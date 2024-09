Cele mai dubioase lucruri pe care le fac de Crăciun oamenii din industria sexului

În sezonul sărbătorilor, ceva se schimbă pentru aproape toată lumea din cercurile noastre: unii primesc o primă grasă de Crăciun, alții se confruntă cu mult stres și clienți în burnout ca să obțină ceva de sărbători.

Dar cum îi afectează Crăciunul pe cei care fac sex work? Ca să aflăm, am vorbit cu patru persoane care au lucrat în diferite arii ale industriei.

Sarah Jessica Blume, 51 de ani, lucrătoare sexuală

Sarah e lucrătoare sexuală de peste 20 de ani, încă dinainte să își facă coming out-ul ca femeie trans. A fost, printre altele, escortă BDSM. Foto: Din arhiva ei.

VICE: E altfel la tine la job în sezonul sărbătorilor? Sarah Jessica Blume: Oamenii se simt singuri. Nu mai e vorba atât de mult de sex, cât de companie. În timpul Crăciunului, toată lumea e cu familia, dar unii oameni nu au familie, din diverse motive. Acum șase ani, un domn de șaptezeci și ceva de ani mi-a cerut să petrec Ajunul Crăciunului cu el. M-am dus la el la 11 seara, după cina cu familia mea. Bărbatul își pierduse recent soția și nu îl interesa niciun fel de activitate sexuală. Voia să cânte colinde cu cineva în jurul bradului. Mi s-a părut frumos și emoționant. Ne-am îmbrățișat, dar nimic altceva. Am rămas peste noapte și am luat micul dejun cu el a doua zi. Și i-am mulțumit pentru experiență. Mi-a arătat că sex work-ul nu e doar despre sex.

M-am întâlnit din nou cu el, peste un an. M-a chemat din nou să petrec seara de Crăciun cu el. Apoi, din păcate, a urmat-o pe soția lui în lumea de dincolo. Mi s-a părut drăguț că s-a simțit atât de bine și a vrut să petrecem încă un Crăciun împreună. Am făcut o mică investigație și am aflat unde e înmormântat și m-am dus să-i duc niște flori la mormânt.

**Cum îți dai seama că clienții se simt mai singuri în această perioadă?

**Conversația începe altfel. Mulți merg direct la subiect și mă întreabă dacă ofer anumite servicii. Cei singuratici mai mult vor să vorbească sau să îmi scrie. Îmi dau seama după vocea lor că sunt timizi. Clientul de care ți-am zis mi-a spus direct: „Nu vreau să te deranjez, poate nu e genul tău de misiune, dar soția mea a murit.” Am știut din prima că nu vrea sex.

**Oferi vreun serviciu special de Crăciun?

**Un client a vrut să mă îmbrac în Moș Crăciun și să-i fac sex oral. Am făcut-o. Mi s-a părut mișto, o fantezie interesantă.

**Ai prețuri mai mari în perioada sărbătorilor?

**Nu, nu vreau să profit de asta. Mereu am avut același preț. Începe de la 120 și urcă până la 150 de euro pe oră, în funcție de situație. Bineînțeles, dacă cineva mă închiriază pentru toată noaptea, îi fac o reducere. În orice caz, în curând mă voi retrage din industrie, nu-mi mai place. Pandemia a îngreunat totul. Pentru că oricum lucrez în IT full time, nu depind financiar de jobul de lucrătoare sexuală.

**Cum se simte familia ta când lucrezi de sărbători?

**Locuiesc singură și nu am niciun fel de responsabilități. Copiii stau cu fosta mea soție, frații mei sunt împrăștiați prin toată lumea. Iau cina cu mama uneori sau vorbim mult la telefon. Dar în perioada sărbătorilor am o regulă: nu accept mai mult de doi clienți pe zi. Vreau să am timp și de mine.

