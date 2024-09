​Oamenii mi-au povestit care au fost cele mai stupide certuri pe care le-au avut în cuplu

Dacă vrei o viață în care să ai parte mereu de dragoste, sex și o companie plăcută, trebuie să te obișnuiești și cu certurile izbucnite din cine știe ce nimic. De exemplu, la începutul relației mele actuale, eu și iubitul meu am încercat să facem rețeta de spaghete a familiei lui și, cât timp am lăsat sosul de roșii pe foc, ne-am gândit că avem timp de un futai scurt. Am greșit. O oră mai târziu, sosul era ars, noi nu terminasem și am rămas fără cină și fără orgasm. Pe deasupra, ne-am mai și certat ca niște proști.

Uneori, genul ăsta de ceartă funcționează ca o supapă prin care ne vărsăm unii pe alții toate nemulțumirile acumulate în timp. „De multe ori, certurile pe subiecte mărunte sunt simptomul unor nevoi neîmplinite, al unor frici adânci și sentimente neexprimate”, a zis terapeuta de cuplu Effy Blue. „În loc să ne recunoaștem nevoile și să cerem ce dorim de la partener, ne certăm din cauza hârtiei igienice puse greșit. În loc să ne exprimăm dezamăgirea pentru faptul că partenerul sau partenera a uitat de aniversarea noastră, iscăm un conflict despre cine a dus gunoiul de mai multe ori ca să ne distragem atenția de la durerea pe care o simțim.”

Videos by VICE

Așa e. Dar asta nu înseamnă că nu ne ajută să aflăm despre căcaturile pentru care se ceartă alți oameni.

Christina: Nu pot să cred că ți-ai bătut joc de statuia lui Ronald Reagan

În ultimul an de facultate, locuiam în Maryland și sediul Republicanilor era chiar în clădirea de lângă mine. Era o veche casă istorică și, în fața ei, ridicaseră o statuie cu Ronald Reagan care zâmbea și, din anumite unghiuri, părea că face salutul nazist. Eu eram într-o relație toxică cu un tip pe vremea aceea și discutam mereu despre cât de nașpa era statuia respectivă. Într-o noapte, ne-am certat din cauză că eu chiulisem de la ședința de terapie (cum am zis, era o relație toxică) și el devenise foarte agitat. Veneam spre casă de la o petrecere și deodată el s-a repezit de lângă mine și a dărâmat cuun gest statuia lui Reagan, care stătea pe un soclu mobil. Am fost așa de supărată că am fugit acasă și am încuiat ușa, din spatele căreia i-am strigat că e un imbecil. În dimineața următoare, a venit la mine cu două sticle de vin și ne-am împăcat temporar.

Nathan: Sms-urile sunt nașpa

Odată, sms-urile dintre mine și soția mea s-au trimis în ordinea greșită și fiecare credea că celălalt nu vrea să înțeleagă despre ce e vorba. Apoi, când am ajuns acasă, i-am zis: „Ce dracu’, Kat? Voiam doar să știu ce vrei să mâncăm la cină! De ce ai fost așa de vacă? ” Ea s-a enervat: Ce?! Eu?! Tu ai fost ăla care n-a răspuns la întrebarea mea! ”

Citește și: Cum e să locuiești cu un cuplu și să te simți a treia roată la căruță

Sable: Gusturi literare incompatibile

Un fost iubit a izbucnit la un moment dat în lacrimi și, când l-am întrebat care e problema, mi-a zis că e trist pentru că nu avem aceleași gusturi la cărți și la filme și asta înseamnă că n-are cum să ne meargă bine pe termen lung. Se mai temea și că o să mă îngraș și n-o să-i mai placă de mine, pentru că eu sunt gurmandă.

Ne-am despărțit la trei luni după asta, iar el și-a plagiat discursul de despărțire după un episod din Radiolab. Dacă aș trece prin asta din nou, aș reacționa la fel ca atunci, nu-mi pot imagina o reacție mai bună: am ieșit din cameră în tăcere, fără să spun absolut nimic. Mi-am dat seama că îmi bagă replicile din serial despre relații, așa că mi-am luat, calmă, cele două cărți pe care le aveam la el, m-am încălțat și am ieșit.

Citește și: Cât de neplăcută e viața de cuplu după șaizeci de ani de relație

Zach: De ce nu mi-ai zis că ești un hoț de dovleci?

De Halloween-ul trecut, am luat un dovleac de pe pragul casei unui vecin, l-am ascuns sub tricou și l-am adus acasă. Când l-a văzut iubita mea și m-a întrebat de unde am făcut rost de el, a turbat. Mi-a zis că e super nasol că am furat și că nu vrea un astfel de iubit. Ne-am certat pe tema asta până dimineață.

Evident, ca în cazul mai multor conflicte dintre noi, amândoi eram beți când s-a întâmplat asta. În orice caz, acum ne-am căsătorit.

Patrick: Prea multă cafea

Am scos-o pe iubita mea de atunci la prânz și am cerut două cafele. Chelnerița ne-a întrebat dacă le vrem mari sau mici, iar eu eram mahmur, așa că am zis mari. Ne uitasem în grabă peste meniu și nu realizasem că era vorba de niște cafetiere pline cu cafea, la 16 dolari. Când am văzut cât costă, i-am zis iubitei mele să fugim fără să plătim. Tipa a înnebunit și a început să urle la mine pe stradă.

Citește și: Am umblat prin căminele de bătrâni din București, ca să cer sfaturi în dragoste

Dina: Faptul că-ți plac chiloții eleganți nu te face mai bun decât mine

Ok, asta a fost din vina mea, dar a început pentru că el tot făcea comentarii nasoale despre stilul meu încă de la începutul relației.

În fine, acum două săptămâni, eram amândoi beți după o petrecere și ne întorceam spre casă. Pantofii mă băteau nasol și-mi făcuseră bășici, așa că am început să mă plâng că n-am deloc pantofi ok și că mă dor picioarele. În loc să-mi arate puțină compasiune, iubitul meu mi-a zis: „Păi de la începutul relației te tot plângi că n-ai pantofi ca lumea! Cumpără-ți o dată! ” Râdea când a zis asta și eu m-am gândit că râde de mine că n-am pantofi mișto. Așa că am început să urlu la el tot drumul spre casă: „Cine te crezi?! Crezi că ești mai deștept decât mine pentru că ești pasionat de chiloți eleganți?! ”

Weekendul următor ne-am dus împreună în oraș și mi-am cumpărat trei perechi de pantofi și acum suntem fericiți amândoi.

Traducere: Oana Maria Zaharia

Mai multe despre relații pe VICE:

Ce cred bătrânii despre dragoste și sex



Chestiile românești, mici și enervante, care te seacă în cuplu



Ce-am învățat despre relații din hip-hopul românesc al anilor 2000