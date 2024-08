De la Vadim la Șoșoacă: Cele mai tari meme românești din ultimii 10 ani

În deceniul care se încheie zilele astea, internetul a băgat steroizi la greu – iar ăla din .ro nu putea să facă excepție. Gândește-te de unde-ți luai glumele pe internet acum zece ani și unde le găsești azi. Ușor nu e să treci în revistă zece ani de memare autohtonă, iar selecția care urmează nu se vrea a fi exhaustivă, ci teribil de personală. M-am uitat la locurile unde râdeam online, din 2010 până-n 2020, am căutat meme producție locală, nu copiate pe template-uri globale (oricât de mult am râs la propria mea glumă de mai jos, inspirată de aici). Am încercat să înțeleg de ce noi, în România, râdem mai mult de anumite personaje și incidente decât de altele.

Pentru istoricul ultimilor zece ani în meme românești am scrolat în timp, de la happyfish.ro la primii vloggeri români de pe YouTube și reviste dedicate umorului (Cațavencii, Kamikaze, Times New Roman și altele mai vremelnice), până am ajuns la reddit-ul/ro (înainte să devină cuib de edgelorzi).

Apoi am scăpat ca ciuta-n porumb printre pagini și grupuri de Facebook precum Autobaza, Utopia, P E R I C O L. Am aterizat, în cele din urmă, pe TikTok și alte surse de glume pe internet, care mai de care mai nișate și specifice. Eu, de exemplu, râd azi uneori și la pagini de satiră politică, precum Dezarticulat, și la prăjeli de pe „Tu ești mema care-mi plake” (RIP Malin Gunkur), la glumițe geeky de filologi de pe Meme Literare, dar și la mixul pop-neaoș pe care-l asigură Sergiu V. Vasile pe Utopia Balcanică – pentru mine, dacă există vreun creator român de conținut original cu o prezență constantă în hăhăielile anilor 2010, acela e Vasile.

Oricum, înainte să ne aruncăm împreună în oceanul memetic, se cer câteva precizări metodologice (da, e un articol serios lol). Pentru textul ăsta am făcut crowdsourcing pe câteva grupuri de shitposting cu prieteni, cărora le mulțumesc. Nu știu dacă îți dai seama, dar ultimii zece ani înseamnă, printre altele: jumătate de deceniu cu Băsescu, jumătate cu Iohannis; moartea principalului personaj public patologico-umoristic C.V. Tudor; democratizarea accesului la tehnologie audio-vizuală și explozia vloggerilor; gloria (și uneori decăderea) unor personaje extrem de memabile, de la verii Becali la Gabriela Firea; și, nu în ultimul rând, răspândirea unui spirit critic-civic, care ne-a dat și proteste masive de stradă, dar a și încurajat satira politică în rândul populației locale online.

Așadar, am râs la meme românești din ultimii zece ani pentru VICE, să n-o faci tu. Această meta-memă nu putea să lipsească de aici.

Personajele principale

Corneliu Vadim Tudor „Tribunul”

Nici nu știu de unde să încep. De la poezia lui din 1984, „Odă Elenei Ceaușescu”? („E Elena Ceaușescu / Suflet nobil și vibrant/ Mamă bună, om politic / Și prestigios savant.”) De la faptul că ziarul condus de el ani de zile, România Mare, a cerut negru pe alb exterminarea romilor și a evreilor? De la negarea Holocaustului în România, pe care a retractat-o ulterior, când spera că e la un pas de a deveni președintele României?

Vadim a murit în septembrie 2015, iar acum râdem liniștiți la „vorbele de duh“ pe care ni le-a lăsat. Ne amintim aproape înduioșați de scandalurile cu „sexi peremista”, de aparițiile lui la TV, în combinația bombă Dan Capatos x Oana Zăvoranu, de vremurile de aur ale televiziunii de scandal, în care Vadim făcea pe cineva „porc” sau „ți*an împuțit” live, era dat în judecată, pierdea și o lua de la capăt.

Nu zic, râd și eu. E, de departe, cel mai memat om din România. Dar nu-mi scapă nici că vremurile actuale, de AUR, el le-a anticipat.

Iată câteva bijuterii din tezaurul isteric lăsat moștenire de tribun, care trăiesc și azi în memoria (memăria hăhăhă) internetului.

„Ăsta-i ceasul tău? Vrei ceas? Da’ o muie nu vrei tu?”

