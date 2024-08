Chiar ajută să iei o pauză de la relație sau e doar o scuză ca să înșeli?

Pentru a avea o relație fericită, majoritatea cuplurilor trec prin destule suișuri și coborâșuri.

Poate că sunt factori externi, precum distanța și programul diferit care vă cauzează probleme, sau poate că unul dintre voi trece printr-o traumă personală precum doliul sau recuperarea. Sunt o mulțime de motive pentru care relațiile devin dificile sau stagnează, dar atâta timp cât amândoi sunteți încă bine și stabili din punct de vedere mental, să treceți printr-o perioadă grea nu înseamnă că relația voastră e sortită eșecului. Și poate că e… dar nici ăsta nu e un lucru rău.

Când trec prin perioade grele, oamenii ajung des la concluzia că trebuie să ia o pauză de la relație. Pauzele pot fi nasoale (întreabă pe oricine care încă se uită la Friends), dar dacă există comunicare bună, pot fi și o modalitate foarte productivă de a naviga problemele dintr-o relație.

Cum faci față la noile limite și posibilități când iei o pauză de la relație

Am vorbit cu două persoane care au luat o pauză în relațiile lor, cu efecte opuse, ca să aflu ce anume le-a făcut să ia decizia și cum s-a terminat.

Uite ce au avut de spus:

Yaya, 28 de ani

Au luat o pauză după patru ani, încă sunt împreună.

VICE: Cum era relația voastră?

Yaya: Era bună, eram fericiți și totul era stabil. Am fost împreună patru ani, apoi am stat doi ani în țări diferite și apoi am fost din nou împreună în Noua Zeelandă.

Eram într-o relație deschisă când eram în țări separate, dar țineam legătura tot timpul. Apoi, când s-a întors, atunci am luat o pauză.

De ce ați decis să luați o pauză?

Pur și simplu a devenit clar că eram în puncte foarte diferite și încercam să ne dăm seama ce vrem, parțial din cauza lucrurilor legate de COVID, dar și din cauza vieții în general. Niciunul dintre noi nu comunica ce voia de la celălalt. Devenise destul de dificil și nu așa fusese relația noastră.

Pauza a fost un fel de alternativă la despărțire. Așa că am putut să avem o pauză, să luăm spațiu. Să ne gândim ce vrem pentru noi înșine și ce vrem de la persoana cu care suntem în relație… și dacă ești pregătit să ceri acele lucruri sau nu. Dacă nu, nu te poți înfuria dacă nu le ceri.

V-ați văzut cu alte persoane și ați avut reguli despre asta?

Niciunul dintre noi nu aveam starea necesară la început să ne vedem cu alte persoane, dar dacă am fi făcut-o, am fi vorbit despre asta. Ulterior, am început să ne vedem cu alte persoane în timpul pauzei. Sau cel puțin ne-am permis: Nu am vorbit prea mult unul cu celălalt la început, față de cum obișnuiam.

Cum a fost perioada de pauză?

Pauza a fost foarte grea. Imediat cum am stabilit asta, am regretat-o emoțional, dar după ce au trecut câteva săptămâni și apoi luni, a devenit un lucru pozitiv. Am început să fac mai bine lucrurile singură, pe care nu le făceam înainte fiindcă eram prea concentrată pe ce nu primeam de la relație, sau nu ceream și mă așteptam ca el să știe. Deci da, pauza cumva m-a forțat să înfrunt lucruri.

Deci, ai spune că a fost un lucru bun per total?

Da. Fiindcă ne-a făcut să evaluăm ce ne doream cu adevărat. Și dacă eram împreună doar fiindcă era o situație confortabilă și de mult timp, sau dacă voiam să rămânem împreună fiindcă încă progresam ca indivizi și în relație. Da, pauza a fost bună.

Ai recomanda și altora să ia o pauză?

Depinde. Dacă nu comunici îndeajuns de bine cum ai putea, atunci poți încerca să iei o pauză, fie și numai ca să realizezi cât de mult apreciezi acea persoană sau ce îți oferă de fapt.

Cred că e foarte ușor să pierzi din vedere lucrurile astea în relațiile de lungă sau de scurtă durată. Și cred că oamenii se atașează foarte mult de ideea că cineva poate să le ofere tot ce au nevoie. Și apoi nu știu neapărat cum să proceseze când își dau seama că acea persoană nu le poate oferi neapărat tot ce au nevoie. Poate panica oamenii.

James, 27 de ani

A luat o pauză după zece luni, nu s-au mai împăcat.

VICE: Cum era relația?

James: Relația nu a fost foarte bună și tocmai de aia am și luat pauza. El fusese cu un partener mult timp înainte de mine, aproape zece ani, și fusese înșelat de multe ori de acel iubit. Apoi, a început foarte repede o relație cu mine. Încă procesa multă traumă de pe urma înșelatului și din cauza asta avea stima de sine complet erodată.

