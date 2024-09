​Oamenii mi-au arătat cele mai nasoale tatuaje făcute la beție

Niște tatuaje „ilegale”

Săptămâna trecută, o organizație a propus ca tatuatorii „ilegali” să primească pedepse mai dure pentru efectuarea de desene permanente pe pielea puștanilor naivi. Ce să zic, mi se pare normal. Oamenii care n-au cunoștințe sau experiență în arta tatuajelor ar trebui să se țină departe de copii.

Acești tatuatori fără licență lucrează adesea de acasă sau în camere de hotel sau parcuri publice sau orice alte locații neigienice și neoficiale. De obicei își fac reclamă pe rețelele sociale. Dar doar pentru că nu și-au luat licență de artist tatuator, asta înseamnă că lucrările lor sunt neapărat groaznice?

Am rugat niște prieteni să ne arate tatuajele lor ilegale – făcute de tatuatori care nu sunt de fapt artiști tatuatori – ca să vedem care-i faza.

DINTELE FĂRĂ TRAGERE DE INIMĂ

Era în 2008, aveam 18 ani. Eram acasă cu un grup de prieteni la colegul nostru Ste și beam Zeppelin, un cidru ieftin și oribil. Prietena noastră Stacie făcuse de curând un tatuaj cu cerneală indiană și un ac de cusut legat de capătul unui creion și toți am zis că vrem câte unul. Eu am fost ultimul și când a venit rândul meu, toată lumea era beată rangă. Am zis că vreau un dinte pentru că era forma mea preferată (plus că era o referință la blogul meu din vremea aia lol). Se pare că e greu să desenezi dinți după ce ai băut trei litri de cidru și, după ce am văzut că nu arăta cum îmi doream, am luat acul de la Stacie și i-am corectat greșeala cu cerneală. M-am trezit îngrozit când am văzut ce am pe gleznă, dar până la urmă am ajuns să-l iubesc și e unul dintre tatuajele mele preferate.

– Rhiannon

SKATERUL FUMAT

Anul trecut am fost într-o excursie cu skateul în Barcelona și ne-am adăpostit de ploaie acasă la prietenul meu Pau. Pau, care nu e artist tatuator, fumase câteva splifuri și era prăjit bine când și-a scos aparatul de tatuat și ne-a întrebat ce tatuaje vrem. „Orice-ți trece prin cap “, i-am răspuns. A desenat pe o hârtie un bong care merge cu scuterul, sub care scria „SK8 OR DIE “. Am râs de ne-am tăvălit pe jos, că doar și noi eram fumați, și i-am zis să ne facă la amândoi același tatuaj, mie și tovarășului meu Pete.

– Kyle

VIAȚĂ FĂRĂ DE MOARTE

Un prieten mi-a zis că știa pe cineva de la serviciu care făcea tatuaje gratis la el acasă, așa că m-am dus să văd care-i treaba. N-a reușit să facă acul să meargă, ceea ce m-a îngrijorat. Și-a scos carnetul de schițe, iar eu am închis ochii și am ales la nimereală. S-a întâmplat să fie o piatră de mormânt pe care scria „ÎN NICIUN CAZ “. Mi s-a părut cool: „U-ha, super tare, n-o să mor niciodată! ” Dou ă săptămână mai târziu, cerneala a devenit un pic dubioasă și tatuajul a început să mă mănânce. Asta a fost acum opt luni și încă mă mănâncă. Deja mi-e teamă că o să mor. Ironic, nu?

– Tom

GĂLUȘCA CHIOARĂ

Când aveam 17 ani, mi se părea că e cea mai tare chestie să ai un aparat de tatuat. Prietenii mei erau de aceeași părere. Abia așteptam să ne desenăm puli și insulte unii pe alții. Imediat ce aparatul a sosit acasă la părinții mei, m-am așezat primul pe scaun. După ce am luat prima imagine pe care am văzut-o – dintr-o carte veche pentru copii cu Mr. Bump – am desenat-o tremurat pe piciorul meu și am trecut la treabă.