La începutul anilor 2010, Vadim avea beef cu mama vedetei TV Oana Zăvoranu, Mărioara. E greu de spus de la ce s-au luat – analele epocii arată că Mărioara îi ținea partea Marianei Moculescu, care susținea că Tribunul ar fi dat-o afară pe nedrept. Iar televiziunile încălzeau popcornul, de la Antena 1, unde Tudor apărea ca s-o facă pe Mărioara „scroafă” și „curvă bătrână”, la Hepilica lui Măruță de la PRO TV, unde Mărioara retalia, cu ochii în lacrimi.

Cei doi au murit în același an, 2015, iar tabloidele au consemnat că Vadim a vizitat-o pe Zăvoranca Sr. pe patul de spital de la Institutul Fundeni. Până acolo, însă, aceleași foi de scandal au hăpăit fericite la troacă, în 2015, atunci când Vadim și Mărioara Zăvoranu s-au luat la bătaie în parcarea postului de televiziune Kanal D. De acolo și vorba nepieritoare de mai sus, care-i face pe comentatorii de YouTube să suspine și-n zilele noastre:

„Marian! Să vie! Îl bag în pizda mă-sii, telefonul meu unde e?”

Și povestea asta începe cu o cățărare pe un cadavru. În 2014, pilotul Adrian Iovan, unul dintre cei mai experimentați aviatori români, s-a prăbușit în Munții Apuseni și a murit, împreună cu studenta medicinistă Aurelia Ion. La momentul respectiv, Tribunul le închina ode patriotarde („A mai căzut un avion? Ce bine! / Prilej de certuri la televizor / Iar defilează clovni şi paţachine / Ţin predici, vai, unui întreg popor!”. Din „Pamflet inedit“). Dar adevărata poezie rămasă în istorie avea s-o scrie spontan în iarna lui 2015, când i-a vizitat mormântul lui Iovan și s-a enervat pe aghiotantul lui, care nu apărea cu al doilea telefon al maestrului. „Hai mai repede, imbecilul dracului!” <3

Avocata Diana Șoșoacă, senatoare aleasă în 2020 din partea partidului ultranaționalist AUR, a fost deja supranumită de o parte a internetului.ro „Vadim cu sâni”. Una dintre cele mai recente isprăvi ale domniei sale: s-a lăudat pe Facebook că și-a dat masca jos, la finalul unei întrevederi cu președintele Klaus Iohannis.

Șomâldoaca escroacă

În 2011, executorul judecătoresc Paula Șomâldoc a primit misiunea imposibilă de a pune în aplicare o sentință definitivă și irevocabilă. Trebuia să-l scoată pe Corneliu Vadim Tudor din sediul propriului partid, PRM. A primit, cu ocazia asta, un pahar de apă aruncat în față de către Tribun însuși, plus un torent de epitete. „Vită încălțată”, „pitica dracului”, precum și nemuritorul „șomâldoaca escroacă”. „Ieși afară, curvo, din sediul meu!”, a improvizat atunci poetul.

Câinele

„Rătăcitori şi neajutoraţi / câini fără vârstă, nume şi dreptate, / fiţi întru totul binecuvântaţi, / voi, ce dormiţi pe dale îngheţate.” („Câini ai nimănui”) Poate singurul lucru wholesome care poate fi spus despre Vadim e că iubea câinii. Presa de cancan a vremii raporta voioasă când îl găsea hrănindu-i, fie că era vorba de maidanezii de pe Dealul Mitropoliei din București sau de cei cazați în adăpostul de la Cernica.

Acum, cât de mult îl iubeau câinii pe Vadim va rămâne unul dintre marile mistere ale istoriei recente.

Gică Hagi „Regele”

Dacă la Vadim râd, dar mă și trec fiori, cu Hagi e cu totul altă poveste. Au curs râuri de pixeli despre perlele fostului căpitan al Naționalei. Însă – spune fiecare ce-o vrea –, pentru mine există puține mottouri mai profund românești decât „Viața e frumoasă, dar merită trăită”. Sau cam așa:

Regele, aș zice eu, are darul de a spune lucruri care reușesc să fie simple, abstracte, contradictorii, cât și suprem memabile. Câteva exemple clasice:

„Iancu, dacă talent, orice, ne-a demonstrat tuturor.”

Mema de mai jos e o referință la declarațiile lui Hagi dintr-o conferință de presă susținută în 1998, după un meci al naționalei României cu Paraguay. „Nu strâmba, nu strâmba – cu mustața ta, nu strâmba! V-am obișnuit prea prost de 10 ani, în condițiile în care suntem în România! (…) Lăsați-ne să jucăm. Pentru că o facem bine. Noi deocamdată o facem bine, vedem cum faceți voi deocamdată! Merităm să ne faceți statuie, mă! (…) Se duce fotbalul românesc, vă spun… Zero. În doi-trei ani, zero.”

