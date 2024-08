Cele mai proaste obiceiuri cu care am rămas de la foști

Să fii într-o relație poate fi foarte mișto. Poți să faci mereu sex cu cineva care știe exact ce îți provoacă orgasmul. Poți să-i spui partenerului în detaliu cum ți-a fost ziua fără să zică „De ce îmi spui asta?”. Și dacă ești mahmur/ă și în relație cu cineva drăguț, poate să-ți facă micul dejun și să te mângâie în timp ce vă uitați la Asia Express.

Dar partenerii vin la pachet și cu lucruri mai puțin bune. Cum ar fi toate cablurile de la pupitrul de DJ, care ocupă jumătate de dormitor și o parte din hol. Apoi faptul că insistă să asculte audiobook-uri în fiecare noapte ca să adoarmă, iar tu le auzi din căști, chiar și cu perna peste urechi. Sau că fumează iarbă de dimineață până seara. Asta înseamnă că acum fumezi și tu iarbă toată ziua, deci sunteți doi prăjiți de 26 de ani.

Dacă vă despărțiți se duc pe apa sâmbetei cablurile, Prințul Fericit sau alte lucruri cu care a venit la pachet relația. Dar unele obiceiuri, cum ar fi fumatul de iarbă și mâncatul de carne roșie rămân cu tine și după ce v-ați despărțit. Obiceiurile proaste ale partenerului devin ale tale și invers. Când pleacă, rămân niște resturi, ca firimiturile din pat.

„Nu m-am mai considerat vegan, nici măcar vegetarian”

Am fost vegan aproximativ șapte ani, înainte s-o cunosc pe fosta. Nu mi-a fost niciodată poftă de carne sau brânză și-mi plăcea să-mi prepar mese vegane (micile mele dejunuri englezești erau văzute ca specialități printre prietenii mei).

Am fost împreună cu fosta doi ani și jumătate, iar în perioada aia am început să mănânc din nou carne. Am început cu ciorbă de oase, fiindcă mi-a spus că avea conținut de colagen și beneficii pentru sănătate. M-am gândit că merită să mănânc din când în când. Apoi am ajuns la „Dacă tot mănânc ciorbă de oase, aș putea să încerc chiar carne”. Încetul cu încetul am ajuns și la alte alimente de origine animală. Mai mâncam din când în când și câte o friptură, așa că am încetat să mă mai consider vegan sau vegetarian.

Ne-am despărțit de ceva vreme, dar încă mănânc carne și brânză. Chiar ieri am fost la un fast-food. Mi-ar plăcea să redevin vegan, dar am nevoie de un șoc, cum ar fi documentarele alea despre chinurile animalelor, de pe Netflix. Asta s-ar putea să funcționeze, dar se va întâmpla când o să fiu pregătit. Alex, 29 de ani

„Cocaina n-a fost drogul meu preferat, dar a ajuns să fie”

Luam droguri ocazional când l-am cunoscut pe fostul, să-i spunem T.. Băgam puțin MDMA la party și fumam multă iarbă ca să mă îmi revin din comedown. L-am cunoscut pe T. la party și distracția a devenit fundația relației noastre. Ieșeam în oraș vinerea și petreceam până duminică noapte, chiar luni dimineață, înainte de muncă. Curând mi-a devenit clar că avea o problemă cu cocaina. Nu era drogul meu preferat, dar a ajuns să fie în timpul relației cu el.

Ajunsesem să tragem coca în fiecare weekend. Când eram la muncă în timpul săptămânii mă simțeam paranoică și nefericită și voiam să trag din nou, ca să-mi revin. A devenit un ritual și m-am obișnuit cu asta. Ne-am despărțit după un an și jumătate, din alte motive. Voiam să-mi dau demisia și să călătoresc prin Europa, iar el își dorea să rămână acasă și să facă același lucru. Suntem despărțiți de un an, dar eu încă mai trag coca. Nu o fac la fel de des ca-n vremurile cu T., iar asta e bine. Dar el m-a făcut să-mi placă și nu e așa de ușor să mă las peste noapte. Jesse, 26 de ani

„Mereu mă convingea să dăm comandă de mâncare”

Pe vremea când eram cu fostul, amândoi lucram foarte mult și ajungeam acasă pe la opt-nouă seara. Niciunul dintre noi nu mai avea chef să gătească la ora aia. Câteodată îi mai propuneam să gătim ceva rapid, dar mă convingea mereu să dăm comandă.

