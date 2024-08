Cele mai penibile sfaturi despre sex pe care le-am primit în viața mea

Chiar dacă în România încă nu se predă la școală educația sexuală e pe val. A început să se vorbească pe bune despre consimțământ, pornografie etică sau ce presupune poliamoria. Ce să mai, de la suplimentele de weekend din ziarul părinților tăi până la TikTok-uri, peste tot se vorbește despre educație sexuală.

Dar informațiile nu au fost întotdeauna atât de la îndemână. La începutul anilor 2000, când eram adolescentă, nu puteam să caut pe Google răspunsuri la întrebările mele legate de sex.

Dacă ai acum în jur de 35 de ani, probabil că și tu a trebuit să te bazezi pe filme, pe piese hip-hop sau colegii mai mari (care erau la fel de neexperimentați) în speranța că te vor transforma în niște fiare sexuale.

Pe lângă faptul că majoritatea am primit niște sfaturi jenante, pe unii dintre noi sfaturile astea ne-au marcat pe viață.

„Dacă exersezi acasă, n-o să te doară când faci sex anal”

VICE: Spune-mi măcar că aveai jucării sexuale…

Hendrik: În acest caz, din păcate, nu. Persoana care mi-a împărtășit această felie de înțelepciune – primul meu partener – mi-a recomandat să folosesc fructe și legume organice.

O, nu…

Ba da. Cred că a zis-o mai mult în glumă, dar adevărul e că, și dacă ar fi fost jucării sexuale, antrenamentul cu butt plug-uri sau dildo-uri nu va face penetrarea anală ușoară ca prin magie. Poate că te ajută să te obișnuiești cu senzația, dar nu îți lărgește anusul cât să nu fii nevoit să îl pregătești înainte de actul sexual.

Ai încercat?

Da, dar am avut prezența de spirit să o fac cu degetele, nu cu un dovlecel.



Tu ce sfat mai bun i-ai da cuiva care vrea să încerce sex anal, dar se teme?

Să nu se grăbească și să facă lucrurile cum trebuie: să aștepte până se simte confortabil, să cumpere un lubrifiant bun… Nu există o soluție miraculoasă prin care să accelerezi sau să ușurezi lucrurile, ai grijă să nu te rănești singur.

– Hendrik (29 de ani)

„Bărbații au nevoi, uneori trebuie să te forțezi un pic”

VICE: Oh, da, asta e clasică.

Lucie: Da, faimoasa „datorie maritală”: ideea că, dacă nu-ți satisfaci bărbatul atunci când are el chef, se va duce în altă parte, și pe bună dreptate. Cel mai nașpa e că prima mea relație a fost destul de toxică și fostul în cauză a fost un abuzator, așa că ideea asta mi s-a înrădăcinat adânc în minte. În următorii zece ani, ori de câte ori am fost cu un băiat care a vrut sex când eu nu voiam, m-a bușit plânsul.



Te simțeai vinovată?

Da, teribil. Îmi ceream scuze pentru situație, mă simțeam cea mai rea fată din toate timpurile și incapabilă să-mi satisfac iubitul, deși era clar că puneam nevoile și bunăstarea lui înaintea nevoilor mele. Chiar dacă am scăpat de chestia asta între timp, încă mă mai bântuie uneori. Întotdeauna am pus nevoile fostului meu iubit înaintea nevoilor mele, iar pe termen lung asta te face să acumulezi resentimente.



Care a fost reacția partenerilor tăi?

Cei mai mulți dintre ei au fost surprinși, nu prea înțelegeau de ce mă stresam atât de mult. De cele mai multe ori, reacția lor a fost „nu-ți face griji, sunt bine, nu e o tragedie”. Am impresia că noțiunea asta de datorie maritală li se insuflă în continuare fetelor, în timp ce băieții nu mai sunt neapărat educați să creadă că iubita lor trebuie să le satisfacă toate nevoile, chiar și atunci când nu are chef. Drept urmare, fetele hrănesc chestia asta în tăcere și acumulează traumele sexului neconsensual, iar partenerii lor nici măcar nu-și dau seama de asta.

Ce te-a făcut să îți dai seama că ai primit un sfat greșit?

Mi-a picat fisa acum câțiva ani, când oamenii au început să vorbească despre violul conjugal. Mi-am dat seama că asta am trăit pe parcursul primei mele relații și că, în ochii mei, acest sfat de rahat a legitimat violența fostului meu soț față de mine.

