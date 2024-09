​Cele mai nasoale lucruri pe care le-au spus oamenii la prima întâlnire

Prima întâlnire e mereu stresantă, ba chiar de-a dreptul înfricoșătoare uneori. De obicei, ne facem griji că vom spune lucrul nepotrivit la momentul nepotrivit și o să stricăm totul. Și suntem atât de apăsați de propria anxietate încât nici nu observăm când partenerul sau partenera de întâlnire spune ceva și mai dubios. Într-o perioadă din viața mea, am avut întâlniri non-stop cu oameni de pe site-uri de matrimoniale. Majoritatea se încadrau undeva între – nici rău, dar nici memorabil cât să am chef și de a doua întâlnire. De obicei mă plictiseam și îmi pierdeam rapid interesul pentru bărbatul din fața mea, în special după un schimb de replici care mă lăsa mască.

Odată, după ce tipul cu care ieșisem mi-a zis că tot ce cheltuie la întâlnirile romantice trece în catastif drept cheltuieli de afaceri, m-am gândit că e cea mai stupidă chestie pe care o s-o aud vreodată la o întâlnire. Dar m-am înșelat.

„Hei, crezi că ai putea să renunți vreodată la dulciuri?”, m-a întrebat altul în timp ce se uita cum halesc înghețata de ciocolată. „Ce?”, am întrebat, pufnind în râs. „De ce dracu’ aș face asta?”

A oftat. „Eh, mă gândeam că ai arăta atât de sexi dacă ai slăbi un pic. Și acum ești drăguță, dar ai fi de-a dreptul superbă.” Am lăsat lingura din mână și m-am uitat fix la el. „Ce? Am zis ceva greșit?”, a întrebat. Am zâmbit și am chemat chelnerul. „Bună. Poți să ne faci nota, te rog? Separat.” Ce dracu’ era să fac altceva? Pentru o interacțiune în care oamenii se străduiesc să impresioneze pe cineva, mi se pare incredibil ce replici sunt considerate acceptabile.

Eram sigură că nu sunt singura cu astfel de povești de căcat, așa că am stat de vorbă și cu alții.

Care e cel mai nasol lucru pe care l-ai auzit la prima întâlnire?

După ce a ajuns cu o întârziere de jumătate de oră și m-a luat la interogatoriu agresiv în primele treizeci de minute ale întâlnirii, s-a întors spre mine și mi-a zis: „Nu e ok că am plătit eu băutura asta. Ai noroc că am rămas, dar dacă vrei să nu plec după asta, trebuie să mi-o cumperi tu pe următoarea. Și trebuie să bei altceva decât Heineken, n-are personalitate. Asta beau oamenii când nu știu ce să bea.”

Și apoi?

I-am luat ceva de băut și tipa m-a abuzat verbal tot restul serii.

– Mike, Toronto

Care e cel mai nasol lucru pe care l-ai auzit la prima întâlnire?

Păi, m-am îmbătat într-o noapte într-un club și i-am dat numărul unui tip. Ăsta m-a sunat și am ieșit cu el într-o zi. Am ajuns să vorbim despre diverse diete și mi-a zis că a încercat o vreme regimul raw vegan. „Și cât am mâncat raw, eram excitat tot timpul pentru că energia sexuală îmi curgea continuu prin corp. Trebuia s-o eliberez mereu. ” Mai târziu mi-a zis că are 44 de ani și, când i-am zis că eu am 21, a urlat: „Doamne ferește, 21?! EȘTI VIRGINĂ?”

Ce s-a întâmplat după?

Am luat amândoi un taxi, pentru că nu m-a lăsat să iau metroul singură. Am ajuns acasă, l-am semi-îmbrățișat, i-am mulțumit pentru masă și am sărit din mașină.

– Vanessa, Toronto

Vezi documentarul nostru despre dragostea în era internetului:

Cel mai nasol lucru pe care l-ai auzit la o întâlnire?

Tipul cu care am ieșit mi-a zis că e super bucuros că ne-am întâlnit, chiar dacă nu sunt genul lui din punct de vedere fizic. Cică voia să încerce sex cu tipe care nu arată ca niște modele, pentru că modelele îl plictisesc.

Și?

M-am dus la baie, am comandat bețișoare de mozzarella la pachet și un rând de beri pentru cea mai apropiată masă de bar și le-am pus pe nota lui. Apoi am plecat.

– Alexandra Morinello, Toronto

Cel mai nasol lucru pe care l-ai auzit la prima întâlnire?

„De ce ai portofelul atât de subțire?”

Ce-ai făcut?

Mi-am plătit jumătatea mea de porție și am plecat.

– Wize, Brooklyn

Care e cel mai nasol lucru pe care l-ai auzit la prima întâlnire?

Întâlnirea în sine a fost fantastică. Tipul s-a purtat impecabil, am fost impresionată. Dar apoi a zis ceva de contul lui de Soundcloud și când mi-a dat follow pe Instagram, s-a uitat cine altcineva mă urmărește. Câteva momente mai târziu, m-a întrebat dacă o cunosc pe o anume tipă din lista mea.

Ce-ai făcut?

L-am întrebat cât e ceasul, am căscat și am plecat brusc. I-am blocat numărul și n-am mai vorbit cu el de atunci.

– Jamz, Toronto

Care e cel mai nasol lucru pe care l-ai auzit la prima întâlnire?

După ce i-am zis unui tip că familia mea e din Guyana, mi-a zis că a auzit că femeile din Guyana au… și a început să imite cu mâinile forma unui vagin. L-am întrebat ce vrea să spună și mi-a zis: „păsărica grasă, mare “. Apoi a zâmbit și a zis că i-ar plăcea să mi-o vadă.

Ce-ai făcut?

Mi-am terminat băutura și i-am zis că probabil o să se căsătorească cu o femeie care, după un an de relație și un copil, o să-l otrăvească. I-am zis că îmi pare rău pentru viitorul lui sumbru. A încercat să se scuze pentru comentariul imbecil de mai devreme, după care i-a căzut portofelul de pe masă. Am făcut ce ar fi făcut oricine altcineva în situația mea. I-am sustras o sută de dolari din portofel când nu era atent, apoi m-am prefăcut că am o urgență în familie, am cumpărat un smoothie și am luat autobuzul spre casă.

– Alicia Bunyan-Sampson, Pickering

Traducere: Oana Maria Zaharia