Nu știu de ce a ieșit așa de tremurat tatuajul – din cauză că amicul meu n-avea nicio idee ce face sau din cauză că eram căcat pe mine de teamă că părinții mei ar putea veni acasă în orice clipă. Pe scurt, amicul meu nu și-a făcut bine treaba și m-a lăsat pe mine s-o termin. Cariera noastră de tatuatori n-a durat mult. S-a terminat după ce am scris pe curul unui prieten: „Tu ocupă-te de tatuaj și eu mă ocup de restul. ”

Notă: unul dintre ochi lipsește pentru că m-am certat cu o gagică la un party când tatuajul nu se vindecase încă și tipa mi-a tras șuturi fix în ochiul bietului Mr Bump.

– Mitch

MARINARUL MAHMUR

Era prin 2008, după o noapte întreagă de petrecere. Am primit un telefon de la un prieten și m-a întrebat ce fac și i-am răspuns clasic: „Nu mai beau niciodată. ” Tipul făcea tatuaje și mi-a propus să vină acasă la mine să-mi facă unul, ca să mă înveselească. Mi s-a părut o idee excelentă.

În timp ce mă tatua, eram așa de mahmur încât am leșinat de câteva ori. La final, l-am văzut și am înțeles ironia. Eram un alcoolic și pe pielea mea scria că nu mai beau niciodată. M-am dus la veceu să vomit.

Am continuat să beau încă doi ani până am hotărât să mă opresc.

– Oliver

TRENULEȚUL PENTRU COPII

Eram cu niște prieteni în Budapesta și stăteam la un hostel cu un localnic bărbos care ne-a zis că ne face turul orașului dacă îl plătim în bere. Când ne-am oprit să mâncăm o porcărie pe stradă, am menționat că vreau să-mi fac un tatuaj cât sunt acolo și prietenul nostru beat și gras a zis că știe tipul perfect pentru asta.

În după amiaza respectivă, m-a dus la un fel de depozit. Am bătut la ușa din oțel și ne-a deschis un tip cu o cicatrice mare pe față. Înăuntru, ni s-a zis că ăla era locul în care își țineau gangsterii banii și drogurile și că tatuatorul meu – care n-avea licența, ci numai echipamentul – tocmai ieșise din închisoare. A fost prima oară când am văzut o armă și mă luaseră transpirațiile.

În fine, mi-am luat inima în dinți și i-am zis că vreau un tren și mi-a desenat peun calculator conturul unui tren din Monopoly. I-am zis că îmi place, dar să-l facă să arate mai mult ca un tatuaj și nu doar ca un desen pentru copii. M-a ignorat și a făcut exact desenul respectiv și apoi a încercat să-l convingă pe un prieten de-al meu să-i facă un tatuaj cu monstrul Frankenstein. A lucrat în niște condiții foarte neigienice, dar asta a fost acum zece ani și, din fericire, sunt încă în viață.

– Jamie

IAR CU NEMURIREA

Am ajuns în Londra la sfârșitul lui august, în 2015, proaspăt ca un ghiocel și foarte naiv. În a doua zi de muncă, am fost așezat lângă un tip care părea ok. Am găsit niște subiecte în comun și, la un moment dat, mi-a zis că face tatuaje. Perfect. Am și stabilit o întâlnire la el acasă duminica viitoare.

În loc de o ședință serioasă de tatuat, ne-am îmbătat rangă. Din păcate, tot mi s-a părut o idee bună să mă tatueze. Și uite așa m-am ales cu o piatră de mormânt care informează că eu n-o să mor niciodată. M-am trezit a doua zi fără să-mi amintesc nimic, cu un sentiment că se întâmplase ceva nasol de tot.

Tipul i-a făcut un tatuaj identic și altui tip, câteva zile mai târziu.

În fine, nu m-am supărat așa de tare, din moment ce m-am dus la el mai târziu și l-am rugat să-și tatueze și inițialele lângă piatra de mormânt. Mulțumesc, RDF.

– Tim