Jolee Love, 32 de ani, actriță porno și model de videochat

Până acum șase ani, Jolee lucra ca terapeut. A ajuns să facă filme porno după ce a început cu videochat. Foto: Studio 18/Instagram

VICE: Cum e jobul tău în perioada Crăciunului? Jolee Love: În decembrie se schimbă tot programul. Nu mai accept filmări porno în afara Berlinului și mă concentrez nouăzeci la sută pe videochat. Decembrie e cea mai bună lună pentru videochat. Atunci am de două ori mai mulți utilizatori decât în orice altă lună a anului. Deși e vacanță, modelele de videochat sunt mai active ca niciodată.

**Lucrezi chiar în zilele de sărbătoare?

**Sunt online în Ajun și încerc să fiu și în ziua de Crăciun. Dar asta nu înseamnă că petrec mai puțin timp cu familia. Le fac pe toate. Partenerul meu mă susține și e mândru de mine, nu îl deranjează că lucrez după ce luăm cina cu familia.

**Cum sunt clienții în zilele de Crăciun?

**Majoritatea bărbaților care mă contactează o fac fie după ce li s-au culcat soția și copiii, fie pentru că sunt foarte singuri. E destul de clar că vor pe cineva care să îi asculte și să fie lângă ei. Mai ales de Crăciun, oamenii ăștia stau online foarte mult. Crăciunul e perioada în care se pune accentul pe familie, așa că oamenii care nu au familie mă caută pe mine ca să aibă companie și niște afecțiune.

Dacă un client vrea să se simtă special sau să îi dau atenție, fac asta pentru el, dacă sunt într-o dispoziție bună. Dar evident că nu îmi iubesc clienții și nu dezvolt sentimente pentru ei. De aceea nu mă întâlnesc cu ei în viața reală.

**Ai primit vreun cadou de Crăciun de la un client?

**Sunt bărbați cărora le face plăcere să mă vadă fericită. Unii îmi trimit lenjerie intimă, costume sau pantofi și vor să le port în fața camerei. Alții îmi cumpără lucruri de pe lista mea de pe Amazon. Unul mi-a cumpărat o periuță de dinți ultrasonică automată care costa trei sute de euro. Unii taie dintr-un clip scenele lor preferate cu mine și mi le printează și mi le trimit în plic. Așa știu cât de mult îmi apreciază munca și știu că nu mă privesc ca pe un obiect. Pentru mine, ăsta e cel mai frumos cadou.

**Te-ai gândit la o ofertă specială de Crăciun?

**Îmi place să mă costumez, așa că profit de perioada Crăciunului. Pun decorațiuni de Crăciun pe fundal și mă îmbrac în Crăciuniță. În decembrie vând cele mai multe clipuri, fac câteva pe săptămână. Pe când într-o lună normală, fac doar două.

Am făcut și filme porno de Crăciun. Anul trecut am participat la o producție mare, cu multe nume cunoscute din industrie. Am fost patru femei și doi bărbați. Povestea a fost una de Crăciun: șeful își invita angajații la o petrecere specială. A fost palpitant.

Johanna, 25 de ani, fostă prostituată

*Acum un an, Johanna a renunțat la prostituție, nu vrea să fie numită fostă lucrătoare sexuală.

VICE: De ce ai renunțat la prostituție? Johanna: Am intrat în industrie la 19 ani. După ce am absolvit liceul, am ajuns direct la psihiatrie. Nu puteam lucra, nu puteam studia. Am avut o familie abuzivă. Nu știam ce să fac. O prietenă mi-a sugerat să îmi fac cont pe un site cu sugar babies și sugar daddies. Am făcut asta timp de trei ani. Apoi am început să pun anunțuri pe net și mă duceam cu clienții în pădure. Apoi m-au găsit niște pești și am început să lucrez cu ei. Era nasol și a fost greu să ies din asta.

Într-o noapte, am fugit în alt oraș și mi-am șters toate contactele. Inițial, peștii m-au amenințat, dar apoi m-au lăsat în pace. După care am lucrat cu o agenție de escorte, aveam patru clienți pe lună. Îmi era clar că trebuie să ies din industrie, dar aveam nevoie de bani. Acum un an, am cerut ajutor și am reușit să îmi rezolv o parte dintre problemele financiare.

