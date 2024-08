Oamenii ne-au povestit cele mai penibile lucruri care li s-au întâmplat în timpul sexului

Când ești virgin, sexul are o alură romantică și aproape mitică: două corpuri transpirate se unesc, cu membrele împletite în ritualul sacru al iubirii. Dar după ce faci sex cu adevărat, realizezi că e adesea mult mai murdar și uneori chiar mai penibil decât îți imaginezi. Ba chiar e perfect normal ca lucrurile să ia o turnură foarte proastă.

Cu toții am avut momente proaste în dormitor, așa că am rugat prietenii și prietenii lor să îmi povestească cele mai groaznice lucruri care li s-au întâmplat în timpul sexului – de la coaste rupte la buttplug-uri imense și threesome-uri nasoale.

„La un moment dat, usturimea a devenit atât de puternică încât nici măcar nu mai puteam face sex”

„Am avut prima mea relație la 18 ani. Nici eu, nici iubitul meu nu avusesem parte de educație sexuală, așa că făceam totul după cum ne tăia capul. Ne plăcea să folosim lubrifiant, dar era cam scump pentru noi, așa că îl înlocuiam cu tot felul de substanțe alunecoase – loțiune de corp, balsam de buze, loțiune de protecție solară.

Am crezut că senzația de arsură dintre picioarele mele de după sex era din cauză că făceam sex ore în șir, ca niște adolescenți disperați ce eram. Dar, la un moment dat, usturimea a devenit atât de puternică încât nici măcar nu mai puteam face sex și am realizat că o fi de la toate cremele pe care le foloseam. Am hotărât să investesc într-un lubrifiant ca lumea.

Ai zice că totul s-a încheiat cu bine. Dar, o săptămână mai târziu, am fost într-o excursie de weekend cu prietenii și prietenii ăștia ne-au turnat vodcă în lubrifiant ca să ne facă o farsă. Din fericire, iubitul meu și-a dat seama primul că e vodcă atunci când i-am pus lubrifiant pe penis.” – Laura, 30 de ani

„M-am întrebat mereu ce și-o fi zis bietul funcționar când și-a găsit biroul în halul ăla în dimineața următoare”

„Eram cu câțiva prieteni la o petrecere house/techno, într-o clădire foarte elegantă. M-am îmbătat foarte tare și am început să flirtez cu un tip sexy cu părul întunecat și ochi albaștri. Nu mai țin minte cum a decurs restul serii, dar știu că i-am tot făcut aluzii sexuale.

L-am luat de la petrecere și ne-am dus pe un coridor foarte elegant, cu mulți paznici care păzeau zona. Am ajuns într-un fel de birou cu o masă frumoasă și clasică. Am dărâmat tot de pe biroul ăla și am făcut sex în diverse poziții. La un moment dat, am început să mă simt anxioasă și i-am zis să terminăm acasă la mine.

Două săptămâni mai târziu, tipul mi-a zis că avea chlamydia. Mai exact, partenera lui se plânsese că avea chlamydia după ce făcuse sex cu el. Cu alte cuvinte, eu le dădusem boala amândurora. Așa am aflat că o luasem și eu de la fostul, cu care mai făceam sex din când în când. A fost cam penibil. În plus, m-am întrebat mereu ce și-o fi zis bietul funcționar când și-a găsit biroul în halul ăla în dimineața următoare.” – Michelle, 32 de ani

„Fratele lui a arătat întregii familii butt plug-ul nostru imens”

„Eu și fostul iubit foloseam multe jucării sexuale, inclusiv un buttplug imens. Când l-am cumpărat, știam că o să ne fie greu să îl folosim, dar am fost curioși să vedem dacă putem. Îl foloseam cu rândul, uneori el, uneori eu. Apoi îl puneam la loc în cutia noastră cu clești pentru sfârcuri, vibratoare și butt plug-uri mai mici.

După o vreme, ne-am mutat împreună. Am strâns toate lucrurile și am venit să îl ajut să le luăm de la el și am văzut buttplug-ul nostru imens în mijlocul patului. Mama lui găsise cutia, iar fratele lui arătase întregii familii butt plug-ul nostru imens.” – Saar, 24 de ani

„Când a scos prezervativul, l-a luat vântul. Și aveam doar unul”

„Acum ceva vreme, am avut parte de un one-night stand cam dubios. Tipul a izbucnit în râs când eram pe cale să facem sex. Mi-a zis că era stresat. Până la urmă, ne-am apucat de treabă, dar la final nu mai găseam prezervativul. Speriată, mi-am sunat cea mai bună prietenă, care i-a pasat telefonul mamei ei, iar ea mi-a zis să stau pe vine și să împing. Când am făcut asta, prezervativul a ieșit. Din fericire, n-am luat boli venerice și nici n-am rămas însărcinată.