Arogante sau nu, vorbele de-atunci ale lui Hagi au fost profetice.

Cred că adevărul despre declarațiile lui Hagi e cel mai bine surprins de mema video de mai jos. Nu există, în fotbal sau în societatea românească în ansamblul ei, un vorbitor motivațional mai bun decât Gheorghe Hagi.

Bonus:

Mema de mai sus e inspirată de celebra „Ai, n-ai mingea, tragi la poartă”, care i-a fost atribuită în primul rând lui Hagi, dar și lui Gabi Stan sau Florin Halagian. Îi aparține, de fapt, lui Victor Roșca, fost antrenor al Petrolului. Exasperat de un reporter care voia să afle componența echipei din Ploiești înaintea unui meci cu Rapidul, Roșca i-ar fi spus acestuia că jucătorii lui vor presta „pase scurte și pe sus, ai, n-ai mingea, tragi la poartă!”

Cristian Tudor Popescu „Cetepeul“

Un onorabil bronz al celor mai memate personaje românești din ultimii zece ani i se acordă gazetarului, publicistului, autorului SF, doctorului în cinematografie, pasionatului de tenis CTP. Multi-expertul ține un fals jurnal în Cațavencii, semnat de Dan Panaet, de unde am și cules bula de mai jos.

Dar CTP există și în sfera umorului de amatori. Seria de imagini de mai jos, memată ad nauseam pe internetul românesc, inclusiv în context de Covid, datează probabil din 2015/2016, de la una dintre nenumăratele prezențe ale gazetarului la el acasă Digi 24. Întrebuințarea mea preferată, care e și de sezon, e cea de mai jos – cu origini pe r/Romania.

Mențiuni onorabile

Deși nu s-au dovedit a fi surse la fel de bogate-n meme precum cei trei de mai sus, merită să amintim personaje mai noi sau mai vechi, la care am dat măcar o dată haha react în ultimii zece ani. (Da, știu că react-urile nu există de zece ani, y so serious?)

Via Memez, deci exist

Remus Cernea, fost președinte al Partidului Verde trecut la USL și actualmente deputat independent de Constanța, e o figură controversată. Căutările după „meme Remus Cernea” o să te arunce într-un paradis homofob și ultrareligios, pentru că politicianul a susținut activ de-a lungul timpului mișcarea anti discriminare bazată pe religie și orientare sexuală. N-a făcut-o el foarte eficient, dar nu pentru asta îl consider memabil în deceniul 2010.

În caz că ai uitat, în 2014 Cernea a declarat: „Mi-ar face plăcere să trăiesc într-o lume în care delfinii ar vota. Mai exact, vreau o lege prin care delfinii sa aibă aceleași drepturi ca oamenii.” Acum, na, delfinii sunt considerați persoane non-umane în India, și există o mișcare internațională în sensul ăsta. În România, însă, poate prioritatea cu delfinii ar fi să nu-i mai omorâm. Zic și eu.

Un alt personaj care a dat multe motive de meme e Patriarhul Daniel. Dar a fost nevoie de un trafalet sfânt (se cheamă „miruitor” în cercurile bisericești) să ajungă inclusiv în atenția BBC. Preasfințitul l-a folosit și-n 2014, când a sfințit sediul posturilor radio & TV Trinitas, și în 2017, la inaugurarea unui centru medical social din sectorul 6.

Meme care se scriu singure: trafaletul tricolor. Imagine via FB/Zamfi Irina, preluată de pe pagina oficială a Primăriei Capitalei, decembrie 2017

Ne apropiem de zilele noastre. În primăvara lui 2020, presa de scandal a aflat că fostul fotbalist de la Națională Ciprian Marica și-a înșelat soția cu nevasta unui om de afaceri clujean. Care soț a și filmat momentul în care i-a prins pe cei doi în flagrant, la hotel, în prosoape și cam atât. Memele nu s-au lăsat așteptate.

Aprilie 2020 n-a fost o lună prea bună nici pentru Dan Barna. La începutul unui clip oficial postat de liderul USR, acesta simulează că tastează la laptop și că se întrerupe brusc din muncă pentru a se adresa sibienilor. A fost memat și-atunci – dar și săptămâna asta, când suita de servicii Google a picat timp de circa 40 de minute. E ok, să te amuzi, Barna a zis că e primul care râde la memele despre el însuși.

