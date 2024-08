Cele mai nasoale lucruri pe care le-au pus oamenii la Instagram stories

Dacă m-ai fi întrebat, în adolescență, ce o să fac la vârsta de 25 de ani, probabil ți-aș fi răspuns ceva vag despre un job și o chirie în Londra. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că, pe lângă viața reală, voi trăi și una digitală. Cu atât mai puțin una în care să fiu atât de implicat. Una care există în telefon și în care o să trimit constant videoclipuri unor followeri care o să mă observe și pe care o să-i urmăresc cum mă observă, ca și cum aș avea propriul meu reality show în care sunt singurul participant și singurul editor și care e mereu în direct. Mă refer la Instagram stories.

Dacă ai între douăzeci și treizeci de ani – deci prea în vârstă pentru Snapchat, prea plictisit de Twitter – probabil că și tu postezi regulat stories pe Instagram. Și cum sunt atât de rapid și ușor de încărcat, sigur ai postat și câteva mai dubioase, pe care a trebuit să le ștergi la 7 dimineața, când te-ai trezit cu corpul ud de o sudoare rece și ai realizat că un coleg de birou a văzut cum lingeai ketamină de pe un poster de film și acum s-ar putea să te dea ăștia afară. Eu n-am făcut-o încă pe asta, dar am postat șapte videoclipuri consecutive cu mine fumând un joint pe piesa Wild Thoughts, în timp ce îmi mișcam capul într-un mod ciudat, de parcă îmi fusese smuls de pe gât.

În fine, pentru că e un fenomen relativ nou care n-a fost încă explorat în detaliu, m-am gândit să vorbesc cu niște oameni despre cele mai nasoale lucruri pe care le-au postat în Instagram stories.

ESME, 21 DE ANI

Odată eram la un party de Crăciun și am postat un video cu mine cu o pungă de cocaină în gură, peste care am scris Let it snow, let it snow!. Nu am niciun filtru uneori, nu mă gândesc cum voi fi judecată pentru ce fac. A stat acolo șapte ore și nimeni n-a răspuns la el. Cred că m-a avertizat o prietenă la un moment dat, altfel aș fi uitat complet.

GEORGINA, 24 DE ANI

Am văzut că fostul meu iubit se uita la story-urile mele, așa că am scris în mai multe postări „SĂ TE FUT”, „NU TE MAI UITA LA STORY-URILE MELE” și „AI PULA MICĂ”, cu numele lui întreg. Le-am lăsat acolo toată ziua. Oricum, nu mi-a păsat pentru că a fost foarte abuziv pe plan emoțional și super malefic. L-am urât din toată inima. Cred că și prietenii mei îl urau, pentru că am primit o grămadă de YAAAASSSSS în mesajele private. După asta nu s-a mai uitat la story-urile mele.

JAKE, 26 DE ANI

Am luat niște MDMA cu niște prieteni și ne-am dus în cimitirul de lângă casa mea. Mi s-a părut o idee bună să postez un fel de monolog în care vorbeam sincer despre cum ar trebui să dărâmăm barierele dintre noi și despre cum oamenii ar trebui să iasă mai des cu mine, pentru că sunt un tip de treabă. După story-urile astea au urmat unele cu mine cu fața în jos pe o piatră de mormânt. Am șters totul după câteva ore, dar deja primisem o grămadă de mesaje cu emoji care râdeau cu lacrimi. Iar prietenii încă fac mișto de mine pe motiv că sunt „un tip de treabă”.

ALICE, 23 DE ANI

Odată, am postat o tenie care se zvârcolea în veceu. Probabil ieșise din intestinele colegului meu de apartament.

PAIGE, 20 DE ANI

Cineva m-a filmat în timp ce eram super mega beată și urlam piesa Rihannei „Bitch better have my money” la karaoke. Fiind beată, mi s-a părut o idee bună să postez filmarea pe Insta stories. A doua zi aveam deja mesaje de la prietene care îmi ziceau s-o scot cât mai repede. Le-am mulțumit.

KAYA, 25 DE ANI

Cea mai nasoală story pe care am postat-o e cea în care mă pișam într-un pahar de bere într-un club gay din Londra. Am umplut paharul până la refuz și, când a dat pe dinafară, m-am repezit să beau din el. Am dat jos postarea abia după ce a văzut-o sora mea și mi-a zis s-o șterg repede dacă nu vreau să-mi pierd jobul.

AJ, 28 DE ANI

Colegul meu m-a provocat să postez un selfie în pielea goală în oglindă și am făcut-o doar pentru că era convins că n-o să am tupeul. L-am ținut vreo oră și l-am șters. Sinceră să fiu, arătam bine în fotografie, dar a văzut-o mătușă-mea și m-am simțit dubios și am șters-o.

Articol publicat inițial de VICE UK.