Altădată, am vrut să fac sex cu un tip în mașina lui, undeva în natură. Când a scos prezervativul, l-a luat vântul. Și aveam doar unul. Ce să facem, m-a dus înapoi acasă și aia a fost.” – Diewertje, 29 de ani

„După ce am putut să mă mișc din nou, partenerul mi-a făcut cinste cu niște coaste de porc”

„Am făcut sex cu un tip după un party și a ieșit nasol de tot. Sexul în sine a fost banal, dar mă tot strângea de talie până am simțit că îi trece degetul prin coastele mele. A fost o durere cumplită.

În ziua următoare, m-am trezit cu mari dureri și m-am dus la doctor, care mi-a zis că aveam o coastă ruptă. Am suferit mai multe săptămâni din cauza asta. Abia puteam dormi pe spate, mă durea totul. După ce am putut să mă mișc din nou, partenerul m-a dus la restaurant și mi-a făcut cinste cu niște coaste de porc. Mi s-a părut romantic.” – Eva, 24 de ani

„A tras cea mai zgomotoasă bășină”

„Odată am făcut sex exploziv cu un tip, la propriu. Când a ejaculat, a tras cea mai zgomotoasă bășină pe care am auzit-o vreodată.” – Janine, 25 de ani

„Mai târziu, am zis că a fost momentul meu de Superman”

„Aveam 15 ani și eram singur acasă cu iubita mea. Pe atunci ne plăcea să facem sex în tot felul de locuri și am decis s-o facem pe masa de marmură a maică-mii. Era o masă veche, moștenire de familie. Era imensă și rotundă și stătea pe niște butuci. Cred că valora câteva mii de euro

Când am ajuns la orgasm, masa a început să tremure atât de tare încât i s-a rupt un picior și s-a făcut bucăți. Iar eu am zburat prin aer. Mai târziu, am zis că a fost momentul meu de Superman.

I-am spus mamei că pisica sărise pe masă în timp ce noi mâncam un sendviș cu pui și am dărâmat masa în timp ce încercam să o dăm jos. Mult mai târziu, i-am zis adevărul. Din fericire, i s-a părut amuzant.” – Henk, 26 de ani

„După ce au făcut sex lângă mine toată noaptea, am regretat profund momentul”

„Ieșeam cu o fată căreia îi plăceau petrecerile. Îmi plăcea mult de ea și chiar voiam o relație cu ea – dar ea a început să se sărute cu cel mai bun prieten al meu, după care l-a invitat la mine acasă ca să facem sex în trei. Ca să n-o dezamăgesc, am acceptat. Dar apoi, după ce au făcut sex lângă mine toată noaptea și eu am stat și m-am uitat, am regretat profund decizia. M-am mai văzut cu ea după aceea, dar îmi pierise tot cheful să mai încerc ceva cu ea.” – Simon, 31 de ani

„Trei persoane stăteau lângă mașină și se uitau la noi”

„Am avut parte de câteva momente proaste în timpul sexului și unul dintre ele a fost cu fostul meu iubit. De multe ori, făceam sex oral înainte să trecem la penetrare. Uneori ne așezam unul pe fața altuia. Odată, mi s-a bășit în gură. Inițial, am fost șocat, nu mi-a venit să cred: am simțit o vibrație pe buze, apoi am simțit gustul bășinii – o aromă pe care n-o s-o uit niciodată. Mi s-a stricat tot cheful și ne-am oprit imediat.

Altă dată, am avut un date cu un tip cu care am făcut sex în mașină, în parcare. După o vreme, am observat că trei persoane stăteau lângă mașină și se uitau la noi. Nu știu de cât timp erau acolo. Păreau foarte interesați. N-am zis nimic, doar am pornit motorul și oamenii au plecat. La final, am murit de râs. Cumva, ne-a amuzat că am făcut sex în public fără să știm.” – Romano, 26 de ani

