Gravidele fără acte băgate în faliment de facturile de la spital

Li a fugit în Marea Britanie în 2012, ca să scape de persecuție pentru că era creștină în China. Dar problemele ei s-au înrăutățit exponențial, când a aflat că e gravidă. Refuzată de medicul ei de familie din localitate, pentru că n-avea acte să-și dovedească adresa, Li s-a despărțit de prietenul ei și s-a trezit fără adăpost, dormind pe canapelele prietenilor ei, ori de câte ori aveau loc s-o țină.

În cele din urmă a cerut ajutor la clinica pentru femei și copii Doctors of the World, unde și-a făcut în cele din urmă medic de familie și a avut parte de îngrijirea prenatală de care avea nevoie – cu un preț. Deși organizația umanitară a ajutat-o pe Li să nască în siguranță, n-a putut s-o ajute să nu fie pusă la plată pentru asta. Li a primit din partea NHS-ului o notă de plată de un pic peste 5.000 de lire pentru îngrijirea medicală de care a avut parte în spital chiar înainte de a naște. „A fost atât de înfricoșător”, spune Li. „Când ești mamă singură și vezi o notă de plată de genul ăsta, te panichezi pur și simplu.”

Videos by VICE

Povestea lui Li e reprezentativă pentru nenumărate gravide pe care le tratează doctorița Rhiannon England la clinica din Londra. Serviciul, situat în est, la Bethnal Green, funcționează în prima și a treia marți din fiecare lună. La clinica generalistă, Doctors of the World oferă îngrijiri primare și consiliere medicală și socială din partea doctorilor, asistentelor și personalului de asistență care lucrează voluntar. Îi și ajută pe oameni să se înscrie la medici de familie din zonele lor. La clinica pentru femei și copii, femeile pot să primească trimiteri pentru îngrijiri prenatale.

Poate o să te surprindă să afli că o organizație globală medicală de caritate, care ajută persoanele vulnerabile din țări precum Sierra Leone, are un serviciu specializat pentru femei în Marea Britanie. Dar Doctors of the World spune că gravidele vulnerabile – mai ales emigrantele fără acte – se chinuie să aibă acces la îngrijirile medicale de care au nevoie.

Când vine vorba de asistență maternală, drepturile la tratament din partea NHS-ului urmează niște reguli stricte. Se oferă gratuit rezidentelor din Marea Britanie și din Zona Economică Europeană (EEA). Dacă nu te încadrezi în niciuna din aceste categorii, s-ar putea să ți se ceară să-ți plătești tratamentul.

Doctors of the World spune că emigrantele însărcinate precum Li alunecă prin breșele sistemului. Unele sunt refuzate de medicii de familie când nu pot să facă dovada adresei la care locuiesc (chiar dacă regulamentul NHS spune că pacienții nu pot fi refuzați în baza acestui motiv). Altele sunt îngrozite de riscul de a li se cere tarife exorbitante pentru tratament, sau sunt circumspecte când vine vorba de noile măsuri guvernamentale care obligă NHS-ul să dezvăluie datele personale ale pacienților cu Ministerul de Interne, agenția responsabilă de procesarea cererilor de emigrare și a deportărilor.

Citește și: Bucătăresele concediate sau obligate să muncească după ce-au rămas gravide

„Consultăm gravide în stare avansată care ajung la noi la clinică fără să fi primit niciun fel de îngrijri prenatale”, spune Phil Murwill, directorul clinicii londoneze. „Printre ele se numără femei extrem de vulnerabile, cum ar fi supraviețuitoare ale traficului și ale violenței sexuale.”

Tura doctoriței England la clinica pentru femei și copii începe la prânz și poate să se termine oricând între 5 și 8 seara. Cabinetul e extrem de modest și constă într-o cameră mică de așteptare, o cameră la fel de mică pentru consultații medicale și o cameră în care asistenții de caz înregistrează femeile la medici de familie. Există și o a doua cameră pentru consultații, dar managerul clinicii Deman Le Deaut îmi spune că n-a mai fost folosită de ceva vreme – a fost declarată nepracticabilă. În mod deloc surprinzător, o zi plină la clinica de femei e aglomerată, în mod special în camera de așteptare. „E un pic haotic”, spune Le Deaut.

Fotografie de Per Swantesson via Stocksy

England spune că multe femei ajung la clinică în urma unei relații nasoale sau a violenței domestice. O femeie din Azerbaijan fusese vândută de familie unui bărbat din Marea Britanie. A descoperit când a ajuns aici că e, de fapt, a doua lui soție. „A fost prinsă între ciocan și nicovală”, spune England. Însărcinată și abandonată de presupusul viitor soț, e o rușine dacă se întoarce acasă; dacă rămâne în Marea Britanie n-are niciun drept legal.



În 2016, 123 de femei însărcinate au intrat pe ușa clinicii. Într-o zi plină, England spune că consultă până la 10-12 femei. Multe femei fără acte ajung în al treilea trimestru de sarcină fără să-și facă măcar un set de analize de sânge sau o ecografie. „Un caz standard e unul în care femeia a ajuns destul departe cu sarcina și n-a avut parte de niciun fel de îngrijire prenatală”, spune England. „Pot să vină la 28 de săptămâni fără să fi luat niciun fel de vitamine, fără ecografie, fără analize.”