Te-a ajutat să îți plasezi experiența într-un context social?

De la o vreme mi-am dat seama că „sfaturile” nu erau tocmai bune, dar tot am rămas cu un sentiment de vinovăție. Faptul că am reușit să pun în cuvinte prin ce am trecut și să explic de unde venea disconfortul a fost o eliberare totală.



Cine ți-a dat acest sfat?

Mama. A crezut sincer că mă ajută dacă îmi spune că o femeie trebuie să știe să gătească bine și să fie mereu dispusă să facă sex ca să mențină relația fericită. Multe femei au crescut cu acest tip de idei impuse de patriarhat, iar acest lucru se transmite din generație în generație. Mama mea a crescut într-un mediu abuziv și violent, așa că busola ei nu e reglată prea bine din acest punct de vedere.



Dacă ai putea sfătui o tânără din ziua de azi despre sex, ce i-ai spune?

În afară de acest sfat de rahat, mi s-au spus și lucruri pozitive față de sex: nimic nu era tabu sau interzis în familia noastră. Așa că aș repeta asta, dar i-aș spune, înainte de toate, să se întrebe dacă îi place ce face, dacă vrea cu adevărat să o facă sau dacă o face ca să obțină iubire sau validare. Aș insista că are întotdeauna dreptul să spună nu sau să se răzgândească, chiar și în mijlocul unui act sexual.

– Lucie* (36 de ani)

„Gândește-te la bunică-ta ca să reziști mai mult”

VICE: Pe asta ai testat-o deja.

Tim: Ei da, bineînțeles! Dar pe atunci aveam 16 ani și nu aveam niciun fel de experiență, așa că urmam orice sfat care mă putea transforma într-un obsedat sexual.



Și a dat roade?

Pentru partenerul meu, probabil, dar eu m-am simțit foarte ciudat să o aduc pe biata bunică-mea în futaiul meu adolescentin.



Îți amintești cine te-a sfătuit să faci asta?

Un prieten de la școală, primul din grup care și-a pierdut virginitatea și, inevitabil, referința clasei când venea vorba de sex. Dar e un sfat pe care l-am auzit de multe ori, cu diverse grade de seriozitate, de la oamenii din jurul meu și din serialele TV.

Înțeleg nevoia de bază, că oamenii vor ca actul sexual să dureze un pic mai mult. Când ai un penis, se pune o mare presiune pe tine să performezi.

Da, clar. Când eram mai tânăr, chiar credeam că trebuie să îmi asum rolul de a-mi satisface partenerii și îi întrebam des ce părere au despre performanța mea – aveam nevoie de validare. De-a lungul anilor, am învățat că orgasmul nu trebuie să fie scopul final al sexului. Este mult mai important să ne putem bucura împreună, de la început până la sfârșit. Dacă toată lumea are orgasm, foarte bine… Dar nu e obligatoriu. Tortul îmi place mai mult decât cireașa de pe tort.

Vorbiți des despre asta între bărbați?

Ce mă frapează pe mine e că vorbim mai mult despre aventurile de o noapte decât despre sexul într-o relație romantică. E un pic păcat.



Asta arată că stereotipurile de masculinitate sunt încă foarte vii. Și discuți despre asta cu partenerii voștri?

Da, am avut deja multe discuții deschise și constructive pe această temă cu partenerii mei. Despre așteptările noastre reciproce, despre preferințele noastre… ajută la reducerea presiunii de a performa și la reorientarea vieții sexuale către nevoile particulare ale fiecăruia dintre noi.



Tu ce faci azi ca să-ți distragi atenția când vrei să reziști mai mult?

Mă gândesc la slujba mea, la o plimbare în pădure sau la problemele mele financiare. Dar există mereu riscul să stric toată starea de spirit a momentului. E un joc riscant! Ca să fiu sincer, nu am mai făcut-o de ani de zile. Între timp, am găsit tehnici mai eficiente ca să rezist mai mult timp, lucrez cu respirația, chestii de genul ăsta. Și dacă nu funcționează, nu e sfârșitul lumii!



Dacă ai putea să te întorci în timp și să-i dai un sfat foarte bun adolescentului care ai fost, ce i-ai spune?

Să fie prezent în moment. Să nu se lase prins în așteptările celorlalți, că nu trebuie să impresioneze pe nimeni. Până la urmă, nimeni nu e omnipotent sau perfect când vine vorba de sex, cel mai important lucru e să te bucuri de moment împreună cu partenerul sau partenera.