**Cum arăta Crăciunul tău când erai prostituată?

**Stăteam o săptămână sau două la un hotel în luna decembrie. Eram patru femei care locuiam acolo și așteptam clienții. Multe femei erau din România sau Italia. Peștii aduceau mereu femei noi. Fiecare avea camera ei în care își primea clienții. În pauze, ne întâlneam, noi femeile, și beam ceva, povesteam, uneori dormeam împreună. Nu sărbătoream Crăciunul, nu eram niciuna creștină. Pentru noi, era o zi ca oricare alta. Ne uitam la filme sau mergeam să fumăm narghilea. Uneori îmi închideam telefonul, ca să nu mă contacteze niciun client.

**Se lucrează altfel în prostituție de Crăciun?

**Sunt mai mulți clienți, pentru că mulți iau prime de Crăciun și au bani. Unii vin pentru că îi stresează timpul petrecut cu familia, cu copiii, cu soacra. Eu le arăt compasiune, dar în sinea mea mă gândesc „Nemernicule, vii aici și îți înșeli soția în ziua de Crăciun”.

**Ai primit vreun cadou de Crăciun de la un client?

**Rar. Aveam un client care îmi aducea mereu țigări și alcool. Alții îmi aduceau lenjerie și voiau s-o port. Sau bomboane de ciocolată.

**Câștigai mai mulți bani în perioada Crăciunului?

**Cu o treime mai mult decât de obicei. Într-o zi bună, făceam două sute de euro. Dar tot noi plăteam hotelul, șaptezeci de euro pe noapte. Dădeam jumătate din profit peștilor. Când se întâmpla să le datorez bani, iar ajungeam la salonul de psihiatrie.

Paul Gee, 35 de ani, stripper

Paul Gee e psiholog și lucrează ca stripper de zece ani. Foto: Ralph Penno

VICE: E diferit la tine la job în timpul sărbătorilor? Paul Gee: Mi se cere să vin îmbrăcat ca Moș Crăciun. Numărul de petreceri de burlăcițe scade mult spre finalul anului, dar crește numărul petrecerilor corporatiste de Crăciun. Există un lanț mare de supermarketuri care rezervă mereu stripperi pentru petrecerile firmei. De multe ori, aduc și un tip, și o tipă, să fie mulțumite ambele sexe. Chestia asta nu se întâmplă în restul anului.

**Cum e publicul la petrecerile corporatiste de Crăciun?

**De multe ori, sunt chemat la companii unde lucrează multe femei, de exemplu frizerii sau saloane de unghii unde șeful sau șefa vrea să le facă o surpriză angajatelor. E o atitudine foarte relaxată.

De obicei, am nevoie de un scaun pentru show și așez invitata de onoare pe el. La petrecerile astea nu e nimeni viitoare mireasă, așa că aleg eu participante. Evit persoanele prea agresive sau care au consumat mult alcool. Interacționez mult cu partenera pe care o aleg, dansez în jurul ei, o ridic, o învârt, o așez la loc.

**Ții minte vreo petrecere anume de acest gen?

**Da, când un magazin mare de electronice a angajat mulți stripperi pentru un show chiar în magazin. A ieșit marfă de tot.

**Câștigi mai mulți bani în perioada sărbătorilor?

**Ca vânzări, cel mai bine o duc vara, pentru că atunci sunt multe petreceri de burlăcițe. Sezonul e din primăvară și până în august. E mai nasol toamna și încă mai nasol iarna. Nu pot să-ți spun exact cât câștig, dar vara câștig de două ori mai bine decât în decembrie. Din cauza pandemiei, sectorul meu a fost mort în ultimii ani.

**Lucrezi și în vacanță?

**Îmi place mult să muncesc și, dacă am oferte bune, le accept. Pe 25 și 26 decembrie, unele cluburi din Berlin organizează petreceri și angajează stripperi, plus un Moș Crăciun care să stea la intrare. E un moș sexy, care împarte bomboane. Uneori fac asta, îmi place.

Articolul a apărut inițial în VICE DACH.