Am întrebat oameni despre cele mai nașpa aventuri la birou și nu m-au dezamăgit

Mereu am avut o regulă să nu mă combin cu colegii de muncă, cu o singură excepție: când m-am combinat cu un coleg după ce a urinat pe mine și pe prietena mea la o petrecere de birou. În rest, chiar am respectat regula și sunt mândră de asta. Poate nu merit gloria deplină, dar cu siguranță nu merit critică, oricum un pic de urină se spală ușor.

Dar nu toată lumea e la fel de strictă ca mine cu regula asta. Pentru unii, sentimentul cald care vine din zona genitală când te săruți cu cineva merită câteva zile de evitare sau poate luni chiar ani, depinde cât de ciudat devine.

Odată cu sfârșitul sezonului de cuibărit, am întrebat prieteni, colegi și foști colegi despre cele mai nasoale romanțe de la locul de muncă. Și ține minte: dacă nu spui nimănui despre aventura ta la beție cu tipul de la IT care e căsătorit, atunci e ca și cum nu s-a întâmplat.

Prieteni în locuri neașteptate

Eram super beată și m-am sărutat cu un tip la o petrecere mai demult. A fost destul de nasol, deoarece una dintre prietenele mele își înșela iubitul cu tipul ăsta și chiar îi plăcea de el. Am plecat din club și practic eram pijamale în pat când tipul a apărut la mine acasă. Am ajuns să ne-o tragem pentru că eram singură și nu mai făcusem sex de o veșnicie. El s-a simțit atât de prost în privința asta, încât nu m-a mai urmărit pe Instagram. M-am supărat atât de tare pentru asta, încât l-am șters de pe Instagram.

Când am început la noul job, mi-am dat că el era colegul meu. – Anna

O partidă rușinoasă de 420

Am ieșit într-o seară cu un coleg de muncă și am luat MDMA, după care am ajuns la un rave dintr-o hală. Următoarea săptămână, am planificat să ne vedem la el și să sărbătorim ziua ierbii. Am vorbim despre rahaturi și am făcut sex de câteva ori. Când am ajuns luni la muncă, toată lumea aflase și râdea de mine pentru că îl considerau un ratat. El chiar era un ratat. – Shana

Atenție la foste periculoase

M-am îmbătat la o petrecere de Crăciun și m-am combinat cu un coleg care se despărțise de prietena lui cu o săptămână în urmă. Când a plecat a doua zi dimineață, am început să mă panichez și i-am scris pe Facebook să nu spună nimănui de la muncă. El a fost drăguț în privința asta și am început să mai vorbim.

Weekendul următor, eram în club noapte târziu și încep să primesc mesaje absurde de la el, în care spunea că sunt o curvă și să mă verific de BTS-uri. Aparent, fosta lui i-a hackuit contul, i-a citit toate mesajele (inclusiv mesajele despre colegii noștri) și a postat vreo 40 de screenshot-uri cu toate conversațiile noastre de pe contul lui de Facebook. Ea a mai citit și mesajele trimise prietenilor lui despre cum „a futut-o pe Claudia fițoasa de la PR, la petrecerea de Crăciun” și cum asta era „o victorie pentru clasa muncitoare”.

Până la urmă, tovarășii lui au reușit să se logheze în contul lui, să șteargă postările și să schimbe parola. Bravo, băieți! El a dormit pe toată durata procesului. – Claudia

Informează-te

Am ieșit în oraș la petrecerea de rămas bun al unui coleg. Am ajuns să cântăm la karaoke și să ne facem muci și am plecat la mine cu un tip pe nume George, care lucra pe vremuri în echipa mea, dar a fost transferat in alt departament. A doua zi dimineață m-a trezit și m-a întrebat; „Deci, le spunem oamenilor despre asta?” la care eu am tresărit: „NU!”.

M-am furișat jenată la muncă, separat de el și, cum intram, colega mea m-a întrebat în gura mare: „Te-ai dus acasă cu George perversul?” Toată lumea a râs. Se pare că toată lumea de la birou aflase de preacurvia lui și aparent de aici și porecla. – Emily.

Nu te combina niciodată cu un intern

Am început să vorbesc prin mesaje mai mult din plictiseală, cu internul ciudat de la birou, în timp ce așteptam preavizul la jobul meu de căcat. Până la urmă am ieșit la o bere sub pretextul unei sesiuni de mentoring și am făcut sex.

Asta a continuat cam o lună, cu o planificare meticuloasă care implica să evit să ajungem la birou în același timp. Apoi el a început să mă roage să-l împrumut cu bani, se invita la masă și îmi cerea bani de prânz. Când mi-am dat seama că se folosea de mine pentru că eram angajată și aveam bani, am rupt legătura. Păcat pentru că sexul era destul de decent. Ultima oară când m-a contactat a fost o cerere le LinkedIn pentru „sfaturi profesionale”. – Fergie

* Toate numele au fost schimbate