– Tim* (38 de ani)

„Fă-ți dușul anal cu apă foarte fierbinte”

VICE: Iartă-mi întrebarea ignorantă, nu am mai făcut niciodată dușuri anale… De ce e un sfat prost?

Gregory: Colonul e foarte sensibil, iar dacă apa e prea fierbinte, poate fi o experiență extrem de dureroasă și potențial periculoasă. În cazul meu, chiar m-am ars prima dată când am încercat.



Au!

Da, a fost destul de traumatizant. Mulți tipi gay trec prin asta. Nu suntem toți la fel când vine vorba de educație sexuală: ca persoană gay, de multe ori trebuie să găsești singur răspunsurile la multe întrebări.

Crezi că acum e mai bine?

Da și nu. În mod clar, există o mulțime de informații disponibile și avem acces la mai multe experiențe prin intermediul rețelelor sociale, al serialelor TV… Dar în educația sexuală „oficială” din școli, se pune în continuare accentul pe aspectul biologic al sexului, pe riscuri și pe prevenire.

Nu se vorbește despre plăcere, iar acest lucru perpetuează misterul și tabuul în jurul unor întrebări practice precum cea pe care mi-o puneam eu la vremea respectivă. Nu se vorbește nici despre plăcerea femeilor, de altfel.

– Gregory* (28 de ani)

„O cutie de pilule contraceptive”

VICE: Okay, dă-mi contextul, te rog.

Charlotte: Când am făcut 18 ani, mama mi-a lăsat o cutie de pastile pe birou, fără niciun mesaj sau altceva. Cred că a fost modul ei de a mă avertiza să nu rămân însărcinată.



Să înțeleg că familia ta nu prea vorbea despre sex.

Nu, deloc. La momentul respectiv, când mi-am găsit „cadoul”, am fost foarte jenată, dar și surprinsă. Acasă, nu am discutat niciodată despre sex, intimitate, relații sau dragoste. Nici măcar nu-mi văzusem niciodată părinții dezbrăcați. Și apoi, dintr-odată, fără nicio discuție, mama mea a pus subiectul pe masă, dar numai din punctul de vedere al riscurilor și punând toată responsabilitatea pe umerii mei. M-am simțit ciudat, mai ales că îmi începusem deja viața sexuală.

Dacă te uiți în urmă, ai zice că această lipsă de educație sexuală ți-a cauzat probleme în dezvoltare?

Cred că mi-a luat mult timp să împac intimitatea cu sexul. Pentru mine, sexul era în principal o modalitate de a impresiona pe cineva și, cum nimeni nu mă învățase să vorbesc despre ce îmi place, că ne putem descoperi împreună dacă ne luăm timp pentru asta, am copiat ce vedeam, ce credeam că știu.

Multă vreme, am crezut că sexul înseamnă să fii dorit și să fii frumos; nu mă gândeam la satisfacția personală sau la o conexiune reală cu cineva. Abia mai târziu, când am decis să fiu singură și să mă concentrez pe ce voiam cu adevărat să fac cu viața mea, am găsit curajul să le spun „nu” tuturor. Până când am reușit să spun „da”, tare și răspicat, bărbatului din viața mea. Împreună cu el, am crescut o fiică vitregă care acum este adultă și am un fiu de aproape 8 ani.

Și? Voi vorbiți despre sex cu copiii voștri?

Cu fata mea vitregă am insistat mereu pe un singur lucru: nu ai de ce să le pui oamenilor etichete, pentru că acestea te limitează. Se poate să-ți placă fetele, băieții, amândoi sau niciunii. E okay să faci sex în relație sau în afara unei relații, în doi sau în grup, atâta timp cât toți cei implicați sunt de acord.

Fiul meu de opt ani începe să devină conștient de cuvântul „sex”: îl aude la școală. Cu el, insist mult asupra faptului că sexul e adesea o construcție socială, că nu totul e binar. De fapt, pentru mine, educația sexuală e o mică parte din educația despre corp: umflături, păr, celulită, îi explic că este normal, că nu e nevoie să judece prea mult lucrurile astea. Sunt, de asemenea, foarte deschisă în privința menstruației. Și îl învăț că „stop” înseamnă „stop”, fie că este vorba de un joc, de tachinări, de orice altceva: cred că este important pentru el să integreze conceptul de consimțământ ca pe ceva normal.

– Charlotte (36 de ani)

Articolul a apărut inițial în VICE Belgia.