Viralele „exotice”

Categoria asta de virale, memate, mixate și folosite ca reacții .gif, e una aparte. De cele mai multe ori, în ea intră clipuri filmate spontan, cu personaje vulnerabile sau din medii lipsite de privilegii. Cu toate astea, râdem la ele de zece ani, de când a explodat YouTube în România și mai toată lumea se poate filma cu un smartphone.

La începutul anilor 2010 deja nu mai era cool să faci mișto direct de precari (‘member Reportaj Vasluian?), dar internetul tot râdea la ei, mai pe sub mustață. În 2010, un tânăr de pe str. Târgu Ocna din cartierul bucureștean Rahova descrie o bătaie la care a asistat. („M-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta-n antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult să fac antebrațul ăsta.”) Titlul clipului, „Perversa ca pe Tg. Ocna”, a intrat în vocabularul curent, iar protagonistul său, „Perversu’ de pe Târgu Ocna” a apărut recent la televiziunile de șTiRi. În contextul abuzurilor poliției în Rahova, dezvăluite la începutul pandemiei, parcă Perversa nu mai e neapărat amuzantă, nu?

Dar nu-i nimic, dacă cu săracii nu mai merge, avem alți vulnerabili de care putem râde. În 2012, un bărbat suit pe o biserică din Cluj amenința că se sinucide. Starul clipului, intrat în istorie cu titlul de „Omu paiangan”, e o vecină în vârstă, care negociază cu „prințul” să nu mai călărească sfânta biserică.

În 2014, un fragment dintr-un episod al emisiunii „Consilier de urgență”, difuzată de postul Național TV, devine viral. Momentul în care Marian, întors de la barbut, îi spune Miticăi „Ce-i, fă, asta?” devine .gif, reacție, memă. E scos din contextul în care Marian o înjură și o bate pe femeie – de altfel, postul TV a fost amendat de CNA în repetate rânduri pentru că promova violența domestică prin emisiunea asta, inclusiv pentru episodul în cauză.

Vedeta lui 2015 a fost „Cristi, bă Cristi!” – un clip de 1:20, în care un bărbat îmbrăcat sărăcios fumează tacticos o țigară și se ține de gard, în timp ce un câine mârâie cu colții înfipți în una dintre cizmele sale. Omul îl tot strigă pe Cristi – bănuim, stăpânul câinelui. Și Cristi nu mai vine. Mai jos, o compilație a celor mai bune remixuri cu „bă, Cristi!”

Tot în 2015, în tradiția inițiată de Bahoi, un tânăr face un vlog despre cum e bine că plouă afară. „Se face grâul, porumbul, ovăzul, uleiul, oțetul… pateul, crește porcii…”

În 2018, o femeie e filmată în timp ce bea dintr-o doză de bere și urlă „Să vină puliliiii!”.

În același an, un tânăr care se împleticește pe stradă („Stai acolo, că ăsta e drogat!”) e întrebat dacă a luat „speiș”, dacă s-a panicat.

Toate clipurile astea au rămas în cultura pop. Le consumi ascuns sub inocența râsului, dar cu voracitatea unui voyeur care, de la adăpostul laptopurilor și telefoanelor scumpe, vrea să vadă cum trăiește „cealaltă jumătate”. Le folosești poantele ca să generezi alte și alte glume, să hrănești mașinăria internetului cu umor „autentic” românesc – ceea ce, în sine, nu e condamnabil.

Poate fi văzut ca un demers creativ, un debușeu pentru propriile noastre frustrări, o critică la adresa unor ipocrizii etc. Însă uităm extrem de ușor că oamenii de care râdem sunt marginalizați. Dacă vrei un reminder, uită-te la comentariile din subsolul tuturor acestor clipuri. O să găsești acolo atât de mult rasism, misoginie și ură împotriva săracilor, încât poate o să te gândești un pic înainte să dai react .giful ăla blanao cu „Ce-i, fă, asta?”. Umorul care lovește în jos, nu în sus, e toxic – și aici or să apară luptătorii anti-PC să-mi zică cum vreau să interzic glumele. Vă aștept.

Vorbele de duh

Într-o categorie care pică între cele două de până acum – celebritățile și conținuturile care s-au viralizat – avem vorbele de duh care vin de la personaje ilustre și, adeseori, imunde. CE ne-a intrat în vocabularul de MEME în ultimii zece ani și CINE a spus-o primul?! SCROLL în jos să AFLI!

