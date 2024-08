Poveștile reale din spatele celor mai virale postări de pe Reddit

Anumite postări de pe Reddit au devenit legende. Locul unde se găsesc e thread-ul r/MuseumOfReddit, care găzduiește postări precum „părinții care au dat naștere unui bebeluș malefic” și „cuplul care s-a despărțit după ce femeia a îngropat în pădure conservele de fasole ale partenerului”.

Deși sună a senzaționalism de tabloid, tocmai realismul visceral face aceste povești remarcabile. Unele dintre aceste postări sunt populare pentru tâmpenia lor (una e despre un tip care a halit toată mâncarea de la un party), altele pentru groaza pe care ți-o provoacă (cea cu tipul care divorțat de soție, iar ea a ucis copiii).

Am vorbit cu patru legende autentice de pe Reddit despre cele mai faimoase postări ale lor.

MLAȘTINILE DIN DAGOBAH

Era ora 2 dimineața când o femeie a ajuns la spitalul lui Kelly, zvârcolindu-se de durere și mormăind rugăciuni. Kelly, o asistentă veterană, a trecut la treabă. Văzuse multe la viața ei – de la neonaziști violenți la bătrâni care își băgaseră tot felul de tâmpenii în uretră – dar nu era pregătită pentru ce o aștepta.

Pacienta avea un abces perirectal (un fel de tumoare plină cu puroi în jurul anusului) care a împroșcat tot salonul de urgențe cu puroi și mizerie. Povestea lui Kelly a primit 6 800 de voturi și diverse premii Reddit. A devenit legendă și e amintită în aproape toate poveștile despre doctori și spitale.

„Toată povestea e adevărată. Puroiul, adezivul medical lichid, tot.

Terminasem de un an școala de asistente și lucram la un centru rural de traumatisme. Am văzut multe cazuri diferite, de la accidente casnice la urgențe legate de mamă și copil. Pe atunci eram de puțin timp pe Reddit și postările scrise de personalul medical nu erau atât de răspândite ca acum. Când una dintre ele a ajuns pe prima pagină și am citit-o, am știut că aveam una mai bună de atât.

Povestea mea a primit atât de multă atenție, încât a trebuit să ofer și mai multe detalii și, deși pe atunci eram prea tânără ca să-mi dau seama, s-a dovedit a fi terapeutic să pot vorbi despre alte cazuri oribile cu care m-am confruntat.

Nu pot spune că am experimentat ceva mai groaznic de la postarea aceea încoace. Și am văzut oameni murind, am asistat la nașterea unor bebeluși morți, m-am bătut cu bețivi și oameni care aveau halucinații de la droguri. Oricum, cea mai nasoală experiență e să ai de-a face cu doctori aroganți.

Faima mea de pe internet n-a avut niciun efect asupra vieții mele. Nu știu dacă se poate numi efect faptul că lucram la un spital universitar din Seattle și am auzit cum doi doctori rezidenți discutau despre povestea mea de pe Reddit și se întrebau dacă o fi fost adevărată sau nu, fără să știe că autoarea e în aceeași cameră cu ei. Aceea a fost prima dată când am realizat câți oameni citesc Reddit și cât de departe ajunsese povestea mea.” – Kelly, AKA u/banzaipanda

BĂRBATUL CARE ȘI-A GĂSIT MAMA PRIN REDDIT

Unul dintre lucrurile la care excelează internetul e găsirea părinților biologici, sau cel puțin așa sugerează reuniunea lui John cu mama lui prin Reddit.

Cum nu-și cunoscuse niciodată mama biologică, John a cerut ajutorul comunității de pe Reddit și a stârnit o adevărată investigație. Datorită efortului comun al utilizatorilor Reddit, John s-a întâlnit, în sfârșit, cu mama lui.

„Când aveam 21 de ani, aveam două potențiale numere de telefon ale mamei mele biologice. Părinții mei adoptivi le primiseră de la un detectiv privat, în timp ce încercau s-o găsească pe mama biologică a surorii mele. Așa că am pus postarea de pe Reddit doar așa, ca să primesc niște susținere, înainte să sun la respectivele numere de telefon.

Niciunul dintre numere n-a funcționat. Așa că am dat în postare toate informațiile pe care le știam și am întrebat utilizatorii dacă mă pot ajuta s-o găsesc. O oră mai târziu, cineva mi-a trimis două conturi diferite de Facebook, dintre care unul s-a dovedit a fi al mamei mele biologice.

Am simțit o mare bucurie să pot vorbi cu mama mea pentru prima oară, iar postarea de pe Reddit a explodat. M-am întâlnit cu ea și cu fratele meu vitreg de câteva ori, dar cum ei locuiesc în cealaltă parte a țării, nu ne vedem prea des. Oricum, a meritat efortul doar ca să-i cunosc și să rezolv câteva mistere despre familia mea biologică.