În patru din cinci zile comandam ceva pentru cină, deși nici nu ne permiteam. Comandam multă mâncare vietnameză, dar și curry, pizza sau hamburgeri, iar asta nu era prea bine pentru sănătate. Începusem să mă simt leneșă.

Ne-am despărțit în septembrie anul trecut. Am aflat că mă înșela (cum a reușit să aibă timp pentru asta între toate comenzile, nu voi ști niciodată) și m-am bucurat că am scăpat de el. Dar încă mai comand mâncare. M-a făcut să cred că era foarte ok și acceptabil să cer un curry în loc să-l gătesc eu. Să gătești e mai ieftin, mai sănătos și-ți face bine și psihic. M-a transformat într-o persoană leneșă. Sincer, mi se pare mai rău asta decât că m-a înșelat. Kat, 24 de ani

„Iau curbele prost când conduc”

Din cauza primului meu iubit iau curbele prost când conduc. Era cu un an mai mare ca mine, așa că mă ducea cu mașina peste tot când aveam 17 ani. Când m-am apucat de școala de șoferi, am preluat obiceiul lui de-a întoarce de volan cu o mână în timp ce cealaltă venea deasupra ei cumva, ca și cum aveam o încheietură flască. Mi-e greu să-ți descriu, dar nu e deloc corect, e chiar periculos. Trebuie să-ți ții ambele mâini pe volan, tot timpul, mai ales când iei curbele ca să nu alunece sau să derapeze mașina.

Fac asta deja de 12 ani, nu mai pot să-mi scot obiceiul ăsta din cap. Pe toată perioada când am învățat să conduc am fost în relație cu el. Nu el m-a învățat, ci eu am prins din mers. Habar nu am de ce asta era forma lui de rebeliune, dar pe atunci mi se părea foarte cool. Emma, 29 de ani

„Nu cred că am făcut niciodată sex treji”

L-am cunoscut pe fostul la școală și am fost împreună timp de șapte luni, cu întreruperi. Era super dependent de alcool, atât de rău încât nu cred că am făcut vreodată sex treji. Sau cel puțin, nu el. Activitățile și întâlnirile noastre se învârteau în jurul alcoolului.

După ce s-a încheiat capitolul ăla și l-am cunoscut pe partenerul actual, m-am temut să fac sex cu altcineva fără alcoolul care mă încuraja înainte de întâlnire. A fost bizar că brusc eram într-o relație cu cineva care-și amintea tot ce s-a întâmplat de-a lungul zilei. A durat ceva până am scăpat de anxietate, dar suntem împreună de aproape doi ani.

Încă mai simt nevoia intensă să beau (mult), dar cred că e un proces care durează. Din câte am auzit, fostul încă bea de rupe. Acum privesc toată relația cu regret. Nat, 21 de ani

„Și-a injectat heroină pe tot parcursul căsniciei noastre”

Am fost cu fostul soț timp de opt ani. Ne-am cunoscut când eu aveam 21 de ani. Pe atunci eram de doi ani în programul de recuperare din dependența de heroină. Am fost curată șapte ani, în timp ce el și-a injectat heroină pe tot parcursul căsniciei noastre.

Cu un an înainte să ne despărțim, m-am apucat iar de droguri. El fuma crack de față cu mine, iar eu nu mai încercasem până atunci. Am avut opt luni în care m-am drogat cu crack. A fost un obicei nociv foarte prost, din cauza căruia am ajuns pe străzi și m-am apucat de muncă sexuală. Acum, din fericire nu mai bag droguri. Nu e nevoie să-mi păstrați anonimatul, îmi accept și iert greșelile din trecut. Megan, 29 de ani

