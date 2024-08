Cele mai proaste replici de agățat cu care tinerii români au reușit să se combine pe Internet

Zilele astea nu prea poți vorbi despre agățat fără să te gândești la net, chiar și în România. Fie că agăți cu tactici intelectuale pe Facebook sau dai dume inteligente pe Tinder, combinațiile tale își trag seva din megabiții de pe smartphone. Dar netul are o întreagă istorie în lumea agățatului mioritic. La începutul anilor 2000, exista celebra replică „ASL PLS” (age-sex-location), cu care mai toată lumea începea orice conversație, indiferent dacă era vorba de mIRC sau hi5. De parcă ar fi contat vârsta sau de unde era persoana pe care voiai s-o agăți.

Rar ajungeai la o întâlnire cu cei cu care vorbeai până ți se termina „timpul" la internet cafe, adică până se consuma creditul luat din banii de pachet.

Mă rog, până la urmă depinde de fiecare ce face cu netul ăsta moca, că am auzit niște replici de agățat care mi se par halucinante. Smart is the new sexy când vine vorba de combinat pe net, deci și epoca replicilor stupide a cam apus. D-aia am stat de vorbă cu tinerii români, ca să aflu care-s replicile dubioase cu care au agățat în online, deși nu se mândresc deloc cu ele.

Alex, 30 ani

Era acum mulți ani, pe vremea hi5-ului. Aveam metode de agățat de care astăzi râd singur, când mi le amintesc. Încercam să vrăjesc o gagică și i-am scris, într-un moment de romantism, că am văzut că are poze frumoase pe profil și că ele reprezintă imaginea unui om, dar nu vor arăta niciodată caracterul, care formează, într-adevăr, omul. Am fost împreună vreo patru luni, după asta; nu știu ce era în neregulă cu ea, de s-a băgat în așa ceva. Probabil, pe vremea aia, mergea siropul peste replici de agățat. Nu credeam că o să meargă, dar ei i-a plăcut.

Alex, 31 ani



Foloseam numai replici de agățat care astăzi mi se par super lame. Odată, i-am zis unei tipe, pe mIRC, „Diriga ta zice că vreau să te combin și cică să te las în pace… Ce faci?”. Alta a fost agățată cu „Chiar așa nașpa e petrecerea asta, că e mai interesant să te uiți pe geam?”.

Dar cea mai penibilă, care a mers ca unsă, a fost „ca să fluieri sau ca să te săruți folosești același mușchi”. A fost cu atât mai dubios cu cât eu credeam că vorbesc cu soră-sa. Eram pe chat-ul de rețea, prin clasa a XI-a, și pusesem demult ochii pe soră-sa. Fetele erau vecinele mele de peste drum și erau în rețeaua noastră de cartier.

Aveau pe mIRC un canal pe care vorbeam cu toată lumea din zonă și puteam trimite și mesaje private. Cea pe care am agățat-o știa că mie îmi place de soră-sa, dar cea de care eram cu adevărat îndrăgostit habar nu avea că o plac. Iar eu nu știam că are o soră. Cea pe care o ochisem eu, Ioana, era mai mică cu doi ani decât mine și arăta super bine la corp, iar sora ei, Mihaela, era foarte frumoasă la față, dar arăta mai nașpa la corp. Mi-a luat ceva să mă obișnuiesc, dar mi-a plăcut că Mihaela s-a prins imediat și mi-a zis că știe că nu pe ea voiam s-o agăț. Am fost împreună toată vara.

Diana, 28 ani

Îmi plăcea foarte mult de un tip cu care vorbeam pe Yahoo Messenger și mi-am făcut curaj să îi cer numărul de telefon, cu pretextul să putem vorbi pe WhatsApp, când abia apăruse. Mi-a zis că nu are smartphone, dar mi-a lăsat, totuși, numărul. I-am trimis un SMS, ceva de genul: „Acum o să pot să te SeMeSex tot”. M-a sunat imediat ca să mă întrebe „În ce sens?”. Asta a fost cea mai penibilă replică din mediul online.

În viața reală, m-am dat la instructorul meu auto, când eram la orele de condus. Am trecut pe roșu, că mă gândeam numai cum să îi spun că îmi place de el și el mi-a zis imediat că o să ajungem în spital, dacă mai sunt cu capul în nori. I-am spus „Nu contează, atât timp cât vom avea paturi alăturate”. Am ajuns sa fim împreună, până la urmă.

Paul, 28 ani

Abia încheiasem o relație de doi ani și eram foarte frustrat, pentru ca nu mai aveam parte de acțiune de ceva vreme. Așa că mi-am făcut cont de Tinder; am auzit eu că acolo e mai ușor să agăți, pentru că toată lumea e fixată pe asta. După niște swipe-uri, am dat de o gagică super bună, dar părea „ilegală”. I-am scris „Pe o scară de la 12 la 18, cât de minoră ești?” Am avut noroc că nu era, avea 20, dar, fiind mai mică de înălțime și mai baby-face, părea mult mai tânără. Am fost cu ea doar patru luni, pentru că mi-am dat seama că amandoi încercam să uităm de fosta, respectiv fostul. Am decis atunci că relațiile de consolare nu sunt pentru mine.



Ionuț, 29 ani

Am pus ochii pe ea pe Facebook și i-am scris „Bună, Ionuț, încântat!”. Mi-a răspuns, cum era normal, cu aceeași replică. „Bună, Andreea, încântată!”. Nu știu ce mi-a venit, dar i-am spus imediat „Nu-ți face griji, o să-ți treacă repede încântarea!”. A râs copios și probabil asta a atras-o la mine, simțul umorului. Se spune că, dacă faci o femeie să râdă, e pe jumătate a ta. Sinceritatea și umorul câștigă tot timpul, însă aici eu nu glumeam deloc. A fost, totuși, doar începutul. Se pare că încă nu am speriat-o. Încă suntem împreună.