Nu pot spune că asta a avut un impact imens asupra vieții mele, dar a fost o experiență minunată și sunt recunoscător pentru încurajarea pe care am primit-o de la oameni în perioada respectivă.” – John, AKA u/wannamaker

TIPUL DEGHIZAT ÎN GOOFY

Timp de douăzeci de ani, Mikey și-a pus costumul lui Goofy și i-a făcut pe oameni să râdă la Walt Disney World. Costumul ăla pufos era viața lui. Dar apoi, brusc, și-a pierdut jobul. În speranța că va găsi alinare, a postat despre asta pe Reddit. Povestea lui despre cum a ajutat două fetițe care rămăseseră orfane în urma unui accident de mașină a înduioșat până și cel mai cinic utilizator de Reddit. Postarea a primit peste 98 600 de voturi și suficiente Gold Awards ca Mikey să rămână pentru totdeauna un erou în istoria Reddit.

„La secțiunea Întreabă-mă orice, cineva m-a întrebat dacă am vreo poveste despre un moment magic. Am spus o poveste pe care n-o mai spusesem nimănui, despre un moment care m-a afectat atât de profund încât simțeam că l-aș strica dacă l-aș verbaliza vreodată. Când am început să scriu povestea, am fost copleșit de emoție. Am plâns ca un copil la fiecare propoziție.

Nu mă așteptam la reacțiile pe care le-am primit la comentariul respectiv. Am luat o pauză și m-am dus să mănânc și, când m-am întors, primisem atâtea premii încât n-o să fie nevoie să îmi cumpăr abonament premium pentru Reddit până în ziua în care o să colonizăm planeta Marte.

Cea mai mișto chestie care a ieșit din toată treaba asta a fost că utilizatorul u/randomtwinkie a cumpărat un cadou de pe lista cu cadouri a copiilor internați la Spitalul Pediatric din Florida și, deodată, oameni din toată lumea i-au urmat exemplul și au început să cumpere jucării pe care le-au donat spitalului. Efectiv au inundat spitalul cu cadouri. Am fost extrem de fericit să contribui la asta.

După ce mi-am zis povestea pe Reddit, m-am simțit ușurat. Oamenii îmi dau mesaje și-n prezent ca să-mi mulțumească pentru ce am făcut pentru fetițele acelea. E tot ce îmi dorisem vreodată când m-am angajat la Disney.” – Mikey, AKA u/Ihaveanotheridentity

TIPUL CARE MÂNCA PE ASCUNS

Carantina l-a inspirat pe Robert să se apuce de un nou hobby: mânca junk food singur, în grădina casei lui, la 2 dimineața, în timp ce soția lui dormea, după care distrugea dovezile și mergea înapoi în pat. Secretul unsuros al lui Robert i-a făcut pe mii de utilizatori să empatizeze cu el, așa că acesta a primit 84 200 de voturi și un Gold Award Reddit.

„Intru regulat pe r/trueoffmychest, dar, de cele mai multe ori, nu prea am nimic de zis. Apoi, la începutul carantinei, am început să tânjesc noaptea la genul de mâncare pe care o consumam înainte să mă căsătoresc și să am copil.

Cel mai mult pofteam la pizza și aripioare de pui. Merg atât de bine împreună! Într-o noapte, mi le-am comandat pe amândouă și le-am mâncat pe ascuns.

A doua oară când am făcut asta, m-am gândit că probabil nu sunt singurul care se bucură de un viciu pe ascuns, singur. Mă încânta să am ceva doar al meu, de care să nu știe nimeni, și m-am gândit că mulți oameni ar putea rezona la asta, mai ales în vremurile astea de pandemie.

După ce postarea mea a explodat, am câștigat o grămadă de susținători care înțelegeau de ce îmi doresc asta. Au înțeles că nu o făceam de teama soției mele sau din lăcomie, ci din sentimentul de nostalgie de a putea mânca oricând ce am chef, fără să împart cu nimeni și fără teama că îi voi da un exemplu prost copilului meu. Bucuria asta e foarte rară atunci când ai o familie.

De atunci am mai făcut asta o singură dată, pentru că nu vreau să mă îngraș: la toamnă trebuie să fiu cavaler de onoare la o nuntă.

Soția mea a descoperit toată faza pentru că a găsit cutia goală de pizza. M-a întrebat ce e cu ea și i-am mărturisit, ba chiar i-am arătat și postarea de pe Reddit. A râs o grămadă și mi-a zis să fiu mai prudent data viitoare când arunc resturile la gunoi.

Nu mai mănânc pe ascuns, dar sunt sigur că, într-o zi, când n-o să mă vadă nimeni, o să opresc la un fast food și o să mai mănânc o masă din aia nesimțită. Și probabil n-o să-i spun soției mele.” – Robert, AKA u/Rpark888