Eram destul de tânăr, 22 de ani, iar el avea 31 de ani. Practic luasem rolul de mamă, îl îngrijeam în atacurile de panică și-i spuneam mereu că o fie bine și genul ăla de lucruri. Într-un final, cred că am realizat amândoi separat că devenea nesustenabil. El era foarte, foarte nefericit și nu era corect că mă afecta și pe mine.

De ce ați decis să luați o pauză?

El a sugerat pauza. A ajuns la concluzia aia și mi-a spus, dar a fost ceva mai mult de genul Cred că am nevoie să lucrez cu mine o perioadă. Am nevoie de timp pentru vindecare. Lucru cu care am fost de acord, dar îmi amintesc că m-a supărat foarte tare pe atunci.

De ce te-ai supărat?

M-a făcut să mă simt ca și cum am dat rateu, pentru că am petrecut tot timpul ăla îngrijindu-l și am încercat să-l fac să se simtă mai bine cu el și să-i clădesc încrederea în sine.

Bănuiesc că atunci când iubești pe cineva, simți că tu ești persoana care ar trebui să poată să o repare și să-i rezolvi problemele. Fiindcă relațiile erau destul de noi pentru mine, am crezut cu naivitate că voi putea să fac asta când e evident că avea nevoie de ajutor profesionist. Așa că atunci când mi-a spus că avea nevoie de o pauză să lucreze cu el am simțit că am eșuat. Așa că am fost foarte supărat și am plâns.

Care au fost termenii pauzei?

Am decis să luăm pauză o lună și apoi să verificăm. Nu cred că ne combinam cu alte persoane. Nu trebuia să vorbim. Pur și simplu nu ne mai vedeam o perioadă. Dar îmi amintesc că a avut un atac de panică la vreo două zile după ce am început pauza și m-a sunat: Îmi pare rău, știu că nu ar trebui să te sun, dar sunt așa de supărat… Și îmi amintesc că l-am ajutat.

În afară de momentul ăla, am respectat termenii și nu l-am văzut luna aia. Dar după nu am mai fost împreună.

Pauza a fost un lucru bun până la urmă?

Eu aș spune că a fost un lucru bun. El fusese așa de rănit și distrus de fosta relație încât a avut nevoie de timp pentru vindecare. Și a avut nevoie să facă asta singur. Nu cred că a fost sănătos pentru el să treacă direct într-o altă relație când el se baza pe altă persoană să-i clădească stima de sine și să caute un partener ca să-i amintească că e iubit.

Cred că avea nevoie să se reconstruiască până la un punct în care să creadă că poate fi iubit și că este iubit de oameni, dincolo de faptul că are un partener. Și nu cred că poți face asta cât timp ai un partener, trebuie să fii singur o perioadă ca să-ți poți reconstrui sentimentul de sine.

De asemenea, înainte de pauză, am fost atât de obsedat de el, în felul meu nesigur pe mine, fiindcă am crezut că era atât de cool și mai în vârstă decât mine și că-mi va arăta o viață interesantă, încât mi-am neglijat prietenii. Și apoi îmi amintesc că, după ce am petrecut acel timp departe de el, am început să ies din nou cu toată lumea și mi-am dat seama că e foarte bine să fiu și singur. Îmi plăceau foarte mult prietenii mei și nu aveam nevoie să fiu într-o relație.

Așa că a fost bine pentru amândoi, dar rău pentru relație, dacă înțelegi ce vreau să zic.

Cum ați gestionat apoi faptul că nu ați rămas împreună?

Îmi amintesc că s-a întors la mine și mi-a spus: Am făcut o greșeală, vreau să fiu din nou cu tine. Nu știu dacă a vorbit serios. Cred că acum ar vedea asta ca pe un lucru bun, dar pe atunci cred că pur și simplu îi era dor de mine… Dar da, s-a întors și a spus: Mi-e dor de tine, regret că am luat o pauză, hai să ne împăcăm.

Fără să-mi dau seama, cred că m-am bucurat de perioada în care am fost singur și nu prea am mai vrut să fiu din nou într-o relație. Am încercat să fim din nou împreună timp de încă o lună sau cam așa ceva și a fost foarte rigid. Pur și simplu nu a funcționat.

Ai recomanda și altora să ia o pauză?

De fapt, da. Evident că nu a funcționat pentru mine și relația s-a încheiat. Dar cred că poți pune pauză lucrurilor o perioadă și apoi să te întorci la ele. Uneori e necesar să faci asta.

Ca să fii total prezent într-o relație, ai nevoie de o stimă de sine solidă și să crezi că meriți iubire și să crezi în capacitatea ta de a iubi.

Și ca să faci asta, uneori ai nevoie să lucrezi cu tine și poate să mergi la terapie sau să găsești ajutor în alt fel. Dar cred că uneori trebuie să faci asta în afara unei relații.