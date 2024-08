Îmi iubesc corpul chiar dacă am grăsime pe șolduri, vergeturi și celulită

Sunt Laura și sunt mândră de corpul meu, dar n-am fost întotdeauna.

E atât de greu să te simți confortabil în pielea ta. Îmi amintesc că mă uitam la mine în oglindă când aveam 11 ani și nu-mi plăcea cum îmi atârna burtica peste blugi. Dar, treptat, a ajuns să-mi placă felul în care arăt, chiar și părțile din mine pe care societatea îmi spune că n-ar trebui să le plac. Iată care sunt acele părți și cum am învățat să le iubesc pe toate.

Videos by VICE

Portrete de Charlie Craig și Mohani Sharma.

Celulita

Îmi amintesc cum se plimba vecina de alături în blugi scurți și am observat că avea pielea vălurită pe coapse. Nu mai văzusem picioare de femeie tânără care să arate așa.

„Ce are pe picioare?”, am întrebat-o pe mama.

Mi-a răspuns: „Celulită. Nu-ți face griji, tu n-o să ai mult timp de acum încolo.”

M-am simțit derutată. Vecina mea avea doar 18 ani. Eu aveam 15. Trei ani nu mi se păreau o perioadă atât de mare.

Din clipa aceea, am început să observ celulita la toate fetele din jur. Apărea indiferent de cât de strâns își încrucișau picioarele, de cum stăteau pe o suprafață, cât de scurtă le era fusta. Am mai observat că niciuna nu avea celulită în fotografii. Nu înțelegeam de unde venea, de ce păreau s-o aibă doar fetele sau de ce unele o aveau și altele nu; tot ce știam era că eu nu voiam să am niciodată.

Când am început să observ celulita pe corpul meu, am simțit că am eșuat. Nu reușisem să rămân frumoasă, tânără și perfectă, îmi ratasem șansa de a deveni model sau dansatoare sau iubita cuiva. Am avut sentimentul ăsta de eșec încă înainte să încep să trăiesc.

Aveam doar 17 ani.

Vergeturile

Un tip cu care făceam sex a fost primul care mi-a observat vergeturile. A fost fascinat de ele, de parcă nu mai văzuse așa ceva în viața lui. Era începutul verii și tocmai ne pregătwam să mergem la înot. Eu nu purtasem costum de baie de ceva vreme și încă nu aveam suficientă încredere în mine să mă bucur de imaginea corpului meu gol în oglindă. Fascinația lui m-a făcut să mă simt ciudat – oare eram singura care avea urmele alea pe corp?

Vergeturile au tot felul de forme, culori și mărimi și apar în tot felul de locuri. Și există pe corpuri de toate mărimile. Eu am o grămadă. Sunt ușor roșiatice pe șolduri, translucide pe coapse, roșii pe interiorul coapselor și deschise la culoare pe sâni.

Și pe astea am încercat să le ascund. Am purtat costume de baie dintr-o singură bucată. Am început să fac sex pe întuneric. Am încercat să scap de ele cu diverse creme și balsamuri și exerciții. N-am văzut niciodată fete atrăgătoare care să facă paradă cu vergeturile lor, așa că am tras concluzia că oamenii nu vor să le vadă.

Mi le-am ținut ascunse mult timp, până când am realizat că nu rezolv absolut nimic dacă le ascund.

Grăsimea de pe burtă

Am lucrat într-o vreme într-un bar, un loc unde am aflat că oamenii nu se tem să spună ce gândesc. E incredibil ce lucruri ies din ei după câteva cocktailuri.

Adoram ce ținute purtam pentru jobul ăsta. Într-o noapte, purtam o rochie roșie și strâmtă superbă. Am servit un cuplu de vârstă mijlocie și femeia mi-a zis: „Cred că e dificil să ai atâta alcool în jur când ești însărcinată.”

Mi-a luat ceva să-mi adun gândurile și să-i pot răspunde, atât de șocată am fost de lipsa ei de tact.

„Nu sunt însărcinată”, am murmurat.

Partenerul ei s-a înroșit de jenă și i-a pus mâna pe genunchi de parcă o ruga te rog nu mai spune nimic, doar cere-ți scuze.

„Atunci poate ai fi mai slabă și mai frumoasă dacă n-ai bea atât de mult”, a continuat ea pe un ton dezaprobator.

Am plecat de la masa lor furioasă și rușinată. Cred că a fost una dintre puținele dăți când am plâns la locul de muncă. Când am ajuns acasă în noaptea aia, mi-am rupt rochia roșie și am aruncat-o la gunoi.

Dintotdeauna am avut un complex legat de burta mea. Am fost învățați să credem că un stomac plat te face atrăgător și m-a bântuit chestia asta toată viața. Mai ales că mă și balonez ușor. De atâtea ori mi-am ales ținutele în funcție de burtă! Am purtat curele, bluze largi, tocuri înalte, corsete. Ani de zile am făcut tot ce-mi stătea în putință să-mi ascund burta, convinsă fiind că mă face să arăt mult mai puțin atrăgătoare. Multe femei au problema asta.

Nu știu ce m-a atins din cuvintele femeii de la bar. Poate pentru că era o persoană necunoscută care mi-a trântit un adevăr pe care îl știam de atâta vreme și nu voiam să-l aud.

Dar a mai fost ceva.

M-am înfuriat, mai ales, că a presupus lucruri despre corpul meu și stilul meu de viață. A presupus că sunt însărcinată, că sunt alcoolică. A spus că nu sunt slabă și frumoasă, ca și cum lucrurile astea două sunt interconectate. Am realizat că ea reprezintă motivul pentru care majoritatea avem probleme cu corpul nostru.

În momentul acela am hotărât că merita un mare FUCK YOU, la fel ca oricine care perpetuează ideea că ai voie să ai burtă doar dacă ești însărcinată.

Grăsimea de pe șolduri

Din cauza grăsimii de pe șolduri, e un calvar pentru mine să îmi cumpăr pantaloni. Simt cum îmi tremură atunci când alerg. Mi-e imposibil să port bikini din cauza ei.

Anul trecut, m-am gândit serios să-mi cumpăr chiloți din aia modelatori. Mă săturasem să aud că am șolduri de femeie fertilă sau că am curbe feminine la modul că nu sunt slabă. Parcă încercau să-mi explice propriul meu corp, să-i dea un nume grăsimii de pe el.

Șoldurile au fost unul dintre ultimele lucruri care și-au schimbat forma. În timpul pubertății, mi-au crescut sânii, mi s-au îngroșat talia și pulpele… dar șoldurile mi-au crescut mult mai târziu.

Și mi-a luat cel mai mult să accept asta, pentru că mi-au schimbat total felul în care mă îmbrac, felul în care fac sex, merg sau dansez.

Acum mă uit în oglindă și îmi place ce văd. A fost ca și cum m-am trezit într-o zi și am realizat că, dacă eu mă simt bine în corpul meu, vocile celorlalți nu contează. Atunci am hotărât să-mi urmez visul de a deveni model. De când am ajuns la pubertate și am văzut cum mi se transforma corpul, am fost dezamăgită de greutatea mea. Dar acum că am încredere în mine, mă văd frumoasă și deosebită… așa că de ce n-aș putea fi model?

Și de ce n-ai putea fi și tu?

Urmărește-o pe Laura pe Instagram. La fel și pe fotografii Charlie Craig și Mohani Sharma.