În timpul sarcinii, e esențial să ai parte de îngrijire prenatală. În primele câteva luni, ecografiile pot să repereze urgențele precum o sarcină ectopică, iar analizele pot să detecteze anemia de celule seceră și alte boli genetice. În stadiile mai avansate, spune England, doctorii pot scoate la iveală „numeroase probleme urgente”, cum ar fi desprinderea de placentă.

Majoritatea sunt traumatizate. Se tem, nu doar pentru sănătatea lor, ci și pentru sănătatea copilului.

Când o întreb pe Le Deaut dacă majoritatea pacientelor lor sunt speriate, îmi spune: „Multe dintre ele sunt terifiate. Speriate e un cuvânt prea ușor ca să explice ce simt. Majoritatea sunt traumatizate. Se tem, nu doar pentru sănătatea lor, ci și pentru sănătatea copilului.”

Citește și: De ce nu ascultă unele femei însărcinate sfatul doctorilor și fumează iarbă

În ciuda acestui fapt, multe ies pur și simplu pe ușă, când Doctors of the World le informează cum funcționează sistemul la ora actuală. Conform unui nou acord de distribuire a datelor dat publicității în ianuarie, NHS-ul are acum obligația legală de a înmâna datele pacienților – inclusiv ultima lor adresă cunoscută – dacă le cere Ministerul de Interne.

Deși Doctors of the World nu face parte din NHS, organizația are obligația de a informa pacienții că datele lor ar putea fi transmise guvernului dacă se înregistrează la un medic de familie și folosesc serviciile NHS. Într-o perioadă în care au nevoie de îngrijiri medicale mai urgent ca niciodată, multe paciente însărcinate ies direct afară pe ușa clinicii când aud așa ceva – frica de a atrage atenția Ministerului de Interne e pur și simplu prea mare. „N-ar trebui să se întâmple asta”, spune Le Deaut.

Când a fost interpelat pentru comentarii, un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că politica asta a fost implementată pentru a identifica indivizi suspecți de delicte de migrațiune. „Accesul la aceste informații e strict controlat, iar măsurile legale de prevenție sunt puternice”, a spus acesta. „Nu se distribuie informații clinice și înainte de a se distribui orice, trebuie să existe un temei legal pentru asta. Autoritățile pentru migrație contactează NHS-ul abia după ce celelalte tentative rezonabile de a localiza persoanele respective au eșuat.”

Peste toate astea, femeile fără acte se mai confruntă și cu perspectiva de a plăti mii de lire sterline pentru a avea acces la îngrijri prenatale. Doctors of the World spune că la fiecare zece paciente gravide sau mame noi pe care le consultă există circa două sau trei care au primit deja note de plată care le-au amenințat să le anuleze programările viitoare dacă nu depun un avans. Conform Doctors of the World, chestia asta contravine regulamentului NHS în vigoare, în care se specifică faptul că „niciunei femei nu trebuie să i se refuze sau să i se amâne vreodată servicii maternale din cauza unor probleme de plată.” Într-o copie a unei scrisori de la NHS oferită de Doctors of the World, unei femei însărcinate i se cere să aducă un card de debit sau de credit la o consultație, pentru a se putea stabili dacă e eligibilă pentru îngrijiri maternale gratuite. Aceasta e avertizată că va trebui să plătească 6.000 de lire ca să aibă acces la îngrijri maternale pe viitor.

„Ăstea sunt [costurile] de bază”, spune England. „Dacă fac cezariană sau dacă au fost la terapie intensivă, factura crește.” Când am cerut comentarii din partea Ministerului Sănătății, un purtător de cuvânt a declarat: „Spitalele din Anglia au obligația legală de a verifica dacă pacienții sunt eligibili pentru tratament din partea NHS și costuri de recuperare acolo unde se aplică niște taxe – dar regulamentul nostru spune explicit că îngrijirile maternale nu ar trebui să fie niciodată refuzate sau amânate în timp ce se determină eligibilitatea unei paciente.”

Unele dintre femeile tratate la Doctors of the World vor fi scutite de costuri pentru că se regăsesc în categorii de excludere – de exemplu, refugiatele sau cele care cer azil. Dar England spune că e incredibil de complicat să dovedești că ai acest statut.

Citește și: Adolescentele însărcinate fumează ca să nască copii mai mici

Femeile mă întreabă: „Pot să nasc acasă? Prietenul meu spune că poate să moșească el copilul.”

„Nu pot să-ți spun cât e de greu să treci prin procedurile care dovedesc că au fost traficate”, spune aceasta. „Dacă ești emigrantă fără acte, ca multe dintre femeile pe care le consultăm noi, n-ai niciun drept. Emigranții fără acte trebuie să plătească.”

Din cauza asta, maternitatea ajunge să fie echivalentul unei goane după reduceri în raionul de la subsol. „Mă întreabă femeile: «Pot să-mi fac o singură ecografie, n-ar fi mai ieftin așa?» sau «Pot să nasc acasă? Prietenul meu spune că poate să moșească el copilul.”

A face poliție cu emigranții o fi treaba cuiva, îmi spune England, dar nu-i a ei. În timp ce încheiem discuția, mă lasă cu o ultimă anecdotă. Un coleg i-a povestit de curând despre un soț care a venit la clinică cu ochii în lacrimi, pentru că nu-și permite factura de 6.000 de lire pentru costurile de maternitate ale soției sale.

„Eu mai glumesc că ar trebui să facem o campanie de crowdfunding, ca să plătim îngrijiri maternale pentru toată lumea”, râde England amar. „Ar fi mult mai simplu.”