Asta înseamnă să fii mafiot

Anii 2000-2010 au reprezentat perioada de glorie memetică a patronului FCSB Gigi Becali. Gigi e atât de memă încât i s-a dedicat și pagină pe biblia noastră Know Your Meme. La urma urmei, doar fostul președinte Traian Băsescu are un râs comparabil de cristalin; iar interviul acordat de Becali unui reporter Antena 1 în 2005 rămâne un moment inegalabil al televiziunii anilor 2000. „Strict pe partea economică, îmi sugi pula pe partea economică direct. Așa-mi sugi pula”. Pură poezie.

Dar să ne depășim nostalgiile. Anii 2010 ne-au îndemnat pe toți la eleganță, iar familia Becali s-a propus cu vărul Giovanni. Bine, în 2009, și el scuipase și aruncase cu microfonul într-un prezentator TV – dar măcar era în timpul pauzei de reclame. Dacă ai memat vreodată cu expresia „Asta înseamnă să fii mafiot!”, trebuie să știi că i-o datorezi lui Giovanni. La începutul deceniului, într-un interviu din 2010, Becali ne-a explicat că dă bacșiș la restaurant pentru că e un șmecher mafiot, care „nu vorbește cu oricine, nu bagă pe oricine în seamă (…) Asta înseamnă mafiotul modern! Mafiotul modern nu împușcă, mafiotul de azi face bani de unde nu îl știe nimeni și se comportă ca un domn. I se spune mafiotul, nașul.”

Stay classy, Giovanni.

Și un episod crossover, în familie.

Dis iz mai laif

În 2012, actrița Maria Dinulescu, cunoscută pentru rolurile din Pescuit sportiv (2008) și California Dreamin’ (Nesfârșit) (2007), se afla în America, unde încerca să-și ducă la alt nivel cariera. A încărcat atunci pe IMDB un show reel în care, într-o engleză foarte aproximativă & balcanică, îți arăta viața ei. La piscină. Într-un apartament de lux. Totul e de-o plictiseală și platitudine nesfârșită, iar ceea ce face Dinulescu s-ar numi, în jargonul de azi, humble brag (când vrei să pari modest, dar e evident că te lauzi). Clipul a fost șters cu desăvârșire de pe internet, căci, deh, actrițele sunt adeseori forțate să trăiască din propria imagine. O parte din parodii, însă, a rămas.

Îmi produceți un stres teribil

În toamna lui 2018, fix înaintea referendumului CpF, care voia să bage în Constituție o definiție strict heterosexuală a familiei, Casa Jurnalistului a publicat un material video filmat cu un an înainte. În el, avocata Ana Corina Săcrieru, purtătoarea de stindard a Coaliției pentru Familie, urlă memorabilele vorbe la cei doi jurnaliști – înainte ca aceștia să fie dați afară dintr-o instituție publică și amenințați cu procese. Ce s-a întâmplat după aceea știm cu toții: referendumul n-a trecut, iar memele curg gârlă până-n zilele noastre.

Dezastrele

După cum te învață atât înțelepciunea populară a hazului de necaz, cât și avalanșa de meme despre COVID-19 prin care am înotat cu toții anul ăsta, românii râd bine la propriile nenorociri. Pentru bucureșteni (și nu numai) rămân iconice câteva întâmplări (recurente, de altfel) care au marcat ultimii 10 ani.

Inundațiile

Ții minte clipul din primăvara lui 2014, în care mașinile plutesc într-un șuvoi de culoarea căcatului, pe o stradă din capitală, iar un șofer insistă să îi dea blană la pedală printre ele? Titanic a fost mic copil pe lângă puștiul ăla.

Iarna (prin surprindere)

Nu cred că necesită explicații suplimentare. Doar astea două meme pe care le-a postat toată lumea și bunica sa.

Imaginea e din 2016, când primarul Gabriela Firea tocmai inaugurase niște utilaje de topire a zăpezii care, iată, cade din cer

Apa caldă

Și ajungem și-n zilele noastre. Îți dai seama că, în 2020, o alianță de partide parlamentare a candidat pe o platformă care ne promitea apă caldă într-o capitală europeană? (Nici lor nu le venea să creadă huehuehue.) Ei bine, candidatul susținut de acea alianță a câștigat și e azi primarul capitalei. Mema cu care așteptam cu toții, trepidând, să-l vedem la primărie, arăta așa:

Realitatea, însă, arată așa:

Bonus, la capitolul nenorociri urbane, câteva meme care capitalizează (see what I did there?) pe rivalitățile eterne între orașe. Să nu zici că m-am gândit doar la București.

Ioana Pelehatăi e reporter la Scena9. Citește poezie și merge pe stadioane mici.