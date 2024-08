Cele mai bune clipuri de pe YouTube la care să te uiți când ești high

Articolul a apărut inițial pe VICE US.



Potențiale surse de anxietate existențială se ascund în orice colț al internetului. Într-un moment dansezi cu cyborgi goth, apoi cineva țipă la tine, după care aproape ești lovit de tren. Probabil ai nevoie de puțină asistență în navigare, în special dacă ai fumat. În trecut am compus o listă cu cele mai bune filme și seriale de pe Netflix, pe care să le urmărești când ești spart, chiar și atunci când te-ai tripat maxim. Nu ai Netflix? Nicio problemă. Am mai făcut o listă cu cele mai tari videoclipuri de pe YouTube, la care te poți uita la un cui.



Alantutorial

Nimeni nu știa cine era „alantutorial” când a apărut primul videoclip în 2011: how to leak on a piece of paper. Nu se știe nici acum cu siguranță dacă succesul său underground a fost intențional. Însă ce știm noi e faptul că artistul Alan Resnick a creat o serie de 65 de videoclipuri creepypasta-meets, centrate pe un tânăr obsesiv jucat de Resnick, care s-ar putea să fi fost răpit și forțat să facă tutoriale. Deși transmisiile alantutorial s-au încheiat în 2014, la fel și alte lucrări de-ale lui Resnick (Unedited Footage of a Bear, This House Has People In It) oamenii încă mai caută răspunsurile.



AlmazanKitchen

Unul dintre cele mai ciudate fenomene din era internetului implică un canal „întoarcere în natură” facilitată de tehnologie. Practic, pentru fiecare o mie de persoane care se holbează pe ecranul unui laptop supraîncălzit, unul sau doi se duc în pădure cu camera și militează despre cum ar trebui „să revenim la ingredientele principale care au fost neglijate, cum ar fi focul, culturi microbiale din biosisteme diferite și tehnici antice de prepare a mâncării”. Practic e un canal de gătit cu declanșatori ASMR.



Chicken Connoisseur

Ai putea spune că emisiunea asta de recenzii a reclamelor londoneze pentru pui prăjit are o gazdă care pare a fi și un entuziast al tenișilor, sau poți spune că „The Chicken Connoisseur” e un critic de mâncare pentru cei care vor să afle care sunt cele mai bune restaurante de pui prăjit din Londra și unde. Precum și un amator al clătitelor.” Practic, înseamnă același lucru. Un show hibrid despre mâncare, călătorit și stil, învelit într-un studiu sociologic e cam tot ce-ți trebuie.

Colin Furze

Orice perioadă are nevoie de un om de știință, iar Bill Nye-ul generației de YouTuberi este fostul instalator britanic de la Etnis și Office Space, cu o capacitate fantastică de a construi un hoverbike.



David Firth

Prin școala generală am descoperit Salad Fingers, în aceeași duzină de videoclipuri de pe internet pre-problematice, ce includea și The Super Bowl is Gay, Rejected Cartoons, and Fredryk Phox. David Firth , animator britanic, artist și muzician e un erou nerecunoscut al comediei artistice nihiliste, într-o lume în care David Lynch e un iluminat sau ceva de genul. Mai vezi și:

Burnt Face Man, The News Hasn’t Happened Yet, The World Within a Sock.



EVERYTHING IS TERRIBLE!

Cea mai apropiată chestie a internetului de un clip show, canalul EVERYTHINGlSTERRIBLE adună emisiuni pierdute sau uitate pentru copii, videoclipuri de training pentru angajați și tot felul de alte chestii aleatorii, toate editate și decontextualizate într-un fel care denotă de ce oamenii, nu caracatițele, sunt cea mai ciudată specie.



The Existential Horror of Logan Paul

Teorie critică, chiar dacă contrazice obiectivele tale pe 2018 este singura busolă de navigare a peisajului post-ironic, post-meme terorizat de Grusk și Lil Tay. Aici, YouTuberul Big Joel descompune meta-fenomenul care a fost Logan Paul, într-un videoclip elegant, care deservește și ca curs de evitare a atacurile ad hominem. Dacă aș putea să aduc la viața un vlog, ar fi reacția/răspunsul lui Logan Paul pentru The Existential Horror of Logan Paul. Probabil că ar semăna că criza lui Jude Law din I Heart Huckabees.



Every Spongebob Time Cards

Nimic din SpongeBob Squarepants e ancorat de realitate, așa că aparițiile constante ale naratorului inspirat după Jacques Cousteau sunt deliciul fanilor. Dacă ești foarte fumat, vezi minutul 4:45, unde lucrurile o iau complet razna.



La Blogothèque’s A Take Away Show

O revenire la zilele DIY a camerelor DV, serie de live-uri a regizorului francez VIncent Moon capturează muzica hipster în cea mai bun lumină. Printre cele mai tari momente se numără și Beirut on the sidewalk, The Dø outdørs, și Grizzly Bear in a bathtub.



lofi hip hop radio – beats to relax/study to

Noisey Italia a descris acest fenomen de radio online drept „soundtrack-ul potrivit pentru o generație paralizată”, și cred că au dreptate: posturile astea de radio non-stop sunt perfecte pentru cei care au trecut peste iluziile Netflix de alegeri și preferă ca altcineva să se ocupe de muzică.



Tehnologie Primitivă

Știai că poți transforma cochiliile de melci în pietre doar cu foc, apă și niște ulcele de lut? John Plant din Queensland, Australia asta face.



Videoclipuri cu sporturi extreme de la Red Bull

Și ce dacă Red Bull exploatează subcultura în timp ce amplifică corupția pentru a vinde energizante care-ți măresc riscul de atac de cord? Nu e nimic mai cool decât un videoclip bine filmat cu un sport extrem și Red Bull se pricepe la asta.



Videoclipuri SSION

Deci, e tipul ăsta artist, din Lewisport, Kentucky, Cody Critcheloe, al cărui alter-ego de salvator queercore SSION, o să devină cel mai important lucru din cultura pop, după lansarea albumului său, O. Pe internet găsești lucrări de-a lui vechi din 2000, care sunt la fel de bune sau chiar mai bune decât o mare parte din arta sau muzica din zilele astea. De asemenea, el e unul dintre cei mai talentați regizori tineri contemporani.



Compilații Vine

Organizația globală Parent Teacher Association e responsabilă pentru dispariția cele mai bune platforme de clipuri, altfel nu îmi explic de ce nu se mai practică compilațiile de genul: RIP vine compilation, vines that cured my depression, și vines that cared for me when no one else did



Will It Blend?

Răspunsul e întotdeauna da. PS: NU respira.

Urmărește-l pe Emerson Rosenthal pe Instagram.