu, Arran, a luat-o în jos. Ne căsătorisem în septembrie și am conceput copilul în ianuarie, cât încă eram cumva în luna de miere. Dar sarcina ne-a întrerupt programul de sex regulat.

Chiar dacă nu aveam motive reale de îngrijorare, mă temeam că sexul o să-i facă rău fătului. Plus că mă dureau țâțele rău de tot. Aveam gaze, eram constipată, epuizată și instabilă emoțional. Numai de futut nu-mi ardea. Nu voiam decât să mănânc și să dorm.

Citește și: Mi-a luat 13 ani să conving un doctor să-mi lege trompele uterine

Inițial, temerile mele despre cum o să-mi distrugă sarcina corpul păreau că se adeveresc: mi-a apărut celulită pentru prima oară în viața mea și am făcut și burtă. Doctorii avertizează că femeile iau câteva kilograme în greutate în primele 12 săptămâni – eu m-am îngrășat cu douăzeci de kile. Și nu puteam da vina pe bebeluș, care era abia cât un bob de mazăre.

Dar în al doilea trimestru, simptomele inițiale s-au rărit, am început să iau mai puțin în greutate și am dezvoltat o burtică sănătoasă. Iar sânii mi-au crescut de la cupa B la cupa C, ceea ce l-a ațâțat un pic pe soțul meu. Bineînțeles, celulita a rămas, dar am început să-mi fac tot mai puține griji pentru ea și tot mai multe pentru burtică.

Până la urmă, am renunțat să-mi fac griji despre cum arăt și m-am concentrat doar pe cum mă simțeam. Cum poziția misionarului e exclusă pe timpul sarcinii – n-ai voie să stai pe spate în al doilea trimestru de sarcină – am început să ne-o tragem pe la spate. Există multe articole care recomandă poziții variate pentru cuplurile aventuroase. Unele presărate cu ilustrații utile.

Citește și: Cât de mult afectează piercing-ul în sfârcuri alăptarea?

Se pare că experiența mea cu sexul în timpul sarcinii nu e ceva rar. Conform unui studiu din 2010 publicat în The Journal of Sexual Medicine, libidoul majorității femeilor crește în timpul sarcinii. Asta se datorează hormonilor. Hormonul iubirii, oxitocina, crește contracțiile musculare în timpul orgasmelor. Nivelul crescut de estrogen cresc fluxul de sânge din zona vaginală, care se inflamează. Aceiași hormoni cresc și secrețiile vaginale, ceea ce amplifică senzațiile în timpul sexului.

Bineînțeles, uneori se întâmplă fix invers. Unele femei simt neplăcut această sensibilitate crescută, mai ales în primul trimestru. Altele se simt mai inhibate pe plan sexual din cauză că s-au îngrășat sau pentru că sunt stresate din cauza fătului. Chiar dacă sexul în timpul sarcinii e considerat în regulă, doctorii te avertizează să fii precaută în al treilea trimestru.

În anumite circumstanțe, sexul nu e recomandat în timpul sarcinii. În săptămâna 26, mi s-a zis să stopez sexul, după ce am observat niște sângerări ușoare după sex. Doctorul ne-a sfătuit să încercăm alte activități sexuale în afară de penetrare.

Citește și: Legea asta încă bagă mame la închisoare dacă au consumat droguri cât erau gravide

Dar pentru că eram stresați, eu și soțul meu ne-am oprit de tot timp de două săptămâni. A fost cea mai lungă perioadă a noastră fără sex, cu excepția perioadelor în care unul dintre noi era plecat într-o călătorie de afaceri. În această perioadă, am redescoperit plăcerile intimității non-sexuale. Ne-am ținut de mână, ne-am drăgălit și ne-am îmbrățișat fără nevoia de ceva mai mult. Într-o noapte, ne-am făcut masaj reciproc și n-am trecut de la asta la sex, cum făceam de obicei. Eu am devenit mai sensibilă la alte feluri de atingeri. Când ne-am reînceput activitatea sexuală, am explorat lent și cu răbdare toate metodele de a obține plăcere în afară de penetrare. La următoarea vizită la doctor, am primit ok-ul să facem din nou sex.

Pentru mine, sarcina a fost o redescoperire a corpului. Am avut grijă la dezvoltarea fizică, am catalogat simptomele zilnice și m-am bucurat de toate ciudățeniile specifice perioadei în care crește în tine o altă ființă umană. Uneori am simțit că pierd controlul – ceea ce e perfect normal în timpul sarcinii – și așa am învățat să îmi ascult corpul și să am încredere în el. Am învățat să am mai multă încredere în partenerul meu și ne-am apropiat și mai tare. În fiecare dimineață, când mă trezesc și mă uit la burtica mea, îmi amintesc că o să am un copil cu soțul meu. Și mi se pare super sexi.

Urmărește-o pe Melissa Petro pe Twitter.